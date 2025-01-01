order_calc_margin

Retorna el tamaño del margen en la divisa de la cuenta para realizar la operación comercial indicada.

order_calc_margin(

action,

symbol,

volume,

price

)

Parámetros

action

[in] Tipo de orden, puede adoptar valores de la enumeración ORDER_TYPE. Parámetro no nombrado obligatorio.

symbol

[in] Nombre del instrumento financiero. Parámetro no nombrado obligatorio.

volume

[in] Volumen de la operación comercial. Parámetro no nombrado obligatorio.

price

[in] Precio de apertura. Parámetro no nombrado obligatorio.

Valor retornado

Valor de tipo real en caso de ejecución exitosa, de lo contrario, None. La información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().

Observación

La función permite valorar el tamaño del margen necesario para el tipo de orden indicado en la cuenta actual y con el entorno de mercado actual, sin tener en cuenta las órdenes pendientes y las posiciones abiertas actuales. Es un análogo de OrderCalcMargin.

ORDER_TYPE

Identificador Descripción ORDER_TYPE_BUY Orden de mercado de compra ORDER_TYPE_SELL Orden de mercado de venta ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Orden pendiente Buy Limit ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Orden pendiente Sell Limit ORDER_TYPE_BUY_STOP Orden pendiente Buy Stop ORDER_TYPE_SELL_STOP Orden pendiente Sell Stop ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Al alcanzarse el precio de la orden, se coloca una orden pendiente Buy Limit al precio StopLimit ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Al alcanzarse el precio de la orden, se coloca una orden pendiente Sell Limit al precio StopLimit ORDER_TYPE_CLOSE_BY Orden de cierre de una posición con otra opuesta.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5

# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# obtenemos la divisa de la cuenta

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Account сurrency:",account_currency)



# creamos la lista de símbolos

symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY", "USDCHF","EURJPY","GBPJPY")

print("Symbols to check margin:", symbols)

action=mt5.ORDER_TYPE_BUY

lot=0.1

for symbol in symbols:

symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol,"not found, skipped")

continue

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "is not visible, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, skipped",symbol)

continue

ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)

if margin != None:

print(" {} buy {} lot margin: {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));

else:

print("order_calc_margin failed: , error code =", mt5.last_error())



# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Account сurrency: USD



Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')

EURUSD buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPUSD buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

USDJPY buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

USDCHF buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

EURJPY buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPJPY buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

Ver también

order_calc_profit, order_check