orders_get

获取可通过交易品种或单号筛选的活动订单。共有三个调用选项。

无参数调用。返回所有交易品种的活动订单。

orders_get()

调用指定应接收的交易品种活动订单。

orders_get(
   symbol="SYMBOL"      //交易品种名称
)

调用指定应接收的交易品种组活动订单。

orders_get(
   group="GROUP"        // 用于选择交易品种订单的过滤器
)

调用指定订单单号。

orders_get(
   ticket=TICKET        // 单号
)

symbol="SYMBOL"

[in]  交易品种名称。可选的命名参数。如果指定交易品种，则忽略ticket参数。

group="GROUP"

[in]  用于跑了一组必要交易品种的过滤器。可选的命名参数。如果指定了组，则函数只返回满足交易品种名称指定条件的活动订单。

ticket=TICKET

[in]  订单单号(ORDER_TICKET)。可选的命名参数。

返回值

以指定元组结构(namedtuple)的形式返回信息。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。

注意

该函数允许在一个类似于OrdersTotalOrderSelect的串联调用中接收所有活动订单。

group参数可以根据交易品种对订单进行分类。'*'可以用在字符串的开头和结尾。

group参数可以包含多个逗号分隔条件。条件可以使用'*'设置为掩码。逻辑否定字符'!'可以用来表示排除条件。所有条件依序应用，这意味着应该先指定包含到组中的条件，然后再指定排除条件。例如，group="*, !EUR"意味着应该先选择所有交易品种的订单，然后排除交易品种名称中包含"EUR"的订单。

例如：

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns'500# number of columns to be displayed
pd.set_option('display.width', 1500)      # max table width to display
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
print()
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 显示GBPUSD活动订单的数据
orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")
if orders is None:
    print("No orders on GBPUSD, error code={}".format(mt5.last_error()))
else:
    print("Total orders on GBPUSD:",len(orders))
    # display all active orders
    for order in orders:
        print(order)
print()
 
# 获取名称包含"*GBP*"的交易品种的订单列表
gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")
if gbp_orders is None:
    print("No orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))
else:
    print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))
    # display these orders as a table using pandas.DataFrame
    df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())
    df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)
    df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')
    print(df)
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()
 
结果：
MetaTrader5程序包作者：MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5程序包版本：5.0.29
 
Total orders on GBPUSD: 2
TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...
TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...
 
orders_get(group="*GBP*")=4
      ticket          time_setup  time_setup_msc  time_expiration  type  type_time  type_filling  state  magic  volume_current  price_open   sl   tp  price_current  symbol comment external_id
0  554733548 2020-03-25 16:27:47   1585153667718                0     3          0             2      1      0             0.2     1.25379  0.0  0.0        1.16803  GBPUSD                    
1  554733621 2020-03-25 16:27:51   1585153671419                0     2          0             2      1      0             0.2     1.14370  0.0  0.0        1.16815  GBPUSD                    
2  554746664 2020-03-25 16:38:14   1585154294401                0     3          0             2      1      0             0.2     0.93851  0.0  0.0        0.92428  EURGBP                    
3  554746710 2020-03-25 16:38:17   1585154297022                0     2          0             2      1      0             0.2     0.90527  0.0  0.0        0.92449  EURGBP    

