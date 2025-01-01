文档部分
返回预付款（用账户货币表示）来执行指定的交易操作。

order_calc_margin(
   action,      // 订单类型 (ORDER_TYPE_BUY or ORDER_TYPE_SELL)
   symbol,      // 交易品种名称
   volume,      // 交易量
   price        // 开盘价
   )

参数

action

[in]  从ORDER_TYPE枚举中获取值的订单类型。所需的未命名参数。

symbol

[in]  交易品种名称。所需的未命名参数。

volume

[in]  交易操作的交易量。所需的未命名参数。

price

[in]  开盘价。所需的未命名参数。

返回值

如果成功返回真实值，否则返回None。可以使用last_error()获取错误信息。

注意

该功能允许评估当前账户和当前市场环境中指定订单类型所需的预付款，而无需考虑当前挂单和未结持仓。该函数类似于OrderCalcMargin

ORDER_TYPE

ID

描述

ORDER_TYPE_BUY

市价买单

ORDER_TYPE_SELL

市价卖单

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Buy Limit挂单

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Sell Limit挂单

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Buy Stop挂单

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Sell Stop挂单

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

在达到订单价格时，以StopLimit价格下单Buy Limit挂单

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

在达到订单价格时，以StopLimit价格下单Sell Limit挂单

ORDER_TYPE_CLOSE_BY

用于反向平仓的订单

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establish connection to MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# get account currency
account_currency=mt5.account_info().currency
print("Account сurrency:",account_currency)
 
# arrange the symbol list
symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY""USDCHF","EURJPY","GBPJPY")
print("Symbols to check margin:", symbols)
action=mt5.ORDER_TYPE_BUY
lot=0.1
for symbol in symbols:
    symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)
    if symbol_info is None:
        print(symbol,"not found, skipped")
        continue
    if not symbol_info.visible:
        print(symbol, "is not visible, trying to switch on")
        if not mt5.symbol_select(symbol,True):
            print("symbol_select({}}) failed, skipped",symbol)
            continue
    ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask
    margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)
    if margin != None:
        print("   {} buy {} lot margin: {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));
    else:
        print("order_calc_margin failed: , error code ="mt5.last_error())
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()
 
 
Result:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Account сurrency: USD
 
Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')
   EURUSD buy 0.1 lot margin: 109.91 USD
   GBPUSD buy 0.1 lot margin: 122.73 USD
   USDJPY buy 0.1 lot margin: 100.0 USD
   USDCHF buy 0.1 lot margin: 100.0 USD
   EURJPY buy 0.1 lot margin: 109.91 USD
   GBPJPY buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

