Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 56): Nutzerdefiniertes Indikatorobjekt, das die Daten von Indikatorobjekten aus der Kollektion holt

Konzept

Fahren wir mit dem Erstellen von Funktionen zur Handhabung von Indikatoren in EAs fort, die auf Basis von Bibliotheksdaten erstellt wurden.

Wir haben bereits Standard-Indikator-Objektklassen erstellt und damit begonnen, sie in die Liste der Kollektionen aufzunehmen. Um das komplette "Set" zu haben, fehlt nur noch ein nutzerdefiniertes Indikatorobjekt. Heute werden wir ein solches Objekt erstellen. Das Konzept seiner Konstruktion wird sich von dem Konzept der Erstellung von Standard-Indikatorobjekten unterscheiden.

Da wir den ultimativen Satz von Standard-Indikatoren im Terminal haben, kann ich Standard-Indikator-Objekte auf der Grundlage von definitiv und im Voraus bekannten Daten für jeden der Indikatoren erstellen. Das tue ich, indem ich eine fest vorgegebene Parameterkombination festlege, die dem erstellten Indikator entspricht. Währenddessen kann der nutzerdefinierte Indikator einen beliebigen Parametersatz haben, der vorher nicht bekannt sein kann.

Aus diesem Grund wird sich das Konzept der Erstellung des nutzerdefinierten Indikatorobjekts von der Erstellung des Standardindikatorobjekts unterscheiden.

Wenn es für die Erstellung des Standard-Indikatorobjekts ausreicht, eine eigene Erstellungsmethode für jedes von ihnen zu erstellen, die alle notwendigen Eigenschaften in ihren Eingängen enthält, müssen wir zur gleichen Zeit, um den nutzerdefinierten Indikator mit einer vorläufig unbekannten Anzahl und Art von Parametern zu erstellen, das vorläufig ausgefüllte Array von Indikator-Eingangsstrukturen an seine Erstellungsmethode übergeben. Alle Parameter und Eigenschaften, die zur Erstellung des Indikators notwendig sind, werden von der Methode übernommen. Daher muss der Nutzer der Bibliothek leider selbständig ein solches Array von Eingabestrukturen ausfüllen, um einen nutzerdefinierten Indikator im Programm zu erstellen.



Da ich versuche, eine Bibliothek zu erstellen, um das Erstellen von Programmen zu vereinfachen, habe ich aus mehreren Varianten die folgende Variante des Aufrufs der erstellten Indikatoren in meinem Programm gewählt: Jeder erstellte Indikator wird mit einer eigenen eindeutigen ID gekennzeichnet sein. Ich werde in der Lage sein, jeden der erstellten Indikatoren durch diese ID aufzurufen. Geschickterweise erstelle ich sie, setze die IDs für sie und ich weiß genau, welche der gesetzten IDs dem einen oder anderen im Programm erstellten Indikator entspricht.



Außer der ID wird es Methoden des Indikators geben, die durch alle seine Parameter aufgerufen werden. D.h. es wird möglich sein, ein Indikatorobjekt zu erhalten, indem man dieselben Parameter angibt, mit denen dieses Indikatorobjekt erstellt wurde, und dann das erhaltene Objekt zu bearbeiten - Daten aus dem Indikator zu erhalten (Methoden für den Datenempfang werden heute erstellt) und sie in Arrays für statistische Untersuchungen zu kopieren (das wird in den folgenden Artikeln sein).





Verbesserung der Bibliothek der Klasse



Wie üblich geben wir zunächst in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh eine neue Bibliotheksmeldung ein.

Hinzufügen der Indizes der neuen Nachrichten:

MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP_TREND, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP_OSCILLATOR, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP_VOLUMES, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP_ARROWS, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_ID, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_EMPTY_VALUE, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SYMBOL, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_NAME, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SHORTNAME, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_IND_PARAMETERS, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_APPLIED_VOLUME, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_FAST_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SLOW_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SIGNAL, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TENKAN_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_KIJUN_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SPANB_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_JAW_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TEETH_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_LIPS_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_JAW_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TEETH_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_LIPS_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_MA_METHOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_APPLIED_PRICE, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_STD_DEVIATION, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_DEVIATION, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_STEP, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_MAXIMUM, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_KPERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_DPERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SLOWING, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_PRICE_FIELD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_CMO_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_SMOOTHING_PERIOD, MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_CUSTOM_PARAM, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_IND_TO_LIST, MSG_LIB_SYS_INVALID_IND_POINTER, MSG_LIB_SYS_IND_ID_EXIST, };

und Textnachrichten, die den neu hinzugefügten Indizes entsprechen:

{ "Arrow indicator" }, { "Indicator ID" } , { "Empty value for plotting, for which there is no drawing" }, { "Indicator symbol" }, { "Indicator name" }, { "Indicator shortname" }, { "Indicator parameters" }, { "Volume type for calculation" }, { "Averaging period" }, { "Fast MA period" }, { "Slow MA period" }, { "Averaging period for their difference" }, { "Tenkan-sen period" }, { "Kijun-sen period" }, { "Senkou Span B period" }, { "Period for the calculation of jaws" }, { "Period for the calculation of teeth" }, { "Period for the calculation of lips" }, { "Horizontal shift of jaws" }, { "Horizontal shift of teeth" }, { "Horizontal shift of lips" }, { "Horizontal shift of the indicator" }, { "Smoothing type" }, { "Price type or handle" }, { "Number of standard deviations" }, { "Deviation of boundaries from the midline" }, { "Price increment step - acceleration factor" }, { "Maximum value of step" }, { , "K-period (number of bars for calculations)" }, { "D-period (period of first smoothing)" }, { "Final smoothing" }, { "Stochastic calculation method" }, { "Chande Momentum period" }, { "Smoothing factor period" }, { "Input parameter" } , { "Error. Failed to add indicator object to list" }, { "Error. Invalid pointer to indicator object passed" } , { "Error. There is already exist an indicator object with ID" } , };





Beim Erstellen eines Standard-Indikator-Objekts, setzen wir sofort in seinem Konstruktor die Gruppe, die dem Indikator-Typ entspricht: Trend, Pfeil, Oszillator oder Volumen-Indikator. Da der Typ des erstellten Indikators im Voraus bekannt ist, kann ich das für Standardindikatoren tun. Für den nutzerdefinierten Indikator muss man seinen Typ (die Gruppe, zu der der Indikator gehört) nicht im Voraus kennen und kann ihn im Konstruktor der Objektklasse einstellen. Deshalb werde ich eine weitere Indikatorgruppe "any" erstellen, die automatisch für ein neu erstelltes Objekt gesetzt wird. Dem Kunden wird eine Funktion zur Verfügung gestellt, mit der er die nutzerdefinierte Indikator-Zugehörigkeitsgruppe einstellen kann, nachdem sein Objekt erstellt wurde.

