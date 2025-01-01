Rücksetzoperator return

Operator return stoppt die laufende Funktion und gibt Steuerung dem Aufrufprogramm zurück. Ergebnis der Berechnung wird der Aufruffunktion zurückgegeben. Ausdruck kann einen Operator der Zuordnung haben.

Beispiel:

int CalcSum(int x, int y)

{

return(x+y);

}

In Funktionen mit dem Typ des Rücksatzwertes void muss man den Operator return ohne Ausdruck verwenden:

void SomeFunction()

{

Print("Hello!");

return; // dieser Operator kann entfernt werden.

}

Rechte geschweifte Klammer setzt explizite Durchführung des Operators return ohne Ausdruck voraus.

Man kann einfache Typen, einfache Strukturen, Objektanzeiger rückgeben. Durch den Operator return können keine Felder, Klassenobjekte, Variablen der komplizierten Strukturen zurückgegeben werden.

