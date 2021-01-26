Ein manuelles Chart- und Handelswerkzeug (Teil II). Werkzeuge zum Zeichnen von Chart-Grafiken

Einführung

Das Ziel meines vorherigen Artikels war es, ein bequemes Toolkit zu erstellen, das es erlaubt, schnell gerade Linien auf Charts mit Hilfe von Tastaturkürzeln zu zeichnen. Der erste Artikel enthält ein Video, das zeigt, wie die fertige Lösung funktioniert.

In der aktuellen Implementierung gibt es keine GUI (obwohl sie für die Zukunft geplant ist). Das Programm zeichnet einfach Linien basierend auf dem Tastaturkürzel. Das beschleunigt den Zugriff auf solche Aktionen wie das Ändern des aktuellen Chart-"Levels" (Z-Index), das Umschalten von Zeitrahmen und das Umschalten des Modus zum Zeichnen von geraden Linien (Strahl/Segment).



Die Mausposition bestimmt die Stelle, an der die Objekte gezeichnet werden sollen. Befindet sich der Zeiger oberhalb des Kurses, werden die Hochs der Kerzen als Basispunkte gewählt. Befindet sich der Zeiger unterhalb des Kurses, werden die Tiefstpreise verwendet.

In der aktuellen Version der Bibliothek können folgende Objekte gezeichnet werden:

Einfache ("endlose") Geraden — horizontale und vertikale Linien.

("endlose") Geraden — und Linien. Normale Trendlinien (durch zwei Extrempunkte, die der Maus am nächsten sind). Sie können einstellen, dass die Linie als Segment oder als Strahl gezeichnet werden soll. Wenn die Linie ein Segment ist, erlaubt ein spezieller Modus, ihr Ende auf einen Punkt in der Zukunft zu setzen. In diesem Fall ist die Größe der Linie gleich dem Abstand zwischen den Extremen multipliziert mit einem bestimmten Koeffizienten, der in den EA-Parametern angegeben werden kann.

(durch zwei Extrempunkte, die der Maus am nächsten sind). Sie können einstellen, dass die Linie als Segment oder als Strahl gezeichnet werden soll. Wenn die Linie ein Segment ist, erlaubt ein spezieller Modus, ihr Ende auf einen Punkt in der Zukunft zu setzen. In diesem Fall ist die Größe der Linie gleich dem Abstand zwischen den Extremen multipliziert mit einem bestimmten Koeffizienten, der in den EA-Parametern angegeben werden kann. Horizontale Linien mit einer bestimmten Länge (nicht endlos). Das Toolkit kann kurze und "verlängerte" Linien zeichnen, für die Sie ein Verhältnis relativ zur kurzen Linie angeben.

mit einer bestimmten Länge (nicht endlos). Das Toolkit kann kurze und "verlängerte" Linien zeichnen, für die Sie ein Verhältnis relativ zur kurzen Linie angeben. Eine vertikale Linie mit Ebenenbeschriftungen .

. Fibonacci-Fächer (Fan) . Die Level-Parameter sind konfigurierbar, aber ich verwende eine leicht modifizierte Version, die einst auf "Onyx" von einem Mann mit dem Spitznamen Vadimcha gezeigt wurde. Er nannte diesen Fächer VFan, welchen Namen ich in meinem Code weiter verwende.

. Die Level-Parameter sind konfigurierbar, aber ich verwende eine leicht modifizierte Version, die einst auf "Onyx" von einem Mann mit dem Spitznamen Vadimcha gezeigt wurde. Er nannte diesen Fächer VFan, welchen Namen ich in meinem Code weiter verwende. Andrews' Pitchfork besteht aus drei Objekten.



Die Projektstruktur ist recht einfach. Die Bibliothek hat fünf zusammengehörige Dateien: "GlobalVariables.mqh", "Graphics.mqh", "Mouse.mqh", "Shortcuts.mqh", "Utilites.mqh". Alle Dateien befinden sich in einem Ordner Shortcuts im Standardverzeichnis Include.

Die Hauptdatei ist "Shortcuts.mqh", mit der alle anderen Dateien verbunden sind. In dieser Datei wird eine Instanz der Klasse CShortcuts erzeugt, die ein einfaches Einbinden der Bibliothek an Ihren Hauptexpert Advisor ermöglicht.

Im vorherigen Artikel habe ich mich auf die Hilfsdatei "Utilites.mqh" konzentriert. In diesem Artikel werden wir uns hauptsächlich mit der Datei "Graphics.mqh" beschäftigen, die die Zeichenlogik enthält.

Globale Einstellungsdatei

Die zweite Bibliotheksversion bietet deutlich erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten, da sie mehr Objekte hat, die beeinflusst werden können. Der vollständige Code der aktuellen Version lautet wie folgt:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/de/articles/7908" #define VERSION 2.0 input string Keys= "=== Key settings ===" ; input string Up_Key= "U" ; input string Down_Key= "D" ; input string Trend_Line_Key= "T" ; input string Switch_Trend_Ray_Key= "R" ; input string Z_Index_Key= "Z" ; input string Vertical_With_Short_Levels_Key= "V" ; input string Short_Level_Key= "S" ; input string Long_Level_Key= "L" ; input string Simple_Horizontal_Line_Key= "H" ; input string Simple_Vertical_Line_Key= "I" ; input string VFun_Key= "F" ; input string Pitchfork_Key= "P" ; input string Colors= "=== Color Settings ===" ; input color VFan_Color= clrLightGray ; input color Pitchfork_Main_Color = clrBlue ; input color Pitchfork_Shiff_Color = clrRed ; input color Pitchfork_Reverce_Color = clrYellow ; input string Dimensions= "=== Size settings ===" ; input int Short_Level_Length= 12 ; input int Short_Level_Width= 1 ; input int Long_Level_Width= 2 ; input int Vertical_With_Short_Levels_Width= 1 ; input int Short_Level_7_8_Width= 1 ; input int Short_Level_14_8_Width= 1 ; input int Simple_Vertical_Width= 1 ; input int Simple_Horizontal_Width= 1 ; input int Trend_Line_Width= 2 ; input string Styles= "=== Display styles ===" ; input ENUM_LINE_STYLE Vertical_With_Short_Levels_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Short_Level_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Long_Level_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Short_Level_7_8_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Short_Level_14_8_Style= STYLE_DOT ; input ENUM_LINE_STYLE Simple_Vertical_Style= STYLE_DOT ; input ENUM_LINE_STYLE Simple_Horizontal_Style= STYLE_DOT ; input ENUM_LINE_STYLE VFun_Levels_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Trend_Line_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Pitchfork_Main_Style = STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Pitchfork_Shiff_Style = STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Pitchfork_Reverce_Style = STYLE_SOLID ; input string Pitchforks= "=== Pitchfork Extrema Parameters ===" ; input int Pitchfork_First_Point_Left_Bars= 6 ; input int Pitchfork_First_Point_Right_Bars= 6 ; input int Pitchfork_Second_Point_Left_Bars= 6 ; input int Pitchfork_Second_Point_Right_Bars= 6 ; input int Pitchfork_Third_Point_Left_Bars= 6 ; input int Pitchfork_Third_Point_Right_Bars= 2 ; input string Others= "=== Other Parameters ===" ; input double Vertical_Short_Level_Coefficient= 0.825 ; input double Long_Level_Multiplicator= 2 ; input int Trend_Length_Coefficient= 4 ; input bool Is_Trend_Ray= false ; input bool Is_Change_Timeframe_On_Create = true ; input bool Is_Select_On_Create= true ; input bool Is_Different_Colors= true ; input int Fractal_Size_Left= 1 ; input int Fractal_Size_Right= 1 ; input bool Pitchfork_Show_Main = true ; input bool Pitchfork_Show_Shiff = true ; input bool Pitchfork_Show_Reverce = true ; input bool Print_Warning_Messages= true ; input string VFun_Levels= "-1.5,-0.618,-0.236," + " 0,0.236,0.382," + " 0.618,0.786,0.886,0.942" ; input string Array_Delimiter= "," ; string allPrefixes[] = { "Trend_" , "Simple_H_" , "Simple_V_" , "VFan_" , "Pitchfork_" , "Vertical_" , "Short_Level_" , "Long_Level_" }; color mn1_color= clrCrimson ; color w1_color= clrDarkOrange ; color d1_color= clrGoldenrod ; color h4_color= clrLimeGreen ; color h1_color= clrLime ; color m30_color= clrDeepSkyBlue ; color m15_color= clrBlue ; color m5_color= clrViolet ; color m1_color= clrDarkViolet ; color common_color= clrGray ; #define DEBUG_MESSAGE_PREFIX "=== " , __FUNCTION__ , " === " #define PERIOD_LOWER_M5 OBJ_PERIOD_M1 | OBJ_PERIOD_M5 #define PERIOD_LOWER_M15 PERIOD_LOWER_M5| OBJ_PERIOD_M15 #define PERIOD_LOWER_M30 PERIOD_LOWER_M15| OBJ_PERIOD_M30 #define PERIOD_LOWER_H1 PERIOD_LOWER_M30| OBJ_PERIOD_H1 #define PERIOD_LOWER_H4 PERIOD_LOWER_H1| OBJ_PERIOD_H4 #define PERIOD_LOWER_D1 PERIOD_LOWER_H4| OBJ_PERIOD_D1 #define PERIOD_LOWER_W1 PERIOD_LOWER_D1| OBJ_PERIOD_W1

Alle Neuerungen gegenüber der Vorgängerversion sind in gelb hervorgehoben. Mit diesen Neuerungen können nicht nur gerade Linien, sondern auch andere Objekte, die auf dem Bildschirm erscheinen, konfiguriert werden.

Ich habe die Namen der Objektpräfixe in ein Array gelegt, damit es bequemer ist, sie später zu verwenden. Ich plane zum Beispiel, eine Funktion zum Löschen komplexer Objekte hinzuzufügen (z. B. vertikale Linien mit Levels). Das Array wird für solche Fälle einfacher sein.

Nachdem wir nun die Einstellungen besprochen haben, können wir mit der Grafik fortfahren.





Zeichnen von "Primitiven": vertikale und horizontale Linien

Das erste Objekt, das Sie vielleicht erstellen möchten, sind die Level- und Zeitlinien (unendliche horizontale und vertikale Linien). Eigentlich hat die Bibliothek mit diesen Linien angefangen.

Hier ist der Code:

void CGraphics::DrawSimple( ENUM_OBJECT _object_type, datetime _time=- 1 , double _price=- 1 ) { string Current_Object_Name; color Current_Object_Color= CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()); datetime Current_Object_Time; double Current_Object_Price; ENUM_LINE_STYLE Current_Object_Style= STYLE_DOT ; int Current_Object_Width= 1 ; int window= 0 ; if (_object_type== OBJ_VLINE ) { Current_Object_Name= CUtilites::GetCurrentObjectName( Simple_Vertical_Prefix, _object_type ); Current_Object_Style=Simple_Vertical_Style; Current_Object_Width=Simple_Vertical_Width; } else if (_object_type== OBJ_HLINE ) { Current_Object_Name= CUtilites::GetCurrentObjectName( Simple_Horizontal_Prefix, _object_type ); Current_Object_Style=Simple_Horizontal_Style; Current_Object_Width=Simple_Horizontal_Width; } else { if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, "Error, wrong object type" ); } return ; } Current_Object_Price = _price==- 1 ? CMouse::Price() : _price; Current_Object_Time = _time==- 1 ? CMouse::Time() : _time; ObjectCreate ( 0 , Current_Object_Name, _object_type, 0 , Current_Object_Time, Current_Object_Price ); CurrentObjectDecorate( Current_Object_Name, Current_Object_Color, Current_Object_Width, Current_Object_Style ); ChartRedraw ( 0 ); }

Die Operationen sind sehr einfach. Erzeugen Sie einen Namen, nehmen Sie die Einstellungen aus den Eingabe-Variablen, die in der Datei "GlobalVariables.mqh" beschrieben sind, holen Sie die Koordinaten des Startpunkts des Objekts (entweder aus den Funktionsparametern oder einfach über die Koordinaten der Maus) und das Objekt ist fertig.

Das ist alles!

Jetzt müssen wir diese Funktion in den Dateikopf einfügen

class CGraphics { public : void CGraphics::DrawSimple( ENUM_OBJECT _object_type, datetime _time=- 1 , double _price=- 1 ) } ;

Hier auch die Handhabung der zugehörigen Tasten:

void CShortcuts:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { int window = 0 ; switch (id) { case CHARTEVENT_KEYDOWN : if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Simple_Vertical_Line_Key) == lparam) { m_graphics.DrawSimple( OBJ_VLINE ); } if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Simple_Horizontal_Line_Key) == lparam) { m_graphics.DrawSimple( OBJ_HLINE ); } break ; } }

In Zukunft werde ich, um den Bildschirmplatz zu sparen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, beim Hinzufügen von Funktionsbeschreibungen keine Kopfzeileneinträge schreiben, sondern entsprechende Zeilen (gelb hervorgehoben) für neu hinzugefügte Befehle einblenden.

Das Ergebnis aller Ergänzungen und Kompilierungen ist sehr einfach: zwei Befehle, die grafische Primitive an beliebiger Stelle im aktuellen Fenster zeichnen:

Die Standard-Tastenkombinationen für diese Linien sind "I" (i) und "H" (h).

Vergessen Sie nicht, dass die Farbe der erstellten Objekte je nach aktuellem Zeitrahmen unterschiedlich sein wird. Und Objekte aus niedrigeren Zeitrahmen werden in höheren nicht angezeigt (mit Standardeinstellungen).





Aus Gründen der Kompatibilität mit MQL4 verwenden wir nur Zeitrahmen aus der Standardsymbolleiste, die standardmäßig angezeigt werden. Diese Zeitrahmen können ausgewählt werden, wenn Sie mit den Tasten "U" und "D" durch sie blättern (durch Drücken dieser Tasten wird die Chart-Periode um einen Zeitrahmen nach oben oder unten geändert; siehe die Funktion CUtilites::ChangeTimeframes).





VFun, oder Fibonacci-Fächer



Die nächste Form ist der Fibonacci-Fächer. Ich verwende ihn recht häufig. Aber es war sehr lästig, sich jedes Mal alle seine Strahlen zu merken, wenn ich ein anderes Terminal benutzen musste. Deshalb beschloss ich, dieses Werkzeug zu meinem wunderbaren EA hinzuzufügen.

Ich entwickelte die Idee weiter und beschloss, eine universelle Funktion zu implementieren, die Fibonacci-Levels für jedes Objekt (Fächerkanal oder horizontale Fibo-Levels) setzen kann, das mit der Bibliothek gezeichnet wurde. Hier ist die Funktion.

void CGraphics::SetFiboLevels( string _object_name, const double &_levels_values[] ) { int i, levels_count= ArraySize (_levels_values); if (levels_count> 32 || levels_count== 0 ) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, ": Levels cannot be set! Data array is incorrectly. " ); return ; } ObjectSetInteger ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELS ,levels_count); for (i= 0 ; i<levels_count; i++) { ObjectSetDouble ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELVALUE ,i,_levels_values[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELCOLOR ,i, m_Fibo_Default_Color ); ObjectSetInteger ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELSTYLE ,i, m_Fibo_Default_Style ); } ChartRedraw ( 0 ); }

Die übergebenen Funktionsparameter umfassen den Namen des Objekts, für das die Levels gesetzt werden, und das Array aller Level-Werte.

Zunächst prüft die Funktion die Anzahl der übergebenen Levels. Wenn das Array zu groß ist, geht die Funktion davon aus, dass ein Fehler aufgetreten ist und tut nichts. Sie beendet sich auch, wenn das Array keine Elemente enthält.

Nun, wenn alles in Ordnung ist und die Anzahl der Elemente im Array den erlaubten Bereich nicht überschreitet, dann beginnen wir mit dem Hinzufügen der Levels. Der Name des Objekts wird in den Parametern angegeben, also setzen wir einfach die entsprechende Eigenschaft des Objekts gleich der Anzahl der Array-Elemente und iterieren über das gesamte Array, während wir die entsprechenden Levels setzen.

MQL5 erlaubt es auch, verschiedene Parameter auf verschiedene Level zu setzen. Zum Beispiel können wir verschiedene Farben einstellen. Außerdem können wir verschiedene Stile verwenden (durchgezogen, gestrichelt, usw.). MQL4 bietet solche Optionen nicht. Nichtsdestotrotz habe ich der Schleife die Zeilen hinzugefügt, die die Level-Farben und Stile definieren. Sie haben keinen Einfluss auf die Kompilierung beim Hinzufügen der Universalität in MQL5.

Die Variablen, die die Standardparameter beschreiben, sind als private Mitglieder der Klasse CGraphics beschrieben und werden im Klassenkonstruktor mit den Werten aus den EA-Parametern initialisiert.

class CGraphics { private : color m_Fibo_Default_Color; ENUM_LINE_STYLE m_Fibo_Default_Style ; CGraphics::CGraphics( void ) { m_Fibo_Default_Color = Fibo_Default_Color; m_Fibo_Default_Style = VFun_Levels_Style; }

Für diejenigen, die sich nicht um die Kompatibilität kümmern, habe ich einen Override dieser Funktion hinzugefügt. Sie ermöglicht die Einstellung von Parametern für jedes Level mit Hilfe von Arrays, die in den Funktionsparametern übergeben werden. Ich denke, aus dem Code ist alles klar. Wenn Sie weitere Erklärungen benötigen, schreiben Sie bitte einen entsprechenden Kommentar. Das Funktions-Override ist im angehängten Zip aktiviert.

Hier ist eine weitere Funktion, die Level-Beschreibungen für jedes Fibonacci Objekt setzt.



void CGraphics::SetFiboDescriptions( string _object_name, const string &_levels_descriptions[] ) { int i, levels_count=( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELS ), array_size= ArraySize (_levels_descriptions); for (i= 0 ; i<levels_count; i++) { if (array_size> 0 && i<array_size) { ObjectSetString ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELTEXT ,i,_levels_descriptions[i]); } else { ObjectSetString ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELTEXT ,i, "" ); } } ChartRedraw ( 0 ); }

Hier gibt es nichts Kompliziertes. Die einzige Bedingung ist, dass zu dem Zeitpunkt, an dem diese Funktion aufgerufen wird, die Objekt Levels bereits gesetzt worden sein müssen. Und die Funktion wird einfach in einer Schleife diese Levels durchlaufen und der Beschreibung jedes Levels einen entsprechenden Wert aus dem Array zuweisen. Wenn die Daten im Array nicht ausreichen, werden einige der Level ohne Beschreibung bleiben.

Und jetzt, wo das Hinzufügen eines Levels einfach geworden ist, können wir die Funktion schreiben, die einen Fibonacci-Fächer hinzufügt.

void CGraphics::DrawVFan( void ) { double levels_values[]; string levels_descriptions[] = {}; int p1= 0 , p2= 0 ; double price1= 0 , price2= 0 ; string fun_name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 3 ], OBJ_FIBOFAN ), fun_0_name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 3 ]+ "0_" , OBJ_TREND ); CUtilites::StringToDoubleArray(VFun_Levels,levels_values); if (CMouse::Below()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( false ,p1,p2); price1= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price2= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } else if (CMouse::Above()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( true ,p1,p2); price1= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price2= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } ObjectCreate ( 0 ,fun_name, OBJ_FIBOFAN , 0 , iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1), price1, iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2), price2 ); TrendCreate( 0 , fun_0_name, 0 , iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1), price1, iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2), price2, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), 0 , 1 , false , true , true ); SetFiboLevels(fun_name,levels_values); SetFiboDescriptions(fun_name, levels_descriptions); CurrentObjectDecorate(fun_name,m_Fibo_Default_Color); CurrentObjectDecorate( fun_0_name, CUtilites::GetTimeFrameColor( CUtilites::GetAllLowerTimeframes() ) ); ChartRedraw ( 0 ); }

Ich denke, es ist praktisch, wenn der Strahl, aus dem der Fächer gebildet wird, eine andere Farbe hat. Um diese Fähigkeit in MQL4 zu implementieren, müssen wir eine normale gerade Linie über den Fächer zeichnen, wie im vorherigen Artikel.

In diesem Fall benötigen wir keine Level-Beschriftungen, daher verwende ich einfach ein leeres Array.

Das Array mit den Werten wird aus den EA-Parametern mit der Utility-Funktion erzeugt



CUtilites::StringToDoubleArray(VFun_Levels,levels_values);

Dieses Hilfsprogramm, das eine Zeichenkette in ein Array von Zahlen umwandelt, wurde im ersten Artikel beschrieben.

Fügen Sie der Liste der Befehlsbeschreibungen einen Befehl zum Zeichnen von Ventilatoren hinzu:



if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(VFun_Key) == lparam) { m_graphics.DrawVFan(); } break ;

Kompilieren und prüfen Sie das Ergebnis. Öffnen Sie das Terminal und den gewünschten Chart.

Bewegen Sie die Maus vom oberen oder unteren Rand des Charts nach links zum Basisextremum und drücken Sie dann "F".

Übrigens, als ich mir die Konfiguration dieses Fächers anschaute, ging ich davon aus, dass der Preis sehr bald nach unten gehen könnte.

Und der Preis ist schließlich gefallen.



Andrews' Pitchfork



Ich verwende 3 Arten von Pitchforks (Heugabeln).

Zuerst bestimme ich die gewünschten Extrema und zeichne eine "normale" Pitchfork. Die Punkte der Pitchfork liegen genau an den extremen Kurswerten.

Der zweite Typ von Andrews' Pitchfork ist das Pitchfork von Schiff. Hier ist Punkt 1 um die halbe Strecke 1-2 in Trendrichtung versetzt. Entsprechend ist die Steigung der Mittellinie kleiner. Passt die Bewegung in dieses Pitchforks, ist die Bewegung höchstwahrscheinlich flach, der Kurs befindet sich also in einer "korrigierenden" Bewegung.

Der dritte Typ ist das "umgekehrte" Pitchfork. Der Punkt 1 wird in einer gegenläufigen Trendrichtung um den gleichen Abstand 1-2 versetzt. Dieser Pitchfork-Typ wird für schnelle Bewegungen verwendet. Sie sind in der Regel zeitlich kürzer, machen aber einen größeren Kursabstand.

In der praktischen Analyse habe ich gerne alle drei Arten von Pitchforks gleichzeitig auf dem Chart. In diesem Fall ist die Preisbewegung, zusammen mit den Schlüsselpunkten der wahrscheinlichen zukünftigen Extrema, viel klarer.

Zwei Funktionen werden verwendet, um eine solche Menge zu zeichnen. Die erste ist die Funktion, die eine Pitchfork beliebigen Typs zeichnet.

void CGraphics::MakePitchfork( string _name, PitchforkPoints &_base, PitchforkType _type ) { double price_first; color pitchfork_color; int pitchfork_width; ENUM_LINE_STYLE pitchfork_style; double fibo_levels[] = { 1 }; string fibo_descriptions[] = { "" }; if (_type == SHIFF) { price_first = _base.shiffMainPointPrice; pitchfork_color = Pitchfork_Shiff_Color; pitchfork_width = Pitchfork_Shiff_Width; pitchfork_style = Pitchfork_Shiff_Style; } else if (_type == REVERCE) { price_first = _base.reverceMainPointPrice; pitchfork_color = Pitchfork_Reverce_Color; pitchfork_width = Pitchfork_Reverce_Width; pitchfork_style = Pitchfork_Reverce_Style; } else { price_first =_base.mainPointPrice; pitchfork_color = Pitchfork_Main_Color; pitchfork_width = Pitchfork_Main_Width; pitchfork_style = Pitchfork_Main_Style; } ObjectCreate ( 0 ,_name, OBJ_PITCHFORK , 0 , _base.time1,price_first, _base.time2,_base.secondPointPrice, _base.time3,_base.thirdPointPrice ); CurrentObjectDecorate( _name, pitchfork_color, pitchfork_width, pitchfork_style ); #ifdef __MQL5__ SetFiboLevels(_name,fibo_levels); SetFiboDescriptions(_name,fibo_descriptions); #endif ChartRedraw ( 0 ); }

Die zweite Funktion berechnet die Koordinaten der Punkte 1, 2 und 3 (Basis) für die erstellte Mistgabel und startet sequentiell das Zeichnen aller drei Objekte. Basierend auf dieser Funktion wird die Pitchfork mit Hilfe der obigen CGraphics::MakePitchfork Funktion gezeichnet.

void CGraphics::DrawPitchforksSet( void ) { bool up= true ; double dropped_price = CMouse::Price(); int dropped_bar = CMouse::Bar(); string name = "" ; PitchforkPoints base; if (CMouse::Below()) { up= false ; } else { if (!CMouse::Above()) { if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, ": Set a point above or below the bar extreme price" ); } return ; } } int bar_first = CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( dropped_bar, true , up, Pitchfork_First_Point_Left_Bars, Pitchfork_First_Point_Right_Bars ); int bar_second = CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( bar_first- 1 , true , !up, Pitchfork_Second_Point_Left_Bars, Pitchfork_Second_Point_Right_Bars ); int bar_third = CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( bar_second- 1 , true , up, Pitchfork_Third_Point_Left_Bars, Pitchfork_Third_Point_Right_Bars ); if (bar_first< 0 ||bar_second< 0 ||bar_third< 0 ) { if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, ": Could not find points that match all conditions." ); } return ; } base.mainPointPrice = up ? iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_first) : iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_first); base.secondPointPrice = up ? iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_second) : iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_second); base.thirdPointPrice = up ? iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_third) : iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_third); base.shiffMainPointPrice = base.mainPointPrice- (base.mainPointPrice-base.secondPointPrice)/ 2 ; base.reverceMainPointPrice = base.mainPointPrice+ (base.mainPointPrice-base.secondPointPrice)/ 2 ; base.time1 = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_first); base.time2 = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_second); base.time3 = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_third); if (Pitchfork_Show_Main) { name =CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 4 ]+ "_main" , OBJ_PITCHFORK ); MakePitchfork(name,base,SIMPLE); } if (Pitchfork_Show_Shiff) { name =CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 4 ]+ "_shiff" , OBJ_PITCHFORK ); MakePitchfork(name,base,SHIFF); } if (Pitchfork_Show_Reverce) { name =CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 4 ]+ "_reverce" , OBJ_PITCHFORK ); MakePitchfork(name,base,REVERCE); } }

Ich verwende die folgende Enumeration zur Beschreibung der Pitchforktypen:

enum PitchforkType { SIMPLE, SHIFF, REVERCE };

Ich habe für die Punkte eine Basis-Struktur (PitchforkPoints) hinzugefügt, um beim Aufruf einer Zeichenfunktion weniger Parameter zu übergeben.



struct PitchforkPoints { double mainPointPrice; double shiffMainPointPrice; double reverceMainPointPrice; double secondPointPrice; double thirdPointPrice; datetime time1; datetime time2; datetime time3; };

Fügen Sie schließlich in der Datei "Shortcuts.mqh" eine Beschreibung der Reaktion auf die Steuerungstaste hinzu:

if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Pitchfork_Key) == lparam) { m_graphics.DrawPitchforksSet(); } break ;

Kompilieren und prüfen.

Um ein Pitchfork im Chart anzuzeigen, drücken Sie die Taste "P" (Pitchfork).



Funktionen zum Zeichnen von Trendlinien im MetaTrader

Generell können die oben beschriebenen Objekte für beliebige Grafiken verwendet werden. Die Funktionalität umfasst gerade Linien, Andres Pitchfork, Fibonacci-Fächer, horizontale und vertikale Levels.

In ähnlicher Weise können wir, indem wir die Extrempunkte rechts oder links von der Maus finden, Kanäle, horizontale Fibonacci Levels usw. zeichnen. Wenn Sie diese Formen häufig verwenden, können Sie die gewünschte Funktionalität leicht implementieren.

Der für mich schwierigste Teil dieser Bibliothek betraf die geraden Linien mit einem Endpunkt rechts und einem zweiten Punkt in der Zukunft.

Solche Linien sind sehr praktisch, um signifikante Levels zu markieren, sowohl nach Preis als auch nach Zeit. In der Regel bemerkt der Preis diese Levels und bildet zumindest ein lokales Extremum irgendwo in der Nähe; sehr oft kehrt sich der Preis um.



Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Funktion zum Zeichnen von Linien im MetaTrader den Preis und die Zeit verwendet.

Das erste Problem tritt auf, wenn Linien am Freitag gezeichnet werden und ihr rechter Rand am Montag liegt.

Am Freitag denkt MetaTrader, dass es einen Sonntag geben muss, aber dann versteht er am Montag, dass an diesem Tag nicht gehandelt werden konnte und deshalb zwei Tage verworfen werden müssen. Dadurch wird eine Linie, die durch Zeit Koordinaten gezeichnet wird, kürzer. Dies ist in der obigen Abbildung deutlich zu sehen.

Wenn ich eine bestimmte Anzahl von Balken im Chart messen muss, ist dieses Verhalten ungünstig.

Die Lösung ist ganz einfach: Der Zeitpunkt muss nicht über den Kalender, sondern über die Punkte berechnet werden. Mauskoordinaten zeigen einen Punkt auf dem Chart; der Abstand zwischen den Kerzen kann immer berechnet werden (z. B. wie im ersten Teil, im Abschnitt "Abstand zwischen benachbarten Balken (in Pixel)" beschrieben), und dann brauchen wir nur noch die gewünschte Anzahl von Kerzen nach rechts zu zählen und die Bildschirmkoordinaten mit der Standardfunktion ChartXYToTimePrice in Zeit und Preis umzurechnen.Eine solche Gerade sollte aber am Montag und nicht am Freitag gezeichnet werden, um den "Sonntagskollaps" zu vermeiden. Eine solche Gerade sollte aber am Montag und nicht am Freitag gezogen werden, um den "Sonntagseinbruch" zu vermeiden.

Die Methode scheint gut zu sein, aber es gibt ein Aber. Die Größe der Fläche, auf der MetaTrader eine Linie zeichnen kann, ist begrenzt. Wenn Sie versuchen, eine Linie zu zeichnen, die größer ist als der vom Programm erlaubte Raum (z.B. sehr nah am Rand, wie in der linken Abbildung), dann können die Auswirkungen sehr unerwartet sein.

Die rechte Abbildung zeigt die gleiche Linie, die automatisch gezeichnet wurde, aber jetzt ist das Chart nach rechts verschoben, um den rechten Rand zu zeigen. Darunter befindet sich eine normale Linie, die auf dieser Skala hätte liegen sollen. Nach den Eigenschaften der oberen Linie zu urteilen, ist ihr rechter Endpunkt um fast sechs Monate nach vorne gerückt!

Manchmal sah ich bei einer schrägen Linie, wie sich die Linie in die entgegengesetzte Richtung umkehrte. MetaTrader konnte die Koordinaten des Punktes nicht in den richtigen Zeitpunkt umrechnen und setzte ihn einfach auf 0 (dementsprechend war das dann der 1. Januar 1970). Dieser Effekt tritt nie auf, wenn die Linie mit Zeitangaben gezeichnet wird.

Fazit: Wir brauchen eine Funktion, die Datumsangaben in einer noch nicht definierten Zukunft berechnet und das einfache Zeichnen von Geraden ermöglicht.

Lassen Sie uns also eine solche Funktion erstellen.

Funktion zum Ermitteln eines zukünftigen Zeitpunktes

Normalerweise gibt es einen Punkt in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, von dem aus wir etwas messen wollen (z. B. eine Art Extremwert). Außerdem kennen wir in der Regel entweder den Verschiebungsabstand in Balken oder wir können ihn leicht berechnen. Die häufigste Aufgabe für diese Funktion wird also sein, die Zeit relativ zu einem Punkt zu berechnen, basierend auf einer Verschiebung in Balken. Ich mag aber auch den Effekt der Level-Verlängerung/-Verkürzung in Abhängigkeit von der Skala. Daher möchte ich manchmal, dass die Funktion die Zeit anhand von Punkten und nicht anhand von Balken berechnet.

Sowohl die Anzahl der Punkte als auch die Anzahl der Balken sind Ganzzahlen, daher braucht die Funktion eine Art von Merkmal, um zu verstehen, was genau zu tun ist. Beginnen wir mit dieser Funktion.

enum ENUM_FUTURE_COUNT { COUNT_IN_BARS, COUNT_IN_PIXELS };

Alle Beschreibungen der Enumeration und der globalen Variablen befinden sich in der Datei GlobalVariables.mqh. Die Enumeration der möglichen Optionen für die Auswahl der Intervalle für unsere zukünftige Funktion sollte ebenfalls in diese Datei aufgenommen werden.

Die Funktion selbst zeichnet nichts und hat nichts mit der Maus zu tun. Sie muss also ein Dienstprogramm sein.

class CUtilites { public : static datetime GetTimeInFuture( const datetime _start_time, const int _length, const ENUM_FUTURE_COUNT _count_type=COUNT_IN_BARS ); datetime CUtilites::GetTimeInFuture( const datetime _start_time, const int _length, const ENUM_FUTURE_COUNT _count_type=COUNT_IN_BARS ) { datetime future_time; int bar_distance = GetBarsPixelDistance(), current_x, future_x, current_y, subwindow = 0 ; double current_price; ChartTimePriceToXY ( 0 ,subwindow,_start_time,CMouse::Price(),current_x,current_y); if (COUNT_IN_BARS == _count_type) { future_x = current_x + _length*bar_distance; } else { future_x = current_x + _length; } if ( ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS )>=future_x) { ChartXYToTimePrice ( 0 ,future_x,current_y,subwindow,future_time,current_price); } else { future_time = _start_time +( ((COUNT_IN_BARS == _count_type) ? _length : _length/bar_distance) * PeriodSeconds () ); } return future_time; }

Es stellte sich jedoch heraus, dass die in der vorherigen Version beschriebene Funktion nicht immer ein korrektes Ergebnis lieferte. Deshalb musste ich sie neu schreiben. Es stellte sich heraus, dass alles viel einfacher ist.



int CUtilites::GetBarsPixelDistance( void ) { return (( int ) MathPow ( 2 , ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ))); }





Begrenzte horizontale Levels

Diese Levels habe ich im vorherigen Abschnitt gezeigt. Es handelt sich um eine Linie mit einer bestimmten Länge, die im Idealfall nicht davon abhängt, wohin Sie mit der Maus zeigen. Sie wird von dem Punkt aus gezeichnet, auf den der Mauszeiger gerichtet ist. Daher sollte der Punkt etwas sorgfältiger gewählt werden als, sagen wir, bei einem Fächer.

Ich möchte, dass diese Levels eine streng definierte (empirische) Länge in Pixeln haben. Dann wird die Linie eine unterschiedliche Anzahl von Balken auf verschiedenen Skalen abdecken.

Außerdem möchte ich in der Lage sein, einen normalen und einen erweiterten Level der Linie zu schreiben - alle auf der gleichen Skala.



Hier ist das Ergebnis:

void CGraphics::DrawHorizontalLevel( double _multiplicator ) { datetime p2_time; string Level_Name = "" ; color Level_Color=CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()); int window = 0 ; ENUM_LINE_STYLE Current_Style = STYLE_SOLID ; int Current_Width= 1 ; int level_length = 0 ; if (Short_Level_Length_In_Pixels) { level_length = Short_Level_Length_Pix; } else { level_length = Short_Level_Length * CUtilites::GetBarsPixelDistance(); } if (_multiplicator> 1 ) { Level_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 7 ]); Current_Style = Long_Level_Style; Current_Width = Long_Level_Width; } else { Level_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 6 ]); Current_Style = Short_Level_Style; Current_Width = Short_Level_Width; } p2_time = CUtilites::GetTimeInFuture(CMouse::Time(),level_length*_multiplicator,COUNT_IN_PIXELS); TrendCreate( 0 , Level_Name, 0 , CMouse::Time(), CMouse::Price(), p2_time, CMouse::Price(), Level_Color, Current_Style, Current_Width ); ChartRedraw ( 0 ); }

Der erste Punkt wird durch den Mauszeiger bestimmt. Bei der Berechnung des zweiten Punktes wählt das Programm als Erstes aus, ob sich die Liniengröße mit der Änderung des Chart-Maßstabes ändern soll, und berechnet dann die Koordinaten des zweiten Punktes in Pixeln und rechnet sie auf Preis und Zeit um. (Wenn Sie eine fertige Funktion haben, sind die Berechnungen nicht sehr schwierig).



