Tiefe neuronale Netzwerke (Teil V). Bayes'sche Optimierung von DNN-Hyperparametern

Tiefe neuronale Netzwerke (Teil V). Bayes'sche Optimierung von DNN-Hyperparametern

Vladimir Perervenko
Vladimir Perervenko

Inhalt

Einführung

Der vorherige Artikel betrachtete ein Basismodell und das DNN-Modell mit Standardparametern. Die Klassifizierungsqualität dieses Modells erwies sich als unbefriedigend. Was kann getan werden, um die Qualität der Klassifizierung zu verbessern?

  • Optimierung der DNN-Hyperparameter
  • Verbesserung der DNN-Regulierung
  • Erhöhung der Anzahl der Trainingsstichproben
  • Ändern der Struktur des neuronalen Netzes

Alle aufgeführten Möglichkeiten zur Verbesserung der bestehenden DNN werden in diesem und den kommenden Artikeln berücksichtigt. Beginnen wir mit der Optimierung der Hyperparameter des Netzwerks.

1. Bestimmung der optimalen Hyperparameter der DNN

Im allgemeinen Fall lassen sich die Hyperparameter des neuronalen Netzes in zwei Gruppen einteilen: global und lokal (Knoten). Zu den globalen Hyperparametern gehören die Anzahl der verdeckten Schichten, die Anzahl der Neuronen in jeder Schicht, der Grad des Lernens, der Impuls, die Initialisierung der Neuronengewichte. Lokale Hyperparameter — Schichttyp, Aktivierungsfunktion, Dropout/Dropconnect und andere Regularisierungsparameter.

Die Struktur der Hyperparameter-Optimierung ist in der Abbildung dargestellt:

optimHP

Abb. 1. Struktur der Hyperparameter des neuronalen Netzes und Optimierungsmethoden

Hyperparameter können auf drei Arten optimiert werden:

  1. Rastersuche: Für jeden Hyperparameter wird ein Vektor mit mehreren Festwerten definiert. Anschließend wird das Modell mit der Funktion caret::train() oder einem benutzerdefinierten Skript auf alle Kombinationen von Hyperparameterwerten trainiert. Danach wird das Modell mit den besten Werten für die Klassifizierungsqualität ausgewählt. Seine Parameter werden als optimal angesehen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass die Definition eines Werterasters eher das Optimum verfehlt.
  2. Genetische Optimierung: stochastische Suche nach den besten Parametern mittels genetischer Algorithmen. Mehrere Algorithmen der genetischen Optimierung wurden ausführlich früher diskutiert. Sie werden daher nicht wiederholt.
  3. Und schließlich die Bayes'sche Optimierung. Sie wird in diesem Artikel verwendet werden.

Der Bayes'sche Ansatz beinhaltet Gaußsche Prozesse und MCMC. Es wird das Paket rBayesianOptimization (Version 1.1.0) verwendet. Die Theorie der angewandten Methoden ist in der Literatur weit verbreitet und wird z.B. in diesem Artikel beschrieben. 

Um eine Bayes'sche Optimierung durchzuführen, ist es notwendig:

  • Bestimmen der Fitnessfunktion;
  • Bestimmen der Liste und der Grenzen der Änderungen in den Hyperparametern.

Die Fitnessfunktion (FF) sollte eine Qualitätskennzahl (Optimierungskriterium, Skalar) liefern, die während der Optimierung maximiert werden soll, und die vorhergesagten Werte der Zielfunktion. FF liefert den Wert von mean(F1) — dem Durchschnittswert von F1 für zwei Klassen. Das DNN-Modell wird mit Pretraining trainiert.

Generierung der Quelldatensätze

Für die Experimente wird die neue Version von MRO 3.4.2 verwendet. Es enthält mehrere neue Pakete, die bisher nicht verwendet wurden.

Starten wir RStudio, gehen dann zu GitHub/Part_I, um die Datei Cotir.RData mit Kursen des Terminals herunterzuladen, und holen zuletzt die Datei FunPrepareData.R mit Funktionen zu Datenaufbereitung von GitHub/Part_IV.

