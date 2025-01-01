- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_calc_margin
지정된 거래 작업을 수행하려면 계정 통화의 마진을 반환하십시오.
|
order_calc_margin(
Parameters
action
[in] ORDER_TYPE 열거에서 값을 가져오는 주문 유형. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
symbol
[in] 금융상품명. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
volume
[in] 거래 작업량. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
price
[in] 시가. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
반환 값
성공한 경우 실제 값, 그렇지 않은 경우 None. 오류 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
참고
이 함수는 현재 보류 중인 주문 및 오픈 포지션을 고려하지 않고 현재 마켓 환경과 현재 계정에서 특정 주문 유형에 필요한 마진을 추정할 수 있도록 합니다. 이 함수는 OrderCalcMargin와 유사합니다.
|
ID
|
Description
|
ORDER_TYPE_BUY
|
시장 매수 주문
|
ORDER_TYPE_SELL
|
시장 매도 주문
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
구매 한도 보류 주문
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
판매 한도 보류 주문
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
구매 중지 보류 주문
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
판매 중지 보류 주문
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
주문 가격에 도달하면 주문 보류 중인 구매 한도가 StopLimit 가격에 배치됩니다
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
주문 가격에 도달하면 주문이 보류 중인 판매 한도가 StopLimit 가격에 배치됩니다
|
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
|
반대위치 마감순서
예:
|
import MetaTrader5 as mt5
더 보기