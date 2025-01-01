- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_calc_margin
指定された取引操作を実行するための証拠金を口座通貨で返します。
|
order_calc_margin(
パラメータ
action
[in] 注文の種類(ORDER_TYPE列挙からの値)名前なし必須パラメータ。
symbol
[in] 金融商品名。名前なし必須パラメータ。
volume
[in] 取引操作量。名前なし必須パラメータ。
price
[in] 始値。名前なし必須パラメータ。
戻り値
成功した場合は実際の値、それ以外の場合はなし。エラーコードは、last_error()を使用して取得できます。
注意事項
この関数を使用すると、現在の未決注文やポジションを考慮せずに、現在の口座および現在の市場環境で指定された注文の種類に必要な証拠金を見積もることができます。この関数はOrderCalcMarginに似ています。
|
ID
|
説明
|
ORDER_TYPE_BUY
|
成行買い注文
|
ORDER_TYPE_SELL
|
成行売り注文
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
買い指値注文
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
売り指値注文
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
買い逆指値注文
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
売り逆指値注文
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
注文価格に達すると、未決の買い指値注文がStopLimit価格で出されます
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
注文価格に達すると、未決の売り指値注文がStopLimit価格で出されます
|
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
|
反対のポジションでポジションを決済するための注文
例：
|
import MetaTrader5 as mt5
