orders_get

Sembol veya etikete göre filtreleme özelliğiyle aktif emirleri elde eder. Üç çağrı seçeneği vardır.

Parametresiz çağrı. Tüm sembollerdeki aktif emirler geri döndürülür.

orders_get()

Aktif emirlerin elde edileceği sembolü belirten çağrı.

orders_get(

symbol="SYMBOL"

)

Aktif emirlerin elde edileceği sembol grubunu belirten çağrı.

orders_get(

group="GROUP"

)

Emir etiketini belirten çağrı.

orders_get(

ticket=TICKET

)

symbol="SYMBOL"

[in] Sembol adı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir sembol belirtilirse, ticket parametresi yoksayılır.

group="GROUP"

[in] Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca sembol adı için belirtilen ölçütleri karşılayan aktif emirleri geri döndürür.

ticket=TICKET

[in] Emir etiketi (ORDER_TICKET). Opsiyonel adlandırılmış parametre.

Geri dönüş değeri

Bilgiler adlandırılmış bir veri grubu yapısı (namedtuple) biçiminde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.

Not

Fonksiyon, OrdersTotal ve OrderSelect ikilisine benzer şekilde tek bir çağrıda tüm aktif emirlerin elde edilmesine olanak sağlar

group parametresi, emirleri sembollere göre filtrelemenize olanak tanır. '*' bir dizgenin başında ve sonunda kullanılabilir.

group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm semboller için emirlerin seçilmesi ve daha sonra sembol adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # görüntülenecek sütun sayısı

pd.set_option('display.width', 1500) # görüntülenecek maksimum tablo genişliği

# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# GBPUSD'deki aktif emirlerle ilgili verileri görüntüle

orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")

if orders is None:

print("No orders on GBPUSD, error code={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("Total orders on GBPUSD:",len(orders))

# tüm aktif emirleri görüntüle

for order in orders:

print(order)

print()



# adlarında "*GBP*" içeren sembollerdeki emirleri elde et

gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")

if gbp_orders is None:

print("No orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))

# bu emirleri pandas.DataFrame kullanarak bir tablo halinde göster

df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

print(df)



# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat

mt5.shutdown()



Sonuç:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Total orders on GBPUSD: 2

TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...

TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...



orders_get(group="*GBP*")=4

ticket time_setup time_setup_msc time_expiration type type_time type_filling state magic volume_current price_open sl tp price_current symbol comment external_id

0 554733548 2020-03-25 16:27:47 1585153667718 0 3 0 2 1 0 0.2 1.25379 0.0 0.0 1.16803 GBPUSD

1 554733621 2020-03-25 16:27:51 1585153671419 0 2 0 2 1 0 0.2 1.14370 0.0 0.0 1.16815 GBPUSD

2 554746664 2020-03-25 16:38:14 1585154294401 0 3 0 2 1 0 0.2 0.93851 0.0 0.0 0.92428 EURGBP

3 554746710 2020-03-25 16:38:17 1585154297022 0 2 0 2 1 0 0.2 0.90527 0.0 0.0 0.92449 EURGBP

Ayrıca bakınız

orders_total, positions_get