Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 41): Beispiel eines Multisymbol- und Mehrperiodenindikators

Konzept

In der beiden vorangegangenen Artikel haben wir an der Fähigkeit der Bibliothek gearbeitet, mit Indikatoren zu arbeiten. Insbesondere haben wir das korrekte Herunterladen der historischen Daten und die Echtzeit-Aktualisierung der aktuellen Daten für die Bibliothekszeitreihen implementiert. Im vorigen Artikel haben wir die Indikatorpuffer auf die Datenstruktur für die Anzeige der Daten auf dem Bildschirm gesetzt. Eine einzige Struktur beschreibt einen einzelnen zu zeichnenden Indikatorpuffer. Wenn mehrere zu zeichnende Puffer implementiert werden sollen, wird jeder Puffer durch eine einzige Struktur definiert, und jede Pufferstruktur wird in das Array gestellt.

Im aktuellen Artikel werde ich das Konzept der Arbeit mit den Indikatorpuffern in den Strukturen weiter verfeinern und einen Multisymbol-Mehrperiodenindikator erstellen, der ein Kerzenpreisdiagramm eines der angegebenen Paare mit der angegebenen Diagrammperiode zeichnet. Außerdem werden wir allmählich die Notwendigkeit verstehen, Klassen von Indikatorpuffern zu erstellen.

Die Bibliothek verfügt über die Funktionen die Klasse der Meldungen, die es ermöglichen, die Sprache der von der Bibliothek angezeigten Meldungen zu wählen und auf einfache Weise eine beliebige Anzahl von benutzerdefinierten Sprachen für die Anzeige der Bibliotheksmeldungen in einer der angegebenen Sprachen hinzuzufügen. Derzeit haben wir nicht die Möglichkeit, eine Sprache für die Übersetzung von Eingabebeschreibungen auszuwählen. Nach der Kompilierung werden alle Eingabebeschreibungen in einer Sprache angezeigt, die ein Benutzer verwendet hat, um die Eingabebeschreibung in seinem Programm zu schreiben.

Hier haben wir keine große Wahlfreiheit bei der Implementierung der Möglichkeit, eine Sprache für die Beschreibung der Programmeingaben zu wählen — entweder verwenden wir eine einzige Sprache oder wir erstellen einen ähnlichen Satz von Eingaben für jede der erforderlichen Kompilationssprachen.

Wählen wir die zweite Option und erstellen wir eine separate Datei mit den erforderlichen Aufzählungen für Eingaben in zwei möglichen Sprachen der Beschreibung der Aufzählungskonstanten — Russisch und Englisch. Ein Nutzer müsste also die Beschreibungen der Enumerationskonstanten aus dem Russischen in eine notwendige Sprache übersetzen. Da Englisch erforderlich ist, um Produkte im Service Market zu veröffentlichen, sollte es immer Englisch bleiben.



Verbesserungen der Bibliotheks-Klassen und -Daten

Lassen Sie uns den Speicherort der Daten in den Bibliotheksdateien etwas umstrukturieren.

Die Struktur, die verwendet wird, um die aktuellen Balkendaten vom OnCalculate() an die Bibliothek zu übergeben, befindet sich in \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh.

struct SDataCalculate { int rates_total; int prev_calculated; int begin; double price; MqlRates rates; } rates_data;

Diese Struktur gilt jedoch nicht für vordefinierte Variablen und statische Werte. Sie ist eher für die Definition von "Daten" geeignet. Daher entfernen wir sie aus Defines.mqh und definieren sie in \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #include "InpDatas.mqh" #define INPUT_SEPARATOR ( "," ) #define TOTAL_LANG ( 2 ) struct SDataCalculate { int rates_total; int prev_calculated; int begin; double price; MqlRates rates; } rates_data; string ArrayUsedSymbols[]; ENUM_TIMEFRAMES ArrayUsedTimeframes[];

Wir haben bereits eine separate Datei mit Aufzählungen für Programmeingaben erwähnt. Die Datei ist noch nicht erstellt aber sie wurde bereits eingebunden, um ein erneutes Editieren der Datei Datas.mqh zu vermeiden.

Wir haben auch zwei Arrays zum neuen Block für Arrays hinzugefügt — diese Arrays werden im bibliotheksbasierten Programm verfügbar sein. Die Arrays sollen die Listen der verwendeten Symbole und die in den Programmeingaben ausgewählten Zeitrahmen enthalten.

Lassen Sie uns nun die Datei \MQL5\Include\DoEasy\InpDatas.mqh erstellen, um Enumerationen für Programmeingaben zu speichern:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #ifdef COMPILE_EN enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; enum ENUM_TIMEFRAMES_MODE { TIMEFRAMES_MODE_CURRENT, TIMEFRAMES_MODE_LIST, TIMEFRAMES_MODE_ALL }; #else enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; enum ENUM_TIMEFRAMES_MODE { TIMEFRAMES_MODE_CURRENT, TIMEFRAMES_MODE_LIST, TIMEFRAMES_MODE_ALL }; #endif

Hier ist alles einfach: nur eine Makro-Substitution setzen. Sollte sie nicht existieren, wird die Zusammenstellung mit den Enumerationen mit englischsprachigen Beschreibungen durchgeführt. Wenn die Makro-Substitution nicht existiert (die Zeile mit ihrer Deklaration ist auskommentiert), wird die Kompilierung mit den Enumerationen der Konstanten durchgeführt, die Beschreibungen in Russisch (oder einer anderen vom Nutzer für Aufzählungskonstanten festgelegten Sprache) enthalten.



Neue Enumerationen können der Datei bei Bedarf hinzugefügt werden.

Beheben wir den Fehler in der Methode zum Hinzufügen des Objekts aller Symbol-Zeitreihen zur Liste, der manchmal das Problem verursachte, auf einen nicht existierenden Zeiger in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh der CTimeSeries-Klasse zuzugreifen:

bool CTimeSeriesDE::AddSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) { bool res= false ; CSeriesDE *series= new CSeriesDE( this .m_symbol,timeframe,required); if (series== NULL ) return res; this .m_list_series.Sort(); if ( this .m_list_series.Search(series)== WRONG_VALUE ) res= this .m_list_series.Add(series); if (!res) delete series; series.SetAvailable( true ); return res; }

Nachdem der Fehler beim Hinzufügen eines Objekts zur Liste aufgetreten ist, entfernen wir das Objekt 'series' und versuchen, auf das Objekt zuzugreifen, um das Flag seiner Verwendung zu setzen. In diesem Fall erhalten wir den Fehler, da der Zeiger auf das Objekt bereits entfernt wurde.

Um dies zu beheben, setzen wir einfach des Flags, bevor wir das Ergebnis des Hinzufügens eines Objekts zur Liste im Code verifizieren:

if ( this .m_list_series.Search(series)== WRONG_VALUE ) res= this .m_list_series.Add(series); series.SetAvailable( true ); if (!res) delete series; return res; }

Bei den Methoden zur Aktualisierung der angegebenen Zeitreihenliste und aller Zeitreihenlisten ist es nicht immer möglich, das Ereignis "New bar" (neuer Balken) in der Liste der Ereignisse mit der korrekten Ereigniszeit (Öffnungszeit des neuen Balkens) zu platzieren. Manchmal wird die Zeit gleich Null.

Um dies zu beheben, erstellen wir die neue Variable zur Speicherung der Zeit. Wenn der Programmtyp "Indikator" ist und die Arbeit an der aktuellen Symbol- und Chart-Periode ausgeführt wird, schreiben wir die Zeit in die Variable aus der Struktur der von OnCalculate() erhaltenen Preise, andernfalls holen wir die Zeit aus dem Wert, der von der Methode LastBarDate() des Zeitrahmenobjekts zurückgegeben wird. Verwenden wir die erhaltene Zeit beim Hinzufügen eines Ereignisses zur Liste aller Objektereignisse aller Symbolzeitreihen:

void CTimeSeriesDE::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, SDataCalculate &data_calculate ) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CSeriesDE *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 || !series_obj.IsAvailable()) return ; series_obj.Refresh(data_calculate); datetime time = ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && series_obj. Symbol ()==:: Symbol () && series_obj.Timeframe()==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () ? data_calculate.rates.time : series_obj.LastBarDate() ); if (series_obj.IsNewBar(time)) { series_obj.SendEvent(); this .SetTerminalServerDate(); if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR, time ,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ()) ) this .m_is_event= true ; } } void CTimeSeriesDE::RefreshAll( SDataCalculate &data_calculate ) { bool upd= false ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); int total= this .m_list_series.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSeriesDE *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL || !series_obj.IsAvailable() || series_obj.DataTotal()== 0 ) continue ; series_obj.Refresh(data_calculate); datetime time = ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && series_obj. Symbol ()==:: Symbol () && series_obj.Timeframe()==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () ? data_calculate.rates.time : series_obj.LastBarDate() ); if (series_obj.IsNewBar(time)) { series_obj.SendEvent(); upd= true ; if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR, time ,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ()) ) this .m_is_event= true ; } } if (upd) this .SetTerminalServerDate(); }

Um alle Zeitreihen zu aktualisieren, müssen wir den Ort, von dem aus die Zeitreihenaktualisierung aufgerufen wird, für das aktuelle Symbol und den Rest trennen. Alle anderen Zeitreihen werden im Timer aktualisiert, während die Zeitreihen des aktuellen Symbols in OnCalculate() aktualisiert werden. Dies geschieht, um eine übermäßige Verwendung der Zeitreihen des aktuellen Symbols im Timer bei der Suche nach einem neuen Tick zu vermeiden, da die Aktualisierung der Zeitreihen des aktuellen Symbols bei Ankunft eines neuen Ticks in OnCalculate() aufgerufen wird.

Um im Timer zu arbeiten, deklarieren wir eine weitere Methode in der Datei der Kollektionsklasse der Zeitreihen \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh:

void Refresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate); void Refresh( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate); void Refresh(SDataCalculate &data_calculate); void RefreshAllExceptCurrent(SDataCalculate &data_calculate); bool SetEvents(CTimeSeriesDE *timeseries);

Die Methode ruft die Methoden zur Aktualisierung aller Zeitreihen außer dem aktuellen Symbol auf (Implementierung der Methode):

void CTimeSeriesCollection::RefreshAllExceptCurrent(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL ) continue ; if (timeseries. Symbol ()==:: Symbol () || !timeseries.IsNewTick()) continue ; timeseries.RefreshAll(data_calculate); if (timeseries.IsEvent()) this .m_is_event= this .SetEvents(timeseries); } }

Fügen wir in der Datei der Bibliotheks-Servicefunktionen \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh die Funktion hinzu, die die Anzahl der Balken der zweiten angegebenen Periode innerhalb eines Balkens der ersten angegebenen Diagrammperiode zurückgibt:

int NumberBarsInTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_CURRENT ) { return PeriodSeconds (timeframe)/ PeriodSeconds (period== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ) Period () : period); }

Da die Funktion PeriodeSekunden() die Anzahl der Sekunden der Periodenlänge zurückgibt, reicht es aus, die Anzahl der Sekunden einer größeren Periode in die Anzahl der Sekunden einer kleineren zu teilen, um die Anzahl der Balken einer einzelnen (kleineren) Periode innerhalb eines einzelnen Taktes einer anderen (größeren) Periode zu definieren. Genau das machen wir hier.



Wir sind in der Lage, die Liste der in unseren Programmen verwendeten Symbole festzulegen. Die Liste wird in der Bibliothek von der Methode SetUsedSymbols() der Kollektionsklasse der Symbole in \MQL5\Include\DoEasy\Collections\SymbolsCollection.mqh festgelegt. Wenn wir in unserem Programm die Liste der verwendeten Symbole ohne das aktuelle Symbol einstellen, erzeugt die Bibliothek die Zeitreihe aller in den Symboleinstellungen angegebenen Symbole in der Zeitreihenkollektion mit Ausnahme des aktuellen Symbols. Aber wir brauchen sie, da bei der Positionierung der Daten auf dem Bildschirm ständig darauf zugegriffen wird. Deshalb müssen wir dies beheben.

das aktuelle Symbol zur Liste

bool CSymbolsCollection::SetUsedSymbols( const string &symbol_used_array[]) { :: ArrayResize ( this .m_array_symbols, 0 , 1000 ); :: ArrayCopy ( this .m_array_symbols,symbol_used_array); this .m_mode_list= this .TypeSymbolsList( this .m_array_symbols); this .m_list_all_symbols.Clear(); this .m_list_all_symbols.Sort(SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW); if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_CURRENT) { string name=:: Symbol (); ENUM_SYMBOL_STATUS status= this .SymbolStatus(name); return this .CreateNewSymbol(status,name, this .SymbolIndexInMW(name)); } else { bool res= true ; if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_DEFINES) { int total=:: ArraySize ( this .m_array_symbols); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name= this .m_array_symbols[i]; ENUM_SYMBOL_STATUS status= this .SymbolStatus(name); bool add= this .CreateNewSymbol(status,name, this .SymbolIndexInMW(name)); res &=add; if (!add) continue ; } res &= this .CreateNewSymbol( this .SymbolStatus( NULL ), NULL , this .SymbolIndexInMW( NULL )); return res; } else if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_ALL) { return this .CreateSymbolsList( false ); } else if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) { this .MarketWatchEventsControl( false ); return true ; } } return false ; }

Fügen Sie in der Methodeder Kollektionsklasse der Symbolehinzu. Es wird der Liste hinzugefügt, vorausgesetzt, dass das aktuelle Symbol nicht in der Liste der Arbeitssymbole vorhanden ist, die von einem Nutzer in den Programmeinstellungen festgelegt wurde. Wenn das Symbol dort bereits vorhanden ist, wird kein neues Symbol mit dem gleichen Namen hinzugefügt:

In \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh des Hauptobjekts der Bibliothek CEngine, deklarieren wir drei private Methoden:

bool SetUsedSymbols( const string &array_symbols[]); private : void WriteSymbolsPeriodsToArrays( void ); bool IsExistSymbol( const string symbol); bool IsExistTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); public :

Die Methoden werden benötigt, um die Liste der Symbole und Zeitrahmen in zuvor deklarierte Arrays in der Datei Datas.mqh zu schreiben, sowie um das Flag einer Symbolpräsenz im Array der verwendeten Symbolnamen und die Zeitrahmenpräsenz im Array der verwendeten Zeitrahmen zurückzugeben.

