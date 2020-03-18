- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
positions_get
Sembol veya etikete göre filtreleme özelliğiyle açık pozisyonları elde eder. Üç çağrı seçeneği vardır.
Parametresiz çağrı. Tüm sembollerdeki açık pozisyonlar geri döndürülür.
|
positions_get()
Açık pozisyonların elde edileceği sembolü belirten çağrı.
|
positions_get(
Açık pozisyonların elde edileceği sembol grubunu belirten çağrı.
|
positions_get(
Pozisyon etiketini belirten çağrı.
|
positions_get(
Parametreler
symbol="SYMBOL"
[in] Sembol adı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir sembol belirtilirse, ticket parametresi yoksayılır.
group="GROUP"
[in] Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca sembol adı için belirtilen ölçütleri karşılayan pozisyonları geri döndürür.
ticket=TICKET
[in] Pozisyon etiketi (POSITION_TICKET). Opsiyonel adlandırılmış parametre.
Geri dönüş değeri
Bilgiler adlandırılmış bir veri grubu yapısı (namedtuple) biçiminde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.
Not
Fonksiyon, PositionsTotal ve PositionSelect ikilisine benzer şekilde tek bir çağrıda tüm açık pozisyonların elde edilmesine olanak sağlar
group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm semboller için pozisyonların seçilmesi ve daha sonra sembol adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.
Örnek:
|
import MetaTrader5 as mt5
Ayrıca bakınız