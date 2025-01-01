- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_calc_margin
Restituisce il margine nella valuta del conto per eseguire un'operazione di trading specificata.
order_calc_margin(
Parametri
action
[in] Tipo di ordine che prende valori dall'enumerazione ORDER_TYPE. Parametro unnamed richiesto.
symbol
[in] Nome dello strumento finanziario. Parametro richiesto senza nome.
volume
[in] Volume delle operazioni di trading. Parametro richiesto senza nome.
price
[in] Prezzo di apertura. Parametro richiesto senza nome.
Valore di Ritorno
Valore Real in caso di successo, altrimenti Nessuno. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
La funzione consente di stimare il margine necessario per un determinato tipo di ordine sul conto attuale e nell'attuale contesto di mercato senza considerare le posizioni aperte e gli ordini in sospeso. La funzione è simile a OrderCalcMargin.
ID
Descrizione
ORDER_TYPE_BUY
Ordine di Buy sul mercato
ORDER_TYPE_SELL
Ordine di Sell sul mercato
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
Ordine pendente Buy Limit
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
Ordine pendente Sell Limit
ORDER_TYPE_BUY_STOP
Ordine pendente Buy Stop
ORDER_TYPE_SELL_STOP
Ordine pendente Sell Stop
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
Al raggiungimento del prezzo dell'ordine, l'ordine pendente Buy Limit viene posto al prezzo StopLimit
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
Al raggiungimento del prezzo dell'ordine, l'ordine pendente Sell Limit viene posto al prezzo StopLimit
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
Ordine per la chiusura di una posizione con una posizione opposta
Esempio:
import MetaTrader5 as mt5