In der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh in der Enumeration der Indikatorgruppen wird eine neue Konstante eingefügt:

enum ENUM_INDICATOR_GROUP { INDICATOR_GROUP_TREND, INDICATOR_GROUP_OSCILLATOR, INDICATOR_GROUP_VOLUMES, INDICATOR_GROUP_ARROWS, INDICATOR_GROUP_ANY, };

Da wir uns entschieden haben, die erstellte Indikatoren über eindeutige IDs aufzurufen, sollten wir eine neue Eigenschaft zur Enumeration der Indikator-Ganzzahl-Eigenschaften hinzufügen:

enum ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER { INDICATOR_PROP_STATUS = 0 , INDICATOR_PROP_TYPE, INDICATOR_PROP_TIMEFRAME, INDICATOR_PROP_HANDLE, INDICATOR_PROP_GROUP, INDICATOR_PROP_ID, }; #define INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL ( 6 ) #define INDICATOR_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

und wir erhöhen dem entsprechend die Anzahl der Indikator-Ganzzahl-Eigenschaften von 5 auf 6.



Um einen Indikator in der Liste nach seiner ID suchen zu können fügen wir ein neues Sortierkriterium für Indikatoren nach IDs hinzu:

#define FIRST_INDICATOR_DBL_PROP (INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL-INDICATOR_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_INDICATOR_STR_PROP (INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL-INDICATOR_PROP_INTEGER_SKIP+INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL-INDICATOR_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_INDICATOR_MODE { SORT_BY_INDICATOR_INDEX_STATUS = 0 , SORT_BY_INDICATOR_TYPE, SORT_BY_INDICATOR_TIMEFRAME, SORT_BY_INDICATOR_HANDLE, SORT_BY_INDICATOR_GROUP, SORT_BY_INDICATOR_ID, SORT_BY_INDICATOR_EMPTY_VALUE = FIRST_INDICATOR_DBL_PROP, SORT_BY_INDICATOR_SYMBOL = FIRST_INDICATOR_STR_PROP, SORT_BY_INDICATOR_NAME, SORT_BY_INDICATOR_SHORTNAME, };





Da die neuen Eigenschaften für das Indikator-Objekt hinzugefügt wurden, verbessern wir nun die abstrakte Indikator-Objektklasse in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh etwas.



Schreiben wir im 'public' Teil der Klasse zwei Methoden zum Setzen und Abfragen der Eigenschaft "Indikator-ID":

void SetGroup( const ENUM_INDICATOR_GROUP group) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP,group); } void SetEmptyValue( const double value) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE,value); } void SetName( const string name) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_NAME,name); } void SetShortName( const string shortname) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME,shortname); } void SetID( const int id) { this .SetProperty(INDICATOR_PROP_ID,id); } ENUM_INDICATOR_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_INDICATOR_STATUS) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_STATUS);} ENUM_INDICATOR_GROUP Group( void ) const { return (ENUM_INDICATOR_GROUP) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_GROUP); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_TIMEFRAME); } ENUM_INDICATOR TypeIndicator( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_TYPE); } int Handle( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_HANDLE); } int ID( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(INDICATOR_PROP_ID); } double EmptyValue( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_NAME); } string ShortName( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_SHORTNAME); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(INDICATOR_PROP_SYMBOL); }

In Standard-Indikatorobjekten könnten wir Methoden zur Anzeige der Beschreibung jedes Indikatorparameters hinzufügen, da wir definitiv wissen, welcher Parameter eines bestimmten Indikators beschrieben wird. Um die Beschreibung von nutzerdefinierten Indikatorparametern anzuzeigen, können wir den Zweck jedes Parameters eines Indikators, der vorher nicht bekannt ist, nicht definitiv kennen. Daher zeigen wir einfach die Beschreibungen jedes nachfolgenden Parameters aus dem Parameter-Array des MqlParam-Indikators an.

Im 'public' Abschnitt der abstrakten Indikator-Objektklasse deklarieren wir eine Methode zum Anzeigen der Beschreibung der Parameter der MqlParam-Struktur und zwei weitere Methoden: zum Abrufen von Daten aus dem Indikator-Objekt nach Index und Zeit des Balkens:

string GetTypeDescription( void ) const { return m_ind_type_description; } string GetStatusDescription( void ) const ; string GetGroupDescription( void ) const ; string GetTimeframeDescription( void ) const ; string GetEmptyValueDescription( void ) const ; string GetMqlParamDescription( const int index) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} virtual void PrintParameters( void ) {;} double GetDataBuffer( const int buffer_num, const int index); double GetDataBuffer( const int buffer_num, const datetime time); };

Implementieren wir diese Methoden außerhalb des Klassenkörpers:

Hier die Methode, die die Beschreibung der Parameter von MqlParam-Strukturen Array zurückgibt:

string CIndicatorDE::GetMqlParamDescription( const int index ) const { return "[" +( string )index+ "] " +MqlParameterDescription( this .m_mql_param[index]); }

Der Methode, übergeben wir den Parameter-Index als Array und erstellen dann eine Zeichenkette aus Array-Index und der Parameter-Beschreibung in Übereinstimmung mit den Daten in der Struktur durch den angegebenen Array-Index gespeichert. Im Folgenden werde ich die Funktion MqlParameterDescription() schreiben, um die Beschreibung der Daten der MqlParam-Struktur zurückzugeben.

