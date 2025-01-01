- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
order_calc_margin
返回预付款（用账户货币表示）来执行指定的交易操作。
|
order_calc_margin(
参数
action
[in] 从ORDER_TYPE枚举中获取值的订单类型。所需的未命名参数。
symbol
[in] 交易品种名称。所需的未命名参数。
volume
[in] 交易操作的交易量。所需的未命名参数。
price
[in] 开盘价。所需的未命名参数。
返回值
如果成功返回真实值，否则返回None。可以使用last_error()获取错误信息。
注意
该功能允许评估当前账户和当前市场环境中指定订单类型所需的预付款，而无需考虑当前挂单和未结持仓。该函数类似于OrderCalcMargin。
|
ID
|
描述
|
ORDER_TYPE_BUY
|
市价买单
|
ORDER_TYPE_SELL
|
市价卖单
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Buy Limit挂单
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Sell Limit挂单
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Buy Stop挂单
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Sell Stop挂单
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
在达到订单价格时，以StopLimit价格下单Buy Limit挂单
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
在达到订单价格时，以StopLimit价格下单Sell Limit挂单
|
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
|
用于反向平仓的订单
例如：
|
import MetaTrader5 as mt5
另见