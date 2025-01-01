ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスPython用MetaTrader 

market_book_add

MetaTrader5ターミナルを指定された銘柄の市場深度変更イベントにサブスクライブします。

market_book_add(
  symbol     // 金融商品名
)

symbol

[in] 金融商品名。名前なし必須パラメータ。

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse。

注意事項

この関数はMarketBookAddに似ています。

参照

market_book_getmarket_book_release板情報構造体