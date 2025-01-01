文档部分
MQL5参考MetaTrader Python模块market_book_add 

market_book_add

订阅MetaTrader 5程序端的指定交易品种的市场深度更改事件。

market_book_add(
   symbol      // 交易品种名称
)

交易品种

[in]  交易品种名称。所需的未命名参数。

返回值

如果成功返回true，否则–false。

注意

该函数类似于MarketBookAdd

另见

market_book_getmarket_book_release市场深度结构