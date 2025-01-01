Typ bool
Typ bool ist für die Speicherung logischer Werte true (richtig) oder false (falsch) bestimmt, deren Zahldarstellung 1 oder 0 ist.
Beispiele:
bool a = true;
Interne Darstellung ist die Ganzzahl mit der Größe 1 Byte. Es muss hervorgehoben werden, dass es in logischen Ausdrücken zulaessig ist, anstatt des Typs bool andere ganzzahlige Typen oder Realtypen oder Ausdrücke dieser Typen zu verwenden, Compiler wird kein Fehler zeigen. In diesem wird der Wert 0 als false interpretiert, alle andere Werte als true.
Beispiele:
int i=5;