Methoden, die Indikatordaten nach Index und Taktzeit zurückgeben:

double CIndicatorDE::GetDataBuffer( const int buffer_num, const int index) { double array[ 1 ]={ EMPTY_VALUE }; int copied=:: CopyBuffer ( this .Handle(),buffer_num,index, 1 ,array); return (copied== 1 ? array[ 0 ] : this .EmptyValue()); } double CIndicatorDE::GetDataBuffer( const int buffer_num, const datetime time) { double array[ 1 ]={ EMPTY_VALUE }; int copied=:: CopyBuffer ( this .Handle(),buffer_num,time, 1 ,array); return (copied== 1 ? array[ 0 ] : this .EmptyValue()); }

Die Methode erhält Index oder Taktzeit, welche Daten vom Indikator empfangen werden müssen. Mit der Funktion CopyBuffer() wird ein Balken per Index oder Zeit abgefragt und das erhaltene Ergebnis zurückgegeben, geschrieben in das Array. Wenn aus irgendeinem Grund keine Daten empfangen werden konnten, geben die Methoden 'leeren' Werte für das Indikatorobjekt zurück.



Setzen wir im Klassenkonstruktor eine Standard-Indikator-ID (-1):



CIndicatorDE::CIndicatorDE( ENUM_INDICATOR ind_type, string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_INDICATOR_STATUS status, ENUM_INDICATOR_GROUP group, string name, string shortname, MqlParam &mql_params[]) { this .m_type=COLLECTION_INDICATORS_ID; this .m_ind_type_description=IndicatorTypeDescription(ind_type); int count=:: ArrayResize ( this .m_mql_param,:: ArraySize (mql_params)); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { this .m_mql_param[i].type = mql_params[i].type; this .m_mql_param[i].double_value = mql_params[i].double_value; this .m_mql_param[i].integer_value= mql_params[i].integer_value; this .m_mql_param[i].string_value = mql_params[i].string_value; } int handle=:: IndicatorCreate (symbol,timeframe,ind_type,count, this .m_mql_param); this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_STATUS] = status; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_TYPE] = ind_type; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_GROUP] = group; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_TIMEFRAME] = timeframe; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_HANDLE] = handle; this .m_long_prop[INDICATOR_PROP_ID] = WRONG_VALUE ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(INDICATOR_PROP_EMPTY_VALUE)]= EMPTY_VALUE ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(INDICATOR_PROP_SYMBOL)] = (symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_string_prop[ this .IndexProp(INDICATOR_PROP_NAME)] = name; this .m_string_prop[ this .IndexProp(INDICATOR_PROP_SHORTNAME)]= shortname; }

Da jedes Indikator-Handle eindeutig ist, ebenso wie seine ID, die wir nach eigenem Ermessen festlegen, müssen beim Vergleich der beiden Indikatoren für die Identität durch ihre Parameter die beiden oben genannten Parameter übersprungen werden. Andernfalls wird jeder Indikator als eindeutig identifiziert und wir können die Parameter der beiden Indikatoren für die Identität nicht korrekt vergleichen.

Um dies zu vermeiden, überspringen wir die Eigenschaften "Handle" und "ID" in der Methode des Vergleichs der beiden Indikatorobjekte:

bool CIndicatorDE::IsEqual(CIndicatorDE *compared_obj) const { if (!IsEqualMqlParamArrays(compared_obj.m_mql_param)) return false ; int beg= 0 , end=INDICATOR_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER prop=(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER)i; if (prop==INDICATOR_PROP_HANDLE || prop==INDICATOR_PROP_ID) continue ; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=INDICATOR_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=INDICATOR_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_INDICATOR_PROP_STRING prop=(ENUM_INDICATOR_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Hinzufügen der Anzeige der Beschreibung der Indikatoreigenschaft "ID" in der Methode, die die Beschreibung der Integer-Eigenschaft des Indikators zurückgibt:

string CIndicatorDE::GetPropertyDescription(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) { return ( property==INDICATOR_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetStatusDescription() ) : property==INDICATOR_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetTypeDescription() ) : property==INDICATOR_PROP_GROUP ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_GROUP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetGroupDescription() ) : property==INDICATOR_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==INDICATOR_PROP_TIMEFRAME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_TIMEFRAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetTimeframeDescription() ) : property==INDICATOR_PROP_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_HANDLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Fügen wir nun in der Service-Funktionsdatei \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh eine Funktion zur Anzeige der MqlParam-Strukturbeschreibung hinzu:

string MqlParameterDescription( const MqlParam &mql_param) { int type=mql_param.type; string res=CMessage:: Text(MSG_ORD_TYPE) + " " + typename (type) + ": " ; if (type== TYPE_STRING ) res+=mql_param.string_value; else if (type== TYPE_DATETIME ) res+= TimeToString (mql_param.integer_value, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); else if (type== TYPE_COLOR ) res+= ColorToString (( color )mql_param.integer_value, true ); else if (type== TYPE_BOOL ) res+=( string )( bool )mql_param.integer_value; else if (type> TYPE_BOOL && type< TYPE_FLOAT ) res+=( string )mql_param.integer_value; else res+= DoubleToString (mql_param.double_value, 8 ); return res; }

Die Struktur MqlParam enthält mehrere Felder. Eines davon enthält den Datentyp, der in der Struktur gespeichert ist. Anhand dieses Datentyps kann ich erkennen, aus welchem Feld der Struktur die Daten empfangen werden und welche Funktion der Datenstring-Darstellung für die Datenanzeige im Journal verwendet werden soll.

Datentyp holen und mit der Bildung der Zeichenkette beginnen, bestehend aus "Type" +" "+ Datentyp als Zeichenkette + ": "".

Und weiter wird, je nach Datentyp, zum bereits erstellten String die Beschreibung des Wertes, der im Strukturfeld gespeichert ist, zum entsprechenden Typ hinzugefügt, unter Verwendung von Standardfunktionen für die Darstellung des Strings des gewünschten Datentyps.



Am Ende wird die Parameterbeschreibung des nutzerdefinierten Indikators mit vier Parametern bei Verwendung der Methode der Anzeige von MqlParam-Strukturparametern der abstrakten Indikatorobjektklasse und der oben analysierten Servicefunktion im Terminaljournal wie folgt aussehen:

--- Indicator parameters --- - [ 1 ] Type int : 13 - [ 2 ] Type int : 0 - [ 3 ] Type int : 0 - [ 4 ] Type int : 2

Da dem Indikator-Objekt eine neue Eigenschaft hinzugefügt wird - seine ID, zu allen Klassen aller Indikator-Objekte, deren Dateien sich im Ordner \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Standart\ befinden, machen Sie einen kleinen Zusatz zu den Methoden der Anzeige des kurzen Indikator-Namens. Wir fügen einfach den ID-Wert zum Kurznamen hinzu:

void CIndAC::PrintShort( void ) { string id= ( this .ID()> WRONG_VALUE ? ", id #" +( string ) this .ID()+ "]" : "]" ); :: Print (GetStatusDescription(), " " , this .Name(), " " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()), " [handle " , this .Handle() ,id ); }

Hier erstellen wir die ID-Beschreibung. Wohingegen, wenn der Wert der ID größer als -1 ist, wird die ID angezeigt, andernfalls, wenn die ID fehlt (ihr Wert ist -1), wird sie nicht in der Beschreibung angezeigt (nur eine schließende eckige Klammer). Und weiter, die erhaltene Zeichenkette in die Kurzbeschreibung des Indikators einfügen.

Solche Verbesserungen sind bereits in allen Indikatorobjektklassen eingetragen.







Nutzerdefiniertes Indikatorobjekt

Fügen wir nun eine nutzerdefinierte Indikatorobjektklasse hinzu. Legen Sie sie in den Standardindikator-Ordner der Bibliothek \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Standart\. Ich mache das nur, weil die Terminalindikatorliste auch nutzerdefinierte Indikatoren enthält. Das bedeutet, dass er auch zur Terminalindikatorliste gehört.

Die gesamte Klasse im Allgemeinen:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #include "..\\IndicatorDE.mqh" class CIndCustom : public CIndicatorDE { private : public : CIndCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, MqlParam &mql_param[] ) : CIndicatorDE( IND_CUSTOM ,symbol,timeframe, INDICATOR_STATUS_CUSTOM , INDICATOR_GROUP_ANY , mql_param[ 0 ].string_value , mql_param[ 0 ].string_value+ "(" +(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ,mql_param) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property); virtual void PrintShort( void ); virtual void PrintParameters( void ); }; bool CIndCustom::SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CIndCustom::SupportProperty(ENUM_INDICATOR_PROP_DOUBLE property) { return true ; } void CIndCustom::PrintShort( void ) { string id=( this .ID()> WRONG_VALUE ? ", id #" +( string ) this .ID()+ "]" : "]" ); :: Print (GetStatusDescription(), " " , this .Name(), " " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()), " [handle " , this .Handle(),id); } void CIndCustom::PrintParameters( void ) { :: Print ( " --- " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_IND_TEXT_IND_PARAMETERS), " --- " ); int total=:: ArraySize ( this .m_mql_param); for ( int i= 1 ;i<total;i++) { :: Print ( " - " , this .GetMqlParamDescription(i)); } }

Wir kennen alle Methoden bereits durch die Standard-Indikatorobjektklassen. Aber im Gegensatz zu ihnen bekommen wir hier zum Klassenkonstruktor die Parameter des Indikators, die im vorläufig erstellten Array der MqlParam-Eingangsstrukturen erstellt werden, aber nicht in den Eingängen. Und an den geschlossenen Konstruktor der abstrakten Indikator-Objektklasse übergeben wir den Status "custom indicator", die Gruppe “any indicator”, und als Name übergeben wir das allererste Element des Parameter-Arrays, das bei der Erstellung des nutzerdefinierten Indikators obligatorisch den Typ TYPE_STRING hat und der Wert des Feldes string_value enthält den Namen des nutzerdefinierten Indikators. Auf die gleiche Weise erstellen wir den Kurznamen des Indikators, aber zusammen mit der Beschreibung von Symbol und Zeitrahmen. Weiterhin können der Indikatorname und der Kurzname mit den Methoden der übergeordneten Klasse SetName() und SetShortName() geändert werden. Aber der Indikator-Name enthält bereits den Pfad zu ihm. Daher kann (zumindest in dieser Phase der Bibliotheksentwicklung) der Name eines bereits erstellten nutzerdefinierten Indikators nicht geändert werden.



In der Methode, die die Beschreibung der Parameter des Indikatorobjekts im Journal anzeigt, gehen wir wie folgt vor: zuerst die Anzeige der Kopfzeile, dann in der Schleife durch das Indikatorparameter-Array die Anzeige jedes folgenden Parameters unter Verwendung der zuvor analysierten Methoden (insbesondere der Methode der übergeordneten Klasse GetMqlParamDescription()).

Alle Indikatorobjekte werden in der Kollektion der Klasse CIndicatorsCollection in \MQL5\Include\DoEasy\Collections\IndicatorsCollection.mqh gespeichert.



Beim Hinzufügen des Indikators zur Liste der Kollektionen muss zusätzlich die Eindeutigkeit seiner ID geprüft werden. Und wir fügen die Sichtbarkeit der nutzerdefinierten Indikatorenklasse hinzu, damit die Kollektionen der Indikatoren mit ihnen umgehen können.

