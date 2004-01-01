Typ datetime
Typ datetime ist für Datum- und Zeitspeicherung als Sekundenanzahl bestimmt, die seit 01 Januar 1970 vegangen ist. Es nimmt 8 Byte des Speicherplatzes ein.
Daten- und Zeitkonstanten können als Literalzeile dargestellt werden, die aus 6 Teilen besteht. Diese Teile repraesentieren die Zahlgroesse des Jahres, Monats, der Zahl (oder des Monatstages, des Monats, des Jahres), der Stunde, der Minute und der Sekunde. Konstante wird in einzelnen Anführungsstrich gesetzt und faengt mit Symbol D an.
Änderungsbereich vom 1 Januar 1970bis 31 Dezember 3000. Fallen kann entweder das Datum (Jahr, Monat, Monatstag) oder die Zeit (Stunden, Minuten, Sekunden), oder alles zusammengenommen.
In der wörtlichen Einstellung des Datums ist wünschenswert, den Jahr, Monat und Tag anzugeben, sonst zeigt der Compiler Warnungen über unvollständigen wörtlichen Eintrag.
Bespiele:
|
datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // Zeit der Anfang des Jahres 2015
