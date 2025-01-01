Manual de referencia de MQL5MetaTrader para Pythonmarket_book_add
- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pPos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
market_book_add
Realiza la suscripción del terminal MetaTrader 5 para recibir eventos sobre los cambios en la profundidad de mercado del símbolo indicado.
market_book_add(
symbol
[in] Nombre del instrumento financiero. Parámetro no nombrado obligatorio.
Valor retornado
True si se ha ejecutado con éxito, de lo contrario, False.
Observación
La función es un análogo de MarketBookAdd.
Ver también
market_book_get, market_book_release, Estructura de la profundidad de mercado