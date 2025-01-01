- initialize
order_calc_margin
Retorna el tamaño del margen en la divisa de la cuenta para realizar la operación comercial indicada.
|
order_calc_margin(
Parámetros
action
[in] Tipo de orden, puede adoptar valores de la enumeración ORDER_TYPE. Parámetro no nombrado obligatorio.
symbol
[in] Nombre del instrumento financiero. Parámetro no nombrado obligatorio.
volume
[in] Volumen de la operación comercial. Parámetro no nombrado obligatorio.
price
[in] Precio de apertura. Parámetro no nombrado obligatorio.
Valor retornado
Valor de tipo real en caso de ejecución exitosa, de lo contrario, None. La información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
La función permite valorar el tamaño del margen necesario para el tipo de orden indicado en la cuenta actual y con el entorno de mercado actual, sin tener en cuenta las órdenes pendientes y las posiciones abiertas actuales. Es un análogo de OrderCalcMargin.
|
Identificador
|
Descripción
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Orden de mercado de compra
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Orden de mercado de venta
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Orden pendiente Buy Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Orden pendiente Sell Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Orden pendiente Buy Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Orden pendiente Sell Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Al alcanzarse el precio de la orden, se coloca una orden pendiente Buy Limit al precio StopLimit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Al alcanzarse el precio de la orden, se coloca una orden pendiente Sell Limit al precio StopLimit
|
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
|
Orden de cierre de una posición con otra opuesta.
Ejemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
