Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 45): Puffer für Mehrperiodenindikator

Im vorherigen Artikel habe ich mit der Entwicklung der Kollektionsklasse für Indikatorpuffer begonnen. Heute werde ich meine Arbeit wieder aufnehmen und die Methode zur Erstellung von Indikatorpuffern und den Zugriff auf ihre Daten arrangieren. Ich werde die Darstellung von Pufferwerten im aktuellen Symbol-/Periodenchart in Abhängigkeit von der im Pufferobjekt eingestellten Periodeneigenschaft (Datenzeitrahmen) implementieren. Wenn für den Puffer ein Zeitrahmenwert eingestellt ist, der nicht dem aktuellen Chart entspricht, sollen alle Pufferdaten im Chart korrekt angezeigt werden. Wenn z.B. der aktuelle Chart den Zeitrahmen M15 hat, während das Pufferobjektchart auf H1 eingestellt ist, werden die Pufferdaten auf jedem Balken des aktuellen M15-Diagramms angezeigt, dessen Zeit sich innerhalb des Balkens des H1-Charts befindet. Im aktuellen Beispiel werden vier Balken des aktuellen Diagramms mit dem gleichen Wert gefüllt, der dem angeforderten Wert aus dem Balken mit der Diagrammperiode H1 entspricht.

Diese Verbesserungen ermöglichen uns das bequeme Erstellen von Mehrperiodenindikatoren, da wir nur noch einen Zeitrahmen für ein Pufferobjekt festlegen müssen. Den Rest erledigt die Bibliothek. Außerdem werde ich die Erstellung von Indikatorpuffern nach und nach erleichtern. Sie soll auf einen einzigen Code-Zeile reduziert werden, in dem das erforderliche Indikatorpufferobjekt mit den erforderlichen Eigenschaften angelegt werden soll.

Auf einen beliebigen Indikatorpuffer soll über den Pufferindex mit einer bestimmten Zeichnungsart zugegriffen werden.

Das Konzept des "Pufferindex" sieht folgendermaßen aus: Wenn zuerst der Pfeilpuffer und dann der Linienpuffer und anschließend der Pfeilpuffer neu angelegt wird, werden die Pufferobjektindizes in der Reihenfolge ihrer Erstellung angeordnet. Jeder Zeichenstil hat seine eigene Indexreihenfolge. Im vorliegenden Beispiel lauten die Indizes wie folgt: Der erste erzeugte Pfeilpuffer hat den Index 0, der zweite den Index 1, während der unmittelbar nach dem ersten Pfeilpuffer erzeugte Linienpuffer den Index 0 hat, weil er der allererste Puffer mit dem Zeichenstil "Linie" ist, obwohl er als zweiter in einer Reihe erzeugt wird.

Lassen Sie uns das Konzept der Pufferobjektindizes veranschaulichen:

Erzeugen des Pfeilpuffers . Sein Index ist 0 , Erzeugen des Zeilenpuffers . Sein Index ist 0 , Erzeugen des Pfeilpuffers . Sein Index ist 1 , Erzeugen des ZigZagpuffers . Sein Index ist 0 , Erzeugen des ZigZagpuffers . Sein Index ist 1 , Erzeugen des Pfeilpuffers . Sein Index ist 2 , Erzeugen des Pfeilpuffers . Sein Index ist 3 , Erzeugen des Zeilenpuffers . Sein Index ist 1 , Erstellung des Kerzenpuffers . Sein Index ist 0 , Erzeugen des Pfeilpuffers . Sein Index ist 4 .

Verbesserung der Klassen für die Arbeit mit Indikatorpuffern im Mehrperiodenmodus

Neben dem Zugriff auf den Puffer über seinen seriellen Index kann auf ihn auch über seinen Namen im grafischen Reihen-, Zeit-, Datenfenster- und Kollektionslistenindex zugegriffen werden. Wir können auch das Pufferobjekt ermitteln, das als letztes erstellt und der Kollektionsliste hinzugefügt wurde. Dies vereinfacht die Einstellung von Parametern für das neu erstellte Pufferobjekt — einfach ein Objekt erstellen, es holen und zusätzliche Eigenschaften einstellen.

Ab Build 2430 verfügt MetaTrader 5 über eine erhöhte Anzahl von Symbolen, die im Fenster Marktübersicht platziert werden können. Jetzt sind es 5000 statt 1000 wie vor Build 2430. Um mit der Symbolliste zu arbeiten, führen wir eine neue Makro-Substitution in der Datei Defines.mqh ein:

.... #define CLR_DEFAULT ( 0xFF000000 ) #ifdef __MQL5__ #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 2430 ? 1000 : 5000 ) #else #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( 1000 ) #endif #define PENDING_REQUEST_ID_TYPE_ERR ( 1 ) #define PENDING_REQUEST_ID_TYPE_REQ ( 2 ) #define SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT ( 1000 ) #define PAUSE_FOR_SYNC_ATTEMPTS ( 16 ) #define ATTEMPTS_FOR_SYNC ( 5 )

Wir ersetzen in \MQL5\Include\DoEasy\Collections\SymbolsCollection.mqh die reservierte Symbolarray-Größe von 1000 durch den neuen Makro-Substitutionswert in der Methode zur Einstellung der Liste der verwendeten Symbole:

bool CSymbolsCollection::SetUsedSymbols( const string &symbol_used_array[]) { :: ArrayResize ( this .m_array_symbols, 0 , SYMBOLS_COMMON_TOTAL ); :: ArrayCopy ( this .m_array_symbols,symbol_used_array);

Ersetzen Sie in der Methode zum Erstellen einer Symbolliste den Referenzwert von 1000 durch die neue Makro-Substitution im Schleifenindex:

bool CSymbolsCollection::CreateSymbolsList( const bool flag) { bool res= true ; int total=:: SymbolsTotal (flag); for ( int i= 0 ;i<total && i<SYMBOLS_COMMON_TOTAL; i++) {

Auf die gleiche Weise ersetzen Sie 1000 bis zur Makro-Substitution in der Methode, alle verwendeten Symbole und Zeitrahmen in \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh zu schreiben:

void CEngine::WriteSymbolsPeriodsToArrays( void ) { CArrayObj *list_timeseries= this .GetListTimeSeries(); if (list_timeseries== NULL ) return ; int total_timeseries=list_timeseries.Total(); if (total_timeseries== 0 ) return ; if (:: ArrayResize (ArrayUsedSymbols,total_timeseries, SYMBOLS_COMMON_TOTAL )!=total_timeseries || :: ArrayResize (ArrayUsedTimeframes, 21 , 21 )!= 21 ) return ; :: ZeroMemory (ArrayUsedSymbols); :: ZeroMemory (ArrayUsedTimeframes); int num_symbols= 0 ,num_periods= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total_timeseries;i++) { CTimeSeriesDE *timeseries=list_timeseries.At(i); if (timeseries== NULL || this .IsExistSymbol(timeseries. Symbol ())) continue ; num_symbols++; ArrayUsedSymbols[num_symbols- 1 ]=timeseries. Symbol (); CArrayObj *list_series=timeseries.GetListSeries(); if (list_series== NULL ) continue ; int total_series=list_series.Total(); for ( int j= 0 ;j<total_series;j++) { CSeriesDE *series=list_series.At(j); if (series== NULL || this .IsExistTimeframe(series.Timeframe())) continue ; num_periods++; ArrayUsedTimeframes[num_periods- 1 ]=series.Timeframe(); } } :: ArrayResize (ArrayUsedSymbols,num_symbols, SYMBOLS_COMMON_TOTAL ); :: ArrayResize (ArrayUsedTimeframes,num_periods, 21 ); }





Die Parameter des Pufferobjekts enthalten den Parameter, der den Array-Index angibt, dem der nächste Indikatorpuffer zugeordnet werden soll. Auf diese Weise können wir sofort den nächsten Array-Index als erstes (Basis-)Array für den nächsten Puffer festlegen, wenn wir einen einzelnen Puffer erstellen und ihm die erforderliche Anzahl von Symbolen hinzufügen. Im Gegensatz dazu wird im Falle des Indikatorpuffer- (graphischen Konstruktions-) Index dieser Wert verwendet, wenn die erforderlichen Werte für den Puffer mit Hilfe der Funktionen PlotIndexSetDouble(), PlotIndexSetInteger() und PlotIndexSetString() gesetzt werden. Wir haben die Eigenschaft nicht in den Parametern des Pufferobjekts. Um den Index der nächsten grafischen Konstruktion bequem berechnen zu können, fügen wir die neue Eigenschaft zur Enumeration der ganzzahligen Eigenschaften des Pufferobjekts in der Datei Defines.mqh hinzu. Außerdem geben wir der Eigenschaft, die den Index des Basisarrays des nächsten Pufferobjekts speichern, einen anderen Namen:



enum ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER { BUFFER_PROP_INDEX_PLOT = 0 , BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_PROP_TYPE, BUFFER_PROP_TIMEFRAME, BUFFER_PROP_ACTIVE, BUFFER_PROP_DRAW_TYPE, BUFFER_PROP_ARROW_CODE, BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT, BUFFER_PROP_LINE_STYLE, BUFFER_PROP_LINE_WIDTH, BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, BUFFER_PROP_SHOW_DATA, BUFFER_PROP_SHIFT, BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES, BUFFER_PROP_COLOR, BUFFER_PROP_INDEX_BASE, BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE , BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT , BUFFER_PROP_NUM_DATAS, BUFFER_PROP_INDEX_COLOR, }; #define BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 20 ) #define BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP ( 2 )

Erhöhen wir die Anzahl der ganzzahligen Eigenschaften des Pufferobjekts von 19 auf 20.



Während Sie mögliche Puffersortierkriterien aufzählen, fügen wir das Sortieren nach der neu hinzugefügten Eigenschaft hinzu und benennen den Konstantennamen der Sortierung nach dem Array-Index für die Zuweisung als nächstes Basispufferarray um:

#define FIRST_BUFFER_DBL_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_BUFFER_STR_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP+BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL-BUFFER_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_BUFFER_MODE { SORT_BY_BUFFER_INDEX_PLOT = 0 , SORT_BY_BUFFER_STATUS, SORT_BY_BUFFER_TYPE, SORT_BY_BUFFER_TIMEFRAME, SORT_BY_BUFFER_ACTIVE, SORT_BY_BUFFER_DRAW_TYPE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_CODE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_LINE_STYLE, SORT_BY_BUFFER_LINE_WIDTH, SORT_BY_BUFFER_DRAW_BEGIN, SORT_BY_BUFFER_SHOW_DATA, SORT_BY_BUFFER_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_COLOR_INDEXES, SORT_BY_BUFFER_COLOR, SORT_BY_BUFFER_INDEX_BASE, SORT_BY_BUFFER_INDEX_NEXT_BASE , SORT_BY_BUFFER_INDEX_NEXT_PLOT , SORT_BY_BUFFER_EMPTY_VALUE = FIRST_BUFFER_DBL_PROP, SORT_BY_BUFFER_SYMBOL = FIRST_BUFFER_STR_PROP, SORT_BY_BUFFER_LABEL, };

Wenn wir nun ein beliebiges Pufferobjekt erstellen, schreiben wir die grundlegenden Array-Indizes und den Index der nächsten grafischen Reihe in die aktuellen Pufferparameter. Um also herauszufinden, welche Indizes in dem neu erstellten Pufferobjekt gesetzt werden sollen, brauchen wir nur auf das vorherige (das zuletzt erstellte Pufferobjekt) zuzugreifen und die erforderlichen Werte zu erhalten.

Dies ist einfacher und besser, da jedem Puffer ein bis fünf Arrays zugewiesen werden können und wir nicht alle Werte der erforderlichen Array-Indizes für einen neuen Indikatorpuffer neu berechnen müssen — alles wird direkt in den Eigenschaften des zuletzt erstellten Pufferobjekts festgelegt. Diese Werte werden mit jedem neu hinzugefügten Indikatorpuffer in Abhängigkeit von der Anzahl der von ihm verwendeten Arrays neu berechnet.



In \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh fügen wir den neuen Nachrichtenindex für die neu hinzugefügte Puffereigenschaft hinzu und benennen den Namen der Indexkonstanten der Nachricht bezüglich der Eigenschaft des nächsten Arrays für den Indikatorpuffer um:

MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_BASE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_PLOT, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_COLOR, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_NUM_DATAS, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_NEXT_BASE , MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_NEXT_PLOT , MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_TIMEFRAME,

Fügen wir auch den Nachrichtentext hinzu, der dem neu hinzugefügten Index entspricht:

{"Индекс базового буфера данных","Index of Base data buffer"}, {"Порядковый номер рисуемого буфера","Plot buffer sequence number"}, {"Индекс буфера цвета","Color buffer index"}, {"Количество буферов данных","Number of data buffers"}, {"Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером","Array index for assignment as the next indicator buffer"}, {"Индекс следующего по счёту рисуемого буфера","Index of the next drawable buffer"} , {"Период данных буфера (таймфрейм)","Buffer data Period (Timeframe)"},

Da wir den Namen der Konstante geändert haben, die den Index des nächsten grundlegenden Pufferobjektarrays speichert, ersetzen wir alle Instanzen der Zeichenfolge BUFFER_PROP_INDEX_NEXT in allen Dateien der Pufferobjektklassen (BufferArrow.mqh, BufferBars. mqh, BufferCandles.mqh, BufferFilling.mqh, BufferHistogram.mqh, BufferHistogram2.mqh, BufferLine.mqh, BufferArrow.mqh, BufferSection.mqh und BufferZigZag.mqh) und verbessern die virtuelle Methode zur Anzeige der kurzen Pufferobjektbeschreibung im Journal.

Betrachten wir die Änderungen der Methode unter Verwendung der Klasse CBufferArrow in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh als Beispiel:



void CBufferArrow::PrintShort( void ) { :: Print ( CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_BUFFER), "(P" ,( string ) this .IndexPlot(), "/B" ,( string ) this .IndexBase(), "/C" ,( string ) this .IndexColor(), "): " , this .GetStatusDescription( true ), " " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()) ); }

The message text has been made as informative as possible. For example, the short description of the arrow buffer class displayed by the improved method looks as follows:

Buffer(P0/B0/C1): Drawing with arrows EURUSD H1

wobei:

"P" bedeutet "Plot" — grafischer Konstruktionsindex,

"B" bedeutet "Base" — Index des Basisarrays, das als erstes dem Puffer zugeordnet wird (die übrigen Puffer des Arrays sind in aufsteigender Reihenfolge angeordnet, ausgehend vom Index des Basisarrays),

"C" bedeutet "Color" — Index des dem Puffer zugeordneten Farbarrays.



Wenn wir also alle möglichen Pufferobjekte erstellen und ihre Kurzbeschreibungen im Journal anzeigen, sehen wir dort die folgenden Einträge:

Buffer(P0/B0/C1): Drawing with arrows EURUSD H1 Buffer(P1/B2/C3): EURUSD H1 line Buffer(P2/B4/C5): EURUSD H1 sections Buffer(P3/B6/C7): Histogram from the zero line EURUSD H1 Buffer(P4/B8/C10): Histogram on two indicator buffers EURUSD H1 Buffer(P5/B11/C13): EURUSD H1 zigzag Buffer(P6/B14/C16): Color filling between two levels EURUSD H1 Buffer(P7/B16/C20): Display as EURUSD H1 bars Buffer(P8/B21/C25): Display as EURUSD H1 candles Buffer[P8/B26/C27]: Calculated buffer

Jetzt können wir die Indikatorpuffer und Arrays mit den ihnen zugeordneten Indizes (B und C) sowie die den Puffern zugeordneten grafischen Serienindizes (P) deutlich sehen.

Hier sehen wir, dass der grafische Serienindex, der dem Berechnungspuffer zugeordnet ist (wird später in diesem Artikel vorgestellt), mit demjenigen übereinstimmt, der dem vorherigen Puffer zugeordnet ist. Tatsächlich hat der Berechnungspuffer keinen grafischen Serien- und Farbpuffer-Array. Derzeit enthält er nur Debugging-Daten. P8 und C27 zeigen, für welche Indizes der grafischen Serie und des Farbpuffer-Arrays der nächste Puffer nach dem berechneten erstellt werden sollte.

Nachdem ich die Indikatorpuffer erstellt habe, werde ich die Daten z.B. in PN, CN oder PX, CX ändern, was bedeutet, dass der Berechnungspuffer keine graphischen Reihen und kein Farbpuffer-Array hat, oder ihn sogar entfernen, so dass nur B übrig bleibt — der Index des dem Puffer zugeordneten Arrays.



Wir haben das abgeleitete Objekt des abstrakten Basispufferobjekts, das den Typ des erzeugten Indikatorpuffers anhand seines Zeichentyps verdeutlichen. Uns fehlt jedoch noch ein weiteres Pufferobjekt — das berechnete, das zur Durchführung von Berechnungen verwendet wird, die das Array benötigen, ohne dass auf dem Chart etwas angezeigt wird. Ein solches Array ist ein Indikatorpuffer. Das Terminal-Subsystem ist für seine Verteilung zusammen mit den gezeichneten Indikator-Puffer-Arrays verantwortlich.

Erstellen Sie ein solches abgeleitetes Objekt mit dem Klassennamen CBufferCalculate. Erstellen wir in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\ die neue Datei BufferCalculate.mqh und füllen sie sofort mit dem notwendigen Inhalt:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Buffer.mqh" class CBufferCalculate : public CBuffer { private : public : CBufferCalculate( const uint index_plot, const uint index_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_NONE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,index_plot,index_array, 1 , 0 , "Calculate" ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); void SetData( const uint series_index, const double value) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index,value); } double GetData( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } }; bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( property==BUFFER_PROP_INDEX_PLOT || property==BUFFER_PROP_STATUS || property==BUFFER_PROP_TYPE || property==BUFFER_PROP_INDEX_BASE || property==BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE ) return true ; return false ; } bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { return false ; } bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { return false ; } void CBufferCalculate::PrintShort( void ) { :: Print ( CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_BUFFER), "[P" ,( string ) this .IndexPlot(), "/B" ,( string ) this .IndexBase(), "/C" ,( string ) this .IndexColor(), "]: " , this .GetTypeBufferDescription() ); }

Die Struktur und die Funktionsprinzipien der nachkommenden Klassen des abstrakten Grundpuffers habe ich bereits im Artikel 43 besprochen. Sie sind ähnlich wie die hier beschriebenen.



Nun, da wir einen vollständigen Satz aller abgeleiteten Klassen des Basispufferobjekts (CBuffer) haben, wollen wir ihn auch modifizieren.



Manchmal ist es notwendig, einige einmalige Aktionen mit dem Indikatorpuffer nach Anforderung oder Bedingungen durchzuführen. Zum Beispiel können Sie die Pufferdaten durch Drücken einer Taste löschen oder aktualisieren. Um dies zu tun, lassen Sie uns das Flag einführen, das angibt, dass noch keine erforderliche Aktion durchgeführt wurde.

Im 'private' Teil der Klasse deklarieren wir die Klassenvariable zum Speichern eines solchen Flags, während im 'public' Abschnitt zwei Methoden zum Setzen von und zum Abrufen der Wertvariable deklarieren:

class CBuffer : public CBaseObj { private : long m_long_prop[BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[BUFFER_PROP_STRING_TOTAL]; bool m_act_state_trigger; int IndexProp(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL; } void SetDrawType( void ); int GetCorrectIndexBuffer( const uint buffer_index) const ; protected : struct SDataBuffer { double Array[]; }; SDataBuffer DataBuffer[]; double ColorBufferArray[]; int ArrayColors[]; public : void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CBuffer* compared_obj) const ; void SetName( const string name) { this .m_name=name; } void SetActStateFlag( const bool flag) { this .m_act_state_trigger=flag; } bool GetActStateFlag( void ) const { return this .m_act_state_trigger; } CBuffer( void ){;}

Wenn wir zum Beispiel die Pufferdarstellung durch Drücken der Taste deaktivieren, können wir zusätzlich zum Löschen aller Array-Daten auch den Zeichenstil des Puffers auf DRAW_NONE setzen. Um dies zu erreichen, führen Sie im öffentlichen Bereich der Klasse die zusätzliche Methode ein, die den Zeichnungstyp auf das Pufferobjekt setzt:



public : void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} virtual void SetArrowCode( const uchar code) { return ; } virtual void SetArrowShift( const int shift) { return ; } void SetSymbol( const string symbol) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_SYMBOL,symbol); } void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_TIMEFRAME,timeframe); } void SetActive( const bool flag) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_ACTIVE,flag); } void SetDrawType( const ENUM_DRAW_TYPE draw_type); void SetDrawBegin( const int value); void SetShowData( const bool flag); void SetShift( const int shift); void SetStyle( const ENUM_LINE_STYLE style); void SetWidth( const int width); void SetColorNumbers( const int number); void SetColor( const color colour); void SetColor( const color colour, const uchar index); void SetColors( const color &array_colors[]); void SetEmptyValue( const double value); virtual void SetLabel( const string label);

Schreiben wir seine Implementierung außerhalb des Klassenkörpers:

void CBuffer::SetDrawType( const ENUM_DRAW_TYPE draw_type) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE,draw_type); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,draw_type); }

Hier ist der Puffertyp Berechnung, hat er kein Rendering — wir verlassen die Methode .

Setzen wir den Zeichentyp (an die Methode übergeben) auf die Objekteigenschaft und setzen den Stil für den Puffer.

Da ich die Konstante BUFFER_PROP_INDEX_NEXT durch BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE ersetzt habe, benennen wir die entsprechende Methode IndexNextBuffer() in IndexNextBaseBuffer() um und fügen eine weitere Methode hinzu, die den Index des nächsten gezeichneten Puffers zurückgibt:

int IndexPlot( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); } int IndexBase( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE); } int IndexColor( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR); } int IndexNextBaseBuffer( void ) const { return ( int ) this .GetProperty( BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE ); } int IndexNextPlotBuffer( void ) const { return ( int ) this .GetProperty( BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT ); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_TIMEFRAME); }

Fügen wir schließlich vier Methoden ganz am Ende des Klassenkörpers hinzu — zwei Methoden zur Initialisierung von Objekt-Arrays und zwei Methoden zum Füllen dieser Arrays:

virtual int GetDataTotal( const uint buffer_index= 0 ) const ; double GetDataBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index) const ; int GetColorBufferValueIndex( const uint series_index) const ; color GetColorBufferValueColor( const uint series_index) const ; void SetBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index, const double value); void SetBufferColorIndex( const uint series_index, const uchar color_index); void InitializeAll( const double value, const uchar color_index); void InitializeAll( void ); void ClearData( const int series_index); void FillAsSeries( const int buffer_index,CSeriesDE *series, const ENUM_SORT_BAR_MODE property); void FillAsSeries( const int buffer_index, const double &array[]); };

Tatsächlich handelt es sich dabei um zwei überladene Methoden, die für verschiedene Situationen unterschiedliche Parametersätze akzeptieren.

Die parametrische Methode zur Initialisierung aller Objektpuffer als Parameter nimmt den Wert an, der zur Initialisierung aller Pufferobjekt-Arrays verwendet wird, die von Indikatorpuffern zugewiesen wurden, sowie den Farbindex, der zur Initialisierung des Arrays verwendet wird, das vom Farbpuffer im Pufferobjekt zugewiesen wurde.

Die Methode ohne Eingaben initialisiert alle Arrays des Pufferobjekts mit dem in den Eigenschaften des Pufferobjekts als "leer" gesetzten Wert, während das Farb-Array mit Null initialisiert wird — die allererste Farbe, die auf das Pufferobjekt gesetzt wird (oder die einzige, wenn es nur eine Farbe gibt).



Implementieren wir die Methoden außerhalb des Klassenkörpers:

void CBuffer:: InitializeAll ( const double value, const uchar color_index) { for ( int i= 0 ;i< this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS);i++) :: ArrayInitialize ( this .DataBuffer[i].Array,value); if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING && this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) :: ArrayInitialize ( this .ColorBufferArray,(color_index> this .ColorsTotal()- 1 ? 0 : color_index)); } void CBuffer:: InitializeAll ( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS);i++) :: ArrayInitialize ( this .DataBuffer[i].Array, this .EmptyValue()); if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING && this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) :: ArrayInitialize ( this .ColorBufferArray, 0 ); }

Zunächst initialisieren wir in der Schleife über die Anzahl der von Indikatorpuffern zugewiesenen Pufferobjekt-Arrays jedes nächste Array mit dem Wert, der in der ersten Methode an die Methode übergeben wurde, und dem für den Puffer in der zweiten Methode gesetzten Wert. Wenn das Pufferobjekt nicht den Zeichenstil "Farbfüllung zwischen zwei Ebenen" hat und kein Berechnungspuffer ist (die Puffer haben keinen Farbpuffer), wird als Nächstes das Farb-Array mit dem Wert initialisiert, der der Methode in der ersten Methode übergeben wurde, und mit dem Wert Null in der zweiten Methode.

void CBuffer:: FillAsSeries ( const int buffer_index,CSeriesDE *series, const ENUM_SORT_BAR_MODE property) { if (series== NULL || property>FIRST_BAR_STR_PROP- 1 ) return ; CArrayObj *list=series.GetList(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); int n= 0 ; for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE && !:: IsStopped ();i--) { CBar *bar=list.At(i); double value= (bar== NULL ? this .EmptyValue() : property<FIRST_BAR_DBL_PROP ? bar.GetProperty((ENUM_BAR_PROP_INTEGER)property) : property<FIRST_BAR_STR_PROP ? bar.GetProperty((ENUM_BAR_PROP_DOUBLE)property) : this .EmptyValue() ); n=total- 1 -i; this .SetBufferValue(buffer_index,n,value); } } void CBuffer:: FillAsSeries ( const int buffer_index, const double &array[]) { int total=:: ArraySize (array); if (total== 0 ) return ; int n= 0 ; for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE && !:: IsStopped ();i--) { n=total- 1 -i; this .SetBufferValue(buffer_index,n,array[i]); } }

Diese beiden Methoden werden in der Codeliste ausführlich kommentiert. Die erste Methode empfängt den Zeiger auf das Zeitreihenobjekt, dessen Daten zum Füllen des Indikatorpuffers verwendet werden sollen, während die zweite Methode ein double Array erhält. Ihre Daten werden auch zum Füllen des Indikatorpuffers verwendet.

Lassen Sie uns den geschlossenen Klassenkonstruktor anpassen:

CBuffer::CBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS buffer_status, ENUM_BUFFER_TYPE buffer_type, const uint index_plot, const uint index_base_array, const int num_datas, const int width, const string label) { this .m_type=COLLECTION_BUFFERS_ID; this .m_act_state_trigger= true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_STATUS] = buffer_status; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TYPE] = buffer_type; ENUM_DRAW_TYPE type= ( ! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 ) ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_TYPE] = type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TIMEFRAME] = PERIOD_CURRENT ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ACTIVE] = true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_CODE] = 0x9F ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHOW_DATA] = (buffer_type>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? true : false ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_STYLE] = STYLE_SOLID ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_WIDTH] = width; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES] = ( this .Status()>BUFFER_STATUS_NONE ? ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 2 ) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR] = clrRed ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_NUM_DATAS] = num_datas; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_PLOT] = index_plot; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_BASE] = index_base_array; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_COLOR] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+ this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR)+ ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING || this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE ? 0 : 1 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? index_plot+ 1 : index_plot); this .m_double_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? EMPTY_VALUE : 0 ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_SYMBOL)] = :: Symbol (); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_LABEL)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? label : NULL ); if (:: ArrayResize ( this .DataBuffer,( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS))== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_DRAWING_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE) if (:: ArrayResize ( this .ArrayColors,( int ) this .ColorsTotal())== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING) { this .SetColor( clrBlue , 0 ); this .SetColor( clrRed , 1 ); } int total=:: ArraySize (DataBuffer); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int index=( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+i; :: SetIndexBuffer (index, this .DataBuffer[i].Array,( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA ? INDICATOR_DATA : INDICATOR_CALCULATIONS )); :: ArraySetAsSeries ( this .DataBuffer[i].Array, true ); } if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING && this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) { :: SetIndexBuffer (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR), this .ColorBufferArray, INDICATOR_COLOR_INDEX ); :: ArraySetAsSeries ( this .ColorBufferArray, true ); } if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_BEGIN ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHOW_DATA ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_STYLE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_WIDTH ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH)); this .SetColor(( color ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR)); :: PlotIndexSetDouble (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_EMPTY_VALUE , this .GetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)); :: PlotIndexSetString (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LABEL , this .GetProperty(BUFFER_PROP_LABEL)); }

Die Änderungen haben sich auf das Setzen der Variablen m_act_state_trigger auf true ausgewirkt, was bedeutet, dass der Puffer bereits während der Erstellung behandelt wurde (z.B. werden wir beim Knopfdruck prüfen, "ob die notwendige Aktion mit dem Pufferobjekt durchgeführt wurde", wenn nicht, dann sollte sie durchgeführt werden. Das gesetzte Flag erlaubt nicht, dass eine falsche Aktion ausgeführt wird).

Die übrigen Verbesserungen hängen damit zusammen, dass wir bereits einen Berechnungspuffer ohne Farb-Array haben. Es besteht also keine Notwendigkeit, dafür grafische Reiheneigenschaften festzulegen. Daher wird bei der Berechnung von Array-Indizes jetzt der Objekttyp des Puffers berücksichtigt. Wenn es sich um einen Berechnungspuffer handelt, werden die entsprechenden Anpassungen in die Indexberechnung eingeführt. Bevor wir die grafischen Reihenwerte für Indikatorpuffer einstellen, überprüfen wir den Pufferobjekttyp. Handelt es sich um einen Berechnungspuffer, verlassen wir die Methode — ein Berechnungspuffer hat keine graphischen Reihen.



Bei Methoden zur Einstellung der grafischen Reiheneigenschaften von Pufferobjekten führen wir die Prüfung für den Puffertyp ein. Wenn es sich um einen Berechnungspuffer handelt, verlassen wir die Methode sofort:

void CBuffer::SetDrawBegin( const int value ) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, value ); ::PlotIndexSetInteger(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),PLOT_DRAW_BEGIN, value ); } void CBuffer::SetColorNumbers( const int number) { if (number>IND_COLORS_TOTAL || this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE ) return ; int n=( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? number : 2 ); this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES,n); :: ArrayResize ( this .ArrayColors,n); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_COLOR_INDEXES ,n); }

Ähnliche Prüfungen wurden für alle Methoden eingeführt, die für den Berechnungspuffer nicht benötigt werden — wir werden sie hier nicht berücksichtigen.

Manchmal, wenn bei der Berechnung des Balkenindexes der Indikatorpufferwert gesetzt werden sollte, stellt sich heraus, dass der errechnete Wert kleiner als Null ist. Dies passiert, wenn der Balkenindex auf dem aktuellen Chart berechnet wird, während die Daten einer Chartperiode, die nicht gleich der aktuellen ist, darauf angezeigt werden. Um zusätzliche Prüfungen für die Gültigkeit des berechneten Index zu vermeiden, wäre es viel einfacher, den übergebenen Index auf einen negativen Wert zu prüfen und die Methode in den Methoden zu verlassen, die für das Schreiben von Werten in Arrays durch einen angegebenen Index zuständig sind:

void CBuffer::SetBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index, const double value) { if ( this .GetDataTotal(buffer_index)== 0 ) return ; int correct_buff_index= this .GetCorrectIndexBuffer(buffer_index); int data_total= this .GetDataTotal(buffer_index); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); if (data_index< 0 ) return ; this .DataBuffer[correct_buff_index].Array[data_index]=value; } void CBuffer::SetBufferColorIndex( const uint series_index, const uchar color_index) { if ( this .GetDataTotal( 0 )== 0 || color_index> this .ColorsTotal()- 1 || this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING || this .Status()==BUFFER_STATUS_NONE) return ; int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); if (:: ArraySize ( this .ColorBufferArray)== 0 ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INVALID_PROPERTY_BUFF)); if (data_index< 0 ) return ; this .ColorBufferArray[data_index]=color_index; }

Ich habe auch einige kleinere Änderungen am Code der Klasse vorgenommen. Es macht keinen Sinn, sie hier zu beschreiben, da sie sich nicht auf die Leistung des Codes auswirken. Sie können alle Änderungen in den unten angehängten Dateien sehen.



Lassen Sie uns nun Ergänzungen zur Kollektionsklasse der Indikatorpuffer CBuffersCollection in \MQL5\Include\DoEasy\Collections\BuffersCollection.mqh vornehmen.

Da ich die Möglichkeit einführe, mit Chart-Perioden zu arbeiten, die sich von der aktuellen Periode unterscheiden, sollte die Kollektionsklasse der Puffer Zugriff auf die Zeitreihensammlungsklasse haben. Holen Sie sich aus der Zeitreihensammlung alle Zeitreihen, die für die Berechnung des Indikator-Pufferaufbaus im aktuellen Chart unter Verwendung der Daten aus anderen Periodendiagrammen erforderlich sind.

Damit die Kollektionsklasse der Puffer auf die Kollektionsklasse der Zeitreihen zugreifen kann, übergeben wir einfach den Zeiger auf die Zeitreihensammlung an die Sammlung von Indikatorpuffern. Lassen Sie uns diesen Zeiger verwenden, um die notwendigen Daten und Methoden auszuwählen, um sie in der Klasse zu empfangen.



Ähnlich wie bei der Änderung des Konstantennamens in allen Pufferobjekt-Klassendateien wurden hier bereits alle Instanzen der Zeichenfolge BUFFER_PROP_INDEX_PLOT durch BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT ersetzt, während der Zugriff auf die Methode IndexNextBuffer() durch ihre umbenannte Version IndexNextBaseBuffer() ersetzt wurde.

Wir schließen die Berechnungspufferobjektklassendatei und die Datei der Kollektionsklasse der Zeitreihen in die Datei der Kollektionsklasse der Indikatorpuffer ein und definieren die 'private' Klassenvariable zum Speichern des Zeigers auf das Objekt der Kollektionsklasse der Zeitreihen:

#include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferLine.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferSection.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferBars.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferCalculate.mqh" #include "TimeSeriesCollection.mqh" class CBuffersCollection : public CObject { private : CListObj m_list; CTimeSeriesCollection *m_timeseries;

Obwohl es mehrere Methoden gibt, die hinzugefügt werden können, haben die meisten von ihnen ähnliche Funktionen für verschiedene Pufferobjekte. Um also die Beschreibung der einzelnen Methoden zu vermeiden (zumal sie alle in den entsprechenden Kommentaren beschrieben sind), deklarieren wir alle neuen Methoden im Klassenkörper und analysieren einzeln ihre Struktur und Prinzipien:

class CBuffersCollection : public CObject { private : CListObj m_list; CTimeSeriesCollection *m_timeseries; int GetIndexLastPlot( void ); int GetIndexNextPlot( void ); int GetIndexNextBase( void ); bool CreateBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status); int GetBarsData(CBuffer *buffer, const int series_index, int &index_bar_period); public : CBuffersCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } int PropertyPlotsTotal( void ); int PropertyBuffersTotal( void ); bool CreateArrow( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW); } bool CreateLine( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_LINE); } bool CreateSection( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_SECTION); } bool CreateHistogram( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM); } bool CreateHistogram2( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2); } bool CreateZigZag( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ZIGZAG); } bool CreateFilling( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_FILLING); } bool CreateBars( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_BARS); } bool CreateCandles( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_CANDLES); } bool CreateCalculate( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_NONE); } CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label); CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index); CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list); CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number); CBufferLine *GetBufferLine( const int number); CBufferSection *GetBufferSection( const int number); CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number); CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number); CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number); CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number); CBufferBars *GetBufferBars( const int number); CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number); CBufferCalculate *GetBufferCalculate( const int number); void InitializePlots( const double value, const uchar color_index); void InitializePlots( void ); void InitializeCalculates( const double value); void InitializeCalculates( void ); void SetColors( const color &array_colors[]); void SetBufferArrowValue( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferLineValue( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferSectionValue( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferHistogramValue( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferHistogram2Value( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferZigZagValue( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferFillingValue( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, bool as_current= false ); void SetBufferBarsValue( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferCandlesValue( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ); void SetBufferCalculateValue( const int number, const int series_index, const double value); void SetBufferArrowColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferLineColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferSectionColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferHistogramColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferHistogram2ColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferZigZagColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferFillingColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferBarsColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void SetBufferCandlesColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index); void Clear( const int buffer_list_index, const int series_index); void ClearBufferArrow( const int number, const int series_index); void ClearBufferLine( const int number, const int series_index); void ClearBufferSection( const int number, const int series_index); void ClearBufferHistogram( const int number, const int series_index); void ClearBufferHistogram2( const int number, const int series_index); void ClearBufferZigZag( const int number, const int series_index); void ClearBufferFilling( const int number, const int series_index); void ClearBufferBars( const int number, const int series_index); void ClearBufferCandles( const int number, const int series_index); CBuffersCollection(); void OnInit (CTimeSeriesCollection *timeseries) { this .m_timeseries=timeseries; } };

Betrachten wir die Aufgaben der neu hinzugekommenen Methoden. Während ich die Methodenzuordnung beschreibe, werde ich sofort ihre Implementierung besprechen, die, wie die meisten Methoden von Bibliotheksklassen, aus dem Klassenkörper heraus verschoben wurde.



GetIndexLastPlot() gibt den Index der grafischen Reihe des zuletzt erzeugten Pufferobjekts zurück:

int CBuffersCollection::GetIndexLastPlot( void ) { CArrayObj *list= this .GetList(); if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index=CSelect::FindBufferMax(list,BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); if (index== WRONG_VALUE ) return 0 ; CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); if (buffer== NULL ) return WRONG_VALUE ; return buffer.IndexPlot(); }

Die Methode ist recht spezifisch und ist vor allem für die Methode zur Erstellung eines neuen Puffers gedacht, da der von ihr zurückgegebene Wert an die Größe der Pufferliste gebunden ist (wenn die Liste leer ist, wird Null statt -1 zurückgegeben). Sollte sich diese Methode später für andere Zwecke als notwendig erweisen, so werde ich sie leicht korrigieren. Wenn sie außer für die aktuelle Anwendung nicht mehr benötigt wird, dann wird die Methode privat gemacht.



Die 'private' Methode GetBarsData() wird verwendet, um Daten aus anderen Zeitreihen (nicht nativ für das Pufferobjekt) zu erhalten, und gibt die Anzahl der Balken des aktuellen Zeitrahmens zurück, die in einem Balken der Chart-Periode des Pufferobjekts enthalten sind:

int CBuffersCollection::GetBarsData(CBuffer *buffer, const int series_index, int &index_bar_period) { CSeriesDE *series_current= this .m_timeseries.GetSeries(buffer. Symbol (), PERIOD_CURRENT ); CSeriesDE *series_period= this .m_timeseries.GetSeries(buffer. Symbol (),buffer.Timeframe()); if (series_current== NULL || series_period== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar_current=series_current.GetBar(series_index); if (bar_current== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar_period=m_timeseries.GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( NULL , PERIOD_CURRENT ,bar_current.Time(), NULL ,series_period.Timeframe()); if (bar_period== NULL ) return WRONG_VALUE ; index_bar_period=bar_period.Index( PERIOD_CURRENT ); int num_bars=:: PeriodSeconds (bar_period.Timeframe())/:: PeriodSeconds (bar_current.Timeframe()); return (num_bars> 0 ? num_bars : 1 ); }

Die Methode wird häufig für die Berechnung der Balken des aktuellen Charts verwendet werden, wobei Sie den Wert des Indikatorpuffers mit Daten aus der Chartperiode schreiben müssen, die vom aktuellen Zeitrahmen abweichen.



Die Methoden PropertyPlotsTotal() und PropertyBuffersTotal() sind die früheren Methoden PlotsTotal() und BuffersTotal(), die zur besseren Übersichtlichkeit umbenannt wurden. Sie übergeben an #property indicator_plots und #property indicator_buffers korrekte Werte, um sie als Programmeigenschaften des Indikators zu spezifizieren.

In der Methode PropertyBuffersTotal() wurden auch die Konstantennamen durch die umbenannten ersetzt (BUFFER_PROP_INDEX_NEXT wurden durch BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE ersetzt).

Die Methode PropertyPlotsTotal() wurde aufgrund der Entstehung eines Berechnungspuffers umgeschrieben. Daher sollten die Daten jetzt auf eine andere Art und Weise abgerufen werden:



int CBuffersCollection::PropertyPlotsTotal( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); return (list!= NULL ? list.Total() : WRONG_VALUE ); }

Holen wir uns die Liste der zu zeichnenden Pufferobjekte und geben deren Größe zurück. Wenn die Liste leer ist, wird -1 zurückgegeben.



CreateCalculate() dient zur Erzeugung des Objektes des Berechnungspuffers.

Die Methode wird direkt im Klassenkörper implementiert und liefert das Ergebnis der Methode zur Erstellung eines neuen Puffers (besprochen im vorhergehenden Artikel), an den der Berechnungspufferstatus übergeben wird:

bool CreateCalculate( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_NONE); }

Die Methode GetBufferByLabel() gibt den Zeiger auf das Pufferobjekt durch den grafischen Reihennamen zurück:

CBuffer *CBuffersCollection::GetBufferByLabel( const string plot_label) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_LABEL,plot_label,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(list.Total()- 1 ) : NULL ); }

Wir holen uns die Liste der Pufferobjekte, in der der "Grafische Reihenname" den an die Methode übergebenen Werten entspricht, und geben den Zeiger auf das letzte Objekt aus der Liste zurück. Wenn die Liste leer ist, geben wir NULL zurück. Wenn es mehrere Pufferobjekte mit dem gleichen grafischen Reihennamen gibt, gibt die Methode das allerletzte Pufferobjekt zurück, das mit einem solchen Namen erstellt wurde.



Die Methode GetBufferByTimeframe() gibt den Zeiger auf das Pufferobjekt um den eingestellten Zeitrahmen zurück:

CBuffer *CBuffersCollection::GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TIMEFRAME,timeframe,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(list.Total()- 1 ) : NULL ); }

Holen wir uns die Liste der Pufferobjekte, in der der Zeitrahmen den an die Methode übergebenen Werten entspricht, und geben den Zeiger auf das letzte Objekt aus der Liste zurück. Wenn die Liste leer ist, geben wir NULL zurück. Wenn es mehrere Pufferobjekte mit dem gleichen Zeitrahmen gibt, gibt die Methode das allerletzte Pufferobjekt zurück, das mit der gleichen Chart-Periode erstellt wurde.

Die Methode GetBufferByListIndex() gibt den Pointer auf das Pufferobjekt gemäß dem Index in der Kollektionsliste zurück:

CBuffer *CBuffersCollection::GetBufferByListIndex( const int index_list) { return this .m_list.At(index_list); }

Es wird einfach der Zeiger auf das allerletzte Objekt in der Kollektionsliste der Puffer zurück. Wenn die Liste leer ist, gibt NULL zurück.



Die Methode GetBufferCalculate() gibt den Zeiger auf das Pufferobjekt anhand seiner Seriennummer (in der Reihenfolge der Erstellung Berechnungspuffer) zurück:

CBufferCalculate *CBuffersCollection::GetBufferCalculate( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); }

Holen wir uns aus der Kollektionsliste der Puffer nur die Puffer vom Typ "Berechneter Puffer" und geben den Zeiger auf das Objekt über den Index zurück, der der Methode aus der erhaltenen Liste übergeben wurde. Wenn die resultierende sortierte Liste leer ist oder der Index des notwendigen Objekts, das der Methode übergeben wurde, die erhaltene Liste überschreitet, gibt die NULL zurück.



Die überladenen Methoden InitializePlots() werden verwendet, um alle gezeichneten Puffer in der Kollektion zu initialisieren:

void CBuffersCollection::InitializePlots( const double value, const uchar color_index) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.InitializeAll(value,color_index); } }

Die Methode initialisiert alle zu zeichnenden Puffer der Kollektion mit den in den Parametern übergebenen Puffer- und Farbindexwerten.



Nur zu zeichnende Puffer werden zuerst für die Liste ausgewählt. Dann holen wir das nächste Pufferobjekt der erhaltenen Liste in einer Schleife und initialisieren alle seine Arrays unter Verwendung der Pufferobjektklassenmethode InitializeAll(), wobei die Methodeneingaben an sie übergeben werden.

void CBuffersCollection::InitializePlots( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.InitializeAll(); } }

Die Methode initialisiert alle zu zeichnenden Puffer der Kollektion unter Verwendung des für jedes Pufferobjekt eingestellten Pufferwertes und eines Farbindexwertes gleich Null.



Nur zu zeichnende Puffer werden zuerst für die Liste ausgewählt. Dann holen wir das nächste Pufferobjekt anhand der erhaltenen Liste in einer Schleife und initialisieren alle seine Arrays mit der Pufferobjektklassenmethode InitializeAll() ohne Parameter.

Die überladenen Methoden InitializeCalculates() werden verwendet, um alle Berechnungspuffer in der Sammlung zu initialisieren:

void CBuffersCollection::InitializeCalculates( const double value ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); if (list==NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff==NULL) continue ; buff.InitializeAll( value , 0 ); } }

Die Methode initialisiert alle Berechnungspufferwert.



Nur Berechnungspuffer werden zuerst für die Liste ausgewählt. Dann holen wir das nächste Pufferobjekt durch die erhaltene Liste in einer Schleife und initialisieren sein gesamtes Array mit Hilfe der Pufferobjektklassenmethode InitializeAll(), wobei die Eingabe der Methode an sie übergeben wird.

void CBuffersCollection::InitializeCalculates( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.InitializeAll(); } }

Die Methode initialisiert alle Berechnungspufferwert.



Nur Berechnungspuffer werden zuerst für die Liste ausgewählt. Dann holen wir das nächste Pufferobjekt der erhaltenen Liste in einer Schleife und initialisieren sein Array mit der Pufferobjektklassenmethode InitializeAll() ohne Parameter.

Die Methode SetColors() setzt Farbwerte aus dem Color Array für alle zu zeichnenden Kollektionspuffer.



void CBuffersCollection::SetColors( const color &array_colors[]) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.SetColors(array_colors); } }

Die Methode legt Farbwerte fest, die in den Array-Parametern für alle gezeichneten Sammelpuffer übergeben werden.



Nur zu zeichnende Puffer werden zuerst für die Liste ausgewählt. Dann holen wir das nächste Pufferobjekt der erhaltenen Liste in einer Schleife und spezifizieren die Farbeinstellung dafür mit der Pufferobjektklassenmethode SetColors(), indem wir das Array an die Methodeneingaben übergeben.

Die Methode Clear() löscht die Pufferdaten anhand ihres Index in der Kollektionsliste in dem angegebenen Balken der Zeitreihe:

void CBuffersCollection::Clear( const int buffer_list_index, const int series_index) { CBuffer *buff= this .GetBufferByListIndex(buffer_list_index); if (buff== NULL ) return ; buff.ClearData(series_index); }

Holen wir uns zunächst den Zeiger auf das Pufferobjekt anhand seines Index in der Liste mit der oben beschriebenen Methode GetBufferByListIndex(). Dann löschen wir alle seine Arrays mit der Methode des erhaltenen Pufferobjekts ClearData().

Um die notwendigen Balkenindexdaten beim Zeichnen von Indikatorpufferlinien auf dem aktuellen Chart unter Verwendung von Daten aus anderen Zeiträumen berechnen zu können, müssen wir den Zeiger auf die Kollektionsliste aller verwendeten Zeitreihen, die sich in der Kollektionsklasse der Zeitreihen befinden, an die Kollektionsklasse

übergeben. Am einfachsten geht dies bei der Programminitialisierung, wenn alle Objekte der Bibliotheksklassen bereits erstellt sind.

Die Klassenmethode OnInit() weist den übergebenen Zeiger auf die Klasse der Zeitreihensammlung der m_Zeitreihe Variablen zu:

void OnInit (CTimeSeriesCollection *timeseries) { this .m_timeseries=timeseries; }

Im weiteren Verlauf werde ich die Methode in den Bibliotheksinitialisierungsfunktionen innerhalb von Programmen aufrufen. Dafür gibt es bereits alle notwendigen Funktionen. Weiter unten werde ich einfach den Aufruf der Methode in der erforderlichen Klassenmethode der CEngine hinzufügen.

Die Klasse enthält bereits die Methoden zum Setzen der Werte für Indikatorpuffer nach Puffertyp (Pfeile, Linie usw.) sowie zum Setzen des Farbindex für diese Puffer und zum Löschen aller Puffer-Arrays. Insgesamt habe ich 28 Methoden hinzugefügt. Es macht keinen Sinn, jede einzelne hier zu beschreiben — alle Methoden werden in den unten angehängten Dateien vorgestellt. Sie sind von der Logik her identisch. Der einzige Unterschied ist die Anzahl der Arrays, die Puffer verschiedener Typen haben. Daher werden wir hier nur die Pfeilpuffer-Methoden besprechen.

Die Methode, die den Wert durch den Pfeilpuffer-Zeitreihenindex setzt:

void CBuffersCollection::SetBufferArrowValue( const int number , const int series_index , const double value , const uchar color_index , bool as_current= false ) { CBufferArrow *buff= this .GetBufferArrow(number); if (buff==NULL) return ; if (as_current) { buff.SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); return ; } int index_bar_period=series_index; int num_bars= this .GetBarsData(buff,series_index,index_bar_period); if (num_bars==WRONG_VALUE) return ; for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { int index=index_bar_period-i; if (index< 0 ) break ; buff.SetBufferValue( 0 ,index, value ); buff.SetBufferColorIndex(index,color_index); } }

Die Logik der Methode wird in den Code-Kommentaren beschrieben. Lassen Sie mich jedoch einige Nuancen verdeutlichen.

Die Methode erhält die Nummer des Pfeilpufferobjekts. Die Nummer bedeutet die Seriennummer, die aus allen erstellten Pfeilpuffern besteht. Der allererste Pfeilpuffer, den wir im benutzerdefinierten Programm erstellt haben, hat die Nummer 0, der zweite ist 1, der dritte ist 2 usw. Verwechseln Sie die Nummern der erstellten Pufferobjekte nicht mit den Pufferobjektindizes in der Kollektionsliste. Indizes von neu hinzugefügten Puffern gehen immer in aufsteigender Reihenfolge und sind nicht von einem Pufferobjekttyp abhängig. Die Anzahl der Pufferobjekte hängt vom Puffertyp ab. Ich habe das Konzept ganz am Anfang des Artikels ausführlich beschrieben.



Die Methode erhält den Balkenindex der Zeitreihen und akzeptiert den Wert, der auch durch den nächsten Parameter übergeben wird, Index der Farbe, mit der die Linie des Indikatorpuffers durch den angegebenen Zeitreihenindex gezeichnet wird, sowie den zusätzlichen Parameter "wie für die aktuelle Zeitreihe".

Die Methoden sind so angeordnet, dass, wenn das Pufferobjekt den Eigenschaftswert "timeframe" (Zeitrahmen) hat, der sich von der aktuellen Chart-Periode unterscheidet, die Indikatorlinie auf dem aktuellen Chart unter Berücksichtigung der Zeitrahmendaten des Pufferobjekts gezeichnet wird, unabhängig vom an die Methode übergebenen Zeitreihenindex. D.h. die Methode zeigt Daten aus anderen Chart-Perioden auf der aktuellen korrekt an, vorausgesetzt, dass das Flag as_current den Wert false (standardmäßig) hat. Wenn das Flag auf true gesetzt ist, arbeitet die Methode nur mit den aktuellen Zeitrahmendaten, unabhängig davon, ob das Pufferobjekt in seinen Eigenschaften eine andere angegebene Chart-Periode hat.



Die Methode, bei der der Farbindex für das Pfeilpufferobjekt anhand seiner Seriennummer in das Farbpuffer-Array: gesetzt wird.

void CBuffersCollection::SetBufferArrowColorIndex( const int number , const int series_index , const uchar color_index ) { CBufferArrow *buff= this .GetBufferArrow(number); if (buff== NULL ) return ; buff.SetBufferColorIndex(series_index,color_index); }

Hier ist alles einfach: Holen Sie das Pfeilpufferobjekt über seinen Index und setzen Sie den angegebenen Farbindex auf den übergebenen Zeitreihenindex.



Die Methode zum Löschen der Daten durch den Pfeilpuffer Zeitreihenindex durch seinen Index:

void CBuffersCollection::ClearBufferArrow( const int number , const int series_index ) { CBufferArrow *buff= this .GetBufferArrow(number); if (buff== NULL ) return ; buff.SetBufferValue( 0 ,series_index, buff.EmptyValue() ); }

Hier erhalten wir das Pfeilpufferobjekt durch seinen Index und setzen den für das Pufferobjekt angegebenen "leeren" Wert auf den übergebenen Zeitreihenindex.

Alle übrigen Methoden zur Arbeit mit anderen Pufferobjekttypen unterscheiden sich bis auf die Anzahl der Arrays und den Pufferobjekttyp nicht grundlegend von den oben besprochenen. Sie können sie selbst untersuchen.



Damit sind die Verbesserungen der Pufferobjektsammelklasse abgeschlossen.

Die vollständige Liste mit allen Änderungen finden Sie in den unten angehängten Dateien.

Ergänzen und Verbessern wir noch die Hauptobjektklasse der Bibliothek CEngine in \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh . Ich werde auf die gleiche Weise vorgehen wie bei der Beschreibung der Verbesserungen der Kollektionsklasse der Puffer: Zuerst werden wir uns die Ergänzungen und Änderungen im Klassenkörper ansehen, und dann werde ich jede der Methoden analysieren.

Es macht keinen Sinn, die vollständige Liste hier anzuzeigen, da sie recht umfangreich ist. Stattdessen werde ich Auszüge mit implementierten Änderungen und Ergänzungen vorstellen:

class CEngine { private : public : ENUM_BAR_BODY_TYPE SeriesBarType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); ENUM_BAR_BODY_TYPE SeriesBarType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); bool SeriesCopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);} CBuffersCollection *GetBuffersCollection( void ) { return & this .m_buffers; } CArrayObj *GetListBuffers( void ) { return this .m_buffers.GetList(); } CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label) { return this .m_buffers.GetBufferByLabel(plot_label); } CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_buffers.GetBufferByTimeframe(timeframe);} CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index) { return this .m_buffers.GetBufferByPlot(plot_index); } CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list) { return this .m_buffers.GetBufferByListIndex(index_list);} CBuffer *GetLastBuffer( void ); CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferArrow(number); } CBufferLine *GetBufferLine( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferLine(number); } CBufferSection *GetBufferSection( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferSection(number); } CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); } CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); } CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); } CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferFilling(number); } CBufferBars *GetBufferBars( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferBars(number); } CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferCandles(number); } CBufferCalculate *GetBufferCalculate( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferCalculate(number); } int BuffersPropertyPlotsTotal( void ) { return this .m_buffers.PropertyPlotsTotal(); } int BuffersPropertyBuffersTotal( void ) { return this .m_buffers.PropertyBuffersTotal(); } bool BufferCreateArrow( void ) { return this .m_buffers.CreateArrow(); } bool BufferCreateLine( void ) { return this .m_buffers.CreateLine(); } bool BufferCreateSection( void ) { return this .m_buffers.CreateSection(); } bool BufferCreateHistogram( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram(); } bool BufferCreateHistogram2( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram2(); } bool BufferCreateZigZag( void ) { return this .m_buffers.CreateZigZag(); } bool BufferCreateFilling( void ) { return this .m_buffers.CreateFilling(); } bool BufferCreateBars( void ) { return this .m_buffers.CreateBars(); } bool BufferCreateCandles( void ) { return this .m_buffers.CreateCandles(); } bool BufferCreateCalculate( void ) { return this .m_buffers.CreateCalculate(); } void BuffersInitPlots( const double value, const uchar color_index) { this .m_buffers.InitializePlots(value,color_index); } void BuffersInitPlots( void ) { this .m_buffers.InitializePlots(); } void BuffersInitCalculates( const double value) { this .m_buffers.InitializeCalculates(value); } void BuffersInitCalculates( void ) { this .m_buffers.InitializeCalculates(); } double BufferDataArrow( const int number, const int series_index); double BufferDataLine( const int number, const int series_index); double BufferDataSection( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram20( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram21( const int number, const int series_index); double BufferDataZigZag0( const int number, const int series_index); double BufferDataZigZag1( const int number, const int series_index); double BufferDataFilling0( const int number, const int series_index); double BufferDataFilling1( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsOpen( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsHigh( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsLow( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsClose( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesOpen( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesHigh( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesLow( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesClose( const int number, const int series_index); void BufferSetDataArrow( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataLine( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataSection( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataHistogram( const int number, const int series_index, const double value, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataCalculate( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataHistogram20( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataHistogram21( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataHistogram2( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataZigZag0( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataZigZag1( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataZigZag( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataFilling0( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataFilling1( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataFilling( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1, bool as_current= false ); void BufferSetDataBarsOpen( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataBarsHigh( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataBarsLow( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataBarsClose( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataBars( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ); void BufferSetDataCandlesOpen( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataCandlesHigh( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataCandlesLow( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataCandlesClose( const int number, const int series_index, const double value); void BufferSetDataCandles( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ); color BufferArrowColor( const int number, const int series_index); color BufferLineColor( const int number, const int series_index); color BufferSectionColor( const int number, const int series_index); color BufferHistogramColor( const int number, const int series_index); color BufferHistogram2Color( const int number, const int series_index); color BufferZigZagColor( const int number, const int series_index); color BufferFillingColor( const int number, const int series_index); color BufferBarsColor( const int number, const int series_index); color BufferCandlesColor( const int number, const int series_index); int BufferArrowColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferLineColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferSectionColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferHistogramColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferHistogram2ColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferZigZagColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferFillingColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferBarsColorIndex( const int number, const int series_index); int BufferCandlesColorIndex( const int number, const int series_index); void BuffersSetColors( const color &array_colors[]) { this .m_buffers.SetColors(array_colors); } void BufferArrowSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferArrowColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferLineSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferLineColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferSectionSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferSectionColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferHistogramSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferHistogramColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferHistogram2SetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferHistogram2ColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferZigZagSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferZigZagColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferFillingSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferFillingColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferBarsSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferBarsColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferCandlesSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers.SetBufferCandlesColorIndex(number,series_index,color_index); } void BufferClear( const int buffer_list_index, const int series_index) { this .m_buffers.Clear(buffer_list_index,series_index); } void BufferArrowClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferArrow(number,series_index); } void BufferLineClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferLine(number,series_index); } void BufferSectionClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferSection(number,series_index); } void BufferHistogramClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferHistogram(number,series_index); } void BufferHistogram2Clear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferHistogram2(number,series_index);} void BufferZigZagClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferZigZag(number,series_index); } void BufferFillingClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferFilling(number,series_index); } void BufferBarsClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferBars(number,series_index); } void BufferCandlesClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferCandles(number,series_index); } void BuffersPrintShort( void ); void TradingSetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetMagic( const uint magic, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetComment( const string comment, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetDeviation( const ulong deviation, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetVolume( const double volume= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetAsyncMode( const bool async_mode= false , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTotalTry( const uchar attempts) { this .m_trading.SetTotalTry(attempts); } ENUM_LOG_LEVEL TradingGetLogLevel( const string symbol_name) { return this .m_trading.GetTradeObjLogLevel(symbol_name); } void SetSoundsStandart( const string symbol= NULL ) { this .m_trading.SetSoundsStandart(symbol); } void SetUseSounds( const bool flag) { this .m_trading.SetUseSounds(flag); } void SetSound( const ENUM_MODE_SET_SOUND mode, const ENUM_ORDER_TYPE action, const string sound, const string symbol= NULL ) { this .m_trading.SetSound(mode,action,sound,symbol); } bool PlaySoundByDescription( const string sound_description); void CollectionOnInit( void ) { this .m_trading. OnInit ( this .GetAccountCurrent(),m_symbols.GetObject(),m_market.GetObject(),m_history.GetObject(),m_events.GetObject()); this .m_buffers. OnInit ( this .m_time_series.GetObject()); }

Die überladene Methode SeriesBarType() gibt den Typ des angegebenen Balkens auf dem angegebenen Symbol und der angegebenen Chart-Periode zurück durch den angegebenen Index der entsprechenden Zeitreihe:



ENUM_BAR_BODY_TYPE CEngine::SeriesBarType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.TypeBody() : (ENUM_BAR_BODY_TYPE) WRONG_VALUE ); }

Wir rufen das erforderliche Balkenobjekt aus der Zeitreihensammlung über den angegebenen Zeitreihenindex ab und geben seinen Typ zurück (bullish/bearish/zero/mit einem Nullkörper). Wenn es nicht gelungen ist, einen Balken zu erhalten, wird -1 zurückgegeben, andernfalls



nach der Zeit:

ENUM_BAR_BODY_TYPE CEngine::SeriesBarType( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.TypeBody() : (ENUM_BAR_BODY_TYPE) WRONG_VALUE ); }

Holen Sie das erforderliche Balkenobjekt aus der Zeitreihensammlung bis zum angegebenen Zeitpunkt und geben Sie seinen Typ zurück (auf-, abwärts oder Null ohne Körper).

Wenn es nicht gelungen ist, einen Balken zu erhalten, wird -1 zurückgegeben, andernfalls

Es ist praktisch, die Methoden in Indikatoren zu verwenden, um eine Farbe des erforderlichen Balkens (oder der erforderlichen Balken, wenn Daten aus anderen Zeitreihen gezeichnet werden) zu bestimmen.

Die Methode GetBufferByLabel() gibt den Zeiger auf das Pufferobjekt mit dem Namen seiner grafischen Reihe zurück:

CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label) { return this .m_buffers.GetBufferByLabel(plot_label); }

Es wird das Ergebnis der oben besprochenen Methode der gleichnamigen Puffersammelklasse zurückgegeben.

Die Methode GetBufferByTimeframe() gibt den Zeiger auf das Pufferobjekt durch seine "timeframe"-Eigenschaft zurück:

CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_buffers.GetBufferByTimeframe(timeframe);}

Es wird das Ergebnis der oben besprochenen Methode der gleichnamigen Puffersammelklasse zurückgegeben.

Die Methode GetBufferByListIndex() gibt den Zeiger auf das Pufferobjekt anhand seines Indexes in der Kollektionsliste der Puffer der Kollektionsklasse der Puffer zurück:

CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list) { return this .m_buffers.GetBufferByListIndex(index_list);}

Es wird das Ergebnis der oben besprochenen Methode der gleichnamigen Puffersammelklasse zurückgegeben.

Die Methode GetLastBuffer() gibt den Zeiger auf das zuletzt erstellte Pufferobjekt zurück:

CBuffer *CEngine::GetLastBuffer( void ) { CArrayObj *list= this .GetListBuffers(); if (list== NULL ) return NULL ; return list.At(list.Total()- 1 ); }

Wir holen uns den Zeiger auf die Kollektionsliste der Puffer und geben das letzte Pufferobjekt aus der Liste zurück.

Die Methode GetBufferCalculate() gibt das Ergebnis der oben besprochenen Methode der gleichnamigen Kollektionsklasse der Puffer zurück:

CBufferCalculate *GetBufferCalculate( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferCalculate(number); }

Die Methoden BuffersPropertyPlotsTotal() und BuffersPropertyBuffersTotal() wurden von den Methoden BufferPlotsTotal() und BuffersTotal() entsprechend umbenannt. Sie geben die Ergebnisse der Methoden PropertyPlotsTotal() und PropertyBuffersTotal() der Puffersammelklasse zurück, die ich oben betrachtet habe:

int BuffersPropertyPlotsTotal( void ) { return this .m_buffers.PropertyPlotsTotal(); } int BuffersPropertyBuffersTotal( void ) { return this .m_buffers.PropertyBuffersTotal(); }

Die Methode BufferCreateCalculate() gibt das Ergebnis der Methode CreateCalculate() der Kollektionsklasse der Puffer zurück, die ich oben besprochen habe:

bool BufferCreateCalculate( void ) { return this .m_buffers.CreateCalculate(); }

Gegenwärtig gibt es eine Einschränkung bei der Verwendung der Methode zum Erstellen eines Berechnungspuffers: Alle Berechnungspuffer sollten erstellt werden, wenn alle erforderlichen gezeichneten Puffer bereits vorhanden sind. Wenn wir einen Berechnungspuffer zwischen mehreren gezeichneten Puffern erstellen, verstößt dies gegen die Reihenfolge der Einstellung von Arrays für Indikatorpuffer. Infolgedessen werden alle gezeichneten Indikatorpuffer, die nach dem Berechnungspuffer erstellt wurden, nicht angezeigt. Ich habe den Grund für dieses Verhalten noch nicht gefunden, aber ich habe die feste Absicht, dies später zu korrigieren.



Die überladene Methode BuffersInitPlots() initialisiert alle gezeichneten Puffer mit der Methode InitializePlots() der Puffersammlungsklasse, die ich oben besprochen habe:

void BuffersInitPlots( const double value , const uchar color_index) { this .m_buffers.InitializePlots( value ,color_index); } void BuffersInitPlots( void ) { this .m_buffers.InitializePlots(); }

Die überladene Methode BuffersInitCalculates() initialisiert alle Berechnungspuffer mit der Methode InitializeCalculates() der Puffersammlungsklasse, die ich oben betrachtet habe:

void BuffersInitCalculates( const double value ) { this .m_buffers.InitializeCalculates( value ); } void BuffersInitCalculates( void ) { this .m_buffers.InitializeCalculates(); }

Die Methode BufferSetDataCalculate() setzt Daten für den Berechnungspuffer unter Verwendung der Methode SetBufferCalculateValue() der Kollektionsklasse der Puffer, die ich oben betrachtet habe:



void CEngine::BufferSetDataCalculate( const int number, const int series_index, const double value ) { this .m_buffers.SetBufferCalculateValue(number,series_index, value ); }

Die Methoden BufferSetDataArrow(), BufferSetDataLine(), BufferSetDataSection(), BufferSetDataHistogram(), BufferSetDataHistogram2(), Die Methoden BufferSetDataZigZag(), BufferSetDataFilling(), BufferSetDataBars() und BufferSetDataCandles() wurden geändert. Jetzt setzen sie die Daten der entsprechenden Puffer unter Verwendung der oben betrachteten Methoden der Kollektionsklasse der Puffer:

void CEngine::BufferSetDataArrow( const int number, const int series_index, const double value , const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferArrowValue(number,series_index, value ,color_index,as_current); } void CEngine::BufferSetDataLine( const int number, const int series_index, const double value , const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferLineValue(number,series_index, value ,color_index,as_current); } void CEngine::BufferSetDataSection( const int number, const int series_index, const double value , const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferSectionValue(number,series_index, value ,color_index,as_current); } void CEngine::BufferSetDataHistogram( const int number, const int series_index, const double value , const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferHistogramValue(number,series_index, value ,color_index,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataHistogram2( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferHistogram2Value(number,series_index,value1,value2,color_index,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataZigZag( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, const uchar color_index, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferZigZagValue(number,series_index,value1,value2,color_index,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataFilling( const int number, const int series_index, const double value1, const double value2, bool as_current= false ) { this .m_buffers.SetBufferFillingValue(number,series_index,value1,value2,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataBars( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff== NULL ) return ; this .m_buffers.SetBufferBarsValue(number,series_index,open,high,low,close,color_index,as_current); }

...

void CEngine::BufferSetDataCandles( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close, const uchar color_index, bool as_current= false ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff== NULL ) return ; this .m_buffers.SetBufferCandlesValue(number,series_index,open,high,low,close,color_index,as_current); }

Alle diese Methoden sind Mehrperiodenverfahren, die es uns ermöglichen, angeforderte Daten anderer Perioden auf dem aktuellen Chart innerhalb eines Aufrufs anzuzeigen.



Die Methoden PufferPfeilFarbe(), PufferZeileFarbe(), PufferAbschnittFarbe(), PufferHistogrammFarbe(), PufferHistogramm2Farbe(), PufferZigZagColor(), PufferFillingColor(), PufferBarsColor(), PufferKerzenColor(), PufferPfeilColorIndex(), PufferLineColorIndex(), BufferSectionColorIndex(), BufferHistogramColorIndex(), BufferHistogram2ColorIndex(), BufferZigZagColorIndex(), Die Methoden BufferFillingColorIndex(), BufferBarsColorIndex() und BufferCandlesColorIndex() wurden lediglich zur besseren Lesbarkeit innerhalb des Programms umbenannt.



Zum Beispiel hieß die Methode BufferArrowColor() früher BufferColorArrow(), was bei der Bestimmung ihres Zwecks zu Verwirrung führen konnte. Jetzt beschreiben all diese Methoden zuerst den Puffertyp, danach geben sie das zurück, was visuell umfassender und korrekter zu sein scheint.

Die Methode BuffersSetColors() setzt Farbwerte für alle Indikatorpuffer aus dem übergebenen Farbarray mit Hilfe der Methode SetColors() der Kollektionsklasse der Puffer, die ich oben besprochen habe:

void BuffersSetColors( const color &array_colors[]) { this .m_buffers.SetColors(array_colors); }

Die Methoden zum Setzen des Farbindex auf bestimmte Pufferobjekte wurden überarbeitet. Jetzt rufen sie die entsprechenden Methoden der Kollektionsklasse der Puffer des Objekts auf, die oben besprochen wurden:



void BufferArrowSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferArrowColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferLineSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferLineColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferSectionSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferSectionColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferHistogramSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferHistogramColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferHistogram2SetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferHistogram2ColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferZigZagSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferZigZagColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferFillingSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferFillingColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferBarsSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferBarsColorIndex (number,series_index,color_index); } void BufferCandlesSetColorIndex( const int number, const int series_index, const uchar color_index) { this .m_buffers. SetBufferCandlesColorIndex (number,series_index,color_index); }

Die Methode BufferClear() löscht die Pufferdaten anhand ihres Index in der Liste in der angegebenen Zeitreihenleiste mit Hilfe der Methode Clear() der Kollektionsklasse der Pufferobjekte:

void BufferClear( const int buffer_list_index, const int series_index) { this .m_buffers.Clear(buffer_list_index,series_index); }

Die Methoden zum Löschen von Pufferobjekten löschen die Daten aller Arrays des angegebenen Puffers unter Verwendung der geeigneten Methoden der oben besprochenen Pufferobjektsammelklasse:

void BufferArrowClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferArrow (number,series_index); } void BufferLineClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferLine (number,series_index); } void BufferSectionClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferSection (number,series_index); } void BufferHistogramClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferHistogram (number,series_index); } void BufferHistogram2Clear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferHistogram2 (number,series_index);} void BufferZigZagClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferZigZag (number,series_index); } void BufferFillingClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferFilling (number,series_index); } void BufferBarsClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferBars (number,series_index); } void BufferCandlesClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers. ClearBufferCandles (number,series_index); }

Die Methode BuffersPrintShort() zeigt die Kurzbeschreibung aller im Programm angelegten und in der Pufferobjektsammlung gespeicherten Indikatorpuffer an:

void CEngine::BuffersPrintShort( void ) { CArrayObj *list= this .GetListBuffers(); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.PrintShort(); } }

Die Logik der Methode wird in den Code-Kommentaren beschrieben und ist recht einfach: In einer Schleife durch die Liste aller Kollektionsliste der Puffer holen wir uns den nächsten Puffer und lassen sich dessen Kurzbeschreibung mit der Methode PrintShort() der Pufferobjektklasse anzeigen.

Ich habe bereits erwähnt, dass wir den Zeiger auf das Objekt der Zeitreihensammlungsklasse an die Kollektionsklasse des Pufferobjekts übergeben müssen.

Wir verfügen bereits über die Methode CollectionOnInit(). Wir übergeben alle benötigten Kollektionen der Bibliothek, indem wir die Methode aufrufen. Jetzt ist es an der Zeit, zu der Methode den benötigten Zeiger hinzuzufügen. Wir tun dies, indem wir die zuvor besprochene Methode OnInit() der Klasse der Kollektionsklasse der Puffer aufrufen:

void CollectionOnInit( void ) { this .m_trading. OnInit ( this .GetAccountCurrent(),m_symbols.GetObject(),m_market.GetObject(),m_history.GetObject(),m_events.GetObject()); this .m_buffers. OnInit ( this .m_time_series.GetObject()); }

Diese Methode wird in OnInit() von bibliotheksbasierten Programmen aufgerufen.

Um genauer zu sein, wird die Funktion zum Initialisieren der OnInitDoEasy() Bibliothek in OnInit() aufgerufen. Die Bibliothek OnInitDoEasy() wiederum enthält den Aufruf dieser Methode zusammen mit anderen konfigurierenden Aktionen.



Damit ist die Verbesserung der Bibliotheksklassen abgeschlossen.

Lassen Sie uns die Erstellung des Mehrperiodenindikators testen.



Tests

Um den Test durchzuführen, nehmen wir den Indikator Testindikator aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn in \MQL5\Indikatoren\TestDoEasy\Teil45\ als TestDoEasyPart45.mq5.

Der Indikator weist in seinen Einstellungen einen Zeitrahmen auf, der in seiner Arbeit verwendet werden sollte. Außerdem wird er auch die Möglichkeit haben, verschiedene Zeichentypen auszuwählen. Die auf dem Chart angezeigten Puffer sollen von den gewählten Zeichentypen abhängen.



Die Zeichenfolge des Indikators aus dem vorherigen Artikel

ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_CURRENT;

wird ersetzt durch die neue:

ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST ;

Hier habe ich den Indikator, der mit dem aktuellen Zeitrahmen arbeitet, durch den Indikator ersetzt, der mit der Liste der Zeitrahmen arbeitet. Jetzt wartet der Indikator darauf, dass die Liste der Zeitrahmen, die sich in dem für ihre Speicherung vorgesehenen Array befindet, zu arbeiten beginnt.

Als Nächstes fügen wir die Eingabe, wo der benötigte Zeitrahmen festgelegt ist, zu den Einstellungen hinzu (Standard ist die aktuelle Einstellung). Dann wird der gewählte Zeitrahmen in OnInit() in das Array geschrieben. Auf diese Weise werden wir die erforderliche Chart-Periode festlegen, aus der der Indikator Daten für die Anzeige auf dem aktuellen Chart entnehmen soll.

sinput ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod = PERIOD_CURRENT ; int OnInit () { InpUsedTFs=TimeframeDescription(InpPeriod);

Nachdem der Zeitrahmen in das Array geschrieben wurde, verwendet die Bibliothek diesen Wert, um die erforderlichen Zeitreihen zu erstellen.

Als Nächstes erstellen wir einfach Puffer mit allen Zeichnungstypen , setzen für sie Anzeige-Flags im Datenfenster in Abhängigkeit von den entsprechenden Eingabeeinstellungen und setzen den in den Einstellungen für sie angegebenen Zeitrahmen:

engine.BufferCreateArrow(); engine.BufferCreateLine(); engine.BufferCreateSection(); engine.BufferCreateHistogram(); engine.BufferCreateHistogram2(); engine.BufferCreateZigZag(); engine.BufferCreateFilling(); engine.BufferCreateBars(); engine.BufferCreateCandles(); engine.BufferCreateCalculate(); if (engine.BuffersPropertyPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BuffersPropertyPlotsTotal()); if (engine.BuffersPropertyBuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersPropertyBuffersTotal()); color array_colors[]={ clrDodgerBlue , clrRed , clrGray }; engine.BuffersSetColors(array_colors); CBuffer *buff_zz=engine.GetBufferByPlot( 5 ); if (buff_zz!= NULL ) { buff_zz.SetWidth( 2 ); } for ( int i= 0 ;i<engine.GetListBuffers().Total();i++) { CBuffer *buff=engine.GetListBuffers().At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.SetShowData(IsUse(buff.Status())); buff.SetTimeframe(InpPeriod); }

Da ich die Indizierungsrichtung wie in der Zeitreihe innerhalb von Indikatoren verwenden werde (aufgrund der Art und Weise, wie die Speicherung von Zeitreihen in der Bibliothek angeordnet ist), erstellen wir eine weitere Funktion zur Übergabe aller Daten-Arrays von OnCalculate() an die Bibliothek. Zuvor wurde dies durch die Funktion CopyData() durchgeführt, in der das Flag "wie in der Zeitreihe" für Arrays gesetzt wurde und sein vorheriger Status dann zurückgegeben wurde:

void CopyData( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { bool as_series_time= ArrayGetAsSeries (time); if (!as_series_time) ArraySetAsSeries (time, true ); bool as_series_open= ArrayGetAsSeries (open); if (!as_series_open) ArraySetAsSeries (open, true ); bool as_series_high= ArrayGetAsSeries (high); if (!as_series_high) ArraySetAsSeries (high, true ); bool as_series_low= ArrayGetAsSeries (low); if (!as_series_low) ArraySetAsSeries (low, true ); bool as_series_close= ArrayGetAsSeries (close); if (!as_series_close) ArraySetAsSeries (close, true ); bool as_series_tick_volume= ArrayGetAsSeries (tick_volume); if (!as_series_tick_volume) ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); bool as_series_volume= ArrayGetAsSeries (volume); if (!as_series_volume) ArraySetAsSeries (volume, true ); bool as_series_spread= ArrayGetAsSeries (spread); if (!as_series_spread) ArraySetAsSeries (spread, true ); rates_data.rates_total=rates_total; rates_data.prev_calculated=prev_calculated; rates_data.rates.time=time[ 0 ]; rates_data.rates.open=open[ 0 ]; rates_data.rates.high=high[ 0 ]; rates_data.rates.low=low[ 0 ]; rates_data.rates.close=close[ 0 ]; rates_data.rates.tick_volume=tick_volume[ 0 ]; rates_data.rates.real_volume=( #ifdef __MQL5__ volume[ 0 ] #else 0 #endif); rates_data.rates.spread=( #ifdef __MQL5__ spread[ 0 ] #else 0 #endif); if (!as_series_time) ArraySetAsSeries (time, false ); if (!as_series_open) ArraySetAsSeries (open, false ); if (!as_series_high) ArraySetAsSeries (high, false ); if (!as_series_low) ArraySetAsSeries (low, false ); if (!as_series_close) ArraySetAsSeries (close, false ); if (!as_series_tick_volume) ArraySetAsSeries (tick_volume, false ); if (!as_series_volume) ArraySetAsSeries (volume, false ); if (!as_series_spread) ArraySetAsSeries (spread, false ); }

Als Nächstes habe ich "diese Arrays noch einmal umgedreht", damit sie mit der Bibliothekszeitreihe in OnCalculate() korrekt funktionieren:

ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true );

Um unnötige Arbeit zu vermeiden, lassen Sie uns noch eine weitere Funktion in der Datei der Bibliotheksdienstfunktionen erstellen, bei der die an sie übergebenen Arrays wie in der Zeitreihe die Indexierungsrichtung erhalten. Öffnen Sie \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh und fügen Sie die neue Funktion hinzu:

void CopyDataAsSeries( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); rates_data.rates_total=rates_total; rates_data.prev_calculated=prev_calculated; rates_data.rates.time=time[ 0 ]; rates_data.rates.open=open[ 0 ]; rates_data.rates.high=high[ 0 ]; rates_data.rates.low=low[ 0 ]; rates_data.rates.close=close[ 0 ]; rates_data.rates.tick_volume=tick_volume[ 0 ]; rates_data.rates.real_volume=( #ifdef __MQL5__ volume[ 0 ] #else 0 #endif); rates_data.rates.spread=( #ifdef __MQL5__ spread[ 0 ] #else 0 #endif); }

Die Funktion macht dasselbe wie die vorhergehende, aber sie setzt die Arrays nicht auf ihre ursprüngliche Indexierung zurück. Anstatt die Funktion CopyData() vom Indikator aus aufzurufen, rufen wir nun die neue Funktion auf — CopyDataAsSeries(). Dies erspart uns die Neueinstellung der gewünschten Indizierung für die Arrays:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyDataAsSeries(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); EventsHandling(); } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; engine.BuffersInitPlots(); engine.BuffersInitCalculates(); } CBar *bar= NULL ; uchar color_index= 0 ; for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { engine.BufferArrowClear( 0 , 0 ); engine.BufferLineClear( 0 , 0 ); engine.BufferSectionClear( 0 , 0 ); engine.BufferHistogramClear( 0 , 0 ); engine.BufferHistogram2Clear( 0 , 0 ); engine.BufferZigZagClear( 0 , 0 ); engine.BufferFillingClear( 0 , 0 ); engine.BufferBarsClear( 0 , 0 ); engine.BufferCandlesClear( 0 , 0 ); bar=engine.SeriesGetBar( NULL ,InpPeriod,time[i]); if (bar== NULL ) continue ; color_index=(bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH ? 0 : bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH ? 1 : 2 ); if (IsUse(BUFFER_STATUS_ARROW)) engine.BufferSetDataArrow( 0 ,i,bar.Close(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_LINE)) engine.BufferSetDataLine( 0 ,i,bar.Open(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_SECTION)) engine.BufferSetDataSection( 0 ,i,bar.Close(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM)) engine.BufferSetDataHistogram( 0 ,i,open[i],color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2)) engine.BufferSetDataHistogram2( 0 ,i,bar.Open(),bar.Close(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_ZIGZAG)) { double value1=bar.Low(); double value2=value1; if (color_index== 1 ) { value1=value2=bar.High(); } engine.BufferSetDataZigZag( 0 ,i,value1,value2,color_index); } if (IsUse(BUFFER_STATUS_FILLING)) { double value1=bar.High(); double value2=bar.Low(); if (color_index== 1 ) { value1=bar.Low(); value2=bar.High(); } engine.BufferSetDataFilling( 0 ,i,value1,value2,color_index); } if (IsUse(BUFFER_STATUS_BARS)) engine.BufferSetDataBars( 0 ,i,bar.Open(),bar.High(),bar.Low(),bar.Close(),color_index); if (IsUse(BUFFER_STATUS_CANDLES)) engine.BufferSetDataCandles( 0 ,i,bar.Open(),bar.High(),bar.Low(),bar.Close(),color_index); } return (rates_total); }

Die übrigen Aktionen und die Logik von OnCalculate() werden in den Code-Kommentaren ausführlich beschrieben. Die Arbeit mit dem Mehrperiodenindikator ist viel einfacher geworden. Wir brauchen nichts mehr selbst zu berechnen. Stattdessen können wir einfach Daten in den Puffer schreiben, damit die Bibliothek definieren kann, wohin die Daten gestellt und wie sie angezeigt werden sollen:









Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir die Entwicklung der Indikatorpuffer-Kollektionsklasse fortsetzen und den Betrieb des Indikators im Multisymbolmodus gestalten.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie testen und herunterladen können.

Hinterlassen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen in den Kommentaren.

Bitte bedenken Sie, dass ich hier den MQL5-Testindikator für MetaTrader 5 entwickelt habe.

Die angehängten Dateien sind nur für MetaTrader 5 bestimmt. Die aktuelle Bibliotheksversion wurde nicht mit dem MetaTrader 4 getestet.

Nachdem ich die Kollektion der Indikatorpuffer erstellt und getestet habe, werde ich versuchen, einige MQL5-Funktionen in MetaTrader 4 zu implementieren.

