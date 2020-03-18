- initialize
positions_get
Ottiene posizioni aperte con la possibilità di filtrare per simbolo o ticket. Esistono tre opzioni di chiamata.
Chiamata senza parametri. Restituisce posizioni open per tutti i simboli.
|
positions_get()
Chiama specificando un simbolo per cui devono essere ricevute posizioni aperte.
|
positions_get(
Chiama specificando un gruppo di simboli per cui devono essere ricevute le posizioni aperte.
|
positions_get(
Chiama specificando un ticket di posizione.
|
positions_get(
Parametri
symbol="SYMBOL"
[in] Nome simbolo. Parametro named opzionale. Se viene specificato un simbolo, il parametro ticket viene ignorato.
group="GROUP"
[in] Il filtro per disporre un gruppo di simboli necessari. Parametro named opzionale. Se viene specificato il gruppo, la funzione restituisce solo le posizioni che soddisfano un criterio specificato per un nome simbolo.
ticket=TICKET
[in] Ticket posizione (POSITION_TICKET). Parametro named facoltativo.
Valore di Ritorno
Restituisce informazioni sotto forma di una struttura denominata tupla (namedtuple). Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
La funzione consente di ricevere tutte le posizioni aperte all'interno di una chiamata similmente al tandem PositionsTotal e PositionSelect.
Il parametro group può contenere diverse condizioni separate da virgola. Una condizione può essere impostata come maschera usando '*'. Il simbolo di negazione logica "!" può essere utilizzato per un'esclusione. Tutte le condizioni vengono applicate in sequenza, il che significa che le condizioni di inclusione in un gruppo devono essere specificate prima, seguite da una condizione di esclusione. Per esempio, group= "*, !EUR" significa che le posizioni per tutti i simboli devono essere selezionate per prime e quelle che contengono "EUR" nei nomi dei simboli devono essere escluse in seguito.
Esempio:
|
import MetaTrader5 as mt5