Bisher wurde festgestellt, dass ein Datensatz mit kalkulatorischen Ausreißern und normalisierten Daten bessere Ergebnisse im Training mit Pretraining ermöglicht. Wir könnten auch die anderen zuvor betrachteten Vorverarbeitungsmöglichkeiten testen.

Bei der Einteilung in Teilmengen für pretrain/train/val/test nutzen wir die erste Möglichkeit, die Klassifizierungsqualität zu verbessern — die Anzahl der Proben für das Training zu erhöhen. Die Anzahl der Stichproben in der Teilmenge pretrain wird auf 4000 erhöht.

#----Prepare-------------
library(anytime)
library(rowr)
library(darch)
library(rBayesianOptimization)
library(foreach)
library(magrittr)
#source(file = "FunPrepareData.R")
#source(file = "FUN_Optim.R")
#---prepare----
evalq({
  dt <- PrepareData(Data, Open, High, Low, Close, Volume)
  DT <- SplitData(dt, 4000, 1000, 500, 100, start = 1)
  pre.outl <- PreOutlier(DT$pretrain)
  DTcap <- CappingData(DT, impute = T, fill = T, dither = F, pre.outl = pre.outl)
  preproc <- PreNorm(DTcap, meth = meth)
  DTcap.n <- NormData(DTcap, preproc = preproc)
}, env)

Durch Ändern des Parameters start in der Funktion SplitData() ist es möglich, Sätze zu erhalten, die um den Betrag des Starts verschoben sind. Dies ermöglicht es, die Qualität in verschiedenen Teilen der Preisspanne in der Zukunft zu überprüfen und festzustellen, wie sie sich in der Geschichte verändert.

Entfernen von statistisch unbedeutenden Prädiktoren


Entfernen von zwei statistisch insignifikanten Variablen c(v.rstl, v.pcci). Sie wurden im vorherigen Artikel dieser Serie definiert.

##---Data DT--------------
require(foreach)
evalq({
  foreach(i = 1:4) %do% {
    DTcap.n[[i]] %>% dplyr::select(-c(v.rstl, v.pcci))
  } -> DT
  list(pretrain = DT[[1]], 
      train = DT[[2]],
      val =  DT[[3]], 
      test =  DT[[4]]) -> DT
}, env)

Erstellen von Datensätzen (pretrain/train/test/test1) für Pretraining, Feinabstimmung und dem Testen, erfasst in der Liste X.

#-----Data X------------------
evalq({
  list(
    pretrain = list(
      x = DT$pretrain %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
      y = DT$pretrain$Class %>% as.data.frame()
    ),
    train = list(
      x = DT$train %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
      y = DT$train$Class %>% as.data.frame()
    ),
    test = list(
      x = DT$val %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
      y = DT$val$Class %>% as.data.frame()
    ),
    test1 = list(
      x = DT$test %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(), 
      y = DT$test$Class %>% as.vector()
    )
  ) -> X
}, env)

Die Sätze für die Experimente sind fertig.

Eine Funktion wird benötigt, um die Metriken aus den Testergebnissen zu berechnen. Der Wert von mean(F1) wird als Optimierungskriterium (Maximierung) verwendet. Wir Laden diese Funktion in die env-Umgebung.

evalq(
  #input actual & predicted vectors or actual vs predicted confusion matrix 
  # https://github.com/saidbleik/Evaluation/blob/master/eval.R
  Evaluate <- function(actual=NULL, predicted=NULL, cm=NULL){
    if (is.null(cm)) {
      actual = actual[!is.na(actual)]
      predicted = predicted[!is.na(predicted)]
      f = factor(union(unique(actual), unique(predicted)))
      actual = factor(actual, levels = levels(f))
      predicted = factor(predicted, levels = levels(f))
      cm = as.matrix(table(Actual = actual, Predicted = predicted))
    }
    
    n = sum(cm) # number of instances
    nc = nrow(cm) # number of classes
    diag = diag(cm) # number of correctly classified instances per class 
    rowsums = apply(cm, 1, sum) # number of instances per class
    colsums = apply(cm, 2, sum) # number of predictions per class
    p = rowsums / n # distribution of instances over the classes
    q = colsums / n # distribution of instances over the predicted classes
    
    #accuracy
    accuracy = sum(diag) / n
    
    #per class
    recall = diag / rowsums
    precision = diag / colsums
    f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall)
    
    #macro
    macroPrecision = mean(precision)
    macroRecall = mean(recall)
    macroF1 = mean(f1)
    
    #1-vs-all matrix
    oneVsAll = lapply(1:nc,
                      function(i){
                        v = c(cm[i,i],
                              rowsums[i] - cm[i,i],
                              colsums[i] - cm[i,i],
                              n - rowsums[i] - colsums[i] + cm[i,i]);
                        return(matrix(v, nrow = 2, byrow = T))})
    
    s = matrix(0, nrow = 2, ncol = 2)
    for (i in 1:nc) {s = s + oneVsAll[[i]]}
    
    #avg accuracy
    avgAccuracy = sum(diag(s))/sum(s)
    
    #micro
    microPrf = (diag(s) / apply(s,1, sum))[1];
    
    #majority class
    mcIndex = which(rowsums == max(rowsums))[1] # majority-class index
    mcAccuracy = as.numeric(p[mcIndex]) 
    mcRecall = 0*p;  mcRecall[mcIndex] = 1
    mcPrecision = 0*p; mcPrecision[mcIndex] = p[mcIndex]
    mcF1 = 0*p; mcF1[mcIndex] = 2 * mcPrecision[mcIndex] / (mcPrecision[mcIndex] + 1)
    
    #random accuracy
    expAccuracy = sum(p*q)
    #kappa
    kappa = (accuracy - expAccuracy) / (1 - expAccuracy)
    
    #random guess
    rgAccuracy = 1 / nc
    rgPrecision = p
    rgRecall = 0*p + 1 / nc
    rgF1 = 2 * p / (nc * p + 1)
    
    #rnd weighted
    rwgAccurcy = sum(p^2)
    rwgPrecision = p
    rwgRecall = p
    rwgF1 = p
    
    classNames = names(diag)
    if (is.null(classNames)) classNames = paste("C",(1:nc),sep = "")
    
    return(list(
      ConfusionMatrix = cm,
      Metrics = data.frame(
        Class = classNames,
        Accuracy = accuracy,
        Precision = precision,
        Recall = recall,
        F1 = f1,
        MacroAvgPrecision = macroPrecision,
        MacroAvgRecall = macroRecall,
        MacroAvgF1 = macroF1,
        AvgAccuracy = avgAccuracy,
        MicroAvgPrecision = microPrf,
        MicroAvgRecall = microPrf,
        MicroAvgF1 = microPrf,
        MajorityClassAccuracy = mcAccuracy,
        MajorityClassPrecision = mcPrecision,
        MajorityClassRecall = mcRecall,
        MajorityClassF1 = mcF1,
        Kappa = kappa,
        RandomGuessAccuracy = rgAccuracy,
        RandomGuessPrecision = rgPrecision,
        RandomGuessRecall = rgRecall,
        RandomGuessF1 = rgF1,
        RandomWeightedGuessAccurcy = rwgAccurcy,
        RandomWeightedGuessPrecision = rwgPrecision,
        RandomWeightedGuessRecall = rwgRecall,
        RandomWeightedGuessWeightedF1 = rwgF1)))
  }, env)  
#-------------------------

Die Funktion gibt eine Vielzahl von Metriken zurück, von denen momentan nur F1 notwendig ist.

Es wird ein neuronales Netzwerk mit zwei verdeckte Schichten verwendet, wie im vorherigen Teil des Artikels. DNN wird in zwei Stufen trainiert, mit Pretraining. Die möglichen Optionen sind:

  • Pretraining:
    • Trainieren nur von SRBM;
    • Trainieren SRBM + die oberste Schicht des neuronalen Netzes.
  • Feinabstimmung:
    • Verwenden wir die Trainingsmethode backpropagation;
    • Verwenden wir die Trainingsmethode rpropagation.

Jede der vier Trainingsoptionen hat einen anderen Satz von Hyperparametern zur Optimierung.

Definition der Hyperparameter für die Optimierung


Definieren wir die Liste der Hyperparameter mit den zu optimierenden Werten sowie deren Wertebereiche:

  • n1, n2 — die Anzahl der Neuronen in jeder verdeckte Schicht Die Werte reichen von 1 bis 25. Vor der Zuführung zum Modell wird der Parameter mit 2 multipliziert, da er ein Vielfaches von 2 benötigt (poolSize). Dies ist notwendig für die Aktivierungsfunktion maxout.
  • fact1, fact2 — Indizes der Aktivierungsfunktion für jede verdeckte Schicht, ausgewählt aus der Liste der Aktivierungsfunktionen, die durch den Vektor Fact <- c("tanhUnit", "maxoutUnit", "softplusUnit", "sigmoidUnit") definiert sind. Wir könnten auch weitere Funktionen hinzufügen.
  • dr1, dr2 — der Dropout-Wert in jeder Schicht, Bereich von 0 bis 0,5.
  • Lr.rbm — Level des StackedRBM-Trainings, Bereich von 0,01 bis 1,0 in der Pretraining-Phase.
  • Lr.top — Trainingsniveau der obersten Schicht des neuronalen Netzes in der Vorschulungsphase, Bereich von 0,01 bis 1,0. Dieser Parameter ist nicht notwendig, um ein Pretraining durchzuführen, ohne die oberste Schicht des neuronalen Netzes zu trainieren.
  • Lr.fine — Neuronales Netzwerk-Trainingsniveau in der Feinabstimmung bei Verwendung von Backpropagation, Bereich von 0,01 bis 1,0. Dieser Parameter ist bei Verwendung von rpropagation nicht erforderlich.

Eine detaillierte Beschreibung aller Parameter finden sich im vorherigen Artikel und in der Beschreibung des Pakets. Alle Parameter der Funktion darch() haben Standardwerte. Sie können in mehrere Gruppen eingeteilt werden.

  • Globale Parameter. Wird sowohl zum Pretraining als auch zum Feinabstimmung eingesetzt.
  • Die Parameter der Datenvorverarbeitung. Die Eigenschaften von caret::preProcess() werden verwendet.
  • Parameter für SRBM. Wird nur für das Pretraining verwendet.
  • Parameter von NN. Wird sowohl für das Pretraining als auch zur Feinabstimmung verwendet, kann aber für jede Stufe unterschiedliche Werte haben.

Die Standardwerte der Parameter können durch Angabe einer Liste ihrer neuen Werte oder durch explizites Schreiben in die Funktion darch() geändert werden. Hier eine kurze Beschreibung der zu optimierenden Hyperparameter.

Stellen wir zunächst die globalen Parameter von DNN ein, die für das Pretraining/Training üblich sind. 

Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0) — Vektor, der angibt, dass ein 4-schichtiges, neuronales Netzwerk mit zwei verdeckten Schichten erzeugt werden soll. Die Anzahl der Neuronen in den Eingangs- und Ausgangsschichten wird aus den Eingangsdaten bestimmt, sie können nicht explizit angegeben werden. Die Anzahl der Neuronen in verdeckten Schichten beträgt 2*n1 bzw. 2*n2.

Definieren wir dann die Trainingsstufen für RBM (Lr.rbm), für die oberste Schicht von DNN beim Pretraining (Lr.top) und für alle Schichten bei der Feinabstimmung (Lr.fine).

fact1/fact2 — Indizes der Aktivierungsfunktion für jede verdeckte Schicht aus einer durch den Vektor Fact definierten Liste. Die Funktion softmax wird in der Ausgabeschicht verwendet.

dr1/dr2 — Dropout-Level in jeder ausgeblendeten Ebene.

darch.trainLayers — zeigt die zu trainierenden Schichten mit Pretraining und die zu trainierenden Schichten während der Feinabstimmung an.

Schreiben wir die Hyperparameter und deren Wertebereiche für jede der 4 Trainings-/Optimierungsoptionen. Zusätzlich werden die Parameter Bs.rbm = 100 (rbm.batchSize) und Bs.nn = 50 (darch.batchSize) extern gesetzt, um die besten Trainingsmöglichkeiten zu finden. Wenn sie verringert werden, verbessert sich die Klassifizierungsqualität, aber die Optimierungszeit erhöht sich erheblich.

#-2----------------------
evalq({
  #--InitParams---------------------
  Fact <- c("tanhUnit","maxoutUnit","softplusUnit", "sigmoidUnit")
  wUpd <- c("weightDecayWeightUpdate", "maxoutWeightUpdate",
            "weightDecayWeightUpdate", "weightDecayWeightUpdate")
  #---SRBM + RP----------------
  bonds1 <- list( #n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm
    n1 = c(1L, 25L),
    n2 = c(1L, 25L),
    fact1 = c(1L, 4L),
    fact2 = c(1L, 4L),
    dr1 = c(0, 0.5),
    dr2 = c(0, 0.5),
    Lr.rbm = c(0.01, 1.0)#,
  )
  #---SRBM + BP----------------
  bonds2 <- list( #n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.fine
    n1 = c(1L, 25L),
    n2 = c(1L, 25L),
    fact1 = c(1L, 4L),
    fact2 = c(1L, 4L),
    dr1 = c(0, 0.5),
    dr2 = c(0, 0.5),
    Lr.rbm = c(0.01, 1.0),
    Lr.fine = c(0.01, 1.0)
  )
  #---SRBM + upperLayer + BP----
  bonds3 <- list( #n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm , Lr.top, Lr.fine
    n1 = c(1L, 25L),
    n2 = c(1L, 25L),
    fact1 = c(1L, 4L),
    fact2 = c(1L, 4L),
    dr1 = c(0, 0.5),
    dr2 = c(0, 0.5),
    Lr.rbm = c(0.01, 1.0),
    Lr.top = c(0.01, 1.0),
    Lr.fine = c(0.01, 1.0)
  )
  #---SRBM + upperLayer + RP-----
  bonds4 <- list( #n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top
    n1 = c(1L, 25L),
    n2 = c(1L, 25L),
    fact1 = c(1L, 4L),
    fact2 = c(1L, 4L),
    dr1 = c(0, 0.5),
    dr2 = c(0, 0.5),
    Lr.rbm = c(0.01, 1.0),
    Lr.top = c(0.01, 1.0)
  )
  Bs.rbm <- 100L
  Bs.nn <- 50L
},envir = env)

Definition der Funktion für das Pretraining und der Feinabstimmung


DNN wird mit allen vier Optionen trainiert. Alle dafür notwendigen Funktionen stehen im Skript FUN_Optim.R, das vor dem Start von Berechnungen mit Git/PartV heruntergeladen werden sollte.

Die Funktionen für das Pretraining und die Feinabstimmung für jede Option:

  1. pretrainSRBM(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm) — Pretraining nur des SRBM
  2. pretrainSRBM_topLayer(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top) — Pretraining SRBM + obere Schicht (Backpropagation)
  3. fineTuneRP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn) — Feinabstimmung des DNN mittels rpropagation
  4. fineTuneBP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn, Lr.fine) — Feinabstimmung des DNN mittels Backpropagation

Um den Artikel nicht mit der Auflistung ähnlicher Funktionen zu überladen, wird nur die Option mit Pretraining (SRBM + topLayer) + RP(Feinabstimmung rpropagation) berücksichtigt. In vielen Versuchen zeigte diese Option in den meisten Fällen das beste Ergebnis. Die Funktionen für andere Optionen sind ähnlich.

SRBM + upper Layer (backpropagation)
 pretrainSRBM_topLayer <- function(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top) # SRBM + upper Layer (backpropagation)
  {
    darch( x = X$pretrain$x, y = X$pretrain$y,
          xValid = X$train$x, 
          yValid = X$train$y,
          #=====constant====================================== 
          layers = Ln,
          paramsList = list(),
          darch = NULL,
          shuffleTrainData = T,
          seed = 54321,
          logLevel = "WARN", #FATAL, ERROR, WARN, DEBUG, and TRACE.
          #--optimization parameters----------------------------------
          darch.unitFunction = c(Fact[fact1], Fact[fact2], "softmaxUnit"),
          darch.weightUpdateFunction = c(wUpd[fact1], wUpd[fact2],
                                          "weightDecayWeightUpdate"),
          rbm.learnRate = Lr.rbm,
          bp.learnRate = Lr.top,
          darch.dropout = c(0, dr1, dr2),
          #=== params RBM ==============
          rbm.numEpochs = 30L,
          rbm.allData = T, 
          rbm.batchSize = Bs.rbm,
          rbm.consecutive = F, 
          rbm.errorFunction = mseError, #rmseError
          rbm.finalMomentum = 0.9, 
          rbm.initialMomentum = 0.5,
          rbm.momentumRampLength = 1,  
          rbm.lastLayer = -1,
          rbm.learnRateScale = 1, 
          rbm.numCD = 1L, 
          rbm.unitFunction = tanhUnitRbm,
          rbm.updateFunction = rbmUpdate, 
          rbm.weightDecay = 2e-04,
          #=== parameters  NN ========================
          darch.numEpochs = 30L,
          darch.batchSize = Bs.nn,
          darch.trainLayers = c(FALSE, FALSE,TRUE ), 
          darch.fineTuneFunction = "backpropagation", #rpropagation
          bp.learnRateScale = 1, #0.99
          #--weight----------------- 
          generateWeightsFunction = generateWeightsGlorotUniform,
          # generateWeightsUniform (default), 
          # generateWeightsGlorotUniform,
          # generateWeightsHeUniform.
          # generateWeightsNormal, 
          # generateWeightsGlorotNormal, 
          # generateWeightsHeNormal, 
          darch.weightDecay = 2e-04,
          normalizeWeights = T,
          normalizeWeightsBound = 15,
          #--parameters  regularization-----------
          darch.dither = F,
          darch.dropout.dropConnect = F, 
          darch.dropout.oneMaskPerEpoch = T,
          darch.maxout.poolSize = 2L, 
          darch.maxout.unitFunction = "exponentialLinearUnit",
          darch.elu.alpha = 2,
          darch.returnBestModel = T
          #darch.returnBestModel.validationErrorFactor = 0,
    )
  }

In dieser Funktion werden die Werte des Datensatzes X$train zur Validierung verwendet.

Funktion zur Feinabstimmung mit rpropagation. Neben den Parametern wird dieser Funktion eine vortrainierte Struktur Dnn übergeben.

fineTuneRP <- function(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn) # rpropagation
  {
    darch( x = X$train$x, y = X$train$y,
           #xValid = X$test$x, yValid = X$test$y,
           xValid = X$test$x %>% head(250), 
           yValid = X$test$y %>% head(250),
           #=====constant====================================== 
           layers = Ln,
           paramsList = list(),
           darch = Dnn,
           shuffleTrainData = T,
           seed = 54321,
           logLevel = "WARN", #FATAL, ERROR, WARN, DEBUG, and TRACE.
           rbm.numEpochs = 0L,
           #--optimization parameters----------------------------------
           darch.unitFunction = c(Fact[fact1], Fact[fact2], "softmaxUnit"),
           darch.weightUpdateFunction = c(wUpd[fact1], wUpd[fact2],
                                          "weightDecayWeightUpdate"),
           darch.dropout = c(0, dr1, dr2),
           #=== parameters  NN ========================
           darch.numEpochs = 50L,
           darch.batchSize = Bs.nn,
           darch.trainLayers = c(TRUE,TRUE, TRUE), 
           darch.fineTuneFunction = "rpropagation", #"rpropagation" "backpropagation"
           #=== params RPROP ======
           rprop.decFact = 0.5, 
           rprop.incFact = 1.2, 
           rprop.initDelta = 1/80,
           rprop.maxDelta = 50, 
           rprop.method = "iRprop+", 
           rprop.minDelta = 1e-06, 
           #--weight----------------- 
           darch.weightDecay = 2e-04,
           normalizeWeights = T,
           normalizeWeightsBound = 15,
           #--parameters  regularization-----------
           darch.dither = F,
           darch.dropout.dropConnect = F, 
           darch.dropout.oneMaskPerEpoch = T,
           darch.maxout.poolSize = 2L, 
           darch.maxout.unitFunction = "exponentialLinearUnit",
           darch.elu.alpha = 2,
           darch.returnBestModel = T
           #darch.returnBestModel.validationErrorFactor = 0,
    )
  }

Hier werden die ersten 250 Werte des X$test-Sets als Validierungsdaten verwendet. Alle Funktionen für alle Trainingsoptionen sollten in die env-Umgebung geladen werden.

