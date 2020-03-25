orders_get

기호 또는 티켓별로 필터링할 수 있는 기능으로 활성 주문을 가져옵니다. 호출 옵션은 세 가지가 있습니다.

매개 변수 없이 호출. 모든 심볼에 활성 주문을 반환합니다.

orders_get()

활성 주문에 대한 심볼을 지정하는 호출이 수신되어야 합니다.

orders_get(

symbol="SYMBOL"

)

활성 주문에 대한 심볼 그룹을 지정하는 호출이 수신되어야 합니다.

orders_get(

group="GROUP"

)

주문 티켓을 지정하는 호출.

orders_get(

ticket=TICKET

)

symbol="SYMBOL"

[in] 심볼명. 선택적 지명 파라미터. 심볼이 지정된 경우, 티켓 매개 변수는 무시됩니다.

group="GROUP"

[in] 필요한 심볼 그룹을 배열하기 위한 필터. 선택적 지명 파라미터. 그룹이 지정된 경우 함수는 심볼 이름에 대해 지정된 조건을 충족하는 활성 주문만 반환합니다.

ticket=TICKET

[in] 주문 티켓 (ORDER_TICKET). 선택적으로 명명된 매개 변수.

반환 값

명명된 튜플 구조(이름 지정된 튜플)의 형식으로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

이 함수를 사용하면 OrdersTotal 및 OrderSelect tandem과 유사한 호출 한 번에 모든 활성 주문을 받을 수 있습니다.

group 매개 변수를 사용하면 심볼을 기준으로 순서를 정렬할 수 있습니다. '*'은 문자열의 시작과 끝에 사용될 수 있습니다

그룹 매개 변수는 쉼표로 구분된 여러 조건을 포함할 수 있습니다. 조건은 '*'를 사용하여 마스크로 설정할 수 있습니다. 논리적 부정 심볼 '!'을(를) 제외에 사용할 수 있습니다. 모든 조건은 순차적으로 적용되며, 이는 그룹에 포함되는 조건 다음에 배제 조건이 먼저 지정되어야 함을 의미합니다. 예를 들면, group="*, !EUR"은 모든 심볼에 대한 주문을 먼저 선택하고 기호 이름에 "EUR"이 포함된 주문은 나중에 제외해야 함을 의미합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # 표시될 칼럼 수

pd.set_option('display.width', 1500) # 표시될 최대 표 너비

# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시

print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)

print()

# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정

if not mt5.initialize():

print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())

quit()



# GBPUSD에서 활성 주문의 데이터 표시

orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")

if orders is None:

print("GBPUSD에 새 주문 없음, 에러 코드={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("GBPUSD에 대한 총 주문:",len(orders))

# 모든 활성 주문 표시

for order in orders:

print(order)

print()



# 이름에 "*GBP*"가 포함된 심볼에 대한 주문 목록을 가져옵니다

gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")

if gbp_orders is None:

print("group=\"*GBP*\"인 주문 없음, 오류 코드={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))

# pandas를 이용해 이 주문들을 표로 표시.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

print(df)



# MetaTrader 5 터미널 연결 종료

mt5.shutdown()



결과:

MetaTrader5 패키지 작성자: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 패키지 버전: 5.0.29



Total orders on GBPUSD: 2

TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...

TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...



orders_get(group="*GBP*")=4

ticket time_setup time_setup_msc time_expiration type type_time type_filling state magic volume_current price_open sl tp price_current symbol comment external_id

0 554733548 2020-03-25 16:27:47 1585153667718 0 3 0 2 1 0 0.2 1.25379 0.0 0.0 1.16803 GBPUSD

1 554733621 2020-03-25 16:27:51 1585153671419 0 2 0 2 1 0 0.2 1.14370 0.0 0.0 1.16815 GBPUSD

2 554746664 2020-03-25 16:38:14 1585154294401 0 3 0 2 1 0 0.2 0.93851 0.0 0.0 0.92428 EURGBP

3 554746710 2020-03-25 16:38:17 1585154297022 0 2 0 2 1 0 0.2 0.90527 0.0 0.0 0.92449 EURGBP

더 보기

orders_total, positions_get