BufferResize Setzt die Größe der Puffer von der Zeitreihe oder Indikator. virtual bool BufferResize( const int size // Größe ) Parameter size [in] Die neue Puffergröße. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Hinweis Alle Puffer eines Indikators oder Zeitreihe werden die gleiche Größe haben. BufferSize Refresh