Klasse CiTickVolume
CiTickVolume ist eine Klasse für den Zugriff auf die Zeitreihen von Tick-Volumen der Balken.
Beschreibung
Klasse CiTickVolume bietet den Zugriff auf die Zeitreihen von Tick-Volumen der Balken.
Deklaration
|
class CiTickVolume: public CSeries
Kopf
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt eine Zeitreihe
|
Setzt die Größe des Serienpuffers
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Seriendaten
|
Datenaktualisierung
|
|
Aktualisiert Seriendaten
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent