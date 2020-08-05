Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 40): Bibliotheksbasierte Indikatoren - Aktualisierung der Daten in Echtzeit

Inhalt



Konzept

Im haben wir die Arbeit der DoEasy-Bibliothek mit Indikatoren ins Auge gefasst. Diese Art von Programmen erfordert eine etwas andere Herangehensweise an die Erstellung und Aktualisierung von Zeitreihen aufgrund einiger Merkmale einer ressourcensparenden Berechnung in Indikatoren und Einschränkungen bei der Beschaffung von Daten für die aktuelle Symbol- und Diagrammperiode in einem Indikator, der auf demselben Diagramm gestartet wurde.

Es ist uns gelungen, die korrekte Anforderung und das korrekte Laden von Verlaufsdaten zu erreichen. Jetzt müssen wir die Funktionalität für die Echtzeit-Aktualisierung aller Daten aus allen im Indikator verwendeten Zeitreihen entwickeln (wir gehen davon aus, dass der Indikator mehrperiodig ist und Daten für seinen Betrieb aus den angegebenen Chartzeiträumen erhält, in denen er gestartet wird).

Während der Konstruktion der Indikatorpufferdaten bewegten wir uns in der Schleife von dem Balken mit der angegebenen historischen Datentiefe zum aktuellen (Null-)Balken. Die einfachste Lösung ist hier, die Daten über den Schleifenindex zu nehmen — die Daten wurden bereits im Zeitreihenobjekt der Bibliothek erstellt, so dass uns nichts daran hindert, sie per Index abzurufen. Dies funktioniert jedoch nur beim Konstruieren statischer Daten. Während der Echtzeit-Datenaktualisierung in den Zeitreihenlisten stehen wir vor dem Problem der Indizierung nach Balkenzahl. Wenn ein neuer Balken zur Liste der Zeitreihen hinzugefügt wird, hat der neue Balken den Index 0, da der neue Balken zum aktuellen Null-Balken wird. Die Indizes aller vorherigen Balken in der Zeitreihenliste sollen um 1 erhöht werden. Daher müssen wir jedes Mal, wenn ein neuer Balken im Diagramm geöffnet wird, diesen neu erschienenen Balken der Zeitreihenliste hinzufügen und die Anzahl aller anderen Balken in der aktualisierten Zeitreihenliste um 1 erhöhen.

Dies ist äußerst unpraktisch. Stattdessen sollten wir mit der Zeit des Balkens in der Liste der Zeitreihen arbeiten — die Eröffnungszeit jedes Balkens in der Liste der Zeitreihen bleibt immer gleich. Die Balkenzeit ist der Startpunkt in jedem Verweis auf einen der Balken in der Zeitreihensammlung der Bibliothek. Ich werde auch die Indexierung nach Balkennummern belassen. Aber die Balkennummer können wir nicht aus den Eigenschaften des Balkens abrufen. Stattdessen soll bei der Anforderung eines Balkens durch den Zeitreihenindex die Balkenzeit durch den angeforderten Index berechnet werden, und der erforderliche Balken soll von der Zeitreihenliste durch die berechnete Balkenzeit für seine weitere Verwendung erhalten werden.



Verbesserung der Zeitreihenklassen

In \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh, entfernen wir die Eigenschaft der Balkenindices aus der Enumeration der ganzzahligen Eigenschaften des Objektes:

enum ENUM_BAR_PROP_INTEGER { BAR_PROP_INDEX = 0 , BAR_PROP_TYPE,

Ersetzen wir sie durch die Eigenschaft "Bar time" und vermindern die Anzahl der ganzzahligen Eigenschaften des Objektes um 1 (von 14 auf 13):

enum ENUM_BAR_PROP_INTEGER { BAR_PROP_TIME = 0 , BAR_PROP_TYPE, BAR_PROP_PERIOD, BAR_PROP_SPREAD, BAR_PROP_VOLUME_TICK, BAR_PROP_VOLUME_REAL, BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR, BAR_PROP_TIME_YEAR, BAR_PROP_TIME_MONTH, BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK, BAR_PROP_TIME_DAY, BAR_PROP_TIME_HOUR, BAR_PROP_TIME_MINUTE, }; #define BAR_PROP_INTEGER_TOTAL ( 13 ) #define BAR_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Dementsprechend müssen wir bei der Enumeration möglicher Sortierkriterien der Balken die Sortierung nach dem Index entfernen und durch die Sortierung nach der Zeit der Balken ersetzen:

#define FIRST_BAR_DBL_PROP (BAR_PROP_INTEGER_TOTAL-BAR_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_BAR_STR_PROP (BAR_PROP_INTEGER_TOTAL-BAR_PROP_INTEGER_SKIP+BAR_PROP_DOUBLE_TOTAL-BAR_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_BAR_MODE { SORT_BY_BAR_TIME = 0 , SORT_BY_BAR_TYPE, SORT_BY_BAR_PERIOD, SORT_BY_BAR_SPREAD, SORT_BY_BAR_VOLUME_TICK, SORT_BY_BAR_VOLUME_REAL, SORT_BY_BAR_TIME_DAY_OF_YEAR, SORT_BY_BAR_TIME_YEAR, SORT_BY_BAR_TIME_MONTH, SORT_BY_BAR_TIME_DAY_OF_WEEK, SORT_BY_BAR_TIME_DAY, SORT_BY_BAR_TIME_HOUR, SORT_BY_BAR_TIME_MINUTE, SORT_BY_BAR_OPEN = FIRST_BAR_DBL_PROP, SORT_BY_BAR_HIGH, SORT_BY_BAR_LOW, SORT_BY_BAR_CLOSE, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_BODY, SORT_BY_BAR_CANDLE_BODY_TOP, SORT_BY_BAR_CANDLE_BODY_BOTTOM, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN, SORT_BY_BAR_SYMBOL = FIRST_BAR_STR_PROP, };

Neuerstellen der Klasse CBar in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh, um mit der Balkenzeit zu arbeiten.

Zuvor setzte die Methode SetSymbolPeriod() ein bestimmtes Symbol, eine Diagrammperiode und einen Balkenindex für ein Balkenobjekt. Jetzt wird der Index durch die Balkenzeit ersetzt:

void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time ); void SetProperties( const MqlRates &rates);

Korrigieren wir auch die Implementierung der Methode:

void CBar::SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time ) { this .SetProperty(BAR_PROP_TIME,time); this .SetProperty(BAR_PROP_SYMBOL,symbol); this .SetProperty(BAR_PROP_PERIOD,timeframe); this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_period_description=TimeframeDescription(timeframe); }

Anstelle des Balkenindexes erhält der erste parametrische Klassenkonstruktor nun die Balkenzeit, zu der der Konstruktor der Klasse CBar für weitere Daten aufgerufen wurde. Fügen wir die Variable hinzu, mit der die Beschreibung der Klassenmethode übergeben wird, in der die Erstellung des Balkenobjekts aufgerufen wird:

CBar(){;} CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time , const string source ); CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const MqlRates &rates);

Korrigieren wir auch die Implementierung des Konstruktors — anstelle des Indexes verwenden wir die Balkenzeit und addieren die Variable, die die Klassenmethode angibt, aus der der Konstruktor aufgerufen wurde, zu dem Text, der den Fehler beim Abrufen von Verlaufsdaten beschreibt:

CBar::CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time , const string source ) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; MqlRates rates_array[ 1 ]; this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe, time ); :: ResetLastError (); if (:: CopyRates (symbol,timeframe, time , 1 ,rates_array)< 1 ) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(1) -> " ,source ,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), " " , :: TimeToString (time) , ": " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_BAR_DATA), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), "> " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); MqlRates err={ 0 }; err.time=time; rates_array[ 0 ]=err; } :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (rates_array[ 0 ].time, this .m_dt_struct)) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(1) " ,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), " " ,:: TimeToString (time), ": " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_DT_STRUCT_WRITE), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), "> " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); } this .SetProperties(rates_array[ 0 ]); }

Das Hinzufügen des Quelle zur angezeigten Fehlermeldung eines Fehlers beim Abrufen von Verlaufsdaten ermöglicht das Auffinden der Klasse und ihrer Methode, von der aus versucht wurde, ein neues Balkenobjekt zu erstellen.

