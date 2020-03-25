- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pPos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Obtiene la órdenes activas con posibilidad de filtrado según un símbolo o ticket. Existen 3 variantes de llamada.
Llamada sin parámetros. Retorna las órdenes activas de todos los símbolos.
|
orders_get()
Llamada con indicación del símbolo del que debemos obtener las órdenes activas.
|
orders_get(
Llamada con indicación del grupo de símbolos de los que debemos obtener las órdenes activas.
|
orders_get(
Llamada con indicación del ticket de la orden.
|
orders_get(
symbol="SYMBOL"
[in] Nombre del símbolo. Parámetro nombrado no obligatorio. Si se ha indicado el símbolo, el parámetro ticket será ignorado.
group="GROUP"
[in] Filtro para seleccionar un grupo solo con los símbolos necesarios. Parámetro nombrado no obligatorio. Si el grupo ha sido establecido, la función retornará las órdenes activas que cumplan con el criterio establecido para el nombre del símbolo.
ticket=TICKET
[in] Ticket de la orden (ORDER_TICKET). Parámetro nombrado no obligatorio.
Valor retornado
Retorna la información como estructura de tuplas nombradas (namedtuple). En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
La función permite obtener en una sola llamada todas las órdenes activas; sería un análogo de la unión de OrdersTotal y OrderSelect.
El parámetro group permite filtrar las órdenes por símbolos. Está permitido usar '*' al inicio y el final de la línea.
El parámetro group puede contener varias condiciones separadas por comas. Las condiciones se pueden establecer como máscara con el uso de '*'. Para realizar exclusiones, se puede usar el símbolo de negación lógica '!'. En este caso, además, todas las condiciones se aplican de forma secuencial, es decir, primero se deben indicar las inclusiones en el grupo, y después las condiciones de exclusión. Por ejemplo, group="*, !EUR" significa que primero debemos seleccionar las órdenes según todos los símbolos, y después excluir aquellos de ellos que contengan en el nombre del símbolo "EUR".
Ejemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
