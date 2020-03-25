문서화섹션
orders_get

기호 또는 티켓별로 필터링할 수 있는 기능으로 활성 주문을 가져옵니다. 호출 옵션은 세 가지가 있습니다.

매개 변수 없이 호출. 모든 심볼에 활성 주문을 반환합니다.

orders_get()

활성 주문에 대한 심볼을 지정하는 호출이 수신되어야 합니다.

orders_get(
   symbol="SYMBOL"      // 심볼명
)

활성 주문에 대한 심볼 그룹을 지정하는 호출이 수신되어야 합니다.

orders_get(
   group="GROUP"        // 심볼에 대한 주문 선택 필터
)

주문 티켓을 지정하는 호출.

orders_get(
   ticket=TICKET        // 티켓
)

symbol="SYMBOL"

[in]  심볼명. 선택적 지명 파라미터. 심볼이 지정된 경우, 티켓 매개 변수는 무시됩니다.

group="GROUP"

[in]  필요한 심볼 그룹을 배열하기 위한 필터. 선택적 지명 파라미터. 그룹이 지정된 경우 함수는 심볼 이름에 대해 지정된 조건을 충족하는 활성 주문만 반환합니다.

ticket=TICKET

[in]  주문 티켓 (ORDER_TICKET). 선택적으로 명명된 매개 변수.

반환 값

명명된 튜플 구조(이름 지정된 튜플)의 형식으로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

이 함수를 사용하면 OrdersTotalOrderSelect tandem과 유사한 호출 한 번에 모든 활성 주문을 받을 수 있습니다.

group 매개 변수를 사용하면 심볼을 기준으로 순서를 정렬할 수 있습니다. '*'은 문자열의 시작과 끝에 사용될 수 있습니다

그룹 매개 변수는 쉼표로 구분된 여러 조건을 포함할 수 있습니다. 조건은 '*'를 사용하여 마스크로 설정할 수 있습니다. 논리적 부정 심볼 '!'을(를) 제외에 사용할 수 있습니다. 모든 조건은 순차적으로 적용되며, 이는 그룹에 포함되는 조건 다음에 배제 조건이 먼저 지정되어야 함을 의미합니다. 예를 들면, group="*, !EUR"은 모든 심볼에 대한 주문을 먼저 선택하고 기호 이름에 "EUR"이 포함된 주문은 나중에 제외해야 함을 의미합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns'500# 표시될 칼럼 수
pd.set_option('display.width', 1500)      # 표시될 최대 표 너비
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
print()
# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# GBPUSD에서 활성 주문의 데이터 표시
orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")
if orders is None:
    print("GBPUSD에 새 주문 없음, 에러 코드={}".format(mt5.last_error()))
else:
    print("GBPUSD에 대한 총 주문:",len(orders))
    # 모든 활성 주문 표시
    for order in orders:
        print(order)
print()
 
# 이름에 "*GBP*"가 포함된 심볼에 대한 주문 목록을 가져옵니다
gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")
if gbp_orders is None:
    print("group=\"*GBP*\"인 주문 없음, 오류 코드={}".format(mt5.last_error()))
else:
    print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))
    # pandas를 이용해 이 주문들을 표로 표시.DataFrame
    df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())
    df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)
    df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')
    print(df)
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()
 
결과:
MetaTrader5 패키지 작성자:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 패키지 버전:  5.0.29
 
Total orders on GBPUSD: 2
TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...
TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...
 
orders_get(group="*GBP*")=4
      ticket          time_setup  time_setup_msc  time_expiration  type  type_time  type_filling  state  magic  volume_current  price_open   sl   tp  price_current  symbol comment external_id
0  554733548 2020-03-25 16:27:47   1585153667718                0     3          0             2      1      0             0.2     1.25379  0.0  0.0        1.16803  GBPUSD                    
1  554733621 2020-03-25 16:27:51   1585153671419                0     2          0             2      1      0             0.2     1.14370  0.0  0.0        1.16815  GBPUSD                    
2  554746664 2020-03-25 16:38:14   1585154294401                0     3          0             2      1      0             0.2     0.93851  0.0  0.0        0.92428  EURGBP                    
3  554746710 2020-03-25 16:38:17   1585154297022                0     2          0             2      1      0             0.2     0.90527  0.0  0.0        0.92449  EURGBP    