Implementieren der Methoden, die Flags für Symbol- und Zeitrahmenpräsenz in den entsprechenden Arrays zurückgeben:

bool CEngine::IsExistSymbol( const string symbol) { int total=:: ArraySize (ArrayUsedSymbols); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (ArrayUsedSymbols[i]==symbol) return true ; return false ; } bool CEngine::IsExistTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { int total=:: ArraySize (ArrayUsedTimeframes); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (ArrayUsedTimeframes[i]==timeframe) return true ; return false ; }

Holen wir uns das nächste Array-Element in einer Schleife über das entsprechende Array und vergleichen es mit dem an die Methode übergebenen Wert. Wenn der Wert des nächsten Arrayelements mit dem an die Methode übergebenen übereinstimmt, geben wir true zurück. Nach Abschluss der gesamten Schleife geben wir false zurück — keine Übereinstimmung zwischen den Elementwerten im Array und dem an die Methode übergebenen Wert gefunden.



Implementieren der Methode zum Schreiben der verwendeten Symbole und Zeitrahmen in das Array:

void CEngine::WriteSymbolsPeriodsToArrays( void ) { CArrayObj *list_timeseries= this .GetListTimeSeries(); if (list_timeseries== NULL ) return ; int total_timeseries=list_timeseries.Total(); if (total_timeseries== 0 ) return ; if (:: ArrayResize (ArrayUsedSymbols,total_timeseries, 1000 )!=total_timeseries || :: ArrayResize (ArrayUsedTimeframes, 21 , 21 )!= 21 ) return ; :: ZeroMemory (ArrayUsedSymbols); :: ZeroMemory (ArrayUsedTimeframes); int num_symbols= 0 ,num_periods= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total_timeseries;i++) { CTimeSeriesDE *timeseries=list_timeseries.At(i); if (timeseries== NULL || this .IsExistSymbol(timeseries. Symbol ())) continue ; num_symbols++; ArrayUsedSymbols[num_symbols- 1 ]=timeseries. Symbol (); CArrayObj *list_series=timeseries.GetListSeries(); if (list_series== NULL ) continue ; int total_series=list_series.Total(); for ( int j= 0 ;j<total_series;j++) { CSeriesDE *series=list_series.At(j); if (series== NULL || this .IsExistTimeframe(series.Timeframe())) continue ; num_periods++; ArrayUsedTimeframes[num_periods- 1 ]=series.Timeframe(); } } :: ArrayResize (ArrayUsedSymbols,num_symbols, 1000 ); :: ArrayResize (ArrayUsedTimeframes,num_periods, 21 ); }

Die Methode zeigt alle erstellten Zeitreihen für jedes im Programm verwendete Symbol an und füllt die Arrays der verwendeten Symbole und Zeitrahmen mit Daten aus der Zeitreihensammlung. Alle Zeilen des Codes der Methode sind ausführlich kommentiert und leicht verständlich. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren unten stellen.



Fügen wir im Block der Zeitreihen-Aktualisierungsmethoden die 'protected' Methode zur Aktualisierung aller Zeitreihen mit Ausnahme der aktuellen Symbolzeitreihe hinzu:

void SeriesRefresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(symbol,timeframe,data_calculate); } void SeriesRefresh( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(symbol,data_calculate); } void SeriesRefresh(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(data_calculate); } protected : void SeriesRefreshAllExceptCurrent(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.GetObject().RefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } public :

Wir haben die Notwendigkeit einer solchen Methode bereits früher in Betracht gezogen. Hier ruft die Methode einfach die gleichnamige Methode der Klasse der Zeitreihenkollektion auf, die wir oben besprochen haben.



Im Block zur Behandlung der Zeitreihenkollektion der Klassen-Timer rufen wir diese Methode auf, um alle Zeitreihen außer der aktuellen zu aktualisieren:

void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate) ; } } else { } }

In der Ereignisbehandlung Calculate (d.h. in der Methode OnCalculate() des Hauptobjekts der CEngine-Bibliothek) geben wir Null für den Fall zurück, dass noch nicht alle Zeitreihen erstellt sind, und rates_total für den Fall, dass alle verwendeten Zeitreihen vollständig sind:

int CEngine:: OnCalculate ( SDataCalculate &data_calculate , const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_INDICATOR ) return 0 ; if (! this .SeriesSync(data_calculate,required)) return 0 ; if (! this .IsTester()) this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); return ( this .SeriesGetSeriesEmpty()== NULL ? data_calculate.rates_total : 0 ); }

Zuvor wurde rates_total über die aktuelle Balkenpreisstruktur an die Methode übergeben und sofort zurückgegeben. Wir müssen jedoch den von der Methode zurückgegebenen Wert verwalten, um die Zeitreihensynchronisation korrekt zu handhaben. Null wird zurückgegeben, um die Neuberechnung der gesamten Historie zu starten, während rates_total nur zur Berechnung von Daten verwendet wird, die noch nicht berechnet wurden (normalerweise ist dies 0 — Berechnung des aktuellen Balkens oder 1 — Berechnung der vorherigen und aktuellen Balken zum Zeitpunkt der Eröffnung eines neuen Balkens).



Hinzufügen aller verwendeten Symbole und Zeitreihen zum Array in der Methode zur Erstellung aller Zeitreihen für alle verwendeten Symbole:



bool CEngine::SeriesCreateAll( const string &array_periods[], const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { bool res= true ; CArrayObj* list_symbols= this .GetListAllUsedSymbols(); if (list_symbols== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_SYMBOLS_ARRAY)); return false ; } for ( int i= 0 ;i<list_symbols.Total();i++) { CSymbol *symbol=list_symbols.At(i); if (symbol== NULL ) { :: Print (DFUN, "index " ,i, ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); continue ; } int total_periods=:: ArraySize (array_periods); for ( int j= 0 ;j<total_periods;j++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByDescription(array_periods[j]); res &= this .SeriesCreate(symbol.Name(),timeframe,rates_total,required); } } this .WriteSymbolsPeriodsToArrays(); return res; }

Nach dem Aufruf der Methode aus der Bibliotheksinitialisierungsfunktion im Programm werden durch den Aufruf der Methode zwei Arrays vorbereitet, die bei Bedarf in Programmen verwendet werden können — das Array aller verwendeten Symbole und das Array aller verwendeten Zeitrahmen. Die Methode wurde oben besprochen.



Damit ist die Verbesserung der Bibliotheksklassen abgeschlossen.