Wir fügen die Datei der nutzerdefinierten Indikatorklasse in die Klasse der Indikatorobjekte der Kollektion ein:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAC.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAD.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndADX.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndADXW.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAlligator.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndAO.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndATR.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndBands.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndBears.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndBulls.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndBWMFI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndCCI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndChaikin.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndCustom.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndDEMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndDeMarker.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndEnvelopes.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndForce.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndFractals.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndFRAMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndGator.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndIchimoku.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndMACD.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndMFI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndMomentum.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndOBV.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndOsMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndRSI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndRVI.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndSAR.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndStDev.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndStoch.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndTEMA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndTRIX.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndVIDYA.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndVolumes.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Standart\IndWPR.mqh"

Im 'private' Klassenabschnitt deklarieren wir eine Methode zum Hinzufügen von Indikatorobjekten zur Kollektion und eine Methode, die die Verfügbarkeit von Indikatorobjekten mit eingestellter ID in der Liste prüft:

class CIndicatorsCollection : public CObject { private : CListObj m_list; MqlParam m_mql_param[]; CIndicatorDE *CreateIndicator( const ENUM_INDICATOR ind_type, MqlParam &mql_param[], const string symbol_name= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_CURRENT ); int AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator, const int id); int Index(CIndicatorDE *compared_obj); bool CheckID( const int id); public :

Im Abschnitt 'public' der Klasse deklarieren wir eine Methode, die den Zeiger auf das nutzerdefinierte Indikatorobjekt durch seine Gruppe und die im Array MqlParam spezifizierten Parameter zurückgibt (im Gegensatz zu den Standard-Indikatoren können die Parameter nur durch ihre Übergabe in einem solchen Array angegeben werden):

CIndicatorDE *GetIndCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price); CIndicatorDE *GetIndCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, ENUM_INDICATOR_GROUP group , MqlParam ¶m[] ); CIndicatorDE *GetIndDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price);

Fügen wir im Deklarationsblock der Methoden zur Erstellung von Indikatoren erstens zu den Parametern jeder Methode Angabe der Indikator-ID und zweitens die Deklaration der Methode zur Erstellung eines nutzerdefinierten Indikators hinzu. Ich werde nicht die vollständige Deklarationsliste dieser Methoden bereitstellen. Stattdessen werde ich nur drei Methoden bereitstellen (alle Methoden sind bereits verbessert und Sie können sie in den angehängten Dateien finden):

int CreateCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id , const int ma_period= 14 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_TYPICAL ); int CreateCustom ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id , ENUM_INDICATOR_GROUP group , MqlParam &mql_param[] ); int CreateDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id , const int ma_period= 14 , const int ma_shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE );

In allen Methoden wurde nach der Eingabe von Symbol und Zeitrahmen die obligatorische Angabe der Indikator-ID bei dessen Erstellung hinzugefügt.

In der Methode der Erstellung des nutzerdefinierten Indikators wird zusätzlich die Indikatorgruppe angegeben und das Array der Indikatorparameter, die vorher erstellt und gefüllt wurden, übergeben. Der nutzerdefinierte Indikator wird auf Basis dieser Parameter erstellt.

Am Ende des Klassenkörpers deklarieren wir die Methode zum Setzen der ID für den angegebenen Indikator und die Methode, die das Indikatorobjekt mit der angegebenen ID zurückgibt:



void SetID(CIndicatorDE *indicator, const int id); CIndicatorDE *GetIndByID( const uint id); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CIndicatorsCollection(); };

Analysieren wir nun alle deklarierten Methoden.

In der privaten Methode der Erstellung eines neuen Indikatorobjekts Erstellung eines neuen Objekts - nutzerdefinierter Indikator:



CIndicatorDE *CIndicatorsCollection::CreateIndicator( const ENUM_INDICATOR ind_type, MqlParam &mql_param[], const string symbol_name= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_CURRENT ) { string symbol=(symbol_name== NULL || symbol_name== "" ? :: Symbol () : symbol_name); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=(period== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : period); CIndicatorDE *indicator= NULL ; switch (ind_type) { case IND_AC : indicator= new CIndAC(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_AD : indicator= new CIndAD(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ADX : indicator= new CIndADX(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ADXW : indicator= new CIndADXW(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ALLIGATOR : indicator= new CIndAlligator(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_AMA : indicator= new CIndAMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_AO : indicator= new CIndAO(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ATR : indicator= new CIndATR(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_BANDS : indicator= new CIndBands(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_BEARS : indicator= new CIndBears(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_BULLS : indicator= new CIndBulls(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_BWMFI : indicator= new CIndBWMFI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_CCI : indicator= new CIndCCI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_CHAIKIN : indicator= new CIndCHO(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_DEMA : indicator= new CIndDEMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_DEMARKER : indicator= new CIndDeMarker(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ENVELOPES : indicator= new CIndEnvelopes(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_FORCE : indicator= new CIndForce(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_FRACTALS : indicator= new CIndFractals(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_FRAMA : indicator= new CIndFRAMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_GATOR : indicator= new CIndGator(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_ICHIMOKU : indicator= new CIndIchimoku(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_MA : indicator= new CIndMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_MACD : indicator= new CIndMACD(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_MFI : indicator= new CIndMFI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_MOMENTUM : indicator= new CIndMomentum(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_OBV : indicator= new CIndOBV(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_OSMA : indicator= new CIndOsMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_RSI : indicator= new CIndRSI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_RVI : indicator= new CIndRVI(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_SAR : indicator= new CIndSAR(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_STDDEV : indicator= new CIndStDev(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_STOCHASTIC : indicator= new CIndStoch(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_TEMA : indicator= new CIndTEMA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_TRIX : indicator= new CIndTRIX(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_VIDYA : indicator= new CIndVIDYA(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_VOLUMES : indicator= new CIndVolumes(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_WPR : indicator= new CIndWPR(symbol,timeframe,mql_param); break ; case IND_CUSTOM : indicator= new CIndCustom(symbol,timeframe,mql_param); break ; default : break ; } return indicator; }

Ändern wir die Methode zum Hinzufügen eines neuen Indikatorobjekts zur Kollektion:

int CIndicatorsCollection::AddIndicatorToList(CIndicatorDE *indicator, const int id) { if (indicator== NULL ) return INVALID_HANDLE ; int index= this .Index(indicator); if (index!= WRONG_VALUE ) { delete indicator; indicator= this .m_list.At(index); } else { if (! this .m_list.Add(indicator)) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_IND_TO_LIST)); delete indicator; return INVALID_HANDLE ; } } if (id> WRONG_VALUE && ! this .CheckID(id)) indicator.SetID(id); return indicator.Handle(); }

Jetzt wird auch die Indikator-ID der Methode übergeben. Wenn der Indikator mit dieser ID noch nicht in der Kollektion enthalten ist, wird die angegebene ID für das Kennzeichenobjekt gesetzt. Andernfalls wird die Indikator-ID standardmäßig auf -1 gesetzt.

Nun sind alle Methoden zur Erzeugung von Indikatorobjekten kürzer geworden.

Lassen Sie uns dies am Beispiel der Erstellung von AC- und Alligator-Indikatorobjekten analysieren:

int CIndicatorsCollection::CreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id) { :: ArrayResize ( this .m_mql_param, 0 ); CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_AC , this .m_mql_param,symbol,timeframe); return this .AddIndicatorToList(indicator,id); }

int CIndicatorsCollection::CreateAlligator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, const int jaw_period= 13 , const int jaw_shift= 8 , const int teeth_period= 8 , const int teeth_shift= 5 , const int lips_period= 5 , const int lips_shift= 3 , const ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMMA , const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_MEDIAN ) { :: ArrayResize ( this .m_mql_param, 8 ); this .m_mql_param[ 0 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 0 ].integer_value=jaw_period; this .m_mql_param[ 1 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 1 ].integer_value=jaw_shift; this .m_mql_param[ 2 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 2 ].integer_value=teeth_period; this .m_mql_param[ 3 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 3 ].integer_value=teeth_shift; this .m_mql_param[ 4 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 4 ].integer_value=lips_period; this .m_mql_param[ 5 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 5 ].integer_value=lips_shift; this .m_mql_param[ 6 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 6 ].integer_value=ma_method; this .m_mql_param[ 7 ].type= TYPE_INT ; this .m_mql_param[ 7 ].integer_value=applied_price; CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_ALLIGATOR , this .m_mql_param,symbol,timeframe); return this .AddIndicatorToList(indicator,id); }

Jetzt reicht es aus, die Eingangsstruktur auszufüllen, einen Indikator zu erstellen und die Methode für dessen Hinzufügen zur Kollektion aufzurufen. Solche Änderungen wurden in allen Methoden der Erstellung von Indikatorobjekten durchgeführt. Ich werde sie nicht analysieren, mit Ausnahme der nutzerdefinierten Methode zur Erstellung des Indikators:

int CIndicatorsCollection::CreateCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id, ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam &mql_param[]) { CIndicatorDE *indicator= this .CreateIndicator( IND_CUSTOM ,mql_param,symbol,timeframe); if (indicator== NULL ) return INVALID_HANDLE ; indicator.SetGroup(group); return this .AddIndicatorToList(indicator,id); }

Hier ist es ein wenig anders. Hier erhält die Erstellungsmethode außer der ID auch die Indikatorgruppe. Und alle Parameter des erstellten Indikators werden auf einmal innerhalb des Arrays von MqlParam-Parametern übergeben, aus dem Grund, dass wir die Parameter des erstellten nutzerdefinierten Indikators vorher nicht kennen können.

Zu absolut allen Methoden der Standard-Indikator-Erstellung wurden Standard-Standardwerte für jeden Eingabeparameter hinzugefügt. Um also einen Standardindikator mit Standardparametern zu erstellen, reicht es aus, das Symbol, den Zeitrahmen und die ID anzugeben.

Implementierung der Methode, die den Zeiger auf das Objekt - den nutzerdefinierten Indikator - zurückgibt:

CIndicatorDE *CIndicatorsCollection::GetIndCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,ENUM_INDICATOR_GROUP group, MqlParam ¶m[]) { CIndicatorDE *tmp= new CIndCustom(symbol,timeframe,param); if (tmp== NULL ) return NULL ; tmp.SetGroup(group); int index= this .Index(tmp); delete tmp; return ( index> WRONG_VALUE ? this .m_list.At(index) : NULL ); }

Hier erzeugen wir ein temporäres Indikatorobjekt, um das gleiche Objekt in der Liste der Kollektionen zu suchen, setzen eine Gruppe dafür und rufen den Index des gefundenen Objekts in der Liste der Kollektionen ab. Wir entfernen dann das temporäre Objekt und geben entweder einen Zeiger auf das Objekt mit dem gefundenen Index der Liste zurück, oder NULL, wenn ein solches Objekt nicht in der Liste gefunden wird.



Die Methode, die das Vorhandensein des Indikatorobjekts mit der angegebenen ID in der Liste prüft:

bool CIndicatorsCollection::CheckID( const int id) { CArrayObj *list=CSelect::ByIndicatorProperty( this .GetList(),INDICATOR_PROP_ID,id,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()!= 0 ); }

Das holt die Liste der Indikatorobjekte mit der angegebenen ID und gibt das Flag zurück, das prüft, ob die Liste gültig und nicht leer ist (die Liste muss ein Objekt enthalten).

Die Methode, die die ID für den angegebenen Indikator setzt:

void CIndicatorsCollection::SetID(CIndicatorDE *indicator, const int id) { if (indicator== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_INVALID_IND_POINTER)); return ; } if (id> WRONG_VALUE ) { if (CheckID(id)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_IND_ID_EXIST), " #" ,( string )id); return ; } } indicator.SetID(id); }

Die Methode erhält einen Zeiger auf ein Indikatorobjekt, auf das die über den Parameter an die Methode übergebene ID gesetzt werden muss.

Wenn ein ungültiger Zeiger übergeben wird, erfolgt eine Benachrichtigung und die Methode wird verlassen.

Ist der ID-Wert größer als -1, wird das Vorhandensein des Indikatorobjekts mit der gleichen ID geprüft und wenn es vorhanden ist - wird informiert und die Methode verlassen.

Wenn alle Prüfungen erfolgreich waren, wird die ID für das Objekt gesetzt. Falls der an die Methode übergebene ID-Wert kleiner als Null ist, wird eine solche ID für das Objekt ohne jegliche Prüfung gesetzt, und eine solche ID des Indikatorobjekts bedeutet dessen Abwesenheit.



Die Methode, die das Indikatorobjekt mit der angegebenen ID zurückgibt:



CIndicatorDE *CIndicatorsCollection::GetIndByID( const uint id) { CArrayObj *list=CSelect::ByIndicatorProperty( this .GetList(),INDICATOR_PROP_ID,id,EQUAL); return ( list== NULL || list.Total()== 0 ? NULL : list.At(list.Total()- 1 ) ); }

Hier erhalten wir die Liste der Indikator-Objekte mit der angegebenen ID und geben entweder NULL (wenn die Liste nicht erhalten werden konnte oder leer ist) oder einen Zeiger auf das Objekt mit der erforderlichen ID zurück. Da es nur ein Objekt mit der angegebenen ID geben kann, ist es egal, welcher Index in der empfangenen Liste angegeben wird: der erste oder der letzte. Hier wird der Letzte angegeben.



Beim Testen der Indikatorerstellung im EA zeigte sich ein Problem: Beim Wechsel des Zeitrahmens werden die gleichen zusätzlichen Indikatoren erstellt, aber mit einem anderen Zeitrahmen. Und es ist wahr: Indikatoren mit den gleichen Eingaben, aber berechnet auf verschiedenen Zeitrahmen sind zwei verschiedene Indikatoren. Um dieses Problem einfach zu vermeiden, genügt es, die Liste der erstellten Indikatoren bei der Deinitialisierung des Programms zu löschen. Zu diesem Zweck wird im Hauptobjekt der CEngine-Bibliothek in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh ein neues OnDeinit() deklariert:

void OnTimer (SDataCalculate &data_calculate); void OnTick (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ); int OnCalculate (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ); void OnDeinit ( void );

Dessen Implementierung geschieht außerhalb des Klassenkörpers:

void CEngine:: OnDeinit ( void ) { this .m_indicators.GetList().Clear(); }

Diese Klassenmethode wird von OnDeinit() des Programms aufgerufen. Was wir hier haben, ist der Aufruf der Methode zum Löschen der Kollektionsliste im Kollektionsobjekt des Indikators.



Tests

Verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel, um das Erstellen verschiedener Indikatoren und das Abrufen von Daten aus den erstellten Indikatorobjekten zu testen.

Wir speichern ihn in einem neuen Ordner \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part56\ unter einem neuen Namen TestDoEasyPart56.mq5.

Wir erstellen im EA zwei nutzerdefinierte Indikatoren Moving Average, aber mit unterschiedlichen Parametern (wir nehmen die Indikatoren im Indikator-Beispielordner aus der Terminal-Standardauslieferung \MQL5\Indicators\Examples\) und erstellen zwei Standardindikatoren, Adaptive Moving Average, ebenfalls mit unterschiedlichen Eingabeparameter.



Im globalen Bereich setzen wir Makro-Ersetzungen, um den Aufruf der Indikatoren durch ihre ID zu vereinfachen und deklarieren zwei Arrays von Parametern für die Erstellung von zwei nutzerdefinierten Indikatoren:



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_SET_STOP_LOSS, BUTT_SET_TAKE_PROFIT, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL, BUTT_TRAILING_ALL }; #define TOTAL_BUTT ( 20 ) #define MA1 ( 1 ) #define MA2 ( 2 ) #define AMA1 ( 3 ) #define AMA2 ( 4 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpDistancePReq = 50 ; input uint InpBarsDelayPReq = 5 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput bool InpUseSounds = true ; CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; MqlParam param_ma1[]; MqlParam param_ma2[];

Im Wesentlichen handelt es sich bei den deklarierten Makro-Substitutionen um die Beschreibung von numerischen Werten von Indikatoren. Der Aufruf der Indikator-ID über den Namen ist einfacher als der Aufruf über den Wert.

In OnInit() des EAs erzeugen wir alle vier Indikatoren und schreiben ins Journal die Daten aller erzeugten Indikatoren:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; distance_pending_request=(InpDistancePReq< 5 ? 5 : InpDistancePReq); bars_delay_pending_request=(InpBarsDelayPReq< 1 ? 1 : InpBarsDelayPReq); g_point= SymbolInfoDouble ( NULL , SYMBOL_POINT ); g_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( NULL , SYMBOL_DIGITS ); group1= 0 ; group2= 0 ; srand ( GetTickCount ()); OnInitDoEasy(); ArrayResize (param_ma1, 4 ); param_ma1[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma1[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma1[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma1[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma1[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA1,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma1); ArrayResize (param_ma2, 5 ); param_ma2[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma2[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma2[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma2[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma2[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; param_ma2[ 4 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 4 ].integer_value= PRICE_OPEN ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA2,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma2); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA1); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA2, 14 ); engine.GetIndicatorsCollection(). Print (); engine.GetIndicatorsCollection().PrintShort(); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); for ( int i= 0 ;i< 14 ;i++) { ButtonState(butt_data[i].name+ "_PRICE" , false ); ButtonState(butt_data[i].name+ "_TIME" , false ); } engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "The sound of a falling coin 2" )); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Wir legen den Berechnungspreis PRICE_OPEN für den zweiten nutzerdefinierten Indikator MA fest. Wenn der Berechnungspreis nicht eindeutig angegeben wird, wird standardmäßig (im ersten MA-Indikator) der Preis PRICE_CLOSE zur Berechnung des Indikators verwendet.

Beim Erstellen von AMA-Indikatoren erhält der erste von ihnen den Berechnungszeitraum 9 (standardmäßig eingestellt). Der zweite erhält explizit den Wert von 14.

Alle vier erstellten Indikatoren besitzen also unterschiedliche Eingabewerte für ihre Parameter.

In OnDeinit() des EAa wird OnDeinit() der Bibliothek aufgerufen:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); engine. OnDeinit (); }

Dadurch wird die Liste der Kollektion von Indikatoren während der Deinitialisierung des EA beim Umschalten der Zeitrahmen gelöscht. Dies schließt die Notwendigkeit aus, unnötige zusätzliche Indikator-Objekte zu erstellen.

