orders_get
Ottiene ordini attivi con la possibilità di filtrare per simbolo o ticket. Esistono tre opzioni di chiamata.
Chiamata senza parametri. Restituisce gli ordini attivi su tutti i simboli.
orders_get()
Chiama specificando un simbolo per cui devono essere ricevuti gli ordini attivi.
orders_get(
Chiama specificando un gruppo di simboli per cui devono essere ricevuti gli ordini attivi.
orders_get(
Chiama specificando il ticket dell'ordine.
orders_get(
symbol="SYMBOL"
[in] Nome simbolo. Parametro named opzionale. Se viene specificato un simbolo, il parametro ticket viene ignorato.
group="GROUP"
[in] Il filtro per disporre un gruppo di simboli necessari. Parametro named opzionale. Se viene specificato il gruppo, la funzione restituisce solo gli ordini attivi che soddisfano un criterio specificato per un nome simbolo.
ticket=TICKET
[in] Order ticket (ORDER_TICKET). Parametro named facoltativo.
Valore di Ritorno
Restituisce informazioni sotto forma di una struttura denominata tupla (namedtuple). Restituisce Nessuna in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
La funzione consente di ricevere tutti gli ordini attivi all'interno di una chiamata similmente al tandem OrdersTotal e OrderSelect.
Il parametro group consente di ordinare gli ordini in base ai simboli. '*' può essere usato all'inizio e alla fine di una stringa.
Il parametro group può contenere diverse condizioni separate da virgola. Una condizione può essere impostata come maschera usando '*'. Il simbolo di negazione logica "!" può essere utilizzato per un'esclusione. Tutte le condizioni vengono applicate in sequenza, il che significa che le condizioni di inclusione in un gruppo devono essere specificate prima, seguite da una condizione di esclusione. Per esempio, group= "*, !EUR" significa che gli ordini per tutti i simboli devono essere selezionati prima, e quelli che contengono "EUR" nei nomi dei simboli devono essere esclusi in seguito.
Esempio:
import MetaTrader5 as mt5
See also