Der zweite parametrische Konstruktor verwendet nun ebenfalls die Balkenzeit anstelle seines Index:

CBar::CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const MqlRates &rates) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe, rates.time ); :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (rates.time, this .m_dt_struct)) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(2) " ,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), " " , :: TimeToString (rates.time) , ": " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_DT_STRUCT_WRITE), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), "> " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); MqlRates err={ 0 }; err.time=rates.time; this .SetProperties(err); return ; } this .SetProperties(rates); }

Im Methodenblock für einen vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des Balkenobjekts des 'public' Klassenabschnitts benennen wir die Methode Period() in Timeframe() um, entfernen die Methode Index() und geben die bereits entfernte Balkeneigenschaft zurück:

ENUM_BAR_BODY_TYPE TypeBody( void ) const { return (ENUM_BAR_BODY_TYPE) this .GetProperty(BAR_PROP_TYPE); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BAR_PROP_PERIOD); } int Spread( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BAR_PROP_SPREAD); } long VolumeTick( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_VOLUME_TICK); } long VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_VOLUME_REAL); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(BAR_PROP_TIME); } long Year( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_YEAR); } long Month( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_MONTH); } long DayOfWeek( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK); } long DayOfYear( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR); } long Day( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY); } long Hour( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_HOUR); } long Minute( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_MINUTE); } long Index( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_INDEX); }

Anstatt eine nicht existierende Balkenobjekt-Eigenschaft zurückzugeben, gibt die Methode Index() jetzt den berechneten Wert nach Balkenzeit zurück:

string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_SYMBOL); } int Index( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe= PERIOD_CURRENT ) const { return :: iBarShift ( this . Symbol (),(timeframe> PERIOD_CURRENT ? timeframe : this .Timeframe()), this .Time()); }

Die Methode gibt den Balkenindex der aktuellen Zeitreihe für den in der Methodeneingabe angegebenen Zeitrahmen zurück, der durch die Funktion iBarShift() berechnet wurde.

In der Methode, die einen kurzen Balkenobjektnamen zurückgibt, rufen wir nun die neu beschriebene Methode mit dem Standardwert PERIOD_CURRENT auf, die den Index für die Zeitreihe zurückgibt, zu der das Balkenobjekt gehört:



string CBar::Header( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR)+ " \"" + this .GetProperty(BAR_PROP_SYMBOL)+ "\" " + TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BAR_PROP_PERIOD))+ "[" + ( string ) this .Index() + "]" ); }

Entfernen wir noch den Block, der die Beschreibung des Balkenindexes zurückgibt, aus der Methode, die die Beschreibung der Ganzzahleigenschaft des Balkenobjektes zurückgibt :

string CBar::GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property) { return ( property==BAR_PROP_INDEX ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_INDEX)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+

Stattdessen setzen wir einen Codeblock, der eine Balkenzeit zurückgibt (vollständige Methodenauflistung):

string CBar::GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property) { return ( property==BAR_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==BAR_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .BodyTypeDescription() ) : property==BAR_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .m_period_description ) : property==BAR_PROP_SPREAD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_SPREAD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_VOLUME_TICK ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_VOLUME_TICK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_TIME_YEAR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_YEAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .Year() ) : property==BAR_PROP_TIME_MONTH ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_MONTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +MonthDescription(( int ) this .Month()) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY_OF_YEAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: IntegerToString ( this .DayOfYear(), 3 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY_OF_WEEK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +DayOfWeekDescription(( ENUM_DAY_OF_WEEK ) this .DayOfWeek()) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: IntegerToString ( this .Day(), 2 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_HOUR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_HOUR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: IntegerToString ( this .Hour(), 2 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_MINUTE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_MINUTE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: IntegerToString ( this .Minute(), 2 , '0' ) ) : "" ); }

Damit sind die Änderungen in der Klasse der Balkenobjekte abgeschlossen.

Wenn wir uns die Listen der Standardbibliotheksklassen genau ansehen, sehen wir zwei Dateien in MQL5\Include\Indicators\: Series.mqh und TimeSeries.mqh.

Die Bibliothek hat auch Klassendateien mit demselben Namen, was falsch ist. Lassen Sie uns unsere beiden Klassen umbenennen — fügen wir DE (DoEasy) zu ihren Namen hinzu, ebenso wie zu den Namen ihrer Dateien. Wir ändern auch die Namen, unter denen der Zugriff auf diese Dateien und Klassen erfolgt. Diese Änderungen betreffen drei Dateien: Series.mqh (jetzt umbenannt in SeriesDE.mqh und die Klasse CSeriesDE), TimeSeries.mqh (jetzt umbenannt in TimeSeriesDE.mqh und die Klasse CTimeSeriesDE) und TimeSeriesCollection.mqh (betrifft beide umbenannten Klassen). Betrachten wir all diese Dateien und ihre Klassen der Reihe nach.

Die Datei Series.mqh wird jetzt als \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\\SeriesDE.mqh gespeichert und der Klassenname ändert sich ebenfalls entsprechend:

class CSeriesDE : public CBaseObj { private :

Dementsprechend enthält die Methode, die das Klassenobjekt zurückgibt, jetzt den neuen Klassentyp:

public : CSeriesDE *GetObject( void ) { return & this ; }

Die 'public' Methode, die das Bar-Objekt nach Index wie in der Zeitreihe GetBarBySeriesIndex zurückgibt, wurde in GetBar() umbenannt. Fügen wir eine weitere Methode derselben Art hinzu um das Balkenobjekt nach seiner offenen Zeit in der Zeitreihe zurückzugeben:

CBar *GetBarByListIndex( const uint index); CBar *GetBar( const uint index); CBar *GetBar( const datetime time); int DataTotal( void ) const { return this .m_list_series.Total(); }

Somit haben wir jetzt zwei überladene Methoden, um ein Balkenobjekt nach Zeit und nach Index zurückzugeben.

Implementierung der Methode zur Rückgabe eines Balkenobjekts nach seiner Eröffnungszeit:

CBar *CSeriesDE::GetBar( const datetime time ) { CBar *obj= new CBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, time ,DFUN_ERR_LINE); if (obj== NULL ) return NULL ; this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); int index= this .m_list_series.Search( obj ); delete obj; CBar *bar= this .m_list_series.At( index ); return bar; }

Die Methode erhält die Zeit, die verwendet werden soll, um das entsprechende Balkenobjekt zu finden und zurückzugeben.

Erstellen wir ein temporäres Balkenobjekt für die aktuelle Zeitreihe mit der Zeiteigenschaft, die der an die Methode übergebenen entspricht.

Wir setzen das Flag zum Sortieren der Liste der Balkenobjekte nach der Zeit und durchsuchen die Liste nach dem Balkenobjekt mit der Zeit-Eigenschaft, die gleich der der Methode übergebenen ist.

Die Suche ergibt den Balkenindex in der Liste oder -1, wenn die Suche erfolglos war.

Entfernen wir das temporäre Balkenobjekt und holen den benötigten Balken aus der Liste durch den erhaltenen Index. Wenn der Index kleiner als Null ist, gibt die Methode NULL zurück.

Wir geben entweder ein Balkenobjekt zurück, wenn das Objekt durch die Zeit gefunden wurde, oder das NULL der Methode.



Implementation der Methode zur Rückgabe eines Balkenobjekts nach Index:

CBar *CSeriesDE::GetBar( const uint index ) { datetime time=:: iTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, index ); if (time== 0 ) return NULL ; return this .GetBar( time ); }

Die Methode erhält den benötigten Balkenindex.

Wir verwenden die Funktion , um die Balkenzeit nach dem Index und das Ergebnis der oben betrachteten Operation der Methode GetBar() zurückzugeben, die das Balkenobjekt durch die erhaltene Zeit zurückgibt.

Im 'public' Klassenabschnitt deklarieren wir zusammen mit den Methoden, die die Eigenschaften des Hauptbalkens nach Index zurückgeben, die Methoden, die dieselben Eigenschaften nach Balkenzeit zurückgeben:

double Open( const uint index, const bool from_series= true ); double High( const uint index, const bool from_series= true ); double Low( const uint index, const bool from_series= true ); double Close( const uint index, const bool from_series= true ); datetime Time( const uint index, const bool from_series= true ); long TickVolume( const uint index, const bool from_series= true ); long RealVolume( const uint index, const bool from_series= true ); int Spread( const uint index, const bool from_series= true ); double Open( const datetime time); double High( const datetime time); double Low( const datetime time); double Close( const datetime time); datetime Time( const datetime time); long TickVolume( const datetime time); long RealVolume( const datetime time); int Spread( const datetime time);

Die Implementierung der deklarierten Methoden wird später in Betracht gezogen.

Im gleichen 'public' Klassenabschnitt deklarieren wir die Methode, die es erlaubt, die angegebenen Zeitreihen-Objektdaten in das Array zu schreiben, das an die Methode übergeben wird:

int Create( const uint required= 0 ); void Refresh(SDataCalculate &data_calculate); bool CopyToBufferAsSeries( const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ); void SendEvent( void );

Angenommen, wir müssen die Zeitreihendaten in einem Durchgang in den Indikatorpuffer schreiben. Das Balkenobjekt kann viele verschiedene Eigenschaften enthalten — sowohl ganzzahlige als auch reelle. Jede der reellen Eigenschaften des Balkenobjekts kann mit dieser Methode in das Array geschrieben werden. Alle Daten werden auf die gleiche Weise in das Array geschrieben wie beim Schreiben in das Zeitreihen-Array — die aktuellen Balken-Daten, die im Zeitreihen-Objekt am Ende der Liste gespeichert sind, werden in den Null-Index des Empfänger-Arrays geschrieben, d.h. das Schreiben erfolgt rückwärts.



Werfen wir einen Blick auf seine Implementierung:

bool CSeriesDE::CopyToBufferAsSeries( const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { int total= this .m_list_series.Total(); if (total== 0 ) return false ; if (:: ArrayIsDynamic (array) && :: ArraySize (array)!=total) if (:: ArrayResize (array,total, this .m_required)== WRONG_VALUE ) return false ; int n= 0 ; for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE && !:: IsStopped ();i--) { CBar *bar= this .m_list_series.At(i); n=total- 1 -i; array[n]=(bar== NULL ? empty : (bar.GetProperty(property)> 0 && bar.GetProperty(property)< EMPTY_VALUE ? bar.GetProperty(property) : empty)); } return true ; }

Wie wir sehen können, wird der Empfänger-Array-Index so berechnet, dass der allerletzte Wert aus dem Quell-Array in die Nullzelle des Empfänger-Arrays fällt. Daher wird unsere Zeitreihenliste (angeforderte Balken-Eigenschaft) in das Array (z.B. den Indikatorpuffer) in der Reihenfolge der Balkennummerierung in einem Symboldiagramm geschrieben, während die Balkenobjekte in der Zeitreihenliste in umgekehrter Reihenfolge angeordnet sind — der Balken mit der jüngsten Zeit (der aktuelle Balken) befindet sich am Ende der Liste. Auf diese Weise können wir die Eigenschaften aller Balken aus der Zeitreihenliste schnell in den Indikatorpuffer kopieren, wenn der Zeitrahmen der kopierten Zeitreihen mit dem Diagrammzeitrahmen übereinstimmt, für den wir die Zeitreihen mit der Methode in den Puffer kopieren.



Setzen Sie in beiden Klassenkonstruktoren das Flag für die Sortierung der Zeitreihenliste nach Balkenzeit:

CSeriesDE::CSeriesDE( void ) : m_bars( 0 ),m_amount( 0 ),m_required( 0 ),m_sync( false ) { this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); this .SetSymbolPeriod( NULL ,( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); } CSeriesDE::CSeriesDE( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) : m_bars( 0 ), m_amount( 0 ),m_required( 0 ),m_sync( false ) { this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe); this .m_sync= this .SetRequiredUsedData(required, 0 ); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); }

In der Methode zur Erstellung der Liste der Zeitreihen ersetzen wir die Sortierung nach Index durch eine Sortierung nach Zeit und ergänzen den Text, der im Falle von Fehlern bei der Erstellung von Balkenobjekten angezeigt wird und die beim Eintragen in die Liste der Zeitreihen aufgetreten sind:

int CSeriesDE::Create( const uint required= 0 ) { if ( this .m_amount== 0 ) { :: Print (DFUN, this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA)); return 0 ; } else if (required> 0 && this .m_amount!=required && required< this .m_bars) { if (! this .SetRequiredUsedData(required, 0 )) return 0 ; } MqlRates rates[]; :: ArraySetAsSeries (rates, true ); this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); :: ResetLastError (); int copied=:: CopyRates ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 ,( uint ) this .m_amount,rates),err= ERR_SUCCESS ; if (copied< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_SERIES_DATA), " " , this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return 0 ; } for ( int i= 0 ; i<copied; i++) { :: ResetLastError (); CBar* bar= new CBar( this .m_symbol, this .m_timeframe,rates[i]); if (bar== NULL ) { :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BAR_OBJ), " " , this .Header(), " " ,:: TimeToString (rates[i].time), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(:: GetLastError ()) ); continue ; } if (! this .m_list_series.Add(bar)) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_ADD_TO_LIST), " " ,bar.Header(), " " ,:: TimeToString (rates[i].time), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); } } return this .m_list_series.Total(); }

Die Methode zur Aktualisierung der Listen- und Zeitreihendaten wurde ebenfalls leicht aktualisiert:



void CSeriesDE::Refresh(SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .m_available) return ; MqlRates rates[ 1 ]; this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); if ( this .IsNewBarManual(data_calculate.rates.time)) { CBar *new_bar= new CBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_new_bar_obj.TimeNewBar() , DFUN_ERR_LINE ); if (new_bar== NULL ) return ; if (! this .m_list_series.InsertSort(new_bar)) { delete new_bar; return ; } this .SetServerDate(); if ( this .m_list_series.Total()>( int ) this .m_required) this .m_list_series.Delete( 0 ); this .SaveNewBarTime(data_calculate.rates.time); } int index=CSelect::FindBarMax( this .GetList(),BAR_PROP_TIME); CBar *bar= this .m_list_series.At(index); if (bar== NULL ) return ; int copied= 1 ; if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && this .m_symbol==:: Symbol () && this .m_timeframe==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()) { rates[ 0 ].time=data_calculate.rates.time; rates[ 0 ].open=data_calculate.rates.open; rates[ 0 ].high=data_calculate.rates.high; rates[ 0 ].low=data_calculate.rates.low; rates[ 0 ].close=data_calculate.rates.close; rates[ 0 ].tick_volume=data_calculate.rates.tick_volume; rates[ 0 ].real_volume=data_calculate.rates.real_volume; rates[ 0 ].spread=data_calculate.rates.spread; } else copied=:: CopyRates ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 1 ,rates); if (copied== 1 ) bar.SetProperties(rates[ 0 ]); }

Hier wird jetzt auch die Listensortierung nach der Zeit gesetzt. Bei der Erstellung eines neuen Balkenobjekts, übergeben wir die Balkenzeit des Objekts "New bar" an den Klassenkonstruktor, da wir den neuen Balken nur bei der Definition der Tatsache des Eröffnens eines neuen Balkens zur Liste hinzufügen, während das Objekt "New bar" bereits die Balkenzeit enthält. Übergeben wir diese an den Konstruktor. Außerdem geben wir die Beschreibung der Methode, bei der ein neues Balkenobjekt erzeugt wird, an den Konstruktor weiter. Wenn es nicht gelungen ist, ein neues Balkenobjekt zu erstellen, wird die Nachricht vom Konstruktor mit der Methode CSeriesDE::Refresh und dem Code-String, von dem aus der Konstruktor der Klasse CBar aufgerufen wurde, an das Journal gesendet.

Um den neuesten (aktuellen) Balken aus der Zeitreihenliste zu erhalten, suchen wir ihn anhand der größten Zeit aller Balkenobjekte in der Zeitreihenliste. Dazu suchen wir zunächst mit der Methode FindBarMax() der Klasse CSelect den Index des Balkenobjekts mit der maximalen Zeit. Unter Verwendung des erhaltenen Index nehmen wir den allerletzten Balken aus der Liste. Dieser Balken wird der aktuelle sein. Wenn wir aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, den aktuellen Balkenindex zu erhalten, ist der Indexwert -1. , erhalten wir im Falle eines negativen Index NULL. Wenn er tatsächlich Null ist, beenden wir einfach die Aktualisierungsmethode.



Die Methoden zur Rückgabe der Eigenschaften von Hauptleistenobjekten nach Zeit:

double CSeriesDE::Open( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.Open() : WRONG_VALUE ); } double CSeriesDE::High( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.High() : WRONG_VALUE ); } double CSeriesDE::Low( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.Low() : WRONG_VALUE ); } double CSeriesDE::Close( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.Close() : WRONG_VALUE ); } datetime CSeriesDE::Time( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.Time() : 0 ); } long CSeriesDE::TickVolume( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.VolumeTick() : WRONG_VALUE ); } long CSeriesDE::RealVolume( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.VolumeReal() : WRONG_VALUE ); } int CSeriesDE::Spread( const datetime time ) { CBar *bar= this .GetBar( time ); return (bar!= NULL ? bar.Spread() : WRONG_VALUE ); }

Sie funktionieren alle auf die gleiche Weise:

Geholt wird das Balkenobjekt aus der Zeitreihenliste nach der Zeit und zurückgeliefert wird der Wert der entsprechenden Eigenschaft unter Berücksichtigung eines Fehlers beim Empfang des Balkenobjekts.



Die Methode zum Erstellen und Senden des Ereignisses "New bar" auf dem Chart des Kontrollprogramms wurde ebenfalls verbessert, da es notwendig ist, das aktuelle Balkenobjekt mit der Zeit zu erhalten:

void CSeriesDE::SendEvent( void ) { int index=CSelect::FindBarMax( this .GetList(),BAR_PROP_TIME); CBar *bar= this .m_list_series.At(index); if (bar== NULL ) return ; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,SERIES_EVENTS_NEW_BAR, bar.Time() , this .Timeframe(), this . Symbol ()); }

Wie bei der Methode Refresh() erhalten wir hier das aktuelle Balkenobjekt aus der Zeitreihenliste, und die Balkenzeit wird an den Parameter lparam übergeben, wenn ein kundenspezifisches Ereignis an die Kontrollprogramm auf dem Chart gesendet wird.

