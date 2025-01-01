DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5MetaTrader para Pythonmarket_book_add 

market_book_add

Realiza la suscripción del terminal MetaTrader 5 para recibir eventos sobre los cambios en la profundidad de mercado del símbolo indicado.

market_book_add(
   symbol      // nombre del instrumento financiero
)

symbol

[in]  Nombre del instrumento financiero. Parámetro no nombrado obligatorio.

Valor retornado

True si se ha ejecutado con éxito, de lo contrario, False.

Observación

La función es un análogo de MarketBookAdd.

Ver también

market_book_get, market_book_release, Estructura de la profundidad de mercado