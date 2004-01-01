Typ datetime

Typ datetime ist für Datum- und Zeitspeicherung als Sekundenanzahl bestimmt, die seit 01 Januar 1970 vegangen ist. Es nimmt 8 Byte des Speicherplatzes ein.

Daten- und Zeitkonstanten können als Literalzeile dargestellt werden, die aus 6 Teilen besteht. Diese Teile repraesentieren die Zahlgroesse des Jahres, Monats, der Zahl (oder des Monatstages, des Monats, des Jahres), der Stunde, der Minute und der Sekunde. Konstante wird in einzelnen Anführungsstrich gesetzt und faengt mit Symbol D an.

Änderungsbereich vom 1 Januar 1970bis 31 Dezember 3000. Fallen kann entweder das Datum (Jahr, Monat, Monatstag) oder die Zeit (Stunden, Minuten, Sekunden), oder alles zusammengenommen.

In der wörtlichen Einstellung des Datums ist wünschenswert, den Jahr, Monat und Tag anzugeben, sonst zeigt der Compiler Warnungen über unvollständigen wörtlichen Eintrag.

Bespiele:

datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // Zeit der Anfang des Jahres 2015

datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // Jahr Monat Tag Stunden Minuten Sekunden

datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // äquivalent zu D'1980.07.19 12:30:27';

datetime d3=D'19.07.1980 12'; // äquivalent zu D'1980.07.19 12:00:00'

datetime d4=D'01.01.2004'; // äquivalent zu D'01.01.2004 00:00:00'

datetime compilation_date=__DATE__; // Datum der Kompilierung

datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // Datum und Zeit der Kompilierung

datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// Zeit der Kompilierung

//--- Beispiele, in denen Compiler/Warnungen zurückgegeben werden

datetime warning1=D'12:30:27'; // äquivalent zu D'[Datum der Kompilierung] 12:30:27'

datetime warning2=D''; // äquivalent zu __DATETIME__

