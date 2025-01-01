MQL5参考MetaTrader Python模块market_book_add
- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- terminal_info
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
market_book_add
订阅MetaTrader 5程序端的指定交易品种的市场深度更改事件。
|
market_book_add(
交易品种
[in] 交易品种名称。所需的未命名参数。
返回值
如果成功返回true，否则–false。
注意
该函数类似于MarketBookAdd。
另见