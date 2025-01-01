import MetaTrader5 as mt5

# MetaTrader 5パッケージにデータを表示する

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# MetaTrader 5ターミナルへの接続を確立する

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# 口座通貨を取得する

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Account сurrency:",account_currency)



# 銘柄リストを整理する

symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY", "USDCHF","EURJPY","GBPJPY")

print("Symbols to check margin:", symbols)

action=mt5.ORDER_TYPE_BUY

lot=0.1

for symbol in symbols:

symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol,"not found, skipped")

continue

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "is not visible, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, skipped",symbol)

continue

ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)

if margin != None:

print(" {} buy {} lot margin: {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));

else:

print("order_calc_margin failed: , error code =", mt5.last_error())



# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする

mt5.shutdown()





Result:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Account сurrency: USD



Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')

EURUSD buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPUSD buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

USDJPY buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

USDCHF buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

EURJPY buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPJPY buy 0.1 lot margin: 122.73 USD