Jetzt werden wir noch einen Testindikator erstellen, um zu sehen, wie die Bibliothek mit Indikatoren im Multisymbol- und Mehrperiodenmodus arbeitet.

Der Indikator soll die Möglichkeit bieten, vier verwendete Symbole und alle möglichen Zeitreihen festzulegen. Ein Symbol und ein Zeitrahmen, mit dem der Indikator arbeiten soll, werden mit Hilfe der Schaltflächen ausgewählt. Im Diagramm werden bis zu vier Schaltflächen mit den Namen der in den Einstellungen festgelegten Symbole angezeigt. Die Liste der Schaltflächen mit den verfügbaren Zeitreihen wird gegenüber dem Symbol angezeigt, dessen Schaltfläche gedrückt wird.

Es kann zu jedem Zeitpunkt nur eine Symboltaste und eine Zeitrahmen-Taste des Symbols gedrückt werden.

Dies ermöglicht uns die Auswahl eines Symbols, mit dem der Indikator arbeiten soll, und eines Zeitrahmens, dessen Daten im Indikator-Unterfenster auf dem Diagramm angezeigt werden sollen. Mit Blick auf die Zukunft möchte ich anmerken, dass sich die Implementierung der Arbeit mit den Schaltflächen im prozeduralen Stil für mich als ziemlich unbequem erwiesen hat. Daher ist der Code für die Verwaltung des Schaltflächenstatus noch stark verbesserungsfähig. Auf jeden Fall ist er immer noch ausreichend, um den Zeitreihenbetrieb in der Multisymbol-Mehrperiodenanzeige zu testen. Dies ist schließlich nur ein Testindikator.



Erstellen eines Testindikators

Die Idee hinter und dem derzeit entwickelten liegt nicht nur im Testen und Überprüfen seiner Arbeit an Indikatoren mit der Bibliothekszeitreihe, sondern auch im Testlauf der Indikator-Pufferstruktur. Wir werden den Satz von Indikator-Pufferklassen auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse über die Verwendung der Struktur zusammenstellen. Jetzt werde ich die Pufferstruktur ergänzen, indem ich sie zu einem Zeichenpuffer im Kerzen-Stil mache.

Um einen Testindikator zu erstellen, verwenden wir den Indikator aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn in \MQL5\Indikatoren\TestDoEasy\Part41\ unter dem Namen TestDoEasyPart41.mq5.

Zuerst spezifizieren wir das Zeichnen des Indikators in einem separaten Fenster, beschreiben Sie alle notwendigen Indikatorpuffer und fügen eine weitere Makrosubstitution hinzu, die die maximale Anzahl der verwendeten Symbole (und entsprechend die Anzahl der zu zeichnenden Indikatorpuffer) angibt:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 21 #property indicator_plots 4 #property indicator_label1 "Pair 1" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color1 clrLimeGreen , clrRed , clrDarkGray #property indicator_label2 "Pair 2" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color2 clrDeepSkyBlue , clrFireBrick , clrDarkGray #property indicator_label3 "Pair 3" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color3 clrMediumPurple , clrDarkSalmon , clrGainsboro #property indicator_label4 "Pair 4" #property indicator_type4 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color4 clrMediumAquamarine , clrMediumVioletRed , clrGainsboro #define PERIODS_TOTAL ( 21 ) #define SYMBOLS_TOTAL ( 4 )

Warum ist die Anzahl der Indikatorpuffer gleich 21?

Die Antwort ist einfach: Der Zeichenstil DRAW_COLOR_CANDLES impliziert, dass ihm fünf Felder zugeordnet sind:

Array der Eröffnungspreise Array der Höchstpreise Array der Tiefstpreise Array der Schlusskurse Array der Farben

Für den Indikator ist die maximale Anzahl von Symbolen gleich 4 zu verwenden. Dementsprechend bedeuten vier zu zeichnende Puffer mit fünf zugehörigen Arrays 20 Indikatorpuffer. Ein weiterer Puffer ist notwendig, um die Balkenzeiten darin zu speichern. Die Zeit ist an die Funktionen zu übergeben. Insgesamt: 21 Indikatorpuffer, davon werden vier gezeichnet.

Schreiben wir die Pufferstruktur der Kerzen:

struct SDataBuffer { private : ENUM_TIMEFRAMES m_buff_timeframe; string m_buff_symbol; int m_buff_open_index; int m_buff_high_index; int m_buff_low_index; int m_buff_close_index; int m_buff_color_index; int m_buff_next_index; bool m_used; bool m_show_data; public : double Open[]; double High[]; double Low[]; double Close[]; double Color[]; void SetIndexes( const int index_first) { this .m_buff_open_index=index_first; this .m_buff_high_index=index_first+ 1 ; this .m_buff_low_index=index_first+ 2 ; this .m_buff_close_index=index_first+ 3 ; this .m_buff_color_index=index_first+ 4 ; this .m_buff_next_index=index_first+ 5 ; } void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this .m_buff_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_buff_symbol=symbol; } void SetUsed( const bool flag) { this .m_used=flag; } void SetShowDataFlag( const bool flag) { this .m_show_data=flag; } int IndexOpenBuffer( void ) const { return this .m_buff_open_index; } int IndexHighBuffer( void ) const { return this .m_buff_high_index; } int IndexLowBuffer( void ) const { return this .m_buff_low_index; } int IndexCloseBuffer( void ) const { return this .m_buff_close_index; } int IndexColorBuffer( void ) const { return this .m_buff_color_index; } int IndexNextBuffer( void ) const { return this .m_buff_next_index; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_buff_timeframe; } string Symbol ( void ) const { return this .m_buff_symbol; } bool IsUsed( void ) const { return this .m_used; } bool GetShowDataFlag( void ) const { return this .m_show_data; } void Print ( void ); }; void SDataBuffer:: Print ( void ) { string array[ 8 ]; array[ 0 ]= "Buffer " + this . Symbol ()+ " " +TimeframeDescription( this .Timeframe())+ ":" ; array[ 1 ]= " Open buffer index: " +( string ) this .IndexOpenBuffer(); array[ 2 ]= " High buffer index: " +( string ) this .IndexHighBuffer(); array[ 3 ]= " Low buffer index: " +( string ) this .IndexLowBuffer(); array[ 4 ]= " Close buffer index: " +( string ) this .IndexCloseBuffer(); array[ 5 ]= " Color buffer index: " +( string ) this .IndexColorBuffer(); array[ 6 ]= " Next buffer index: " +( string ) this .IndexNextBuffer(); array[ 7 ]= " Used: " +( string )( bool ) this .IsUsed(); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (array);i++) :: Print (array[i]); }

Die Struktur verfügt über die Variablen zur Speicherung der Werte der Pufferindizes, die sich auf die entsprechenden OHLC- und Farb-Arrays beziehen. Über den Index können wir jederzeit auf den erforderlichen Puffer zugreifen. Der nächste freie Index für die Bindung des neuen Indikator-Puffers an die Struktur-Arrays kann immer aus der Variable m_buff_next_index unter Verwendung der Methode IndexNextBuffer(), die den auf den Farbpuffer in der aktuellen Struktur folgenden Index zurückgibt, gewonnen werden.

Entsprechend der Auflistung enthält die Struktur alle Methoden zum Setzen und Abrufen aller Werte, die im Abschnitt 'private' Struktur definiert sind, sowie die Methode zum Drucken aller Strukturdaten in der Zeitschrift: OHLC- und Farbpuffer-Indexdaten, der nächste freie Index zum Binden eines neuen Arrays und das Flag zur Verwendung der Pufferdaten werden zur Generierung des Arrays verwendet. Als Nächstes werden alle diese Schleifendaten aus dem Array an das Journal übergeben.

Diese Methode wird z.B. verwendet, um die Daten der vier zu zeichnenden Puffern, die in den Indikatoreinstellungen festgelegt wurden, an das Journal zu senden (AUDUSD-Puffer wird im Diagramm angezeigt):

2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Buffer EURUSD H1: 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Open buffer index: 0 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 High buffer index: 1 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Low buffer index: 2 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Close buffer index: 3 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Color buffer index: 4 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Next buffer index: 5 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.528 Used: false 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Buffer AUDUSD H1: 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Open buffer index: 5 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 High buffer index: 6 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Low buffer index: 7 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Close buffer index: 8 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Color buffer index: 9 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Next buffer index: 10 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.530 Used: true 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Buffer EURAUD H1: 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Open buffer index: 10 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 High buffer index: 11 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Low buffer index: 12 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Close buffer index: 13 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Color buffer index: 14 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Next buffer index: 15 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.532 Used: false 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Buffer EURGBP H1: 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Open buffer index: 15 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 High buffer index: 16 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Low buffer index: 17 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Close buffer index: 18 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Color buffer index: 19 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Next buffer index: 20 2020.04 . 08 21 : 55 : 21.533 Used: false

Wie wir sehen können, stimmt der Pufferindex von Open jedes nachfolgenden Kerzen-Puffers mit dem Index "Nächster Pufferindex" des vorhergehenden Kerzen-Puffers überein. Der nächste freie Puffer hat den Index 20. Dieser Index kann verwendet werden, um den nächsten zuzuweisen, zum Beispiel den berechneten Indikator-Puffer. Genau dies geschieht für den berechneten Puffer, der die Balkenzeit des aktuellen Charts speichert.



Fügen wir den Block der Indikatoreingaben hinzu:

ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_DEFINES; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURGBP ,EURCAD,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; sinput bool InpUseSounds = true ;

Die Enumeration für die Auswahl des Modus für die Verwendung der Symbole ENUM_SYMBOLS_MODE in Defines.mqh enthält zwei unnötige Modi "Work with Market Watch window symbols" (Arbeiten mit Symbolen im Fenster des Market Watch) und "Work with the full list of symbols" (Mit der vollständigen Liste der Symbole arbeiten):

enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL };

... dann, um die Auswahl von zwei Modi in den Einstellungen zu vermeiden, machen wir die Variable InpModeUsedSymbols nicht-extern durch das Auskommentieren ihres Modifikators sinput. Somit ist der Modus der Arbeit mit den Symbolen im Indikator immer gleich "Work with the specified symbol list" und die ersten vier Symbole aus der durch die Eingabe InpUsedSymbols angegebenen Liste sind zu verwenden.

Schreiben wir die Definition von Indikatorpuffern und der Block der globalen Variablen:

SDataBuffer Buffers[]; double BufferTime[]; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

Wir deklarierten das Array der Kerzen-Pufferstrukturen als zu zeichnende Puffer. Dies ist viel bequemer als die Definition von vier ähnlichen Puffern. Außerdem ist es viel bequemer, auf jeden Puffer über den Index seiner Position im Array zuzugreifen, der mit der Schaltfläche übereinstimmt: Wenn wir den Puffer über die erste Schaltfläche auswählen müssen, wählen wir den Puffer, der sich als erster im Array befindet, und wenn wir den für die letzte Schaltfläche zugewiesenen Puffer auswählen müssen, wählen wir den letzten Puffer im Array, usw.

Einer der Berechnungspuffer — der Zeitpuffer — ist notwendig, um die Balkenzeit in der Indikatorfunktion aus dem vordefinierten Array time[] von OnCalculate() des Indikators zu übergeben.

Wir sind bereits mit dem Block vertraut, der globale Variablen enthält, den ich in den Test EAs und Indikatoren in fast allen Artikeln verwendet habe. Alle Variablen sind mit Kommentaren versehen, so dass es keinen Sinn macht, sie hier gründlich zu analysieren.

Wir benötigen die für die Berechnung des Indikators erforderliche Mindestanzahl von Balken, um festzulegen, ob die Balken für die Berechnung der Zeitreihen ausreichen, damit die Indikatorendaten aus dem höheren Zeitrahmen korrekt auf dem unteren angezeigt werden.

Wenn wir zum Beispiel auf М15 sind, während die Anzeigedaten aus dem Chart Н1 entnommen werden, benötigen wir mindestens 4 Balken für die korrekte Anzeige aller Balken, da ein einziger Ein-Stunden-Balken vier Fünfzehn-Minuten-Balken enthält.

Abhängig von der angewandten Periode wird die Berechnung der erforderlichen Anzahl aktueller Diagrammbalken durch die zuvor in Betracht gezogene Funktion NumberBarsInTimeframe() durchgeführt, die in der Datei DELib.mqh der Bibliotheks-Servicefunktionen enthalten ist.



Ich habe bereits die Schwierigkeiten erwähnt, auf die ich beim Schreiben des Indikators im prozeduralen Stil gestoßen bin — ich musste zusätzliche Hilfsfunktionen für die Suche, Einstellung und Überwachung von Schaltflächen- und Pufferzuständen erstellen. Wenn die Schaltflächen und Puffer als Objekte geschrieben worden wären, würde dies den Zugriff auf ihre Eigenschaften und das Einstellen ihrer Modi erheblich vereinfachen. Aber ich werde noch nichts daran ändern. Die Einführung des Tests im prozeduralen Stil scheint schneller zu gehen. Außerdem benötigt der Testindikator keine temporären Objekte. Sie werden später nicht mehr von Nutzen sein.

Wenden wir uns den neu entwickelten Hilfsfunktionen zu.

Die Funktion zum Einstellen der Zustände der zu zeichnenden Indikatorpuffer:



void SetPlotBufferState( const int buffer_index, const bool state) { PlotIndexSetInteger (buffer_index, PLOT_SHOW_DATA ,state); string params=Buffers[buffer_index]. Symbol ()+ " " +TimeframeDescription(Buffers[buffer_index].Timeframe()); string label=params+ " Open;" +params+ " High;" +params+ " Low;" +params+ " Close" ; PlotIndexSetString (buffer_index, PLOT_LABEL ,(state ? label : NULL )); if (state) IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,engine.Name()+ " " +Buffers[buffer_index]. Symbol ()+ " " +TimeframeDescription(Buffers[buffer_index].Timeframe())); }

Die Funktion übergibt den Index des Puffers, dessen Status gesetzt werden soll. Der Status wird ebenfalls über die Eingabe übergeben.