In OnTick() des EA erfolgt der Zugriff auf jedes der erstellten Indikator-Objekte und es werden die Daten des aktuellen Balkens jedes Indikators als Kommentar auf dem Chart angezeigt:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } CIndicatorDE *ma1=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(MA1); CIndicatorDE *ma2=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(MA2); CIndicatorDE *ama1=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(AMA1); CIndicatorDE *ama2=engine.GetIndicatorsCollection().GetIndByID(AMA2); Comment ( "ma1=" , DoubleToString (ma1.GetDataBuffer( 0 , 0 ), 6 ), ", ma2=" , DoubleToString (ma2.GetDataBuffer( 0 , 0 ), 6 ), "

ama1=" , DoubleToString (ama1.GetDataBuffer( 0 , 0 ), 6 ), ", ama2=" , DoubleToString (ama2.GetDataBuffer( 0 , 0 ), 6 ) ); if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Im vorigen Artikel haben wir temporär Indikatorobjekte in der Bibliotheksinitialisierungsfunktion OnInitDoEasy() erzeugt. Entfernen wir dieser Zeichenketten aus der Funktion:

engine.SeriesCreateAll(array_used_periods); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( Symbol (), Period (), 9 , 2 , 30 , 0 , PRICE_CLOSE ); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( Symbol (), Period (), 10 , 3 , 32 , 5 , PRICE_CLOSE ); engine.GetIndicatorsCollection(). Print (); engine.GetIndicatorsCollection().PrintShort();

Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart, der in den Einstellungen vorläufig so eingestellt ist, dass er nur das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitrahmen verwendet.

Im Journal werden Beschreibungen der Parameter aller erstellten Indikatoren angezeigt:

--- Initialize "DoEasy" library --- Work with the current symbol only: "EURUSD" Work with the current timeframe only: H1 EURUSD symbol timeseries: - "EURUSD" H1 timeseries: Requested: 1000 , Actually: 1000 , Created: 1000 , On the server: 6284 Library initialize time: 00 : 00 : 00.141 ============= Parameter list start: “Custom indicator" ============= Indicator status: Custom indicator Indicator type: CUSTOM Indicator timeframe: H1 Indicator handle: 10 Indicator group: Trend indicator Indicator ID: 1 ------ Empty value for plotting where nothing will be drawn: EMPTY_VALUE ------ Indicator symbol: EURUSD Indicator name: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Indicator short name: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" --- Indicator parameters --- - [ 1 ] Type int : 13 - [ 2 ] Type int : 0 - [ 3 ] Type int : 0 ================== Parameter list end: "Custom indicator" ================== ============= Parameter list start: “Custom indicator" ============= Indicator status: Custom indicator Indicator type: CUSTOM Indicator timeframe: H1 Indicator handle: 11 Indicator group: Trend indicator Indicator ID: 2 ------ Empty value for plotting where nothing will be drawn: EMPTY_VALUE ------ Indicator symbol: EURUSD Indicator name: "Examples\Custom Moving Average.ex5" Indicator short name: "Examples\Custom Moving Average.ex5(EURUSD,H1)" --- Indicator parameters --- - [ 1 ] Type int : 13 - [ 2 ] Type int : 0 - [ 3 ] Type int : 0 - [ 4 ] Type int : 2 ================== Parameter list end: "Custom indicator" ================== ============= Parameter list start: "Standard indicator" ============= Indicator status: Standard indicator Indicator type: AMA Indicator timeframe: H1 Indicator handle: 12 Indicator group: Trend indicator Indicator ID: 3 ------ Empty value for plotting where nothing will be drawn: EMPTY_VALUE ------ Indicator symbol: EURUSD Indicator name: "Adaptive Moving Average" Indicator short name: "AMA(EURUSD,H1)" --- Indicator parameters --- - Averaging period: 9 - Fast MA period: 2 - Slow MA period: 30 - Horizontal shift of the indicator: 0 - Price type or handle: CLOSE ================== Parameter list end: "Standard indicator" ================== ============= Parameter list start: "Standard indicator" ============= Indicator status: Standard indicator Indicator type: AMA Indicator timeframe: H1 Indicator handle: 13 Indicator group: Trend indicator Indicator ID: 4 ------ Empty value for plotting where nothing will be drawn: EMPTY_VALUE ------ Indicator symbol: EURUSD Indicator name: "Adaptive Moving Average" Indicator short name: "AMA(EURUSD,H1)" --- Indicator parameters --- - Averaging period: 14 - Fast MA period: 2 - Slow MA period: 30 - Horizontal shift of the indicator: 0 - Price type or handle: CLOSE ================== Parameter list end: "Standard indicator" ================== Custom indicator Examples\Custom Moving Average.ex5 EURUSD H1 [handle 10 , id # 1 ] Custom indicator Examples\Custom Moving Average.ex5 EURUSD H1 [handle 11 , id # 2 ] Standard indicator Adaptive Moving Average EURUSD H1 [handle 12 , id # 3 ] Standard indicator Adaptive Moving Average EURUSD H1 [handle 13 , id # 4 ]

Das Symbolchart zeigt Daten aus den Puffern aller erstellten Indikatoren an:

Zum Chart können notwendige Indikatoren hinzugefügt werden, die von den Parametern her den im EA erstellten Indikatoren entsprechen. Sie können die Übereinstimmung dieser Indikatoren im Kommentar im Chart und im Datenfenster überprüfen - sie werden übereinstimmen.



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werde ich die Funktionsweisen zur Handhabung von Indikatoren in EAs weiter ausbauen. In den nächsten Artikeln plane ich, die Bindung der Indikator-Daten an die Balken der Zeitreihenklasse zu erstellen und die Daten aus den Indikatoren für verschiedene statistische Untersuchungen zu erhalten.



Alle Dateien der aktuellen Bibliotheksversion sind unten angehängt, zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5. Sie können sie herunterladen und alles testen.

Bitte beachten Sie, dass sich die Kollektionsklasse der Indikatoren derzeit noch in der Entwicklung befindet, daher wird dringend davon abgeraten, sie in Ihren Programmen zu verwenden.

Hinterlassen Sie Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen im Kommentarteil dieses Artikels.

