positions_get

Sembol veya etikete göre filtreleme özelliğiyle açık pozisyonları elde eder. Üç çağrı seçeneği vardır.

Parametresiz çağrı. Tüm sembollerdeki açık pozisyonlar geri döndürülür.

positions_get()

Açık pozisyonların elde edileceği sembolü belirten çağrı.

positions_get(

symbol="SYMBOL"

)

Açık pozisyonların elde edileceği sembol grubunu belirten çağrı.

positions_get(

group="GROUP"

)

Pozisyon etiketini belirten çağrı.

positions_get(

ticket=TICKET

)

Parametreler

symbol="SYMBOL"

[in] Sembol adı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir sembol belirtilirse, ticket parametresi yoksayılır.

group="GROUP"

[in] Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca sembol adı için belirtilen ölçütleri karşılayan pozisyonları geri döndürür.

ticket=TICKET

[in] Pozisyon etiketi (POSITION_TICKET). Opsiyonel adlandırılmış parametre.

Geri dönüş değeri

Bilgiler adlandırılmış bir veri grubu yapısı (namedtuple) biçiminde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.

Not

Fonksiyon, PositionsTotal ve PositionSelect ikilisine benzer şekilde tek bir çağrıda tüm açık pozisyonların elde edilmesine olanak sağlar

group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm semboller için pozisyonların seçilmesi ve daha sonra sembol adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # görüntülenecek sütun sayısı

pd.set_option('display.width', 1500) # görüntülenecek maksimum tablo genişliği

# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# USDCHF'deki açık pozisyonları elde et

positions=mt5.positions_get(symbol="USDCHF")

if positions==None:

print("No positions on USDCHF, error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(positions)>0:

print("Total positions on USDCHF =",len(positions))

# tüm açık pozisyonları görüntüle

for position in positions:

print(position)



# adlarında "*USD*" içeren sembollerdeki pozisyonları elde et

usd_positions=mt5.positions_get(group="*USD*")

if usd_positions==None:

print("No positions with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(usd_positions)>0:

print("positions_get(group=\"*USD*\")={}".format(len(usd_positions)))

# bu pozisyonları pandas.DataFrame kullanarak bir tablo halinde göster

df=pd.DataFrame(list(usd_positions),columns=usd_positions[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

df.drop(['time_update', 'time_msc', 'time_update_msc', 'external_id'], axis=1, inplace=True)

print(df)



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()





Sonuç:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



positions_get(group="*USD*")=5

ticket time type magic identifier reason volume price_open sl tp price_current swap profit symbol comment

0 548297723 2020-03-18 15:00:55 1 0 548297723 3 0.01 1.09301 1.11490 1.06236 1.10104 -0.10 -8.03 EURUSD

1 548655158 2020-03-18 20:31:26 0 0 548655158 3 0.01 1.08676 1.06107 1.12446 1.10099 -0.08 14.23 EURUSD

2 548663803 2020-03-18 20:40:04 0 0 548663803 3 0.01 1.08640 1.06351 1.11833 1.10099 -0.08 14.59 EURUSD

3 548847168 2020-03-19 01:10:05 0 0 548847168 3 0.01 1.09545 1.05524 1.15122 1.10099 -0.06 5.54 EURUSD

4 548847194 2020-03-19 01:10:07 0 0 548847194 3 0.02 1.09536 1.04478 1.16587 1.10099 -0.08 11.26 EURUSD

Ayrıca bakınız

positions_total, orders_get