positions_get

기호 또는 티켓으로 필터링할 수 있는 오픈 포지션을 가져옵니다. 호출 옵션은 세 가지가 있습니다.

매개 변수 없이 호출. 모든 심볼에 대한 오픈 포지션을 반환합니다.

positions_get()

오픈 포지션을 지정하는 호출은 다음에 대해 수신되어야 합니다.

positions_get(

symbol="SYMBOL"

)

오픈 포지션의 심볼 그룹을 지정하는 호출은 다음에 대해 수신되어야 합니다.

positions_get(

group="GROUP"

)

포지션 티켓을 지정하는 호출.

positions_get(

ticket=TICKET

)

Parameters

symbol="SYMBOL"

[in] 심볼명. 선택적 지명 파라미터. 심볼이 지정된 경우, 티켓 매개 변수는 무시됩니다.

group="GROUP"

[in] 필요한 심볼 그룹을 배열하기 위한 필터. 선택적 지명 파라미터. 그룹이 지정된 경우 함수는 심볼명에 대해 지정된 기준을 충족하는 포지션만 반환합니다.

ticket=TICKET

[in] 포지션 티켓 (POSITION_TICKET). 선택적으로 명명된 매개 변수.

반환 값

명명된 튜플 구조(이름 지정된 튜플)의 형식으로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

이 함수를 사용하면 PositionsTotal 및 PositionSelect tandem과 유사한 한 호출 내에서 모든 오픈 포지션을 수신할 수 있습니다.

그룹 매개 변수는 쉼표로 구분된 여러 조건을 포함할 수 있습니다. 조건은 '*'를 사용하여 마스크로 설정할 수 있습니다. 논리적 부정 심볼 '!'을(를) 제외에 사용할 수 있습니다. 모든 조건은 순차적으로 적용되며, 이는 그룹에 포함되는 조건 다음에 배제 조건이 먼저 지정되어야 함을 의미합니다. 예를 들면, group="*, !EUR"은 모든 심볼에 대한 포지션을 먼저 선택하고 심볼 이름에 "EUR"이 포함된 거래는 나중에 제외해야 함을 의미합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # 표시될 칼럼 수

pd.set_option('display.width', 1500) # 표시될 최대 표 너비

# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시

print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)

print()

# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정

if not mt5.initialize():

print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())

quit()



# USDCHF에서의 오픈 포지션 가져오기

positions=mt5.positions_get(symbol="USDCHF")

if positions==None:

print("USDCHF에 포지션 없음, 오류 코드={}".format(mt5.last_error()))

elif len(positions)>0:

print("USDCHF에서의 총 포지션 =",len(positions))

# 모든 오픈 포지션 표시

for position in positions:

print(position)



# 이름에 "*USD*"가 포함된 심볼의 포지션 목록을 가져옵니다

usd_positions=mt5.positions_get(group="*USD*")

if usd_positions==None:

print("No positions with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(usd_positions)>0:

print("positions_get(group=\"*USD*\")={}".format(len(usd_positions)))

# 이러한 포지션을 pandas.DataFrame을 사용해 표로 표시

df=pd.DataFrame(list(usd_positions),columns=usd_positions[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

df.drop(['time_update', 'time_msc', 'time_update_msc', 'external_id'], axis=1, inplace=True)

print(df)



# MetaTrader 5 터미널 연결 종료

mt5.shutdown()





결과:

MetaTrader5 패키지 작성자: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 패키지 버전: 5.0.29



positions_get(group="*USD*")=5

ticket time type magic identifier reason volume price_open sl tp price_current swap profit symbol comment

0 548297723 2020-03-18 15:00:55 1 0 548297723 3 0.01 1.09301 1.11490 1.06236 1.10104 -0.10 -8.03 EURUSD

1 548655158 2020-03-18 20:31:26 0 0 548655158 3 0.01 1.08676 1.06107 1.12446 1.10099 -0.08 14.23 EURUSD

2 548663803 2020-03-18 20:40:04 0 0 548663803 3 0.01 1.08640 1.06351 1.11833 1.10099 -0.08 14.59 EURUSD

3 548847168 2020-03-19 01:10:05 0 0 548847168 3 0.01 1.09545 1.05524 1.15122 1.10099 -0.06 5.54 EURUSD

4 548847194 2020-03-19 01:10:07 0 0 548847194 3 0.02 1.09536 1.04478 1.16587 1.10099 -0.08 11.26 EURUSD

