order_calc_margin

Restituisce il margine nella valuta del conto per eseguire un'operazione di trading specificata.

order_calc_margin(

action,

symbol,

volume,

price

)

Parametri

action

[in] Tipo di ordine che prende valori dall'enumerazione ORDER_TYPE. Parametro unnamed richiesto.

symbol

[in] Nome dello strumento finanziario. Parametro richiesto senza nome.

volume

[in] Volume delle operazioni di trading. Parametro richiesto senza nome.

price

[in] Prezzo di apertura. Parametro richiesto senza nome.

Valore di Ritorno

Valore Real in caso di successo, altrimenti Nessuno. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().

Nota

La funzione consente di stimare il margine necessario per un determinato tipo di ordine sul conto attuale e nell'attuale contesto di mercato senza considerare le posizioni aperte e gli ordini in sospeso. La funzione è simile a OrderCalcMargin.

ORDER_TYPE

ID Descrizione ORDER_TYPE_BUY Ordine di Buy sul mercato ORDER_TYPE_SELL Ordine di Sell sul mercato ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Ordine pendente Buy Limit ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Ordine pendente Sell Limit ORDER_TYPE_BUY_STOP Ordine pendente Buy Stop ORDER_TYPE_SELL_STOP Ordine pendente Sell Stop ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Al raggiungimento del prezzo dell'ordine, l'ordine pendente Buy Limit viene posto al prezzo StopLimit ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Al raggiungimento del prezzo dell'ordine, l'ordine pendente Sell Limit viene posto al prezzo StopLimit ORDER_TYPE_CLOSE_BY Ordine per la chiusura di una posizione con una posizione opposta

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5

# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5

Stampa("Autore del pacchetto MetaTrader5:",MT5 .__ author__)

Stampa("Versione del pacchetto MetaTrader5:",MT5 .__ version__)



# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())

quit()



# ottiene valuta del conto

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Valuta del conto:",account_currency)



# dispone la lista dei simboli

symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY", "USDCHF","EURJPY","GBPJPY")

print("Simboli col margine da controllare:", symbols)

action=mt5.ORDER_TYPE_BUY

lot=0.1

for symbol in symbols:

symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol,"non trovato, saltato")

continue

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "se non visibile, provare ad attivarlo")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) fallito, saltato",symbol)

continue

ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)

if margin != None:

print(" {} buy {} margine lotto: {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));

else:

print("order_calc_margin fallito: , error code =", mt5.last_error())



# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Result:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Account сurrency: USD



Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')

EURUSD buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPUSD buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

USDJPY buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

USDCHF buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

EURJPY buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPJPY buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

See also

order_calc_profit, order_check