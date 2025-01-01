DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCTerminalInfoIsX64 

IsX64

Erhält Informationen über den Typ des Client-Terminals/Agenten.

bool  IsX64() const 

Rückgabewert

true - wenn 64-Bit-Version des Terminals verwendet wird, ansonsten false.

Hinweis

Terminaltyp wird mit der Funktion TerminalInfoInteger() (Eigenschaft TERMINAL_X64) bestimmt.