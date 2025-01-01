- Zusammengesetzter Operator
- Operator-Ausdruck
- Rücksetzoperator return
- Konditionaloperator if-else
- Ternärer Operator ?:
- Umschalteroperator switch
- Loop-Operator while
- Loop-Operator for
- Loop-Operator do while
- Endoperator break
- Fortsetzungsoperator continue
- Matrixproduktoperator @
- Operator der Objekterzegung new
- Operator der Objektenfernung delete
Rücksetzoperator return
Operator return stoppt die laufende Funktion und gibt Steuerung dem Aufrufprogramm zurück. Ergebnis der Berechnung wird der Aufruffunktion zurückgegeben. Ausdruck kann einen Operator der Zuordnung haben.
Beispiel:
|
int CalcSum(int x, int y)
In Funktionen mit dem Typ des Rücksatzwertes void muss man den Operator return ohne Ausdruck verwenden:
|
void SomeFunction()
Rechte geschweifte Klammer setzt explizite Durchführung des Operators return ohne Ausdruck voraus.
Man kann einfache Typen, einfache Strukturen, Objektanzeiger rückgeben. Durch den Operator return können keine Felder, Klassenobjekte, Variablen der komplizierten Strukturen zurückgegeben werden.
Sehen Sie auch
Initialisierung der Variablen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte