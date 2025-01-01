DokümantasyonBölümler
market_book_add

MetaTrader 5 terminalini, belirli bir sembolün Piyasa Derinliği değişikliği olaylarına abone eder.

market_book_add(
   sembol      // finansal enstrüman adı
)

symbol

 Finansal enstrüman adı. Gerekli adsız parametre.

Geri dönüş değeri

Başarılıysa - true, aksi takdirde - false.

Not

Fonksiyon, MarketBookAdd'e benzerdir.

Ayrıca bakınız

market_book_get, market_book_release, Piyasa Derinliği yapısı