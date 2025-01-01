DokumentationKategorien
Klasse CiSpread

CiSpread ist eine Klasse für den Zugriff auf die Zeitreihen von Spread-Geschichte.

Beschreibung

Klasse CiSpread bietet den Zugriff auf die Zeitreihen von Spread-Geschichte.

Deklaration

   class CiSpread: public CSeries

Kopf

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiSpread

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt eine Zeitreihe

BufferResize

Setzt die Größe des Serienpuffers

Datenzugriff

 

GetData

Erhält Seriendaten

Datenaktualisierung

 

Refresh

Aktualisiert Seriendaten

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent