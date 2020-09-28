Zeitreihen in der Bibliothek DoEasy (Teil 44): Kollektionsklasse der Objekte von Indikatorpuffern

Inhalt

Mit begann ich darüber nachzudenken, die Bibliothek zur Erstellung nutzerdefinierter Indikatoren zu nutzen. Gegenwärtig habe ich Zeitreihenobjekte und ihre Kollektion sowie Indikatorpufferobjekte vorbereitet — grundlegende, abstrakte Puffer und Indikatorpuffer, die darauf aufbauen.

In diesem Artikel beginne ich mit der Entwicklung der Kollektion von Indikatorpuffern für die schnelle Erstellung von Puffern in beliebiger Menge (bis zu 512) in einem einzigen Programm sowie für deren bequemes Abrufen und den Zugriff auf ihre Daten.

Der Link <"Zeitreihenkollektion> — <Pufferkollektion"> ermöglicht das Erstellen beliebiger Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Indikatoren. Das ist es, was ich ab dem nächsten Artikel tun werde. Im aktuellen Artikel werde ich die Kollektion von Indikatorpuffern zur Erstellung einer beliebigen Anzahl von Puffern unter Verwendung eines der neun Zeichenstile entwickeln und testen. Gegenwärtig darf die maximal mögliche Anzahl der gezeichneten Puffer im Indikator 512 nicht überschreiten. Dies sollte mehr als genug sein, um beliebige komplexe Indikatoren mit einer großen Anzahl von Diagrammen zu erstellen. Die entwickelte Funktionalität soll das Erstellen und die Pflege einer solchen Anzahl grafischer Konstruktionen vereinfachen und den gesamten Prozess auf den bloßen Zugriff auf die erstellten Puffer durch ihren Zeichenstil und ihre Anzahl in der Reihenfolge der Erstellung oder durch den Pufferindex in der Sammlung reduzieren.



Vorbereitung der Daten und Verbesserung der Pufferobjekte

Im vorigen Artikel habe ich "Indikatorpuffer"-Objekte erstellt, die von grundlegenden, abstrakten Puffers abgeleitet wurden. Ergänzen wir sie durch Hilfsmethoden für den Zugriff auf und das Lesen von Daten in/aus Arrays vom Typ double, bestimmt als Indikatorpuffer.

Obwohl die bereits vorhandenen grundlegenden, abstrakten Puffermethoden ausreichend sind, erweist sich die Erstellung nutzerdefinierter Methoden in Nachfolgeobjekten, die nur ihrem Zeichenstil inhärent sind, als nützlich für einen bequemeren Zugriff auf ihre double Arrays beim Zugriff auf den Puffer nach seinem Status (Zeichenstil) und bietet mehr Flexibilität bei der Erstellung benutzerdefinierter Indikatoren.

Fügen wir die neuen Bibliotheksmeldungen hinzu. Die neue Nachrichten-Indizes in \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh:

MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE, MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_BUFFER, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BUFFER_OBJ, MSG_LIB_TEXT_YES,

...

MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INVALID_PROPERTY_BUFF, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_MAX_BUFFERS_REACHED, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STATUS_NONE,

sowie die Nachrichtentexte, die den neu hinzugekommenen Indizes entsprechen:

{ "Не удалось изменить размер массива цветов" , "Failed to resize color array" }, { "Не удалось добавить объект-буфер в список" , "Failed to add buffer object to list" } , { "Не удалось создать объект \"Индикаторный буфер\"" , "Failed to create object \"Indicator buffer\"" } , { "Да" , "Yes" },

...

{ "Неправильно указано количество буферов индикатора (#property indicator_buffers)" , "Number of indicator buffers incorrect (#property indicator_buffers)" }, { "Достигнуто максимально возможное количество индикаторных буферов" , "Maximum number of indicator buffers reached" } , { "Нет отрисовки" , "No drawing" },

Der Indikator kann maximal 512 Puffer nutzen.

Fügen wir die Makro-Substitution hinzu und geben tragen sie in \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh ein:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Page " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define TOTAL_TRY ( 5 ) #define IND_COLORS_TOTAL ( 64 ) #define IND_BUFFERS_MAX ( 512 )

Sie können natürlich den Wert "512" verwenden, aber die Makro-Substitution ist bequemer, denn wenn dieser Wert irgendwann von den Entwicklern erhöht wird, dann müssen Sie nicht in allen Dateien, in denen ein Verweis auf diesen Wert vorhanden ist, nach einem neuen Wert suchen und diesen korrigieren. Stattdessen müssen wir nur den Wert für die Makro-Substitution ändern.

Wir werden Pufferobjekte anhand von Eigenschaften suchen und auswählen müssen, die zuvor als unnötig für die Suche und Sortierung identifiziert wurden.



Alle Eigenschaften, die bei der Sortierung nicht angewendet werden, befinden sich immer ganz am Ende der Aufzählungsliste der Eigenschaften. Auch die Makro-Substitution, die die Anzahl der beim Sortieren nicht verwendeten Eigenschaften angibt, ist aktiviert. Um eine Eigenschaft als sortierbar zu setzen, müssen wir sie vom Ende der Enumerationsliste der Eigenschaften näher an diejenigen Eigenschaften heranrücken, die derzeit für die Sortierung zugelassen sind, und eine neue Anzahl unbenutzter Eigenschaften in der Sortierung angeben.

Natürlich sollten wir auch die Enumeration der möglichen Sortierkriterien durch neue Eigenschaften ergänzen — mit denjenigen, die wir für die Sortierung verwenden dürfen. Die Position der neu hinzugefügten Eigenschaften in der Enumerationsliste der Sortierkriterien sollte mit der Position dieser Eigenschaften in der Aufzählungsliste der Eigenschaften übereinstimmen, in der wir die Verwendung dieser Eigenschaften für die Sortierung zugelassen haben.

Das klingt verwirrend, aber in Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Öffnen Sie \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.



Früher hatten wir ganzzahlige Pufferobjekteigenschaften, die in der folgenden Reihenfolge angeordnet waren:

enum ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER { BUFFER_PROP_INDEX_PLOT = 0 , BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_PROP_TYPE, BUFFER_PROP_TIMEFRAME, BUFFER_PROP_ACTIVE, BUFFER_PROP_DRAW_TYPE, BUFFER_PROP_ARROW_CODE, BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT, BUFFER_PROP_LINE_STYLE, BUFFER_PROP_LINE_WIDTH, BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, BUFFER_PROP_SHOW_DATA, BUFFER_PROP_SHIFT, BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES, BUFFER_PROP_COLOR, BUFFER_PROP_NUM_DATAS, BUFFER_PROP_INDEX_BASE , BUFFER_PROP_INDEX_COLOR, BUFFER_PROP_INDEX_NEXT , }; #define BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 19 ) #define BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP ( 6 )

Hier sollten zwei Eigenschaften sortierbar gemacht werden. Dafür schieben wir sie nach oben und ändern die Anzahle der nicht zum Sortieren verwendeten Eigenschaften von 6 auf 2:

enum ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER { BUFFER_PROP_INDEX_PLOT = 0 , BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_PROP_TYPE, BUFFER_PROP_TIMEFRAME, BUFFER_PROP_ACTIVE, BUFFER_PROP_DRAW_TYPE, BUFFER_PROP_ARROW_CODE, BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT, BUFFER_PROP_LINE_STYLE, BUFFER_PROP_LINE_WIDTH, BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, BUFFER_PROP_SHOW_DATA, BUFFER_PROP_SHIFT, BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES, BUFFER_PROP_COLOR, BUFFER_PROP_INDEX_BASE , BUFFER_PROP_INDEX_NEXT , BUFFER_PROP_NUM_DATAS, BUFFER_PROP_INDEX_COLOR, }; #define BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 19 ) #define BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP ( 2 )

Hier habe ich angegeben, dass nur zwei Eigenschaften ganz am Ende der Liste nicht an der Sortierung teilnehmen.

Fügen wir diese neuen Eigenschaften zu den Sortierkriterien hinzu:

#define FIRST_BUFFER_DBL_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_BUFFER_STR_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP+BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL-BUFFER_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_BUFFER_MODE { SORT_BY_BUFFER_INDEX_PLOT = 0 , SORT_BY_BUFFER_STATUS, SORT_BY_BUFFER_TYPE, SORT_BY_BUFFER_TIMEFRAME, SORT_BY_BUFFER_ACTIVE, SORT_BY_BUFFER_DRAW_TYPE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_CODE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_LINE_STYLE, SORT_BY_BUFFER_LINE_WIDTH, SORT_BY_BUFFER_DRAW_BEGIN, SORT_BY_BUFFER_SHOW_DATA, SORT_BY_BUFFER_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_COLOR_INDEXES, SORT_BY_BUFFER_COLOR, SORT_BY_BUFFER_INDEX_BASE , SORT_BY_BUFFER_INDEX_NEXT , SORT_BY_BUFFER_EMPTY_VALUE = FIRST_BUFFER_DBL_PROP, SORT_BY_BUFFER_SYMBOL = FIRST_BUFFER_STR_PROP, SORT_BY_BUFFER_LABEL, };

Wie Sie sehen können, stimmt ihre Position in der Enumerationsliste der Sortierkriterien mit der Position der ganzzahligen Eigenschaften in der Aufzählung überein. Die Kriterienenumeration ist eine obligatorische Bedingung, da die Reihenfolge der Sortiereigenschaften mit der Reihenfolge der Eigenschaften in der Aufzählung der Objekteigenschaften übereinstimmen sollte. Dies wurde im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung diskutiert.



Da wir nun über die Sortierung von Pufferobjekten nach ihren Eigenschaften sprechen, ist es an der Zeit, Werkzeuge für die Suche von Pufferobjekten nach ihren Eigenschaften vorzubereiten. Ich habe diese Möglichkeit bereits für alle in den Sammlungen gespeicherten Bibliotheksobjekte eingeführt. Lassen Sie uns nun auch die Methoden für die Suche nach Pufferobjekten schreiben.

Öffnen wir \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh und binden dazu die Pufferklassendatei ein:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh"

Fügen Sie ganz unten im Klassenkörper (nach dem Block, der die Methoden zur Arbeit mit Zeitreihenbalken deklariert) den Block hinzu, der die Methoden zur Arbeit mit Indikatorpuffern deklariert:

static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBarProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property); static int FindBarMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_INTEGER property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property); static int FindBarMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BAR_PROP_STRING property); static CArrayObj *ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); static int FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); static int FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); static int FindBufferMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); static int FindBufferMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); static int FindBufferMin(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); };

Ganz am Ende der Datei fügen wir alle im Klassenkörper deklarierten Methoden hinzu:

CArrayObj *CSelect::ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByBufferProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CBuffer *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CBuffer *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMax(CArrayObj *list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CBuffer *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMin(CArrayObj* list_source,ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CBuffer *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMin(CArrayObj* list_source,ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CBuffer *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindBufferMin(CArrayObj* list_source,ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CBuffer *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CBuffer *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Ich habe die Klasse CSelect ausführlich im dritten Artikel der Beschreibung der Bibliothekserstellung beschrieben.



Lassen Sie uns die Klassen des abstrakten Puffers und seiner Nachkommen etwas verbessern.

Da wir die Suche und Sortierung nach den Eigenschaften der Pufferobjekte durchführen, binden wir die Klassendatei CSelect in die abstrakte Pufferklassendatei ein \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Buffer.mqh:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh"

Jetzt ist die Klasse CSelect in der Klasse CBuffer und allen ihren Nachkommen sichtbar.



Schreiben wir in den 'public' Bereich der Klasse die Methode, die den nutzerdefinierten Namen für das Pufferobjekt festlegt:

public : void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CBuffer* compared_obj) const ; void SetName( const string name) { this .m_name=name; } CBuffer( void ){;} protected :

Das Setzen eines nutzerdefinierten Namens für den Puffer ermöglicht es uns, den Puffer für die nachfolgende Suche in der Kollektionsliste mit seinem Namen zu benennen.



Wir haben sowohl die Methode, die den Pufferwert aus dem angegebenen Zeitreihenindex zurückgibt, als auch die Methode, die eine dem Puffer auf einem angegebenen Zeitreihenindex zugewiesene Farbe zurückgibt. Wir haben jedoch nicht die Methode, die den Index der für den Puffer im angegebenen Zeitreihenindex festgelegten Farbe zurückgibt. Tatsächlich setzen wir den Farbwert im Puffer an sich nicht. Stattdessen legen wir den Farbindex fest — den Wert, der die Seriennummer der Farbe (von denen, die dem Farbpuffer zugeordnet sind) angibt, die verwendet werden soll, um die Linie an der angegebenen Zeitserienposition zu zeichnen.

Bringen wir das in Ordnung. Deklarieren wir eine weitere Methode, die den für den Puffer gesetzten Farbindex an der angegebenen Zeitreihenposition zurückgibt, und wir ändern den Namen der Methode, die die Pufferfarbe an der angegebenen Zeitreihenposition zurückgibt, von GetColorBufferValue() in GetColorBufferValueColor():



virtual int GetDataTotal( const uint buffer_index= 0 ) const ; double GetDataBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index) const ; int GetColorBufferValueIndex( const uint series_index) const ; color GetColorBufferValueColor( const uint series_index) const ;

Jetzt haben wir zwei Methoden, die mit der deklarierten Pufferfarbe arbeiten. Eine davon gibt die Farbe zurück, während die zweite den Farbindex zurückgibt.



Implementieren wir außerhalb des Klassenkörpers die Methode, die den Farbindex zurückgibt, und korrigieren die Implementierung der Methode, die die Pufferklasse zurückgibt:

int CBuffer::GetColorBufferValueIndex( const uint series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 ) return WRONG_VALUE ; int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); return ( this .ColorsTotal()== 1 ? 0 : ( int ) this .ColorBufferArray[data_index]); } color CBuffer::GetColorBufferValueColor( const uint series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 ) return clrNONE ; int color_index= this .GetColorBufferValueIndex(series_index); return (color_index> WRONG_VALUE ? ( color ) this .ArrayColors[color_index] : clrNONE ); }

Früher hatten wir nur eine Methode, während der Farbindex direkt darin erhalten wurde:

color CBuffer::GetColorBufferValue( const uint series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 ) return clrNONE ; int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); int color_index=( this .ColorsTotal()== 1 ? 0 : ( int ) this .ColorBufferArray[data_index]); return ( color ) this .ArrayColors[color_index]; }

Nun wurde diese Berechnung in die separate Methode GetColorBufferValueIndex() verschoben, während der Aufruf der neuen Methode nun für die Rückgabe der Balkenfarben statt der Indexberechnung verwendet wird.



Bei der Erstellung der Objektklasse der Pfeilpuffer, die (wie die übrigen Pufferklassen) vom abstrakten Puffers abgeleitet ist, habe ich eine Verbesserung vorgenommen — die virtuellen Methoden zum Setzen und Verschieben der Pfeilcodes wurden in den CBuffer-Klassen deklariert, aber ich habe vergessen, sie in der abgeleiteten Klasse zu implementieren. Bringen wir das in Ordnung.

Wir öffnen die Datei der Objektklasse der Pfeilpuffer \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh und deklarieren diese Methoden. Fügen wir außerdem zwei weitere Methoden für das Setzen von und das Zurückgeben von Werten zu/von dem durch den Indikatorpuffer zugewiesenen Array hinzu:

class CBufferArrow : public CBuffer { private : public : CBufferArrow( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 1 , "Arrows" ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SetArrowCode( const uchar code); virtual void SetArrowShift( const int shift); void SetData ( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); } double GetData ( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } };

Außerhalb des Klassenkörpers implementieren wir die Methoden zum Setzen und Verschieben der Pfeilcodes:

void CBufferArrow:: SetArrowCode ( const uchar code) { this . SetProperty (BUFFER_PROP_ARROW_CODE,code); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW ,code); } void CBufferArrow:: SetArrowShift ( const int shift) { this . SetProperty (BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT,shift); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW_SHIFT ,shift); }

Die Methoden schreiben den übergebenen Wert in die entsprechende Pufferobjekt-Eigenschaft und setzen diese Eigenschaft auf den gezeichneten Pufferobjekt-Puffer.



Fügen wir zwei Methoden zum Setzen/Rückgeben von Werten in/aus dem Puffer-Array des Pufferobjekts hinzu, um Objektdateien mit einem einzigen Balken für die Darstellung zu puffern: Linien (BufferLine.mqh), Abschnitte (BufferSection.mqh) und Histogramme von Null (BufferHistogram.mqh):



void SetData( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); } double GetData( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); }

Fügen Sie vier Methoden zum Setzen/Zurückgeben von Werten zu/von den Pufferobjekt-Datenpuffer-Arrays hinzu, um Objektdateien mit zwei Puffern für die Darstellung zu puffern: ein Histogramm auf zwei Daten-Arrays (BufferHistogram2.mqh), ein ZigZag (BufferZigZag.mqh) und das Füllen zwischen den beiden Daten-Arrays (BufferFilling.mqh):

void SetData0( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); } void SetData1( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 1 ,series_index, value ); } double GetData0( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } double GetData1( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 1 ,series_index); }

Fügen wir acht Methoden zum Setzen/Zurückgeben von OHLC-Werten zu/von den Pufferobjekt-Datenpuffer-Arrays zu den Pufferobjektdateien mit vier Puffern für die Darstellung hinzu: Balken (BufferBars.mqh) und Kerzen (BufferCandlts.mqh):

void SetDataOpen( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index, value ); } void SetDataHigh( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 1 ,series_index, value ); } void SetDataLow( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 2 ,series_index, value ); } void SetDataClose( const uint series_index, const double value ) { this .SetBufferValue( 3 ,series_index, value ); } double GetDataOpen( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } double GetDataHigh( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 1 ,series_index); } double GetDataLow( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 2 ,series_index); } double GetDataClose( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 3 ,series_index); }

Natürlich können wir ohne die bereits geschriebenen Methoden der grundlegenden abstrakten Pufferobjekte SetBufferValue() und GetBufferValue() auskommen, aber diese Methoden erfordern die Angabe der notwendigen Puffernummer. Ich tue mein Bestes, um die Arbeit eines Endbenutzers zu vereinfachen. Daher werde ich die Möglichkeit implementieren, eine anzuwendende Methode zu wählen.



Jetzt ist alles bereit für die Entwicklung der Kollektionsklasse der Objekte von Indikatorpuffer.

Diese Klasse soll die Liste aller erstellten Pufferobjekte enthalten und die Möglichkeit bieten, jeden beliebigen Puffer für die Arbeit mit ihm im Programm zu erstellen und zu erhalten. Im Gegensatz zu den bisherigen Sammelklassen brauchen wir hier nicht zu prüfen, ob das gleiche Objekt mit den gleichen Eigenschaften vorhanden ist. Stattdessen sind wir in der Lage, die gleichen Puffer für die Visualisierung verschiedener Ereignisse zu verwenden.



Kollektionsklasse der Pufferobjekte

In \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ erstellen wir die Datei BuffersCollection.mqh mit der Basisklasse CObject der Standardbibliothek. Wir binden sofort die Klassendateien der Bibliotheksgrundliste und Pufferobjekte darin ein:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferLine.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferSection.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferBars.mqh" #include "..\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh" class CBuffersCollection : public CObject {

Füllen wir den Klassenkörper mit dem notwendigen Inhalt (glücklicherweise gibt es nicht viel davon) und betrachten wir seinen Zweck:

class CBuffersCollection : public CObject { private : CListObj m_list; int GetIndexNextPlot( void ); int GetIndexNextBase( void ); bool CreateBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status); public : CBuffersCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } int PlotsTotal( void ); int BuffersTotal( void ); bool CreateArrow( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW); } bool CreateLine( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_LINE); } bool CreateSection( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_SECTION); } bool CreateHistogram( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM); } bool CreateHistogram2( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2); } bool CreateZigZag( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ZIGZAG); } bool CreateFilling( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_FILLING); } bool CreateBars( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_BARS); } bool CreateCandles( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_CANDLES); } CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index); CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number); CBufferLine *GetBufferLine( const int number); CBufferSection *GetBufferSection( const int number); CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number); CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number); CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number); CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number); CBufferBars *GetBufferBars( const int number); CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number); CBuffersCollection(); };

Also, m_list ist eine Liste, in der wir alle erzeugten Pufferobjekte hinzufügen und speichern. Sie ist abgeleitet von der Klasse des dynamischen Arrays von Zeigern auf die CObject-Klasseninstanzen.

Die Methode 'private' GetIndexNextPlot(), die den Index des nächsten, gezeichneten Puffers zurückgibt, ist notwendig, um den Index des nächsten erstellten Indikatorpuffers zu spezifizieren, während die Methode GetIndexNextBase() (ebenfalls 'private'), die den Index des nächsten Basispuffers zurückgibt, notwendig ist, um den Index des realen Arrays zu spezifizieren, der als Indikatorpuffer für ein neu erstelltes Pufferobjekt zugewiesen werden kann.



Lassen Sie mich das klarstellen. Beim Erstellen des Puffers für einen Indikator geben wir seine Nummer im Datenfenster an (Nummer des gezeichneten Puffers) und binden ihn an das Array vom Typ double (den Index des Arrays des Basispuffers). Warum "basic"? Der Zeichenpuffer ist in der Lage, mehrere Arrays zu verwenden. Nur das allererste als Indikator zugewiesene Array ist "basic". Andere Arrays, die zum Zeichnen verwendet werden, haben einen Index gleich "basic array "+N.

Bei drei farbigen Puffern, die auf zwei Arrays basieren, sehen also die Indizes der Arrays Zeichnen und basic wie folgt aus:

Der erste Puffer:

Zeichen-Puffer — Index 0

Basic-Array — Index 0



Der Index des zweiten Arrays ist 1



Farbarray hat Index 2

Der zweite Puffer:

Zeichen-Puffer — Index 1

Basic-Array — Index 3



Zweites Array — Index 4



Farbarray — Index 5

Der dritte Puffer:

Zeichen-Puffer — Index 2

Basic-Array — Index 6



Zweites Array — Index 7



Farbarray — Index 8

Wie wir sehen können, ist die Indizierung für den gezeichneten Puffer und das Basis-Array für jeden Puffer individuell. Bei mehreren Puffern, die im Indikator angewendet werden, können wir leicht verwirrt werden. Die Kollektionsklasse weist automatisch korrekte Indizes für gezeichnete Puffer und ihre Arrays zu. Das bedeutet, dass wir jederzeit von unserem Programm aus auf sie verweisen können.

Die Methode CreateBuffer() erzeugt einen neuen Puffer und platziert ihn in der Kollektionsliste.

Die Methoden GetObject() und GetList() geben entsprechend die Zeiger auf das Objekt der Kollektionsklasse und die Liste der Pufferobjekte der Kollektionsklasse zurück.

Die Methoden PlotsTotal() und BuffersTotal() geben die Anzahl der erstellten gezeichneten Puffer in der Kollektion und die Gesamtzahl der verwendeten Arrays zum Aufbau aller gezeichneten Puffer entsprechend zurück.



Die 'public' Methoden zum Erstellen von Pufferobjekten mit einem bestimmten Zeichenstil:

bool CreateArrow( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_ARROW ); } bool CreateLine( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_LINE ); } bool CreateSection( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_SECTION ); } bool CreateHistogram( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_HISTOGRAM ); } bool CreateHistogram2( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2 ); } bool CreateZigZag( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_ZIGZAG ); } bool CreateFilling( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_FILLING ); } bool CreateBars( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_BARS ); } bool CreateCandles( void ) { return this .CreateBuffer( BUFFER_STATUS_CANDLES ); }

Die Methoden geben das Ergebnis der privaten Methode zum Erstellen des CreateBuffer() Pufferobjekts Spezifizieren eines Zeichenstils des erstellten Puffers zurück.



Die Methode GetBufferByPlot() gibt den Zeiger auf den Puffer durch seinen gezeichneten Pufferindex zurück.



Die Methoden geben Zeiger auf Pufferobjekte anhand ihrer Seriennummer zurück:

CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number); CBufferLine *GetBufferLine( const int number); CBufferSection *GetBufferSection( const int number); CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number); CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number); CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number); CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number); CBufferBars *GetBufferBars( const int number); CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number);

Sie geben ein Objekt mit einem bestimmten Zeichenstil anhand seiner Nummer in der Reihenfolge seiner Erstellung zurück.

Lassen Sie uns dies am folgenden Beispiel verdeutlichen:

Ich habe vier Pfeilpuffer BufferArrow() mit den gezeichneten Pufferindizes 0, 1, 2 und 3 erstellt.

Als Nächstes habe ich fünf Linienpuffer BufferLine() den gezeichneten Pufferindizes 4, 5, 6, 7 und 8 erstellt.

Jetzt müssen wir mit dem dritten Pfeilpuffer (mit dem Index 2) und dem vierten Zeilenpuffer (mit dem Index 7) arbeiten.

Um den Zeiger auf den dritten Pfeilpuffer zu erhalten, erhalten wir ihn einfach über seine Seriennummer (nicht über den Index). Die Nummer sollte ab Null gezählt werden. Wenn wir zum Beispiel den dritten Pfeilpuffer benötigen, sollten wir ihn wie folgt abrufen:

CBufferArrow *buffer_arrow=GetBufferArrow( 2 );

Der Zeiger auf den vierten Zeilenpuffer wird wie folgt ermittelt:

CBufferLine *buffer_line=GetBufferLine(3);





Betrachten wir nun die Implementierung aller deklarierten Methoden.

Der Klassenkonstruktor:

CBuffersCollection::CBuffersCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_BUFFERS_ID); }

Löschen Sie die Liste, setzen Sie das Flag zum Sortieren der Liste für die Liste und setzen Sie das Flag der ID der Kollektionsliste des Puffers für den Typ der Kollektion.

Die Methode, die den Index des nächsten gezeichneten Puffers zurückgibt, und die Methode Rückgabe des Index des nächsten Basispuffers:

int CBuffersCollection::GetIndexNextPlot( void ) { CArrayObj *list= this .GetList(); if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index=CSelect::FindBufferMax(list,BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); if (index== WRONG_VALUE ) index= 0 ; else { CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); if (buffer== NULL ) return WRONG_VALUE ; index=buffer.IndexPlot()+ 1 ; } return index; } int CBuffersCollection::GetIndexNextBase( void ) { CArrayObj *list= this .GetList(); if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index=CSelect::FindBufferMax(list,BUFFER_PROP_INDEX_NEXT); if (index== WRONG_VALUE ) index= 0 ; else { CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); if (buffer== NULL ) return WRONG_VALUE ; index=buffer.IndexNextBuffer(); } return index; }

Die Logik dieser beiden Methoden ist identisch. Ich habe sie in den Kommentaren zu den Codezeilen beschrieben.



Die Methode, bei der ein neues Pufferobjekt erstellt und in die Auflistung aufgenommen wird:



bool CBuffersCollection::CreateBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status) { int index_plot= this .GetIndexNextPlot(); int index_base= this .GetIndexNextBase(); if (index_plot== WRONG_VALUE || index_base== WRONG_VALUE ) return false ; if ( this .m_list.Total()==IND_BUFFERS_MAX) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_MAX_BUFFERS_REACHED)); return false ; } string descript=:: StringSubstr (:: EnumToString (status), 14 ); CBuffer *buffer= NULL ; switch (status) { case BUFFER_STATUS_ARROW : buffer= new CBufferArrow(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_LINE : buffer= new CBufferLine(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_SECTION : buffer= new CBufferSection(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_HISTOGRAM : buffer= new CBufferHistogram(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2 : buffer= new CBufferHistogram2(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_ZIGZAG : buffer= new CBufferZigZag(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_FILLING : buffer= new CBufferFilling(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_BARS : buffer= new CBufferBars(index_plot,index_base); break ; case BUFFER_STATUS_CANDLES : buffer= new CBufferCandles(index_plot,index_base); break ; default : break ; } if (buffer== NULL ) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BUFFER_OBJ), " " ,descript); return false ; } if (! this .m_list.Add(buffer)) { :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_ADD_BUFFER)); delete buffer; return false ; } buffer.SetName( "Buffer" +descript+ "(" +( string )buffer.IndexPlot()+ ")" ); return true ; }

Die Logik wird auch hier in den Kommentaren beschrieben. Beachten Sie, dass wir das abstrakte Pufferobjekt CBuffer deklarieren. Tatsächlich erstellen wir jedoch ein neues Objekt mit dem Zeichnungstyp, der durch den Status an die Methode übergeben wird (der Status beschreibt den Zeichenstil). Alle Pufferobjekte sind von dem abstrakten Pufferobjekt abgeleitet, daher ist eine solche Deklaration und Objekterstellung zulässig und einfach.



Die Methode gibt den Puffer über seinen Zeichen-Index zurück (über den Index im DataWindow):



CBuffer *CBuffersCollection::GetBufferByPlot( const int plot_index) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_INDEX_PLOT,plot_index,EQUAL); return ( list!= NULL && list.Total()== 1 ? list.At( 0 ) : NULL ); }

Die Klasse CSelect erlaubt es, die Liste zu erhalten, die nur ein Pufferobjekt mit dem angegebenen Index enthält (es wird nur ein Objekt in der Liste geben). Zurückgeben des Pufferobjekts (falls gefunden) aus der erhaltenen Liste. Wenn es kein solches Objekt in der Kollektionsliste gibt, wird NULL zurückgegeben.



Die Methoden, die Pufferobjekte eines bestimmten Typs zurückgeben:

CBufferArrow *CBuffersCollection::GetBufferArrow( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_ARROW,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferLine *CBuffersCollection::GetBufferLine( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_LINE,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferSection *CBuffersCollection::GetBufferSection( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_SECTION,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferHistogram *CBuffersCollection::GetBufferHistogram( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_HISTOGRAM,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferHistogram2 *CBuffersCollection::GetBufferHistogram2( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferZigZag *CBuffersCollection::GetBufferZigZag( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_ZIGZAG,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferFilling *CBuffersCollection::GetBufferFilling( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_FILLING,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferBars *CBuffersCollection::GetBufferBars( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS,BUFFER_STATUS_BARS,EQUAL); return (list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); } CBufferCandles *CBuffersCollection::GetBuffer Candles ( const int number) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_STATUS_CANDLES ,EQUAL); return ( list!= NULL && list.Total()> 0 ? list.At(number) : NULL ); }

Alle Methoden sind identisch, also besprechen wir nur eine von ihnen.

Wir rufen die Liste, die nur Pufferobjekte mit dem notwendigen Zeichenstil enthält, ab.

Nach dem Erhalt der Liste und wenn sie nicht leer ist, geben wir das Objekt aus der erhaltenen Liste durch einen angegebenen Index zurück.

In der Liste befinden sich die Objekte in aufsteigender Reihenfolge der Indizes, so dass die Indexanpassung nicht erforderlich ist.

Wenn der Index außerhalb der Liste liegt, gibt die Methode NULL zurück.

Wenn die Liste nicht erhalten wurde oder leer ist, ist die Rückgabe NULL.



Die Methoden, die die Anzahl der gezeichneten Puffer und die Anzahl aller Indikator-Arrays zurückgeben:

int CBuffersCollection::PlotsTotal( void ) { int index=CSelect::FindBufferMax( this .GetList(),BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); return (buffer!= NULL ? buffer.IndexPlot()+ 1 : WRONG_VALUE ); } int CBuffersCollection::BuffersTotal( void ) { int index=CSelect::FindBufferMax( this .GetList(),BUFFER_PROP_INDEX_NEXT); CBuffer *buffer= this .m_list.At(index); return ( buffer!= NULL ? buffer.IndexNextBuffer() : WRONG_VALUE ); }

Die Logik der Methoden ist ähnlich: Wir erhalten den Index mit dem höchsten Wert der notwendigen Eigenschaft und erhalten das Pufferobjekt aus der Kollektionsliste durch den erhaltenen Index. Wenn der Puffer erhalten wird, gibt sie die der Methode entsprechenden Eigenschaft zurück, andernfalls -1.

Damit ist die Entwicklung der Kollektionsklasse der Indikatorpuffer abgeschlossen.

Jetzt müssen wir den Zugriff auf Klassenmethoden für bibliotheksbasierte Programme ermöglichen. In meinem Fall geschieht dies in der Basisobjektklasse der Bibliothek CEngine.

Öffnen wir \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh und nehmen dort die notwendigen Änderungen vor. Hier müssen wir lediglich die bereits erstellten Methoden der Kollektionsklasse der Indikatorpuffer duplizieren und der Einfachheit halber Hilfsmethoden hinzufügen.

Zuerst müssen wir die Klassendatei einbinden und das Objekt der Kollektionsklasse der Puffer deklarieren:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "Collections\TimeSeriesCollection.mqh" #include "Collections\BuffersCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh" class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CBuffersCollection m_buffers; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters;

Im 'public' Teil der Klasse schreiben wir die Methoden, die die gleichnamigen Methoden der Kollektionsklasse der Puffer aufrufen und die Ergebnisse zurückgeben, und deklarieren zusätzliche Methoden für die Arbeit mit der Kollektionsklasse der Puffer:

bool SeriesCopyToBufferAsSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty=EMPTY_VALUE) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);} CBuffersCollection *GetBuffersCollection( void ) { return & this .m_buffers; } CArrayObj *GetListBuffers( void ) { return this .m_buffers.GetList(); } CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index) { return this .m_buffers.GetBufferByPlot(plot_index); } CBufferArrow *GetBufferArrow( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferArrow(number); } CBufferLine *GetBufferLine( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferLine(number); } CBufferSection *GetBufferSection( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferSection(number); } CBufferHistogram *GetBufferHistogram( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); } CBufferHistogram2 *GetBufferHistogram2( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); } CBufferZigZag *GetBufferZigZag( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); } CBufferFilling *GetBufferFilling( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferFilling(number); } CBufferBars *GetBufferBars( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferBars(number); } CBufferCandles *GetBufferCandles( const int number) { return this .m_buffers.GetBufferCandles(number); } int BufferPlotsTotal( void ) { return this .m_buffers.PlotsTotal(); } int BuffersTotal( void ) { return this .m_buffers.BuffersTotal(); } bool BufferCreateArrow( void ) { return this .m_buffers.CreateArrow(); } bool BufferCreateLine( void ) { return this .m_buffers.CreateLine(); } bool BufferCreateSection( void ) { return this .m_buffers.CreateSection(); } bool BufferCreateHistogram( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram(); } bool BufferCreateHistogram2( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram2(); } bool BufferCreateZigZag( void ) { return this .m_buffers.CreateZigZag(); } bool BufferCreateFilling( void ) { return this .m_buffers.CreateFilling(); } bool BufferCreateBars( void ) { return this .m_buffers.CreateBars(); } bool BufferCreateCandles( void ) { return this .m_buffers.CreateCandles(); } double BufferDataArrow( const int number, const int series_index); double BufferDataLine( const int number, const int series_index); double BufferDataSection( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram20( const int number, const int series_index); double BufferDataHistogram21( const int number, const int series_index); double BufferDataZigZag0( const int number, const int series_index); double BufferDataZigZag1( const int number, const int series_index); double BufferDataFilling0( const int number, const int series_index); double BufferDataFilling1( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsOpen( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsHigh( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsLow( const int number, const int series_index); double BufferDataBarsClose( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesOpen( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesHigh( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesLow( const int number, const int series_index); double BufferDataCandlesClose( const int number, const int series_index); void BufferSetDataArrow( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataLine( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataSection( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataHistogram( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataHistogram20( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataHistogram21( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataHistogram2( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1); void BufferSetDataZigZag0( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataZigZag1( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataZigZag( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1); void BufferSetDataFilling0( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataFilling1( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataFilling( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1); void BufferSetDataBarsOpen( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataBarsHigh( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataBarsLow( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataBarsClose( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataBars( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close); void BufferSetDataCandlesOpen( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataCandlesHigh( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataCandlesLow( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataCandlesClose( const int number, const int series_index, const double value ); void BufferSetDataCandles( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close); color BufferColorArrow( const int number, const int series_index); color BufferColorLine( const int number, const int series_index); color BufferColorSection( const int number, const int series_index); color BufferColorHistogram( const int number, const int series_index); color BufferColorHistogram2( const int number, const int series_index); color BufferColorZigZag( const int number, const int series_index); color BufferColorFilling( const int number, const int series_index); color BufferColorBars( const int number, const int series_index); color BufferColorCandles( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexArrow( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexLine( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexSection( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexHistogram( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexHistogram2( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexZigZag( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexFilling( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexBars( const int number, const int series_index); int BufferColorIndexCandles( const int number, const int series_index); void BufferSetColorIndexArrow( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexLine( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexSection( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexHistogram( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexHistogram2( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexZigZag( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexFilling( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexBars( const int number, const int series_index, const int color_index); void BufferSetColorIndexCandles( const int number, const int series_index, const int color_index);

Die Methoden, die spezifische Pufferdaten nach ihrem Zeichenstil und der Pufferseriennummer mit dem gleichen Zeichenstil zurückgeben:



double CEngine::BufferDataArrow( const int number, const int series_index) { CBufferArrow *buff= this .m_buffers.GetBufferArrow(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataLine( const int number, const int series_index) { CBufferLine *buff= this .m_buffers.GetBufferLine(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataSection( const int number, const int series_index) { CBufferSection *buff= this .m_buffers.GetBufferSection(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataHistogram( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataHistogram20( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData0(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataHistogram21( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData1(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataZigZag0( const int number, const int series_index) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData0(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataZigZag1( const int number, const int series_index) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData1(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataFilling0( const int number, const int series_index) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData0(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataFilling1( const int number, const int series_index) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); return (buff!= NULL ? buff.GetData1(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataBarsOpen( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataOpen(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataBarsHigh( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataHigh(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataBarsLow( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataLow(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataBarsClose( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataClose(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataCandlesOpen( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataOpen(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataCandlesHigh( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataHigh(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataCandlesLow( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return (buff!= NULL ? buff.GetDataLow(series_index) : EMPTY_VALUE ); } double CEngine::BufferDataCandlesClose( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return ( buff!= NULL ? buff.GetDataClose(series_index) : EMPTY_VALUE ); }

Alle Methoden sind identisch. Betrachten wir die Methode, die den Wert für den Puffer der Schlusskurse des Pufferobjekts mit dem Zeichenstil Kerzen zurückgibt.

Die Methode empfängt die Seriennummer des Puffers für den Kerzen-Stil aus allen erstellten Puffern des Kerzen-Stils (ich habe oben im Detail besprochen, was die Puffernummer mit einem bestimmten Zeichenstil bedeutet) und den Zeitreihenindex, aus dem die Daten des geschlossenen Kerzenpuffers bezogen werden sollten.



Unter Verwendung der Methode GetBufferCandles() der Kollektionsklasse der Puffer erhalten wir den Zeiger auf den erforderlichen Puffer und, wenn der Puffer empfangen wurde, geben wir Daten aus seinem Puffer der Schlusskurse mit dem angegebenen Zeitreihenindex zurück. Andernfalls wird der "Leerer Wert" zurückgegeben.



Die Methoden sind die Gegenstücke zu den oben beschriebenen. Sie setzen die Werte des angegebenen Zeitreihenindex für einen bestimmten Puffer des entsprechenden Pufferobjekts durch seinen Zeichenstil und seine Seriennummer:

void CEngine::BufferSetDataArrow( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferArrow *buff= this .m_buffers.GetBufferArrow(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataLine( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferLine *buff= this .m_buffers.GetBufferLine(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataSection( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferSection *buff= this .m_buffers.GetBufferSection(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataHistogram( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferHistogram *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataHistogram20( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataHistogram21( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData1(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataHistogram2( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index,value0); buff.SetData1(series_index,value1); } void CEngine::BufferSetDataZigZag0( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataZigZag1( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData1(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataZigZag( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index,value0); buff.SetData1(series_index,value1); } void CEngine::BufferSetDataFilling0( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataFilling1( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData1(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataFilling( const int number, const int series_index, const double value0, const double value1) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetData0(series_index,value0); buff.SetData1(series_index,value1); } void CEngine::BufferSetDataBarsOpen( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataOpen(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataBarsHigh( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataHigh(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataBarsLow( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataLow(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataBarsClose( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataClose(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataCandlesOpen( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataOpen(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataCandlesHigh( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataHigh(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataCandlesLow( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataLow(series_index, value ); } void CEngine::BufferSetDataCandlesClose( const int number, const int series_index, const double value ) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff==NULL) return ; buff.SetDataClose(series_index, value ); }

Alle Methoden sind identisch. Betrachten wir die Methode, die den Wert für den Puffer der Schlusskurse des Pufferobjekts mit dem Zeichenstil Kerzen setzt.

Unter Verwendung der Methode GetBufferCandles() der Kollektionsklasse der Puffer rufen wir das Pufferobjekt des Kerzenstils über deren Seriennummer ab.

Wenn das Objekt erhalten werden konnte, beenden wir die Methode. Wir setzen den Wert, der der Methode übergeben wurde, auf den Puffer der Schlusskurse des erhaltenen angeforderten Pufferobjekts durch den Zeitreihenindex.

Es gibt zwei weitere separate Methoden, die OHLC-Werte durch den angegebenen Zeitreihenindex auf alle Puffer von Bars und Candles-Pufferobjekten gleichzeitig setzen:

void CEngine::BufferSetDataBars( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); if (buff== NULL ) return ; buff.SetDataOpen(series_index,open); buff.SetDataHigh(series_index,high); buff.SetDataLow(series_index,low); buff.SetDataClose(series_index,close); } void CEngine::BufferSetDataCandles( const int number, const int series_index, const double open, const double high, const double low, const double close) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); if (buff== NULL ) return ; buff.SetDataOpen(series_index,open); buff.SetDataHigh(series_index,high); buff.SetDataLow(series_index,low); buff.SetDataClose(series_index,close); }

Hier ist alles so wie oben beschrieben. Es werden jedoch alle Werte aller vier Puffer von Pufferobjekten an die Methoden übergeben und eingetragen.



Die Methoden geben die angegebene Farbe an den angegebenen Index der Farbpuffer-Zeitreihe eines bestimmten Pufferobjekts anhand seines Zeichenstils und seiner Seriennummer zurück:

color CEngine::BufferColorArrow( const int number, const int series_index) { CBufferArrow *buff= this .m_buffers.GetBufferArrow(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorLine( const int number, const int series_index) { CBufferLine *buff= this .m_buffers.GetBufferLine(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorSection( const int number, const int series_index) { CBufferSection *buff= this .m_buffers.GetBufferSection(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorHistogram( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorHistogram2( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorZigZag( const int number, const int series_index) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorFilling( const int number, const int series_index) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorBars( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); } color CEngine::BufferColorCandles( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return ( buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueColor(series_index) : clrNONE ); }

Hier ist alles ähnlich: Wir erhalten das angeforderte Pufferobjekt durch seine Anzahl, wenn es gelungen ist, das Objekt zu erhalten, erhalten wir die in seinem Farbpuffer gesetzte Farbe durch den angegebenen Zeitreihenindex. Andernfalls wird "Farbe nicht gesetzt" zurückgegeben.



Da der Farbindexwert (und nicht der Farbwert) tatsächlich im Farbpuffer gesetzt wird, haben wir die entsprechenden Methoden, die den Farbindex eines bestimmten Pufferobjekts aus seinem Farbpuffer um den angegebenen Zeitreihenindex zurückgeben:

int CEngine::BufferColorIndexArrow( const int number, const int series_index) { CBufferArrow *buff= this .m_buffers.GetBufferArrow(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexLine( const int number, const int series_index) { CBufferLine *buff= this .m_buffers.GetBufferLine(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexSection( const int number, const int series_index) { CBufferSection *buff= this .m_buffers.GetBufferSection(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexHistogram( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexHistogram2( const int number, const int series_index) { CBufferHistogram2 *buff= this .m_buffers.GetBufferHistogram2(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexZigZag( const int number, const int series_index) { CBufferZigZag *buff= this .m_buffers.GetBufferZigZag(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexFilling( const int number, const int series_index) { CBufferFilling *buff= this .m_buffers.GetBufferFilling(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexBars( const int number, const int series_index) { CBufferBars *buff= this .m_buffers.GetBufferBars(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); } int CEngine::BufferColorIndexCandles( const int number, const int series_index) { CBufferCandles *buff= this .m_buffers.GetBufferCandles(number); return (buff!= NULL ? buff.GetColorBufferValueIndex(series_index) : WRONG_VALUE ); }

Hier ist alles identisch mit den Methoden, die die Farbe zurückgeben, mit dem Unterschied, dass die Methoden den Farbindex zurückgeben.

Dies sind alle Verbesserungen der Klasse CEngine, die für die Prüfung der Kollektionsklasse von Indikatorpuffern erforderlich sind.







Testen der Fähigkeit, einen Indikator unter Verwendung der Kollektion der Puffer zu erstellen

Um die Kollektionsklasse der Puffer zu testen, werden wir den Indikator aus dem vorherigen Artikel verwenden und ihn im neuen Ordner \MQL5\Indikatoren\TestDoEasy\Part44\ als TestDoEasyPart44.mq5 speichern.

Die gesamte Kopfzeile sieht wie folgt aus:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 28 #property indicator_plots 10 ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_CURRENT; string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURGBP,EURCAD,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_CURRENT; string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawArrow = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawLine = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawSection = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawHistogram = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawHistogram2 = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawZigZag = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawFilling = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawBars = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawCandles = INPUT_YES; sinput bool InpUseSounds = true ; CArrayObj *list_buffers; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

Entfernen wir die Einbindung aller Pufferobjektdateien aus dem 'includes'-Block — sie sind bereits in die Bibliothek eingebunden:



#include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferLine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferSection.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferBars.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh>

Wir legen die Anzahl der Zeichen- und Indikatorpuffer für den Compiler fest:

#property indicator_buffers 28 #property indicator_plots 10

Wenn in dem Indikator mehrere verschiedene Puffer erwartet werden, können wir in der Anfangsphase einfach beliebige Werte eintragen, anstatt "mit den Fingern zu rechnen". Wenn wir den Indikator zum ersten Mal starten, erhalten wir Warnmeldungen mit der gültigen Anzahl der Zeichen- und der Werte-Indikator-Puffer, falls wir deren Anzahl falsch angegeben haben.

Die Bibliothek setzt den Zugriff auf die erstellten Indikatorpuffer durch ihre Zeichenstile und Nummern in der Reihenfolge ihrer Erstellung voraus. Der Zugriff auf die Puffereigenschaften direkt aus dem Programm heraus ist noch nicht implementiert. Wir können bisher nur auf die Puffer-Arrays zugreifen. Heute werde ich diese Einschränkung umgehen, indem ich die Liste der Pufferobjekte aus der Sammlung erhalte und direkt von der Liste aus auf die Puffer zugreife (eine solche Funktion ist für jede Objektsammlung vorhanden), um direkt mit den erstellten Objekten zu arbeiten. Lassen Sie uns daher das dynamische Array von Zeigern auf CObjektobjekte als "Indikatorpuffer" verwenden.







