order_calc_margin
Belirtilen alım-satım işlemini gerçekleştirmek için hesap para birimi cinsinden marjini geri döndürür.
|
order_calc_margin(
Parametreler
action
[in] ORDER_TYPE sayımından değer alan emir tipi. Gerekli adsız parametre.
symbol
[in] Finansal enstrüman adı. Gerekli adsız parametre.
volume
[in] İşlem hacmi. Gerekli adsız parametre.
price
[in] Açılış fiyatı. Gerekli adsız parametre.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa gerçek değer, aksi takdirde None geri döner. Hataya ilişkin bilgiler last_error() kullanılarak elde edilebilir.
Not
Fonksiyon, mevcut bekleyen emirler ve açık pozisyonlar dikkate alınmaksızın mevcut hesapta ve mevcut piyasa ortamında belirli bir emir tipi için gerekli marjın miktarının hesaplanmasına olanak sağlar. Fonksiyon, OrderCalcMargin'e benzerdir.
|
ID
|
Açıklama
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Piyasa alış emri
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Piyasa satış emri
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Bekleyen Buy Limit emri
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Bekleyen Sell Limit emri
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Bekleyen Buy Stop emri
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Bekleyen Sell Stop emri
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Emir fiyatına ulaşıldığında, bekleyen Buy Limit emri StopLimit fiyatından yerleştirilir
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Emir fiyatına ulaşıldığında, bekleyen Sell Limit emri StopLimit fiyatından yerleştirilir
|
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
|
Bir pozisyonu zıt yönde bir pozisyonla kapatma emri
Örnek:
|
import MetaTrader5 as mt5