Damit ist die Zeitreihenklasse abgeschlossen. Nun wollen wir die Klasse aller Zeitreihen eines einzelnen Symbols verbessern.

Wie bereits erwähnt, kann die Klasse CTimeSerirs einen Konflikt mit der gleichnamigen Klasse der Standardbibliothek verursachen. Daher habe ich sie in CTimeSerirsDE umbenannt. Innerhalb des Codes der Klasse habe ich alle Instanzen der Zeichenkette CTimeSerirs durch CTimeSerirsDE und CSerirs durch CSerirsDE ersetzt. Anstatt sich in eine detaillierte Beschreibung zu vertiefen, betrachten wir das folgende kurze Beispiel:

#include "SeriesDE.mqh" #include "..\Ticks\NewTickObj.mqh" class CTimeSeriesDE : public CBaseObjExt { private :

Im 'public' Teil der Klasse deklarieren wir die Methode zum Kopieren der angegebenen reellen Eigenschaft der Balken der angegebenen Zeitreihe in das übergebene Array:



bool CopyToBufferAsSeries ( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; void Print ( const bool created= true ); void PrintShort( const bool created= true ); CTimeSeriesDE( void ){;} CTimeSeriesDE( const string symbol); };

Wir haben diese Methode oben bei der Verbesserung der Klasse CSeriesDE berücksichtigt. Implementieren wir die Methode:

bool CTimeSeriesDE::CopyToBufferAsSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series== NULL ) return false ; return series.CopyToBufferAsSeries(property,array,empty); }

Hier ist alles ganz einfach: Zuerst wird die benötigte Zeitreihe des angegebenen Zeitrahmens geholt, dann dann wird das Ergebnis des Methodenaufrufs aus dem erhaltenen Zeitreihenobjekt zurückgegeben.



Implementieren wir in der Liste aller Symbolzeitreihen der Methode, die den Zeitreihenindex zurückgibt, die Überprüfung des für die Suche angegebenen Zeitrahmens:

int CTimeSeriesDE::IndexTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { const CSeriesDE *obj= new CSeriesDE( this .m_symbol,( timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe)); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list_series.Sort(); int index= this .m_list_series.Search(obj); delete obj; return index; }

Wenn wir ein temporäres Objekt für eine Suche anlegen, prüfen wir den angegebenen Zeitraum, und wenn dieser CURRENT_PERIOD ist, verwenden wir den aktuellen Zeitraum für die Suche.

In der Methode verwenden wir zur Aktualisierung der angegebenen Zeitreihenliste die neue Eröffnungszeit des Balkens aus der Struktur data_calculate als Parameterwert lparam, wenn wir ein neues Ereignis zur Ereignisliste hinzufügen:



void CTimeSeriesDE::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CSeriesDE *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 || !series_obj.IsAvailable()) return ; series_obj.Refresh(data_calculate); if (series_obj.IsNewBar(data_calculate.rates.time)) { series_obj.SendEvent(); this .SetTerminalServerDate(); if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR, series_obj.Time( data_calculate.rates.time ) ,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ())) this .m_is_event= true ; } }

Hiermit wird die Klasse CTimeSeriesDE vervollständigt. Wechseln wir zur Klasse CTimeSeriesCollection des Kollektionsobjekts von Objekten aller Zeitreihen aller Symbole.

Derzeit haben wir zwei umbenannte Klassen: CSeriesDE und CTimeSerirsDE. Innerhalb des Codes der Klasse CTimeSeriesCollection ersetzen wir alle Instanzen der Zeichenfolge CTimeSerirs durch CTimeSerirsDE und CSerirs durch CSerirsDE.

Anstatt sich in eine detaillierte Beschreibung zu vertiefen, betrachten wir das folgende kurze Beispiel:

#include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" class CTimeSeriesCollection : public CBaseObjExt { private : CListObj m_list; int IndexTimeSeries( const string symbol); public : CTimeSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CTimeSeriesDE *GetTimeseries( const string symbol); CSeriesDE *GetSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe);

Wir deklarieren im 'public' Teil der Klasse drei neue Methoden:

Die Methode, die das Balkenobjekt der angegebenen Zeitreihe des angegebenen Symbols nach der Eröffnungszeit des Balkens zurückgibt und zwei Methoden, die das Balkenobjekt einer einzelnen Zeitreihe zurückgeben, die der Öffnungszeit des Balkens in einer anderen Zeitreihe entspricht nach Balkenindex und Balkenzeit:



CBar *GetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const bool from_series= true ); CBar *GetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime bar_time); CBar *GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond ( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const int index, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ); CBar *GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond ( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const datetime first_bar_time, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT );

Wir deklarieren außerdem noch zwei weitere Methoden im 'public' Bereich: die Methode zum Aktualisieren aller Zeitreihen des angegebenen Symbols und die Methode zum Kopieren der angegebenen reellen Eigenschaft der angegebenen Zeitreihe des angegebenen Symbols in das Array:



void Refresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate); void Refresh( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate); void Refresh(SDataCalculate &data_calculate); bool SetEvents(CTimeSeriesDE *timeseries); void Print ( const bool created= true ); void PrintShort( const bool created= true ); bool CopyToBufferAsSeries ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ); CTimeSeriesCollection(); };

Implementieren der Methode, die das Balkenobjekt der angegebenen Zeitreihe des angegebenen Symbols der angegebenen Position nach Zeit zurückgibt:

CBar *CTimeSeriesCollection::GetBar( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const datetime bar_time ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries( symbol , timeframe ); if (series== NULL ) return NULL ; return series.GetBar( bar_time ); }

Die Methode übergibt Symbol und Zeitrahmen der Zeitreihe, von der wir einen Balken mit der angegebenen Eröffnungszeit erhalten sollten.

Abrufen des Zeitreihen-Objekts mit dem angegebenen Symbol und Zeitrahmen und Rückgabe des aus der erhaltenen Zeitreihe entnommene Balken-Objekt wegen der Balkenzeit.

Wenn wir den Balken nicht erhalten haben, geben wir NULL zurück.

Implementation der Methode, die das Balkenobjekt der ersten Zeitreihe durch einen Index zurückgibt, der der Eröffnungszeit des Balkens der zweiten Zeitreihe entspricht:

CBar *CTimeSeriesCollection::GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( const string symbol_first , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first , const int index , const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ) { CBar *bar_first= this .GetBar( symbol_first , timeframe_first , index ); if (bar_first== NULL ) return NULL ; CBar *bar_second= this .GetBar(symbol_second,timeframe_second, bar_first.Time() ); return bar_second; }

Die Methode erhält Symbol und Zeitrahmen des ersten Charts, den Balkenindex des ersten Charts, sowie Symbol und Periode des zweiten Charts.

Abrufen des ersten Balkenobjekts aus der Zeitreihe des ersten Symbol-Periode nach dem angegebenen Index, Abrufen und Rückgabe des zweiten Balkenobjekts der zweiten Symbol-Periode gemäß dem Zeitpunkt des ersten erhaltenen Balkens.



Die Methode ermöglicht den Erhalt einer durch den Index spezifizierten Balkenposition auf der spezifizierten ersten Chartsymbolperiode, die mit der Balkenposition auf dem zweiten spezifizierten Diagrammperiodensymbol durch die Eröffnungszeit übereinstimmt.

Wie nutzt uns das? Zum Beispiel sind wir in der Lage, schnell alle Н1 Balken auf dem M15-Chart zu markieren.

Wir übergeben einfach das aktuelle Symbol, die М15 Chartperiode, die Balkenposition nach seinem Index auf dem Chart (z.B. Index der Indikatorberechnungsschleife), das aktuelle Symbol und die Н1-Periode an die Methode. Die Methode gibt das Balkenobjekt aus dem aktuellen Symboldiagramm und Н1 Periode zurück, dessen Öffnungszeit den Zeitpunkt der Öffnung des ersten angegebenen Balkens einschließt.



Implementation der Methode, die das Balkenobjekt der ersten Zeitreihe mit der Zeit zurückgibt, die der Balkenöffnungszeit der zweiten Zeitreihe entspricht:

CBar *CTimeSeriesCollection::GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const datetime first_bar_time, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ) { CBar *bar_first= this .GetBar(symbol_first,timeframe_first,first_bar_time); if (bar_first== NULL ) return NULL ; CBar *bar_second= this .GetBar(symbol_second,timeframe_second,bar_first.Time()); return bar_second; }

Die Methode ähnelt der Methode, bei der das Balkenobjekt nach Index empfangen wird, die gerade oben beschrieben worden ist. Hier setzt das System anstelle des Balkenindex in der Zeitreihe den Zeitpunkt seiner Eröffnung in die angegebene erste Zeitreihe.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, erhalten beide Methoden die Perioden und Symbole beider Charts. Dies bedeutet, dass die Methoden in der Lage sind, das Balkenobjekt von jedem Periodensymbol zurückzuholen, das dem Balkenobjekt des ersten Periodensymbols mit seiner angegebenen Position in der Zeitreihe entspricht. Auf diese Weise können wir zwei Balken aus jedem beliebigen Periodensymbol leicht abgleichen, um sie anhand einer der Eigenschaften des Balkenobjekts zu vergleichen.

Fügen wir die Prüfung auf ein "nicht natives Symbol" zu der Methode zur Aktualisierung der angegebenen Zeitreihe des angegebenen Symbols hinzu:



void CTimeSeriesCollection::Refresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries== NULL ) return ; if ( symbol!=:: Symbol () && !timeseries.IsNewTick()) return ; timeseries.Refresh(timeframe,data_calculate); if (timeseries.IsEvent()) this .m_is_event= this .SetEvents(timeseries); }

Warum brauchen wir das? Wir aktualisieren alle Zeitreihen, die nicht zum aktuellen Periodensymbol gehören, im Timer der Bibliothek. Zeitreihen, die zu dem Symbol gehören, an dem das Programm gestartet wird, sollten über den Ereignisbehandler des Programms aktualisiert werden. Um das Ereignis eines neue Ticks für das aktuelle Symbol im Timer zu vermeiden (die Zeitreihe des aktuellen Symbols wird ohnehin durch Tick aktualisiert), prüfen wir, ob das Zeitreihensymbol mit dem aktuellen übereinstimmt, und prüfen das Zeitreihenereignis "new tick" nur, wenn die Zeitreihe nicht zum aktuellen Symbol gehört.

Implementierung der Methode zur Aktualisierung aller Zeitreihen des angegebenen Symbols:

void CTimeSeriesCollection::Refresh( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries== NULL ) return ; if (symbol!=:: Symbol () && !timeseries.IsNewTick()) return ; timeseries.RefreshAll(data_calculate); if (timeseries.IsEvent()) this .m_is_event= this .SetEvents(timeseries); }

Jede Zeile der Methode wird in den Code-Kommentaren beschrieben, daher hoffe ich, dass hier alles klar ist.

Implementation der Methode, die die angegebenen reellen Daten des Balkens des angegebenen Zeitreihenobjekts in das an die Methode übergebene Array schreibt:

bool CTimeSeriesCollection::CopyToBufferAsSeries( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries( symbol , timeframe ); if (series== NULL ) return false ; return series.CopyToBufferAsSeries(property,array,empty); }

Wir haben die Methodenoperation von oben bei der Verbesserung der CSeriesDE-Klasse berücksichtigt.

Hier rufen wir einfach durch die angegebenen Symbol und Periode das gewünschte Zeitreihenobjekt und geben das Ergebnis des Aufrufs der Gleichnamens-Methode der erhaltenen Zeitreihe zurück.



Damit ist die Arbeit an der Kollektionsklasse der Zeitreihen abgeschlossen.

Jetzt müssen wir den Zugriff auf neu erstellte Methoden von bibliotheksbasierten Programmen aus ermöglichen. Ein solcher Zugriff wird durch das Hauptobjekt der Bibliothek CEngine ermöglicht.

Wir öffnen \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh und ersetzen alle Instanzen der Zeichenkette CSerirs in CSerirsDE und CTimeSerirs in CTimeSerirsDE.



Im 'private' Teil der Klasse deklarieren wir die Klassenvariable zum Speichern des Programmnamens:

class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int m_last_account_event; int m_last_symbol_event; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; string m_name;

Im Klassenkonstruktor weisen wir den Programmnamen der Variablen zu:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_name=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); ...

Im 'public' Teil der Klasse fügen wir hinzu: die Methode, die das Balkenobjekt der angegebenen Zeitreihe des angegebenen Symbols der angegebenen Position durch Balkenzeit,

zwei Methoden, die das Balkenobjekt der ersten Zeitreihe entsprechend der Eröffnungszeit des Balkens der zweiten Zeitreihe durch Index und Zeit,

die Methode, die alle Zeitreihen des angegebenen Symbols aktualisiert,

die Methoden, die die Basiseigenschaften der Balken gemäß der Zeit zurückgeben,

die Methode zum Kopieren der spezifizierten reellen Eigenschaft der spezifizierten Zeitreihe des spezifizierten Symbols in das Array und

die Methode, die den Namen des bibliotheksbasierten Programms zurückgibt.



CBar *SeriesGetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const bool from_series= true ) { return this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,index,from_series); } CBar *SeriesGetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { return this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); } CBar *SeriesGetBarSeriesFirstFromSeriesSecond ( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const int index, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ) { return this .m_time_series.GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond(symbol_first,timeframe_first,index,symbol_second,timeframe_second); } CBar *SeriesGetBarSeriesFirstFromSeriesSecond ( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const datetime time, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ) { return this .m_time_series.GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond(symbol_first,timeframe_first,time,symbol_second,timeframe_second); } bool SeriesIsNewBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 ) { return this .m_time_series.IsNewBar(symbol,timeframe,time); } void SeriesRefresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(symbol,timeframe,data_calculate); } void SeriesRefresh ( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(symbol,data_calculate); } void SeriesRefresh(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(data_calculate); } CTimeSeriesDE *SeriesGetTimeseries( const string symbol) { return this .m_time_series.GetTimeseries(symbol); } CSeriesDE *SeriesGetSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_time_series.GetSeries(symbol,timeframe); } CSeriesDE *SeriesGetSeriesEmpty( void ) { return this .m_time_series.GetSeriesEmpty(); } CSeriesDE *SeriesGetSeriesIncompleted( void ) { return this .m_time_series.GetSeriesIncompleted(); } double SeriesOpen( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesHigh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesLow( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesClose( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); datetime SeriesTime( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); long SeriesTickVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); long SeriesRealVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); int SeriesSpread( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesOpen( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); double SeriesHigh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); double SeriesLow( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); double SeriesClose( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); datetime SeriesTime( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); long SeriesTickVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); long SeriesRealVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); int SeriesSpread( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); bool SeriesCopyToBufferAsSeries ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);}

...

string Name( void ) const { return this .m_name; }

Alle Methoden, deren Implementierung im Klassenkörper festgelegt ist, geben das Ergebnis des Aufrufs von gleichnamigen Methoden der oben betrachteten Kollektion der Zeitreihen TimeSeriesCollection zurück.



Implementation der Methoden, die Basiseigenschaften der Balken gemäß der Zeit zurückgeben:

double CEngine::SeriesOpen( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.Open() : 0 ); } double CEngine::SeriesHigh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.High() : 0 ); } double CEngine::SeriesLow( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.Low() : 0 ); } double CEngine::SeriesClose( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.Close() : 0 ); } datetime CEngine::SeriesTime( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.Time() : 0 ); } long CEngine::SeriesTickVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.VolumeTick() : WRONG_VALUE ); } long CEngine::SeriesRealVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.VolumeReal() : WRONG_VALUE ); } int CEngine::SeriesSpread( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const datetime time ) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar( symbol , timeframe , time ); return (bar!= NULL ? bar.Spread() : INT_MIN ); }

Hier ist alles einfach:

Wir holen uns das Balkenobjekt aus der Kollektionsklasse der Zeitreihen mit der Methode GetBar() unter Angabe der Zeitreihe Symbol und Periode und dem Zeitpunkt des Öffnens des angeforderten Balkens in der Zeitreihe, und geben den Wert der entsprechenden Eigenschaft des erhaltenen Balkens zurück, unter Berücksichtigung eines Fehlers beim Empfang des Balkens aus der Zeitreihe.



Hinzufügen der Aktualisierung aller Zeitreihen des aktuellen Symbols zur Ereignisbehandlung eines NewTick des aktuellen Symbols:



void CEngine:: OnTick (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_EXPERT ) return ; this .SeriesSync(data_calculate,required); this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); }

Dies ermöglicht die Aktualisierung aller verwendeten Zeitreihen des aktuellen Symbols in den EAs unmittelbar nach dem Synchronisierungsversuch, so dass wir nicht auf die Aktualisierung der Zeitreihe des aktuellen Symbols im Timer der Bibliothek warten müssen, da dies manchmal eine Desynchronisierung der Daten verursacht, wenn die Datenaktualisierung im Zeitgeber aufgerufen wird, nachdem ein neuer Tick auf dem aktuellen Symbol eingetroffen ist.

Fügen wir die Aktualisierung aller Zeitreihen des aktuellen Symbols nach der Synchronisierung aller Zeitreihen zur Ereignisbehandlung von Calculate des aktuellen Symbols hinzu:

int CEngine:: OnCalculate (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_INDICATOR ) return data_calculate.rates_total; if (! this .SeriesSync(data_calculate,required)) { return 0 ; } this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); return data_calculate.rates_total; }

Hier sind die Unterschiede zu OnTick() — die Methode gibt Null zurück, bis alle verwendeten Zeitreihen des aktuellen Symbols synchronisiert sind, was wiederum OnCalculate() des Indikators über die Notwendigkeit einer vollständigen Neuberechnung der historischen Daten informiert.

Dementsprechend sollte die Methode zur Synchronisierung der Daten aller Zeitreihen nun boolesche Werte zurückgeben:

bool CEngine::SeriesSync(SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { CSeriesDE *series= this .SeriesGetSeriesEmpty(); if (series!= NULL ) { :: Comment (series.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_WAIT_FOR_SYNC)); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); if (series.SyncData(required,data_calculate.rates_total)) { if ( this .m_time_series.ReCreateSeries(series. Symbol (),series.Timeframe(),data_calculate.rates_total)) { :: Comment (series.Header(), ": OK" ); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); Print (series.Header(), " " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_CREATED_OK), ":" ); series.PrintShort(); return true ; } } return false ; } else { :: Comment ( "" ); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); return true ; } return false ; }

Damit ist die Klasse CEngine vorerst abgeschlossen.

Nun wollen wir überprüfen, wie all dies mit den Indikatoren funktioniert. Da wir mehrere verschiedene Zeitreihen in einem einzigen Indikator verwenden und wir in der Lage sind, Daten eines einzelnen Balkens zu erhalten, die den Daten eines anderen Balkens entsprechen, wobei die Zeit innerhalb der Grenzen des ersten Balkens aus anderen Zeitreihen liegt, ist das erste, was uns in den Sinn kommt, die Erstellung eines Indikators, der OHLC-Linien von Balken aus anderen Zeitrahmen im aktuellen Diagramm anzeigt.



Erstellen und Testen eines Mehrperiodenindikators

Um den Test durchzuführen, verwenden wir den Indikator, den wir im vorherigen Artikel entwickelt haben und speichern ihn in \MQL5\Indikatoren\TestDoEasy\Teil40\ als TestDoEasyPart40.mq5.



Wir können 21 Zeitreihen nach der Anzahl der standardmäßig verfügbaren Diagrammperioden verwenden. Die Einstellungen enthalten den Standardsatz der verwendeten Zeitreihen, während das Diagramm die Schaltflächen anzeigen soll, die den in den Einstellungen gewählten verwendeten Zeitreihen entsprechen. Um übermäßigen Code für die Indikatorpuffer zu vermeiden, weisen Sie die Puffer einfach mit Hilfe des Strukturarrays jeder im Terminal vorhandenen Chartperiode zu.

Die Sichtbarkeit der Pufferlinien auf dem Diagramm und seinen Daten im Indikator-Datenfenster wird durch Aktivieren/Deaktivieren der entsprechenden Schaltfläche aktiviert/deaktiviert. Jedem Zeitrahmen sind zwei Puffer (gezeichnet und berechnet) zuzuordnen. Der berechnete Puffer ermöglicht die Speicherung von Zwischendaten der entsprechenden Zeitreihe. In der aktuellen Implementierung wird der berechnete Puffer jedoch nicht verwendet. Um nicht alle 42 Puffer (21 gezeichnete und 21 berechnete) zu schreiben, werden wir die Struktur erstellen, die die Parameter für jeden der Zeitreihen speichern soll:

Das durch den gezeichneten Indikatorpuffer zugewiesene Array

Das durch den berechneten Indikatorpuffer zugewiesene Array

Die Puffer-ID (Zeitrahmen der Zeitreihe, deren Daten durch den Puffer angezeigt werden sollen)

Der Index des Indikatorpuffers bezogen auf das gezeichnete Puffer-Array

Der Index des Indikatorpuffers bezogen auf das berechnete Puffer-Array

Das Flag für die Verwendung des Puffers im Indikator (Taste gedrückt/nicht gedrückt)

Das Flag für die Anzeige des Puffers im Indikator vor der Aktivierung/Deaktivierung der Pufferanzeige durch die Chart-Taste



Über die Indikatoreinstellungen können Sie entscheiden, ob jeder der Zeitrahmen verwendet werden soll und dementsprechend, welche der Zeitreihen ausgewählt wird. Die Chart-Buttons, die entsprechend der ausgewählten Zeitreihe gezeichnet werden, ermöglichen es, die Anzeige der entsprechenden Indikatorpuffer im Chart zu aktivieren/deaktivieren. Das Flag für die Anzeige des Puffers im Indikator, bis seine Anzeige durch die Schaltfläche aktiviert/deaktiviert wird, ermöglicht es uns zu entscheiden, ob die Pufferdaten im Chart nur dann entfernt oder angezeigt werden sollen, wenn die entsprechende Schaltfläche gedrückt wird.



Stellen wir jetzt alle Parameter jedes Indikatorpuffers ein (wir hätten ihn programmatisch einstellen können, aber die aktuelle Methode ist schneller):

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.comusers/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 43 #property indicator_plots 21 #property indicator_label1 " M1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 " M2" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGray #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 " M3" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrGray #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #property indicator_label4 " M4" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrGray #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #property indicator_label5 " M5" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrGray #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 1 #property indicator_label6 " M6" #property indicator_type6 DRAW_LINE #property indicator_color6 clrGray #property indicator_style6 STYLE_SOLID #property indicator_width6 1 #property indicator_label7 " M10" #property indicator_type7 DRAW_LINE #property indicator_color7 clrGray #property indicator_style7 STYLE_SOLID #property indicator_width7 1 #property indicator_label8 " M12" #property indicator_type8 DRAW_LINE #property indicator_color8 clrGray #property indicator_style8 STYLE_SOLID #property indicator_width8 1 #property indicator_label9 " M15" #property indicator_type9 DRAW_LINE #property indicator_color9 clrGray #property indicator_style9 STYLE_SOLID #property indicator_width9 1 #property indicator_label10 " M20" #property indicator_type10 DRAW_LINE #property indicator_color10 clrGray #property indicator_style10 STYLE_SOLID #property indicator_width10 1 #property indicator_label11 " M30" #property indicator_type11 DRAW_LINE #property indicator_color11 clrGray #property indicator_style11 STYLE_SOLID #property indicator_width11 1 #property indicator_label12 " H1" #property indicator_type12 DRAW_LINE #property indicator_color12 clrGray #property indicator_style12 STYLE_SOLID #property indicator_width12 1 #property indicator_label13 " H2" #property indicator_type13 DRAW_LINE #property indicator_color13 clrGray #property indicator_style13 STYLE_SOLID #property indicator_width13 1 #property indicator_label14 " H3" #property indicator_type14 DRAW_LINE #property indicator_color14 clrGray #property indicator_style14 STYLE_SOLID #property indicator_width14 1 #property indicator_label15 " H4" #property indicator_type15 DRAW_LINE #property indicator_color15 clrGray #property indicator_style15 STYLE_SOLID #property indicator_width15 1 #property indicator_label16 " H6" #property indicator_type16 DRAW_LINE #property indicator_color16 clrGray #property indicator_style16 STYLE_SOLID #property indicator_width16 1 #property indicator_label17 " H8" #property indicator_type17 DRAW_LINE #property indicator_color17 clrGray #property indicator_style17 STYLE_SOLID #property indicator_width17 1 #property indicator_label18 " H12" #property indicator_type18 DRAW_LINE #property indicator_color18 clrGray #property indicator_style18 STYLE_SOLID #property indicator_width18 1 #property indicator_label19 " D1" #property indicator_type19 DRAW_LINE #property indicator_color19 clrGray #property indicator_style19 STYLE_SOLID #property indicator_width19 1 #property indicator_label20 " W1" #property indicator_type20 DRAW_LINE #property indicator_color20 clrGray #property indicator_style20 STYLE_SOLID #property indicator_width20 1 #property indicator_label21 " MN1" #property indicator_type21 DRAW_LINE #property indicator_color21 clrGray #property indicator_style21 STYLE_SOLID #property indicator_width21 1

Wie wir sehen können, ist die Gesamtzahl der Puffer auf 43 gesetzt, während die Anzahl der gezeichneten Puffer auf 21 ist. Da ich beschlossen habe, zu jedem der gezeichneten Puffer einen berechneten Puffer hinzuzufügen, ist das Ergebnis 21+21=42. Woher der zusätzliche Puffer? Wir benötigen ihn, um Daten aus dem Array time[] von OnCalculate() zu speichern. Da einige Funktionen die Balkenzeit nach Index benötigen, während das Array time[] nur innerhalb des Sichtbarkeitsbereichs von OnCalculate() existiert, ist die einfachste Lösung, um Zeitdaten für jeden Balken des aktuellen Zeitrahmens zu haben, darin, das Array time[] in einem der indikatorberechneten Puffer zu kopieren. Aus diesem Grund habe ich einen weiteren Puffer eingerichtet.



Der Indikator bietet die Möglichkeit, Preise für vier Balken anzuzeigen: Open, High, Low und Close. Das Balkenobjekt hat mehr reelle Eigenschaften:

Eröffnungspreis des Balkens (Open)



Höchster Preis des Balkens (High)



Niedrigster Preis des Balkens (Low)



Schlusskurs des Balkens (Close)



Kerzengröße

Körpergröße der Kerze

Hoch des Kerzenkörpers

Tief des Kerzenkörpers

Oberer Preis des Dochts der Kerze

Unterer Preis des Dochts der Kerze

Daher können wir den Wert der Enumeration (ENUM_BAR_PROP_DOUBLE) nicht in den Einstellungen verwenden. Erstellen wir daher eine weitere Enumeration erstellen, die die erforderlichen Eigenschaften aufweist, die mit den Eigenschaften der Enumeration der reellen Eigenschaften von ENUM_BAR_PROP_DOUBLE des Balkenobjekts übereinstimmen, die in den Einstellungen für die Darstellung ausgewählt werden können, und die Makroersetzung mit der Gesamtmenge der verfügbaren Diagrammperioden festlegen:

enum ENUM_BAR_PRICE { BAR_PRICE_OPEN = BAR_PROP_OPEN, BAR_PRICE_HIGH = BAR_PROP_HIGH, BAR_PRICE_LOW = BAR_PROP_LOW, BAR_PRICE_CLOSE = BAR_PROP_CLOSE, }; #define PERIODS_TOTAL ( 21 )

Erstellen wir nun die Datenstruktur eines gezeichneten und eines berechneten Puffers, die für eine einzelne Zeitreihe (Chartperiode) zugewiesen wurden:

struct SDataBuffer { private : int m_buff_id; int m_buff_data_index; int m_buff_tmp_index; bool m_used; bool m_show_data; public : double Data[]; double Temp[]; void SetIndex( const int index) { this .m_buff_data_index=index; this .m_buff_tmp_index=index+PERIODS_TOTAL; } void SetID( const int id) { this .m_buff_id=id; } void SetUsed( const bool flag) { this .m_used=flag; } void SetShowData( const bool flag) { this .m_show_data=flag; } int IndexDataBuffer( void ) const { return this .m_buff_data_index; } int IndexTempBuffer( void ) const { return this .m_buff_tmp_index; } int ID( void ) const { return this .m_buff_id; } bool IsUsed( void ) const { return this .m_used; } bool GetShowDataFlag( void ) const { return this .m_show_data; } void Print ( void ); }; void SDataBuffer:: Print ( void ) { :: Print ( "Buffer[" , this .IndexDataBuffer(), "], ID: " ,( string ) this .ID(), " (" ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .ID()), "), temp buffer index: " ,( string ) this .IndexTempBuffer(), ", used: " , this .IsUsed() ); }

Die Struktur soll alle Daten für die Arbeit mit einem einzigen Zeitrahmen speichern. Jedem der verwendeten Indikatorzeitrahmen ist eine eigene Struktur zuzuordnen. Das Array der entsprechenden Strukturen ist dafür die optimale Lösung. Legen wir es in dem Block zur Definition der Indikatorpuffer an.

Schreiben wir die Indikatoreingaben:

ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_CURRENT; string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput ENUM_BAR_PRICE InpBarPrice = BAR_PRICE_OPEN; sinput bool InpShowBarTimes = false ; sinput uint InpControlBar = 1 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; sinput bool InpUseSounds = true ;

Hier ist alles ähnlich wie bei den Test EAs und den Indikatoren, die ich für jeden Artikel zur Verfügung stelle. Da ich die Arbeit mit einem einzelnen Symbol testen werde, auskommentieren Sie die sinput Modifikatoren in den Symboleinstellungen , die die Variable eine Indikatoreingaben klassifizieren (sinput Modifikator von Variablen sind für die Parameteroptimierung deaktiviert). Daher können diese Parameter in den Einstellungen nicht ausgewählt werden, während der Wert SYMBOLS_MODE_CURRENT der Variable InpModeUsedSymbols zugewiesen wird — wobei nur mit dem aktuellen Symbol gearbeitet wird.

Die Variable InpShowBarTimes erlaubt das Ein-/Ausblenden von Kommentaren auf dem Chart — die Darstellung des Balkens in der aktuellen Chartperiode, der mit dem Balken mit der gleichen Zeit in den Diagrammen der getesteten Zeitreihen übereinstimmt. Die Variable InpControlBar wird verwendet, um den Index des Balkens festzulegen, dessen Wert über die Chartkommentare verfolgt werden kann.



Schließlich schreiben wir die Indikatorpuffer und globalen Variablen:

SDataBuffer Buffers[PERIODS_TOTAL]; double BufferTime[]; CEngine engine; string prefix; bool testing; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

Wie Sie sehen, habe ich das oben beschriebene Array der Strukturen als Indikatorpuffer-Definition eingestellt. Bei der Initialisierung eines Indikators werden wir den Strukturarrays Daten zuweisen und die Strukturarrays an die Indikatorpuffer binden. Hier wird der berechnete Puffer definiert zur Speicherung und Weitergabe der Zeit an die Indikatorfunktionen.

Die globalen Variablen des Indikators werden kommentiert und sind, wie ich glaube, recht verständlich.

In OnInit() des Indikators erstellen wir zunächst das Panel mit den Schaltflächen entsprechend den in den Einstellungen gewählten Zeitrahmen. Dann weisen wir alle Indikatorpuffer zu und stellen alle Indikatorpufferparameter in den Strukturen ein, die sich im Array der Indikatorpufferstrukturen befinden:

int OnInit () { prefix=engine.Name()+ "_" ; testing=engine.IsTester(); ZeroMemory (rates_data); OnInitDoEasy(); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); for ( int i= 0 ;i<PERIODS_TOTAL;i++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByEnumIndex( uchar (i+ 1 )); SetIndexBuffer (i,Buffers[i].Data); PlotIndexSetDouble (i, PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetString (i, PLOT_LABEL , "Buffer " +TimeframeDescription(timeframe)); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Data, true ); bool state= false ; string name=prefix+ "BUTT_" +TimeframeDescription(timeframe); if (!engine.IsTester() && ObjectFind ( ChartID (),name)== 0 ) { string name_gv=( string ) ChartID ()+ "_" +name; if (! GlobalVariableCheck (name_gv)) GlobalVariableSet (name_gv, false ); state= GlobalVariableGet (name_gv); } Buffers[i].SetID(timeframe); Buffers[i].SetIndex(i); Buffers[i].SetUsed(state); Buffers[i].SetShowData(state); ButtonState(name,state); PlotIndexSetInteger (i, PLOT_SHOW_DATA ,state); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexTempBuffer(),Buffers[i].Temp, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Temp, true ); } SetIndexBuffer (PERIODS_TOTAL* 2 ,BufferTime, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (BufferTime, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Hier habe ich alle Zeilen der Schleife kommentiert, bei der die Indikatorpuffer durch das Strukturarray an den Schleifenindex gebunden sind und die übrigen Parameter für jede in jeder Zelle des Strukturarrays gespeicherte Struktur festgelegt sind. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren stellen.

Die Schaltfläche funktioniert:

bool CreateButtons( const int shift_x= 20 , const int shift_y= 0 ) { int total= ArraySize (array_used_periods); uint w= 30 ,h= 20 ,x=InpButtShiftX+ 1 , y=InpButtShiftY+h+ 1 ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string butt_name=prefix+ "BUTT_" +array_used_periods[i]; if (!ButtonCreate(butt_name,x+(w+ 1 )*i,y,w,h,array_used_periods[i], clrGray )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),array_used_periods[i]); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool SetGlobalVariable( const string gv_name, const double value) { if ( StringLen (gv_name)> 63 ) return false ; return ( GlobalVariableSet (gv_name,value)> 0 ); } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } bool ButtonState( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string name=prefix+ "BUTT_" +TimeframeDescription(timeframe); return ButtonState(name); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,255,240' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); } void PressButtonsControl( void ) { int total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); string name_gv=( string ) ChartID ()+ "_" +prefix+button; bool state=ButtonState(button_name); if (!engine.IsTester()) SetGlobalVariable(name_gv,state); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByDescription( StringSubstr (button, 5 )); int buffer_index=IndexBuffer(timeframe); ButtonState(button_name,state); Buffers[buffer_index].SetUsed(state); if (Buffers[buffer_index].GetShowDataFlag()!=state) { InitBuffer(buffer_index); BufferFill(buffer_index); Buffers[buffer_index].SetShowData(state); } if (state) { if (button== "BUTT_M1" ) { } else if (button== "BUTT_M2" ) { } } else { if (button== "BUTT_M1" ) { } if (button== "BUTT_M2" ) { } } ChartRedraw (); }

Alle diese Funktionen sind recht einfach und überschaubar, außerdem sind einige ihrer Zeilen kommentiert.

Lassen Sie uns einen Blick auf OnCalculate() des Indikators werfen:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyData(rates_data,rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); engine. OnCalculate (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); EventsHandling(); } ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); if (rates_total< 2 || Point ()== 0 ) return 0 ; if (InpShowBarTimes) { string txt= "" ; int total= ArraySize (array_used_periods); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByDescription(array_used_periods[i]); int buffer_index=IndexBuffer(timeframe); CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries( NULL ,timeframe); if (series== NULL || !Buffers[buffer_index].IsUsed()) continue ; CBar *bar=series.GetBar(InpControlBar); if (bar== NULL ) continue ; string t1=TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()); string t2=TimeframeDescription(bar.Timeframe()); string t3=( string )InpControlBar; string t4= TimeToString (bar.Time()); string t5=( string )bar.Index(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()); string tn=TextByLanguage ( "Бар на " +t1+ ", соответствующий бару " +t2+ "[" +t3+ "] со временеи открытия " +t4+ ", расположен на баре " +t5, "The bar on " +t1+ ", corresponding to the " +t2+ "[" +t3+ "] bar since the opening time of " +t4+ ", is located on bar " +t5 ); txt+=tn+ "

" ; } Comment (txt); } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; InitBuffersAll(); } for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { BufferTime[i]=( double )time[i]; CalculateSeries((ENUM_BAR_PROP_DOUBLE)InpBarPrice,i,time[i]); } return (rates_total); }

Wenn der Parameter "Show bar time comments" ("Anzeige der Kommentare", die Variable InpShowBarTimes) auf true gesetzt ist, zeigt der Codeblock Daten auf dem Balken des aktuellen Diagramms an, der in der Variablen InpControlBar ("ControlBar") angegeben ist, und zeigt damit an, dass er mit dem Balken in den Zeitrahmen aller verwendeten Zeitreihen übereinstimmt.

Wenn der berechnete Wert von limit Eins überschreitet (was bedeutet, dass die gesamte Historie aufgrund von Änderungen in der Historie neu gezeichnet werden muss), setzen wir limit gleich dem Beginn der Historie im aktuellen Diagramm und rufen die Funktion zur Initialisierung aller Indikatorpuffer auf.

Der Indikator wird ab limit (unter normalen Bedingungen ist er gleich 1 (neuer Balken) oder Null — berechnen des aktuellen Balkens) herunter bis Null berechnet.

In der Hauptschleife zur Indikatorberechnung füllen wir den berechneten Zeitpuffer aus dem Array time[] (wir benötigen den Zeitpuffer für andere Indikatorfunktionen, die die Zeit per Index erhalten, wenn das Array time[] nicht verfügbar ist) und rufen die Funktion der Berechnung eines einzelnen Balkens für alle verwendeten Indikatorpuffer auf.

Die Funktion der Initialisierung der Indikatorpuffer:

bool InitBuffer( const int buffer_index) { if (buffer_index== WRONG_VALUE ) return false ; int draw_type= DRAW_NONE ; bool show_data= false ; if (Buffers[buffer_index].IsUsed()) { draw_type= DRAW_LINE ; show_data= true ; } PlotIndexSetInteger (Buffers[buffer_index].IndexDataBuffer(), PLOT_DRAW_TYPE ,draw_type); PlotIndexSetInteger (Buffers[buffer_index].IndexDataBuffer(), PLOT_SHOW_DATA ,show_data); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Temp, 0 ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Data, EMPTY_VALUE ); return true ; } bool InitBuffer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return InitBuffer(IndexBuffer(timeframe)); } void InitBuffersAll( void ) { for ( int i= 0 ;i<PERIODS_TOTAL;i++) if (!InitBuffer(i)) continue ; }

Die Funktion der Berechnung eines einzelnen, spezifizierten Balkens aller verwendeten Indikatorpuffer (für die die Taste gedrückt wird):

void CalculateSeries( const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, const int index, const datetime time) { for ( int i= 0 ;i<PERIODS_TOTAL;i++) { if (!Buffers[i].IsUsed()) continue ; CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries( NULL ,( ENUM_TIMEFRAMES )Buffers[i].ID()); if (series== NULL || index>series.GetList().Total()- 1 ) continue ; CBar *bar=engine.SeriesGetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( NULL , PERIOD_CURRENT ,time, NULL ,series.Timeframe()); if (bar== NULL ) continue ; double value=bar.GetProperty(property); SetBufferData(i,value,index,bar); } }

Die Funktion des Schreibens der Eigenschaften des Balkenobjekts in den Indikatorpuffer durch mehrere Balkenindizes im aktuellen Diagramm:

void SetBufferData( const int buffer_index, const double value, const int index, const CBar *bar) { int n= iBarShift ( NULL , PERIOD_CURRENT ,bar.Time()); if (index<n) while (n> WRONG_VALUE && ! IsStopped ()) { Buffers[buffer_index].Data[n]=(value> 0 ? value : EMPTY_VALUE ); n--; } else Buffers[buffer_index].Data[index]=(value> 0 ? value : EMPTY_VALUE ); }

Für die korrekte Anzeige von Balkendaten aus einem anderen Zeitrahmen im aktuellen Diagramm suchen Sie den Beginn der angegebenen Kerzen- (Balken-) Periode im aktuellen Chart und füllen alle Pufferindizes im aktuellen Chart mit dem Wert des Balkens einer anderen Periode aus. Dies ist die Aufgabe der Funktion.

Wenn Sie die Schaltfläche zur Aktivierung des Zeitrahmens drücken, müssen wir entweder den entsprechenden angezeigten Puffer mit einem leeren Wert füllen (wenn die Schaltfläche losgelassen wird) oder alle Daten des durch die Schaltfläche angezeigten Puffers vollständig neu berechnen (wenn die Schaltfläche gedrückt wird). Die Initialisierungsfunktion der Puffer löscht die Daten, während die folgende Funktion den Puffer mit den angegebenen Zeitreihendaten füllt:

void BufferFill( const int buffer_index) { if (buffer_index== WRONG_VALUE ) return ; if (!Buffers[buffer_index].IsUsed()) return ; CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries( NULL ,( ENUM_TIMEFRAMES )Buffers[buffer_index].ID()); if (series== NULL ) return ; if (Buffers[buffer_index].ID()== Period ()) series.CopyToBufferAsSeries((ENUM_BAR_PROP_DOUBLE)InpBarPrice,Buffers[buffer_index].Data, EMPTY_VALUE ); else for ( int i=rates_data.rates_total- 1 ;i> WRONG_VALUE && ! IsStopped ();i--) CalculateSeries((ENUM_BAR_PROP_DOUBLE)InpBarPrice,i,( datetime )BufferTime[i]); }

Der vollständige Indikatorcode ist in den unten angehängten Dateien enthalten.

Bitte beachten Sie, dass dieser Testindikator in MQL5 entwickelt wurde. Er funktioniert auch mit MQL4, aber nicht auf normale Weise — beim Drücken der entsprechenden Schaltfläche wird die aktuelle Chartperiode nicht angezeigt. Er wird nur angezeigt, wenn ein weiterer Zeitrahmen aktiviert wird. Bei der Einstellung von nicht standardmäßigen Chartperioden in den Einstellungen von MetaTrader 4 wartet der Indikator endlos auf ihre Synchronisierung.

Auch werden einige Daten im Terminaldatenfenster falsch angezeigt — alle Indikatorpuffer werden angezeigt (einschließlich der berechneten), was natürlich ist, da nicht alle MQL5-Funktionen in MQL4 funktionieren und durch ihre MQL4-Gegenstücke ersetzt werden müssten.

Darüber hinaus kann der Indikator auch Änderungen der historischen Daten in MetaTrader 5 falsch handhaben, da der Indikator zu Testzwecken gemacht wird, nämlich um den Betrieb im Mehrperiodenmodus zu überprüfen. Alle festgestellten Fehler sollen in den folgenden Artikeln schrittweise behoben werden. Wenn alle Unzulänglichkeiten in MetaTrader 5 beseitigt sind, soll die Bibliothek um die Indikatoren von MetaTrader 4 angepasst werden.

Kompilieren Sie den Indikator und starten Sie ihn auf dem Chart:





Wie wir sehen können, zeigt der Datenpuffer von М5 auf М15 die Schlusskurse der М5 Balken in einem Drittel der aktuellen Chartkerzen an, was verständlich ist, da ein einziger М15 Balken drei М5 Balken enthält und der Schlusskurs des М5 Balkens auf dem М15 Balken angezeigt wird.



Starten Sie den Indikator im Tester mit dem aktivierten Parameter zur Anzeige der Zeitreihendaten der aktuellen Chartperiode:









Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir unsere Arbeit zur Behandlung von Bibliothekszeitreihenobjekten in Indikatoren fortsetzen.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie testen und herunterladen können.

Schreiben Sie Ihre Fragen und Vorschläge in den Kommentaren.

Frühere Artikel dieser Serie:

Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 35): das Balkenobjekt und die Liste der Zeitreihen eines Symbols

Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 36): Objekt der Zeitreihe für alle verwendeten Symbolperioden

Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 37): Kollektion von Zeitreihen - Datenbank der Zeitreihen nach Symbolen und Zeitrahmen

Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 38): Kollektion von Zeitreihen - Aktualisierungen in Echtzeit und Datenzugriff aus dem Programm







