market_book_add

MetTrader 5 터미널을 지정된 심볼에 대한 Market Depth 변경 이벤트에 가입시킵니다.

market_book_add(
   symbol      // 금융상품명
)

symbol

[in]  금융상품명. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

반환 값

성공적이면 True를 그렇지 않으면 False입니다.

참고

이 함수는 MarketBookAdd와 유사합니다.

