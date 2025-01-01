- Vorbestimmte Makrosubstitutionen
Deinitialisierungsgruende
Koden der Deinitialisierungsgruende von Expert, die durch die Funktion UninitializeReason() zurückgegeben werden. können jede der folgenden Werte haben:
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
Expert beendet seine Operation durch Aufruf der Funktion ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Das Programm ist entfernt vom Chart
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Das Programm ist umcompiliert
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Symbol oder Chartperiode wurde verändert
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
Das Chart wurde abgeschlossen
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Eingabeparameter wurden vom Benutzer verändert
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Ein anderes Konto wurde aktiviert oder das Konto wurde mit dem Handelsserver neu verbunden, nachdem die Kontoeinstellungen geändert worden
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
andere Chartschablone wurde angewendet
|
8
|
Der Wert bedeutet, dass Bearbeiter OnInit() Nichtnullwert zurückgegeben hat
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Das Terminal wurde geschlossen
Kode des Deinitialisierungsgrundes wird auch als Parameter der vorbestimmten Funktion übertragen OnDeinit(const int reason).
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+