Bei der Arbeit mit den Puffern von Indikatoren, die die Anzeige mehrerer verwandter Arrays erfordern, ist eine Eigenschaft zu beachten.

Wenn der Indikatorpuffer beispielsweise 2 Arrays benötigt, sind die Indizes der Arrays, die sich auf diesen Puffer beziehen, gleich 0 und 1. Diese Werte werden mit der Funktion IndexPuffer() gesetzt. Die Anwendung eines zu zeichnenden Puffers unter Verwendung von zwei Daten-Arrays verursacht keine Probleme beim Verständnis des Zugriffs auf den zu zeichnenden Puffer — wir geben einfach den Puffer mit dem Index 0 für den Zugriff auf seine Eigenschaften an.

Wenn wir jedoch zwei oder mehr zu zeichnende Puffer unter Verwendung von zwei Arrays benötigen, kann es zu einem Missverständnis darüber kommen, welcher Index für den Zugriff auf den zweiten, dritten und nachfolgenden zu zeichnenden Puffer verwendet werden soll.

Drawn buffer 1 — zu zeichnender Puffer mit Index 0

Array 1 — Puffer mit Index 0



Array 2 — Puffer mit Index 1

Drawn buffer 2 — zu zeichnender Puffer mit Index 2

Array 1 — Puffer mit Index 2



Array 2 — Puffer mit Index 3

Drawn buffer 3 — zu zeichnender Puffer mit Index 2

Array 1 — Puffer mit Index 4



Array 2 — Puffer mit Index 5

Betrachten wir ein Beispiel von drei zu zeichnenden Puffern mit jeweils zwei Arrays sowie die Anzahl der Indizes der zu zeichnenden Puffer und ihrer Arrays:

Es mag den Anschein haben, dass es sechs Arrays für drei zu zeichnende Puffer gibt, und um auf das zweite zu zeichnende Array zuzugreifen, sollten wir auf den Index 2 zugreifen (da 0 und 1 von den ersten Puffer-Arrays belegt sind). Dies ist jedoch nicht der Fall. Um auf den zweiten zu zeichnenden Puffer zuzugreifen, müssen wir auf die Indizes von zu zeichnenden Puffer zugreifen, und nicht auf alle Arrays, die als Puffer für jeden gezogenen Puffer, d.h. durch Index 1, zugewiesen wurden.

Um das Array mit Hilfe der Funktion SetIndexBuffer() an den Puffer zu binden, sollten daher die Seriennummern aller Arrays, die als Indikatorpuffer verwendet werden sollen, angegeben werden. Um jedoch Daten aus dem zu zeichnenden Puffer mit der Funktion PlotIndexGetInteger() zu erhalten oder Daten für den zu zeichnenden Puffer mit den Funktionen PlotIndexSetDouble(), PlotIndexSetInteger() und PlotIndexSetString() zu setzen, setzen wir den Index jedes zu zeichnenden Puffers und nicht die Array-Nummer. Im aktuellen Beispiel ist der Index 0 für den ersten zu zeichnenden Puffer, 1 für den zweiten und 2 für den dritten. Dies sollte berücksichtigt werden.



Die Funktion gibt das Flag der Verwendung eines in den Einstellungen angegebenen Symbols zurück:



bool IsUsedSymbolByInput( const string symbol) { int total= ArraySize (array_used_symbols); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (array_used_symbols[i]==symbol) return true ; return false ; }

Wenn ein Symbol in dem Array der verwendeten Symbole vorhanden ist, gibt die Funktion true zurück, andernfalls — false. Manchmal kann es vorkommen, dass wir das aktuelle Symbol nicht in der Liste der verwendeten Symbole angeben, aber es ist immer vorhanden — seine Daten sind für die Durchführung von bibliotheksinternen Berechnungen notwendig. Die Funktion gibt das Flag zurück, das anzeigt, dass das aktuelle Symbol in den Einstellungen nicht spezifiziert ist und übersprungen werden sollte.

Die Funktion gibt den Index des zu zeichnenden Puffers nach dem Symbol zurück:



int IndexBuffer( const string symbol) { int total= ArraySize (Buffers); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (Buffers[i]. Symbol ()==symbol) return i; return WRONG_VALUE ; }

Die Funktion erhält einen Symbolnamen, dessen Pufferindex zurückgegeben werden soll. Wir suchen in der Schleife über alle Puffer nach einem Puffer mit dem Symbol und geben bei Übereinstimmung den Schleifenindex zurück. Wenn es keinen Puffer mit einem solchen Symbol gibt, geben wir -1 zurück.

Die Funktion, die die Nummer des ersten freien Index zurückgibt, dem der nächste gezogene Indikatorpuffer zugeordnet werden kann:

int FirstFreePlotBufferIndex( void ) { int num= WRONG_VALUE ,total= ArraySize (Buffers); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (Buffers[i].IndexNextBuffer()>num) num=Buffers[i].IndexNextBuffer(); return num; }

Überprüfen wir in der Schleife über alle zu zeichnenden Puffer aus dem Pufferstruktur-Array den Wert des nächsten freien Puffers.

Wenn er den vorherigen Wert überschreitet, merken wir uns den neuen Wert. Nach dem Ende der Schleife geben wir den eingetragenen Wert der Variablen num zurück.



Die Funktionen, die für die Durchführung von Hilfsaktionen zur Installation und Suche von Schaltflächen- und Pufferzuständen geschrieben wurden:

bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void SetButtonState( const string button_name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_name, OBJPROP_STATE ,state); if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,button_name, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,255,240' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); if (!engine.IsTester()) GlobalVariableSet (( string ) ChartID ()+ "_" +button_name,state); } void SetButtonSymbolState( const string button_symbol_name, const bool state) { SetButtonState(button_symbol_name,state); if ( StringFind (button_symbol_name, "PERIOD_CURRENT" )== WRONG_VALUE ) GlobalVariableSet (( string ) ChartID ()+ "_" +button_symbol_name,state); SetButtonPeriodVisible(button_symbol_name,state); } void SetButtonPeriodState( const string button_period_name, const bool state) { SetButtonState(button_period_name,state); GlobalVariableSet (( string ) ChartID ()+ "_" +button_period_name,state); } void SetButtonPeriodVisible( const string button_symbol_name, const bool state_symbol) { int total= ArraySize (array_used_periods); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { string butt_name_period=button_symbol_name+ "_" + EnumToString (ArrayUsedTimeframes[j]); ObjectSetInteger ( 0 ,butt_name_period, OBJPROP_TIMEFRAMES ,(engine.IsTester() ? OBJ_ALL_PERIODS : (state_symbol ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS ))); } } void ResetButtonSymbolState( const string button_symbol_name) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 )- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 ); if (name==button_symbol_name || StringFind (name,prefix)== WRONG_VALUE || StringFind (name, "_PERIOD_" )> 0 ) continue ; SetButtonSymbolState(name, false ); } } void ResetButtonPeriodState( const string button_period_name, const string symbol) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 )- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 ); if (name==button_period_name || StringFind (name,prefix)== WRONG_VALUE || StringFind (name, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE || StringFind (name,symbol)== WRONG_VALUE ) continue ; SetButtonPeriodState(name, false ); } } string GetNamePressedTimeframe( const string button_symbol_name, const string symbol) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 )- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { string name= ObjectName ( 0 ,i, 0 ); if (name==button_symbol_name || StringFind (name,prefix)== WRONG_VALUE || StringFind (name, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE || StringFind (name,symbol)== WRONG_VALUE ) continue ; if (ButtonState(name)) return name; } return NULL ; } void SetAllBuffersState( const string symbol) { int total= ArraySize (Buffers); int index=IndexBuffer(symbol); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { Buffers[i].SetUsed(i!=index ? false : true ); Buffers[i].SetShowDataFlag( false ); } }

Die Funktion zur Handhabung des Drückens der Taste wurde leicht überarbeitet, da wir nur noch eine Symboltaste und eine der Symboltaste entsprechende Periodentaste drücken können:

void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); int index= StringFind (button, "_PERIOD_" ); string symbol= StringSubstr (button, 5 ,index- 5 ); int buffer_index=IndexBuffer(symbol); string name_gv=( string ) ChartID ()+ "_" +prefix+button; bool state=ButtonState(button_name); if (!engine.IsTester()) GlobalVariableSet (name_gv,state); if ( StringFind (button_name, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE ) { SetButtonSymbolState(button_name,state); ResetButtonSymbolState(button_name); } else { SetButtonPeriodState(button_name,state); ResetButtonPeriodState(button_name,symbol); } string pressed_period=GetNamePressedTimeframe(button_name,symbol); ENUM_TIMEFRAMES timeframe= ( StringFind (button, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE ? TimeframeByDescription( StringSubstr (pressed_period, StringFind (pressed_period, "_PERIOD_" )+ 8 )) : TimeframeByDescription( StringSubstr (button, StringFind (button, "_PERIOD_" )+ 8 )) ); SetAllBuffersState(symbol); Buffers[buffer_index].SetTimeframe(timeframe); if (Buffers[buffer_index].GetShowDataFlag()!=state) { InitBuffersAll(); if (state) BufferFill(buffer_index); Buffers[buffer_index].SetShowDataFlag(state); } if (state) { if (button== "BUTT_M1" ) { } else if (button== "BUTT_M2" ) { } } else { if (button== "BUTT_M1" ) { } if (button== "BUTT_M2" ) { } } ChartRedraw (); }

Die Funktion zum Erstellen der Panels für die Schaltflächen:

bool CreateButtons( const int shift_x= 20 , const int shift_y= 0 ) { int total_symbols= ArraySize (array_used_symbols); int total_periods= ArraySize (ArrayUsedTimeframes); uint ws= 48 ,hs= 18 ,w= 26 ,h= 16 ,shift_h= 2 ,x=InpButtShiftX+ 1 , y=InpButtShiftY+h+ 1 ; for ( int i= 0 ;i<SYMBOLS_TOTAL;i++) { string butt_name_symbol=prefix+ "BUTT_" +array_used_symbols[i]; uint ys=y+(hs+shift_h)*i; if (ButtonCreate(butt_name_symbol,x,ys,ws,hs,array_used_symbols[i], clrGray )) { bool state_symbol=(engine.IsTester() && i== 0 ? true : false ); if (!engine.IsTester()) { string name_gv_symbol=( string ) ChartID ()+ "_" +butt_name_symbol; if (! GlobalVariableCheck (name_gv_symbol)) GlobalVariableSet (name_gv_symbol, false ); state_symbol= GlobalVariableGet (name_gv_symbol); } SetButtonState(butt_name_symbol,state_symbol); for ( int j= 0 ;j<total_periods;j++) { string butt_name_period=butt_name_symbol+ "_" + EnumToString (ArrayUsedTimeframes[j]); uint yp=ys-(hs-h)/ 2 ; if (ButtonCreate(butt_name_period,x+ws+ 2 +(w+ 1 )*j,yp,w,h,TimeframeDescription(ArrayUsedTimeframes[j]), clrGray )) ObjectSetInteger ( 0 ,butt_name_period, OBJPROP_TIMEFRAMES ,(engine.IsTester() ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS )); else { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_name_period, "\"" ); return false ; } bool state_period=(engine.IsTester() && ArrayUsedTimeframes[j]== Period () ? true : false ); if (!engine.IsTester()) { string name_gv_period=( string ) ChartID ()+ "_" +butt_name_period; if (! GlobalVariableCheck (name_gv_period)) GlobalVariableSet (name_gv_period, false ); state_period= GlobalVariableGet (name_gv_period); } SetButtonState(butt_name_period,state_period); ObjectSetInteger ( 0 ,butt_name_period, OBJPROP_TIMEFRAMES ,(engine.IsTester() ? OBJ_ALL_PERIODS : (state_symbol ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS ))); } } else { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_name_symbol, "\"" ); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

Die Funktionen zum Initialisieren von zu zeichnenden Indikatorpuffern:

bool InitBuffer( const int buffer_index) { if (buffer_index== WRONG_VALUE ) return false ; ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Open, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].High, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Low, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Close, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Color, 0 ); SetPlotBufferState(buffer_index,Buffers[buffer_index].IsUsed()); return true ; } void InitBuffersAll( void ) { int total= ArraySize (Buffers); for ( int i= 0 ;i<total;i++) InitBuffer(i); }

Die Funktion zur Berechnung eines einzelnen Balkens aller aktiven Indikatorpuffer:



void CalculateSeries( const int index, const datetime time) { int total= ArraySize (Buffers); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (!Buffers[i].IsUsed()) { SetBufferData(i,index, NULL ); continue ; } CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries(Buffers[i]. Symbol (),( ENUM_TIMEFRAMES )Buffers[i].Timeframe()); if (series== NULL || index>series.GetList().Total()- 1 ) continue ; CBar *bar=engine.SeriesGetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( NULL , PERIOD_CURRENT ,time,Buffers[i]. Symbol (),Buffers[i].Timeframe()); if (bar== NULL ) continue ; SetBufferData(i,index,bar); } }

Die Funktion, die Werte des übergebenen Balkenobjekts in den angegebenen, zu zeichnenden Puffers schreibt:



void SetBufferData( const int buffer_index, const int index, const CBar *bar) { int n=(bar!= NULL ? iBarShift ( NULL , PERIOD_CURRENT ,bar.Time()) : index); if (index<n) while (n> WRONG_VALUE && ! IsStopped ()) { Buffers[buffer_index].Open[n]=(bar.Open()> 0 ? bar.Open() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].High[n]=(bar.High()> 0 ? bar.High() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Low[n]=(bar.Low()> 0 ? bar.Low() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Close[n]=(bar.Close()> 0 ? bar.Close() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Color[n]=(bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH ? 0 : bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH ? 1 : 2 ); n--; } else { if (bar!= NULL ) { Buffers[buffer_index].Open[index]=(bar.Open()> 0 ? bar.Open() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].High[index]=(bar.High()> 0 ? bar.High() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Low[index]=(bar.Low()> 0 ? bar.Low() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Close[index]=(bar.Close()> 0 ? bar.Close() : EMPTY_VALUE ); Buffers[buffer_index].Color[index]=(bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH ? 0 : bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH ? 1 : 2 ); } else { Buffers[buffer_index].Open[index]=Buffers[buffer_index].High[index]=Buffers[buffer_index].Low[index]=Buffers[buffer_index].Close[index]= EMPTY_VALUE ; Buffers[buffer_index].Color[index]= 2 ; } } }





Kommen wir nun zu OnInit() des Indikators, in dem die Schaltflächen erstellt und alle Indikatorpuffer vorbereitet werden:

int OnInit () { OnInitDoEasy(); prefix=engine.Name()+ "_" ; int index= ArrayMaximum (ArrayUsedTimeframes); int num_bars=NumberBarsInTimeframe(ArrayUsedTimeframes[index]); min_bars=(index> WRONG_VALUE ? (num_bars> 2 ? num_bars : 2 ) : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); int total_symbols= ArraySize (array_used_symbols); for ( int i= 0 ;i<SYMBOLS_TOTAL;i++) { string symbol=(i<total_symbols ? array_used_symbols[i] : "EMPTY " + string (i+ 1 )); ArrayResize (Buffers, ArraySize (Buffers)+ 1 ,SYMBOLS_TOTAL); Buffers[i].SetSymbol(symbol); int index_first=(i== 0 ? i : Buffers[i- 1 ].IndexNextBuffer()); Buffers[i].SetIndexes(index_first); bool state_symbol=(engine.IsTester() && i== 0 ? true : false ); string name_butt_symbol=prefix+ "BUTT_" +Buffers[i]. Symbol (); string name_butt_period=name_butt_symbol+ "_PERIOD_" +TimeframeDescription(Buffers[i].Timeframe()); if (!engine.IsTester() && ObjectFind ( ChartID (),name_butt_symbol)== 0 ) { string name_gv_symbol=( string ) ChartID ()+ "_" +name_butt_symbol; string name_gv_period=( string ) ChartID ()+ "_" +name_butt_period; state_symbol= GlobalVariableGet (name_gv_symbol); } string pressed_period=GetNamePressedTimeframe(name_butt_symbol,symbol); string button= StringSubstr (name_butt_symbol, StringLen (prefix)); ENUM_TIMEFRAMES timeframe= ( StringFind (button, "_PERIOD_" )== WRONG_VALUE ? TimeframeByDescription( StringSubstr (pressed_period, StringFind (pressed_period, "_PERIOD_" )+ 8 )) : TimeframeByDescription( StringSubstr (button, StringFind (button, "_PERIOD_" )+ 8 )) ); Buffers[i].SetTimeframe(timeframe); Buffers[i].SetUsed(state_symbol); Buffers[i].SetShowDataFlag(state_symbol); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexOpenBuffer(),Buffers[i].Open, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexHighBuffer(),Buffers[i].High, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexLowBuffer(),Buffers[i].Low, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexCloseBuffer(),Buffers[i].Close, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexColorBuffer(),Buffers[i].Color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexOpenBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexHighBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexLowBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexCloseBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetDouble (Buffers[i].IndexColorBuffer(), PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetInteger (i, PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_CANDLES ); SetPlotBufferState(i,state_symbol); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Open, true ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].High, true ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Low, true ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Close, true ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Color, true ); } int buffer_temp_index=FirstFreePlotBufferIndex(); SetIndexBuffer (buffer_temp_index,BufferTime, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (BufferTime, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Lassen Sie uns einen Blick auf OnCalculate() des Indikators werfen:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyData(rates_data,rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); EventsHandling(); } ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; InitBuffersAll(); } for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { BufferTime[i]=( double )time[i]; CalculateSeries(i,time[i]); } return (rates_total); }

Ich habe versucht, alles, was wir in jeder Funktion tun, in den Kommentaren des Codes aller bereitgestellten Funktionen zu beschreiben.

Ich hoffe, sie sind leicht zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren unten stellen.



Die übrigen Funktionen werden durch den Indikator übernommen. Sie sind weitgehend unverändert.

Der vollständige Indikatorcode kann in den unten angehängten Dateien eingesehen werden.

Kompilieren Sie den Indikator und starten Sie ihn auf dem EURUSD M15-Chart:





Wir können die vier Schaltflächen mit den ersten vier Symbolen sehen. Für sie werden die Schaltflächen zur Auswahl der anzuzeigenden Perioden angezeigt, bis eine der Schaltflächen gedrückt wird. Sobald ein Symbolknopf gedrückt wird, wird für ihn die Liste der Periodenauswahlknöpfe geöffnet. Nach der Auswahl der Periode werden die Kerzen des gewählten Symbols und der gewählten Periode auf dem Diagramm angezeigt. Jetzt wird der Status der ausgewählten Schaltflächen in die globalen Terminalvariablen geschrieben. Nach dem Neustart des Indikators oder nach dem Drücken einer anderen Symbolschaltfläche und der Rückkehr zur vorherigen werden die Periodenschaltflächen für diesen Indikator zusammen mit der bereits ausgewählten, zuvor verwendeten Periodenschaltfläche angezeigt.



Wir haben das Konzept der Konstruktion von Indikatorpuffern überprüft, indem wir sie in den Strukturen gespeichert haben. Allerdings ist die Arbeit mit ihnen von einem Indikator aus immer noch nicht sehr komfortabel. Deshalb werde ich ab dem nächsten Artikel die Klassen von Indikatorpuffern entwickeln, die eine einfachere und bequemere Entwicklung von Indikatoren ermöglichen.



Im Laufe der letzten beiden Artikel haben wir uns mit den Methoden der einfachen Entwicklung von Multisymbol- und Mehrperiodenindikatoren unter Verwendung der Bibliothekszeitreihen vertraut gemacht.



Was kommt als Nächstes?

Beginnend mit dem nächsten Artikel werde ich Indikator-Pufferklassen entwickeln.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie testen und herunterladen können.

Hinterlassen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen in den Kommentaren.

Bitte bedenken Sie, dass ich hier den MQL5-Testindikator für MetaTrader 5 entwickelt habe.

Die angehängten Dateien sind nur für MetaTrader 5 bestimmt. Die aktuelle Bibliotheksversion wurde nicht mit dem MetaTrader 4 getestet.

Der aktuelle Pufferzeichnungstyp (DRAW_COLOR_CANDLES) wird in der vierten Version nicht unterstützt. Ich werde jedoch versuchen, einige MQL5-Funktionen in MetaTrader 4 zu implementieren, wenn ich Indikator-Pufferklassen erstelle.



