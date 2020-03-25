DokümantasyonBölümler
orders_get

Sembol veya etikete göre filtreleme özelliğiyle aktif emirleri elde eder. Üç çağrı seçeneği vardır.

Parametresiz çağrı. Tüm sembollerdeki aktif emirler geri döndürülür.

orders_get()

Aktif emirlerin elde edileceği sembolü belirten çağrı.

orders_get(
   symbol="SYMBOL"      // sembol adı
)

Aktif emirlerin elde edileceği sembol grubunu belirten çağrı.

orders_get(
   group="GROUP"        // emirleri sembollere göre seçmek için filtre
)

Emir etiketini belirten çağrı.

orders_get(
   ticket=TICKET        // etiket
)

symbol="SYMBOL"

[in]  Sembol adı. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir sembol belirtilirse, ticket parametresi yoksayılır.

group="GROUP"

[in]  Gerekli sembollerden oluşan bir grup düzenlemek için filtre. Opsiyonel adlandırılmış parametre. Bir grup belirtilirse, fonksiyon yalnızca sembol adı için belirtilen ölçütleri karşılayan aktif emirleri geri döndürür.

ticket=TICKET

[in]  Emir etiketi (ORDER_TICKET). Opsiyonel adlandırılmış parametre.

Geri dönüş değeri

Bilgiler adlandırılmış bir veri grubu yapısı (namedtuple) biçiminde geri döndürülür. Bir hata durumunda None geri döndürülür. Hata ile ilgili bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.

Not

Fonksiyon, OrdersTotal ve OrderSelect ikilisine benzer şekilde tek bir çağrıda tüm aktif emirlerin elde edilmesine olanak sağlar

group parametresi, emirleri sembollere göre filtrelemenize olanak tanır. '*' bir dizgenin başında ve sonunda kullanılabilir.

group parametresi, virgülle ayrılmış birkaç koşul içerebilir. Bir koşul '*' kullanılarak maske olarak ayarlanabilir. Hariç tutma için '!' mantıksal olumsuzlama sembolü kullanılabilir. Tüm koşullar sırayla uygulanır, yani önce gruba dahil etme koşullarını ve ardından dışlama koşulunu belirtmelisiniz. Örneğin, group="*, !EUR", önce tüm semboller için emirlerin seçilmesi ve daha sonra sembol adlarında "EUR" içerenlerin hariç tutulması gerektiği anlamına gelir.

Örnek:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns'500# görüntülenecek sütun sayısı
pd.set_option('display.width', 1500)      # görüntülenecek maksimum tablo genişliği
# MetaTrader 5 paketi ile ilgili verileri görüntüle
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
print()
# MetaTrader 5 terminaline bağlantı kur
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# GBPUSD'deki aktif emirlerle ilgili verileri görüntüle
orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")
if orders is None:
    print("No orders on GBPUSD, error code={}".format(mt5.last_error()))
else:
    print("Total orders on GBPUSD:",len(orders))
    # tüm aktif emirleri görüntüle
    for order in orders:
        print(order)
print()
 
# adlarında "*GBP*" içeren sembollerdeki emirleri elde et
gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")
if gbp_orders is None:
    print("No orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))
else:
    print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))
    # bu emirleri pandas.DataFrame kullanarak bir tablo halinde göster
    df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())
    df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)
    df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')
    print(df)
 
# MetaTrader 5 terminaline olan bağlantıyı kapat
mt5.shutdown()
 
Sonuç:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Total orders on GBPUSD: 2
TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...
TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...
 
orders_get(group="*GBP*")=4
      ticket          time_setup  time_setup_msc  time_expiration  type  type_time  type_filling  state  magic  volume_current  price_open   sl   tp  price_current  symbol comment external_id
0  554733548 2020-03-25 16:27:47   1585153667718                0     3          0             2      1      0             0.2     1.25379  0.0  0.0        1.16803  GBPUSD                    
1  554733621 2020-03-25 16:27:51   1585153671419                0     2          0             2      1      0             0.2     1.14370  0.0  0.0        1.16815  GBPUSD                    
2  554746664 2020-03-25 16:38:14   1585154294401                0     3          0             2      1      0             0.2     0.93851  0.0  0.0        0.92428  EURGBP                    
3  554746710 2020-03-25 16:38:17   1585154297022                0     2          0             2      1      0             0.2     0.90527  0.0  0.0        0.92449  EURGBP    

