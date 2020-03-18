문서화섹션
positions_get

기호 또는 티켓으로 필터링할 수 있는 오픈 포지션을 가져옵니다. 호출 옵션은 세 가지가 있습니다.

매개 변수 없이 호출. 모든 심볼에 대한 오픈 포지션을 반환합니다.

positions_get()

오픈 포지션을 지정하는 호출은 다음에 대해 수신되어야 합니다.

positions_get(
   symbol="SYMBOL"      // 심볼명
)

오픈 포지션의 심볼 그룹을 지정하는 호출은 다음에 대해 수신되어야 합니다.

positions_get(
   group="GROUP"        // 심볼별 위치 선택을 위한 필터
)

포지션 티켓을 지정하는 호출.

positions_get(
   ticket=TICKET        // 티켓
)

Parameters

symbol="SYMBOL"

[in]  심볼명. 선택적 지명 파라미터. 심볼이 지정된 경우, 티켓 매개 변수는 무시됩니다.

group="GROUP"

[in]  필요한 심볼 그룹을 배열하기 위한 필터. 선택적 지명 파라미터. 그룹이 지정된 경우 함수는 심볼명에 대해 지정된 기준을 충족하는 포지션만 반환합니다.

ticket=TICKET

[in]  포지션 티켓 (POSITION_TICKET). 선택적으로 명명된 매개 변수.

반환 값

명명된 튜플 구조(이름 지정된 튜플)의 형식으로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

이 함수를 사용하면 PositionsTotalPositionSelect tandem과 유사한 한 호출 내에서 모든 오픈 포지션을 수신할 수 있습니다.

그룹 매개 변수는 쉼표로 구분된 여러 조건을 포함할 수 있습니다. 조건은 '*'를 사용하여 마스크로 설정할 수 있습니다. 논리적 부정 심볼 '!'을(를) 제외에 사용할 수 있습니다. 모든 조건은 순차적으로 적용되며, 이는 그룹에 포함되는 조건 다음에 배제 조건이 먼저 지정되어야 함을 의미합니다. 예를 들면, group="*, !EUR"은 모든 심볼에 대한 포지션을 먼저 선택하고 심볼 이름에 "EUR"이 포함된 거래는 나중에 제외해야 함을 의미합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns'500# 표시될 칼럼 수
pd.set_option('display.width', 1500)      # 표시될 최대 표 너비
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
print()
# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# USDCHF에서의 오픈 포지션 가져오기
positions=mt5.positions_get(symbol="USDCHF")
if positions==None:
    print("USDCHF에 포지션 없음, 오류 코드={}".format(mt5.last_error()))
elif len(positions)>0:
    print("USDCHF에서의 총 포지션 =",len(positions))
    # 모든 오픈 포지션 표시
    for position in positions:
        print(position)
 
# 이름에 "*USD*"가 포함된 심볼의 포지션 목록을 가져옵니다
usd_positions=mt5.positions_get(group="*USD*")
if usd_positions==None:
    print("No positions with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))
elif len(usd_positions)>0:
    print("positions_get(group=\"*USD*\")={}".format(len(usd_positions)))
    # 이러한 포지션을 pandas.DataFrame을 사용해 표로 표시
    df=pd.DataFrame(list(usd_positions),columns=usd_positions[0]._asdict().keys())
    df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')
    df.drop(['time_update', 'time_msc', 'time_update_msc', 'external_id'], axis=1, inplace=True)
    print(df)
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()
 
 
결과:
MetaTrader5 패키지 작성자:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 패키지 버전:  5.0.29
 
positions_get(group="*USD*")=5
      ticket                time  type  magic  identifier  reason  volume  price_open       sl       tp  price_current  swap  profit  symbol comment
0  548297723 2020-03-18 15:00:55     1      0   548297723       3    0.01     1.09301  1.11490  1.06236        1.10104 -0.10   -8.03  EURUSD        
1  548655158 2020-03-18 20:31:26     0      0   548655158       3    0.01     1.08676  1.06107  1.12446        1.10099 -0.08   14.23  EURUSD        
2  548663803 2020-03-18 20:40:04     0      0   548663803       3    0.01     1.08640  1.06351  1.11833        1.10099 -0.08   14.59  EURUSD        
3  548847168 2020-03-19 01:10:05     0      0   548847168       3    0.01     1.09545  1.05524  1.15122        1.10099 -0.06    5.54  EURUSD        
4  548847194 2020-03-19 01:10:07     0      0   548847194       3    0.02     1.09536  1.04478  1.16587        1.10099 -0.08   11.26  EURUSD   