Nun müssen wir der Datei Shortcuts.mqh Steuerbefehle hinzufügen:

if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Short_Level_Key) == lparam) { m_graphics.DrawHorizontalLevel( 1 ); } if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Long_Level_Key) == lparam) { m_graphics.DrawHorizontalLevel(Long_Level_Multiplicator); }

Wenn also der Parameter Short_Level_Length_In_Pixels wahr ist, dann zeichnet das Programm beim Drücken der Taste S (Short) ein horizontales Segment mit der im Parameter Short_Level_Length_Pix angegebenen Länge in Pixel.

Wenn Short_Level_Length_In_Pixels == false, wird die Level-Länge in Balken gemessen und dafür der Parameter Short_Level_Length herangezogen.

Wenn Sie "L" (Llong) drücken, verdoppelt sich die Länge der Linie (wird mit der im Parameter Long_Level_Multiplicator angegebenen Zahl multipliziert).











Begrenzte Trendlinie



Ich glaube, dass eine Trendlinie eine zwei Informationen tragen kann.

Einerseits zeigt sie eine Begrenzung der Preisänderungsrate an ("nicht schneller", wenn der Preis unterhalb der Linie liegt, oder "nicht langsamer", wenn der Preis oberhalb der Linie liegt).

Andererseits, wenn die Gerade in Preis und Zeit begrenzt ist (kein Strahl ist), dann kann sie Levels anzeigen (sowohl Preise als auch Zeit). Natürlich könnten wir für diese Zwecke auch ein Rechteck oder etwas anderes verwenden, aber eine diagonale Linie ist meiner Meinung nach klarer.

Also habe ich die Funktion CGraphics::DrawTrendLine modifiziert.Daher habe ich für diese Version des Indikators in MQL5 den Algorithmus verändert. Erstens setzt sich die Linie jetzt für eine begrenzte Zeit in die Zukunft fort und zeigt so den geschätzten Preis an. Zweitens habe ich der Übersichtlichkeit halber die üblichen Levels hinzugefügt - horizontal und vertikal.

Sie sieht wie folgt aus:

Natürlich werden die Länge der Linie (wie oft die Gesamtlänge größer ist als der Abstand zwischen den Anfangspunkten), die Anzahl der Balken für Extremwerte und andere Eigenschaften der Geraden in den EA-Parametern konfiguriert.

void CGraphics::DrawTrendLine( void ) { int dropped_bar_number=CMouse::Bar(); int p1= 0 ,p2= 0 ; string trend_name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 0 ], OBJ_TREND ); double price1= 0 , price2= 0 , tmp_price; datetime time1= 0 , time2= 0 , tmp_time; if (CMouse::Below()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( false ,p1,p2); price1= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price2= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } else if (CMouse::Above()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( true ,p1,p2); price1= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price2= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } else { return ; } time1= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); if (Trend_Points == TREND_POINTS_HALF) { tmp_price = price2; tmp_time = time2; time2 = CUtilites::GetTimeInFuture(time1,(p1-p2)*Trend_Length_Coefficient); price2 = NormalizeDouble (price1 + (tmp_price - price1)*Trend_Length_Coefficient, Digits ()); DrawSimple( OBJ_HLINE ,time2,price2); DrawSimple( OBJ_VLINE ,time2,price2); } TrendCreate( 0 ,trend_name, 0 , time1,price1,time2,price2, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), 0 ,Trend_Line_Width, false , true ,m_Is_Trend_Ray ); ChartRedraw ( 0 ); }

Andere Änderungen im Code sind gelb hervorgehoben.



Der Rest ist einfach. Die Anzahl der Balken zwischen den Punkten ist gleich (р1-р2) (vergessen Sie nicht, dass der Balkenindex nach rechts zunimmt). Mit einem Koeffizienten lässt sich berechnen, um wie viel ein Intervall erweitert werden soll. Rufen Sie dann einfach die Utility-Funktion auf, auch ohne Angabe der dritten Parameter, da sie standardmäßig die Berechnung in Balken erlaubt.

Berechnen Sie dann den Preis, zeichnen Sie die Levels mit der zuvor beschriebenen Funktion DrawSimple, die sich in der gleichen Klasse befindet, und zeichnen Sie die Hauptlinie.

Ein Anfänger mag sich fragen: "Woher 'weiß' die Funktion, wo der Preis hinzugefügt werden soll: oben oder unten? Wenn die Linie von oben nach unten geht, dann sollte der Preis subtrahiert werden, und wenn sie von unten nach oben geht, dann sollte der Preis addiert werden."



Da es für uns nicht wichtig ist, ob wir uns an Tiefst- oder Höchstpreisen orientieren (das haben wir bereits zu Beginn der Funktion überprüft), wird die Richtung eindeutig durch den Ausdruck Preis1 + (tmp_Preis - Preis1) bestimmt.

Wenn die Linie nach unten verläuft, dann ist Preis1 größer als der Preis des zweiten Punktes, und daher wird der Ausdruck (tmp_price - price1) negativ sein. Somit wird der gewünschte Abstand vom Preis abgezogen.

Wenn die Linie nach oben verläuft, dann ist der Preis, der den zweiten Punkt definiert, größer als der erste, und der Ausdruck in den Klammern wird positiv sein, so dass der Abstand zum Anfangspreis addiert wird.

Ich möchte noch eine weitere Eigenschaft dieser Funktion erwähnen; dies ist eine Erklärung für Anfänger. Wenn eine Funktion Preise berechnet, dann müssen die Daten normalisiert werden. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass die empfangene Zahl die gleiche Anzahl von Dezimalstellen hat wie die Kurse im Chart. Andernfalls wird ein Fehler auftreten. Die Funktion NormalizeDouble wird zum Normalisieren der Kurse verwendet.



