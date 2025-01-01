Deinitialisierungsgruende

Koden der Deinitialisierungsgruende von Expert, die durch die Funktion UninitializeReason() zurückgegeben werden. können jede der folgenden Werte haben:

Konstante Wert Beschreibung REASON_PROGRAM 0 Expert beendet seine Operation durch Aufruf der Funktion ExpertRemove() REASON_REMOVE 1 Das Programm ist entfernt vom Chart REASON_RECOMPILE 2 Das Programm ist umcompiliert REASON_CHARTCHANGE 3 Symbol oder Chartperiode wurde verändert REASON_CHARTCLOSE 4 Das Chart wurde abgeschlossen REASON_PARAMETERS 5 Eingabeparameter wurden vom Benutzer verändert REASON_ACCOUNT 6 Ein anderes Konto wurde aktiviert oder das Konto wurde mit dem Handelsserver neu verbunden, nachdem die Kontoeinstellungen geändert worden REASON_TEMPLATE 7 andere Chartschablone wurde angewendet REASON_INITFAILED 8 Der Wert bedeutet, dass Bearbeiter OnInit() Nichtnullwert zurückgegeben hat REASON_CLOSE 9 Das Terminal wurde geschlossen

Kode des Deinitialisierungsgrundes wird auch als Parameter der vorbestimmten Funktion übertragen OnDeinit(const int reason).

Beispiel: