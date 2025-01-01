DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Indikatoren Basisklassen CSeriesBuffer BufferResize 

Setzt die Größe der Puffer von der Zeitreihe oder Indikator.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // Größe
   )

Parameter

size

[in]  Die neue Puffergröße.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Alle Puffer eines Indikators oder Zeitreihe werden die gleiche Größe haben.

 