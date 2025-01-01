Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoIsX64 BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsX64 Erhält Informationen über den Typ des Client-Terminals/Agenten. bool IsX64() const Rückgabewert true - wenn 64-Bit-Version des Terminals verwendet wird, ansonsten false. Hinweis Terminaltyp wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_X64) bestimmt. MemoryUsed OpenCLSupport