Es sind keine Änderungen in der Datei Shortcuts.mqh erforderlich. Die Linie wird durch Drücken der Taste "T" gezeichnet (Trend). Es sollte also die obige Funktion aufgerufen werden, um die Linie zu zeichnen.

if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Trend_Line_Key) == lparam) { m_graphics.DrawTrendLine(); }





Zeichnen vertikaler Level



Da die Märkte einen Trendcharakter haben und die Preisbewegung nicht völlig zufällig ist, kann beim Handel meist folgende Regel angewendet werden: Der Preis tendiert immer dazu, sich um die gleiche Strecke zu bewegen, die er bereits zurückgelegt hat. Die Richtung der Bewegung ist eine andere Frage. Oft bewegt sich der Preis nach dem Durchbrechen, sagen wir, der Kante eines Pin Bar oder einer großen Kerze, um die gleiche Distanz, die von diesem Balken gemessen wurde, und kehrt dann um.

Dennoch ziehen es viele große Händler (die letztendlich die Richtung bestimmen könnten) vor, eine Position etwas früher zu verlassen, bevor 100% des Levels erreicht wird. Daher erreicht der Preis oft nicht die verwendeten Level.

Deshalb verwende ich auch fraktionierte Levels für den Handel. Das am häufigsten verwendete ist das Level von 7/8. Das letzte Tool, das wir in diesem Artikel betrachten werden, dient dazu, diese Levels auf dem Bildschirm darzustellen.



Nun sollte die Funktion, die die Levels zeichnet, einfach zu verstehen sein.

void CGraphics::DrawVerticalLevels( void ) { string Current_Vertical_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 5 ]), Current_Level_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 5 ]+ "7_8_" ); double Current_Line_Lenth, Current_Extremum, Level_Price, High = iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,CMouse::Bar()), Low = iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,CMouse::Bar()); int direction= 0 ; long timeframes; datetime Current_Date = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,CMouse::Bar()), Right_End_Time = CUtilites::GetTimeInFuture(Current_Date,Short_Level_Length); Current_Line_Lenth = (High-Low)* 2 ; if (CMouse::Above()) { Current_Extremum = High; direction = - 1 ; } else { if (CMouse::Below()) { Current_Extremum = Low; direction = 1 ; } else { return ; } } TrendCreate( 0 , Current_Vertical_Name, 0 , Current_Date, Current_Extremum, Current_Date, Current_Extremum+(Current_Line_Lenth* 2 ) *direction , CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), Vertical_With_Short_Levels_Style, Vertical_With_Short_Levels_Width ); Level_Price = Current_Extremum+(Current_Line_Lenth*Vertical_Short_Level_Coefficient) *direction ; TrendCreate( 0 , Current_Level_Name, 0 , Current_Date, Level_Price, Right_End_Time, Level_Price, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), Short_Level_7_8_Style, Short_Level_7_8_Width ); Current_Level_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 5 ]+ "14_8_" ); Level_Price = Current_Extremum+(Current_Line_Lenth* 2 *Vertical_Short_Level_Coefficient) *direction ; TrendCreate( 0 , Current_Level_Name, 0 , Current_Date, Level_Price, Right_End_Time, Level_Price, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), Short_Level_14_8_Style, Short_Level_14_8_Width ); }

Achten Sie bitte auf zwei Punkte. Erstens wird hier die Zeit der diesen Levels immer in Balken berechnet. Die benötigte Anzahl der Balken richtet sich nach dem Wert der Variablen Short_Level_Length, daher weiß ich immer, wie viele Balken gezählt werden.

Zweitens muss hier der Preis auf der Basis von nur einem Punkt berechnet werden. Daher ist es notwendig, richtungsabhängige Parameter zu setzen, damit Sie nicht jedes Mal doppelt prüfen und doppelten Code schreiben müssen. Insbesondere setzen wir den Parameter direction, mit dem jeder Term multipliziert wird, bis auf den ersten Punkt. So habe ich wieder nur einen Ausdruck, der das Verhalten der Linie beschreibt, aber das Vorzeichen der Terme in diesem Ausdruck hängt davon ab, wo sich die Maus befindet: über oder unter der Kerze.

Die endgültige Form ist in der obigen Abbildung zu sehen.

Fügen Sie der Datei "Shortcuts.mqh" eine Kontrollstruktur hinzu:



if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Vertical_With_Short_Levels_Key) == lparam) { m_graphics.DrawVerticalLevels(); } break ;

V

V

Tasten, die in der aktuellen Bibliothek implementiert sind



Aktion

Schlüssel Bedeutung

Wechsel des Zeitrahmen nach oben in den Haupt-Zeitrahmen (aus dem Panel der Zeitrahmen) U U p (aufwärts) Wechsel des Zeitrahmens nach unten D D own (abwärts) Wechsel der Chart Z-Ebenen (Chart ganz nach oben über allen Objekten oder nicht) Z Z order Zeichnen einer schrägen Trendlinie basierend auf zwei unidirektionalen Extrempunkten, die der Maus am nächsten liegen T T rendlinie

Wechsel des Modus für Strahl (ray) für neue Linien

R R ay (Strahl) Zeichnen einer einfachen senkrechten Linie

I (i) [Nur visuelle Vertikale]

Zeichnen einer einfachen horizontalen Linie

H H orizontal Zeichnen von Andrews' Pitchfork

P P itchfork Zeichnen eines Fibonacci-Fächers (VFun)

F F un Zeichnen einer kurzen horizontalen Linie

S S kurz Zeichnen einer längeren horizontalen Linie

L L long Zeichnen einer vertikalen Linie mit Level-Markierungen

V V ertical

Schlussfolgerung

Die Taste istertical).

Ich hoffe, dass der Artikel nützlich sein wird, aber ich garantiere überhaupt nichts. Das resultierende Toolkit ist sehr flexibel und für die Arbeit in allen Märkten geeignet. Wenn die Leser des Artikels jedoch anfangen werden, es mit den Standardeinstellungen zu verwenden, werden sich die Märkte wahrscheinlich ändern. Wahrscheinlich nicht allzu sehr, denn Veränderung ist das Wesen des Marktes.

Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Kommentare und Ideen zu teilen.



Ich wünsche Ihnen stabile Gewinne!

