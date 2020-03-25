- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
orders_get
기호 또는 티켓별로 필터링할 수 있는 기능으로 활성 주문을 가져옵니다. 호출 옵션은 세 가지가 있습니다.
매개 변수 없이 호출. 모든 심볼에 활성 주문을 반환합니다.
|
orders_get()
활성 주문에 대한 심볼을 지정하는 호출이 수신되어야 합니다.
|
orders_get(
활성 주문에 대한 심볼 그룹을 지정하는 호출이 수신되어야 합니다.
|
orders_get(
주문 티켓을 지정하는 호출.
|
orders_get(
symbol="SYMBOL"
[in] 심볼명. 선택적 지명 파라미터. 심볼이 지정된 경우, 티켓 매개 변수는 무시됩니다.
group="GROUP"
[in] 필요한 심볼 그룹을 배열하기 위한 필터. 선택적 지명 파라미터. 그룹이 지정된 경우 함수는 심볼 이름에 대해 지정된 조건을 충족하는 활성 주문만 반환합니다.
ticket=TICKET
[in] 주문 티켓 (ORDER_TICKET). 선택적으로 명명된 매개 변수.
반환 값
명명된 튜플 구조(이름 지정된 튜플)의 형식으로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
참고
이 함수를 사용하면 OrdersTotal 및 OrderSelect tandem과 유사한 호출 한 번에 모든 활성 주문을 받을 수 있습니다.
group 매개 변수를 사용하면 심볼을 기준으로 순서를 정렬할 수 있습니다. '*'은 문자열의 시작과 끝에 사용될 수 있습니다
그룹 매개 변수는 쉼표로 구분된 여러 조건을 포함할 수 있습니다. 조건은 '*'를 사용하여 마스크로 설정할 수 있습니다. 논리적 부정 심볼 '!'을(를) 제외에 사용할 수 있습니다. 모든 조건은 순차적으로 적용되며, 이는 그룹에 포함되는 조건 다음에 배제 조건이 먼저 지정되어야 함을 의미합니다. 예를 들면, group="*, !EUR"은 모든 심볼에 대한 주문을 먼저 선택하고 기호 이름에 "EUR"이 포함된 주문은 나중에 제외해야 함을 의미합니다.
예:
|
import MetaTrader5 as mt5