Bereiten wir in OnInit() die für den Test benötigten Puffer vor und prüfen, ob auf sie auf zwei verschiedene Arten zugegriffen werden kann:

int OnInit () { OnInitDoEasy(); prefix=engine.Name()+ "_" ; int index= ArrayMaximum (ArrayUsedTimeframes); int num_bars=NumberBarsInTimeframe(ArrayUsedTimeframes[index]); min_bars=(index> WRONG_VALUE ? (num_bars> 2 ? num_bars : 2 ) : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); engine.BufferCreateArrow(); engine.BufferCreateLine(); engine.BufferCreateSection(); engine.BufferCreateHistogram(); engine.BufferCreateHistogram2(); engine.BufferCreateZigZag(); engine.BufferCreateFilling(); engine.BufferCreateBars(); engine.BufferCreateCandles(); engine.BufferCreateArrow(); if (engine.BufferPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BufferPlotsTotal()); if (engine.BuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersTotal()); color array_colors[]={ clrDodgerBlue , clrRed , clrGray }; list_buffers=engine.GetListBuffers(); for ( int i= 0 ;i<list_buffers.Total();i++) { CBuffer *buff=list_buffers.At(i); buff.SetColors(array_colors); buff. Print (); } CBuffer *buff_zz=engine.GetBufferByPlot( 5 ); if (buff_zz!= NULL ) { buff_zz.SetWidth( 2 ); } CBuffer *buff=engine.GetBufferArrow( 1 ); if (buff!= NULL ) { buff.SetWidth( 2 ); buff.SetArrowCode( 161 ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Jetzt ist das Erstellen der Puffer einfach geworden — wir verwenden die Bibliotheksmethoden, die entwickelt wurden, um einen Indikatorpuffer des einen oder anderen Typs zu erstellen. Die Bibliothek übernimmt alle Array-Funktionen, und wir sind in der Lage, die Eigenschaften der erstellten Puffer zu ändern, nachdem sie erstellt wurden. Lassen Sie uns die angegebene Anzahl von Puffern in #property im Indikator-Kopf sofort überprüfen. Wenn wir bei der Angabe der Anzahl der Puffer einen Fehler gemacht haben, wird eine entsprechende Warnung angezeigt. Eine solche Prüfung ist praktisch bei der Entwicklung eines Indikators. Danach kann sie aus dem Code entfernt werden.

Verwenden wir zwei Methoden, um den Zugriff auf den Puffer zu testen:

Zunächst holen wir uns den Zugriff auf den ZigZag-Puffer durch dessen Zeichenpuffer-Index unter Verwendung der Methode GetBufferByPlot(), in der der Zeichenpuffer-Index angegeben werden soll (hier ist es der Index 5 für den ZigZag-Puffer),

dann den Zugriff auf den allerletzten Pfeilpuffer, der ganz am Ende erstellt wurde. Es handelt sich um den zweiten Pfeilpuffer. Greifen wir auf ihn mit der Methode GetBufferArrow() zu. Der Methode übergeben wir die Seriennummer des erforderlichen Pfeilpuffers an (hier ist die Zahl 1, da die Zählung bei Null beginnt)



OnCalculate() bleibt nahezu unverändert, außer dass die Daten in den Kerzen- und Balkenpuffern mit den Objektmethoden des Kerzenpuffers gesetzt werden (Schreiben der Daten nacheinander in Open, High, Low und Close). Wir schreiben außerdem alle OHLC-Werte auf einmal in die Balkenpuffer-Arrays. Auf diese Weise sind wir in der Lage, die Arbeit aller erstellten Methoden zur Arbeit mit Pufferobjekten zu überprüfen:

for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CBuffer *buff=list_buffers.At(j); buff.ClearData( 0 ); if (!IsUse(buff.Status())) continue ; if (buff.BuffersTotal()== 1 ) buff.SetBufferValue( 0 ,i,close[i]); else if (buff.BuffersTotal()== 2 ) { buff.SetBufferValue( 0 ,i,open[i]); buff.SetBufferValue( 1 ,i,close[i]); } else if (buff.BuffersTotal()== 4 ) { if (buff.Status()==BUFFER_STATUS_CANDLES) { CBufferCandles *candle=buff; candle.SetDataOpen(i,open[i]); candle.SetDataHigh(i,high[i]); candle.SetDataLow(i,low[i]); candle.SetDataClose(i,close[i]); } else { engine.BufferSetDataBars( 0 ,i,open[i],high[i],low[i],close[i]); } } if (open[i]<close[i]) buff.SetBufferColorIndex(i, 0 ); else if (open[i]>close[i]) buff.SetBufferColorIndex(i, 1 ); else buff.SetBufferColorIndex(i, 2 ); } }

Der vollständige Indikatorcode ist in den unten angehängten Dateien enthalten.

Kompilieren wir den Indikator und starten ihn auf dem Chart eines Symbols. Richten wir in den Einstellungen die Anzeige eines einzelnen Pfeilpuffers ein. Dieser Puffer soll im Chart als Punkte angezeigt werden. Wir haben aber auch den zweiten Pfeilpuffer, der zuletzt erstellt wurde. Wir haben auf den zweiten Pfeilpuffer in OnInit() zugegriffen, um seinen Code und die Symbolgröße zu ändern:

CBuffer *buff=engine.GetBufferArrow( 1 ); if (buff!= NULL ) { buff.SetWidth( 2 ); buff.SetArrowCode( 161 ); }

Wenn es uns gelungen ist, das Objekt durch Zugriff auf einen bestimmten Puffertyp anhand seiner Nummer zu holen, dann sollten zwei Pfeilpuffer auf dem Chart angezeigt werden — der erste wird in Punkten, der zweite in Kreisen mit der Größe 2 dargestellt.

Wir haben die Linienbreite des ZigZag eingestellt, indem wir den ZigZag-Puffer mit der Methode erhalten, die das Pufferobjekt über seinen Zeichen-Index zurückgibt. Verbinden wir die Darstellung des ZigZag und stellen dabei sicher, dass die Linienbreite der in OnInit() eingestellten entspricht:

CBuffer *buff_zz=engine.GetBufferByPlot( 5 ); if (buff_zz!= NULL ) { buff_zz.SetWidth( 2 ); }

Zum Schluss wollen wir sehen, wie Balken und Kerzen dargestellt werden. Wenn die Methoden zum Schreiben von Preiswerten in die Puffer-Arrays funktionieren, dann sollten Balken und Kerzen im Chart korrekt angezeigt werden.



Prüfen wir es





Wie wir sehen können, funktioniert alles wie erwartet.







Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir die Entwicklung der Kollektionsklasse der Indikatorpuffer im Hinblick auf die Indikatorausführung im Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Modus fortsetzen.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie testen und herunterladen können.

Hinterlassen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen in den Kommentaren.

Bitte bedenken Sie, dass ich hier den MQL5-Testindikator für MetaTrader 5 entwickelt habe.

Die angehängten Dateien sind nur für MetaTrader 5 bestimmt. Die aktuelle Bibliotheksversion wurde nicht mit dem MetaTrader 4 getestet.

Nachdem ich die Kollektion der Indikatorpuffer erstellt und getestet habe, werde ich versuchen, einige MQL5-Funktionen in MetaTrader 4 zu implementieren.