Definition der Fitnessfunktion


Verwenden wir diese beiden Funktionen, um eine Fitnessfunktion zu schreiben, die für die Optimierung von Hyperparametern erforderlich ist. Er liefert den Wert des Optimierungskriteriums Score = mean(F1), das optimiert werden soll, und die vorhergesagten Werte der Zielfunktion Ypred.

#---SRBM + upperLayer + RP----
  fitnes4.DNN <- function(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top)
  {
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #--
    pretrainSRBM_topLayer(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top) -> Dnn
    fineTuneRP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn) -> Dnn
    predict(Dnn, newdata = X$test$x %>% tail(250) , type = "class") -> Ypred
    yTest <- X$test$y[ ,1] %>% tail(250)
    #numIncorrect <- sum(Ypred != yTest)
    #Score <- 1 - round(numIncorrect/nrow(xTest), 2)
    Score <- Evaluate(actual = yTest, predicted = Ypred)$Metrics$F1 %>%
      mean() 
    return(list(Score = Score, Pred = Ypred)
  }

Bestimmung der optimalen Parameter für DNN


Die Optimierungsfunktion BayesianOptimization() wird mit 10 Anfangspunkten im Raum der zufällig erhaltenen Hyperparameter gestartet. Trotz der Tatsache, dass die Berechnung auf allen Prozessorkernen (Intel MKL) parallelisiert wird, dauert es immer noch sehr lange und hängt von der Anzahl der Iterationen und der Größe der 'Batchsize' ab. Um Zeit zu sparen, beginnen wir mit 10 Iterationen. Wenn die Ergebnisse in Zukunft nicht zufriedenstellend sind, kann die Optimierung fortgesetzt werden, indem die optimalen Werte des vorherigen Optimierungslaufs als Ausgangswerte verwendet werden.

Trainingsvariante SRBM + RP

#---SRBM + RP----------------
 evalq(
  OPT_Res1 <- BayesianOptimization(fitnes1.DNN, bounds = bonds1,
                                    init_grid_dt = NULL, init_points = 10, 
                                    n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                    eps = 0.0, verbose = TRUE)
 , envir = env)
 Best Parameters Found: 
Round = 7 n1 = 22.0000  n2 = 2.0000  fact1 = 3.0000 fact2 = 2.0000 dr1 = 0.4114 dr2 = 0.4818 
          Lr.rbm = 0.7889 Value = 0.7531

Betrachten wir die erhaltenen Varianten der optimalen Parameter und F1 sehen. Die Funktion BayesianOptimization() gibt mehrere Werte zurück: die besten Parameterwerte Best_Par, den besten Wert des Optimierungskriteriums für diese optimalen Parameter — Best_Value, Optimierungshistorie — History und die erhaltenen Vorhersagen nach allen Iterationen — Pred. Sehen wir uns die Geschichte der Optimierung an, indem wir sie in absteigender Reihenfolge nach 'Wert' sortieren.

 evalq({
    OPT_Res1 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
        dplyr::select(-Round) -> best.init1
    best.init1
 }, env)
  n1 n2 fact1 fact2        dr1        dr2    Lr.rbm    Value
1  22  2    3    2 0.41136623 0.48175897 0.78886312 0.7531204
2  23  8    4    2 0.16814464 0.16221565 0.08381839 0.7485614
3  19 17    3    3 0.17274258 0.46809117 0.72698789 0.7485614
4  25 25    4    2 0.30039573 0.26894463 0.11226139 0.7473266
5  11 24    3    2 0.31564303 0.11091751 0.40387209 0.7462520
6  1  6     3    4 0.36876218 0.17403265 0.90387675 0.7450260
7  25 25    3    1 0.06872059 0.42459582 0.40072731 0.7447972
8  1 25     4    1 0.24871843 0.18593687 0.31920691 0.7445628
9  18  1    4    3 0.49846810 0.38517469 0.51115471 0.7423566
10 13 25    4    1 0.37052548 0.07603925 0.87100360 0.7402597

Das ist ein gutes Ergebnis. Führen wir noch einen weiteren Optimierungslauf durch, aber mit den Werten des vorherigen Laufs best_init1, um 10 Punkte im Raum der Hyperparameter zu initialisieren.

evalq(
  OPT_Res1.1 <- BayesianOptimization(fitnes1.DNN, bounds = bonds1,
                                  init_grid_dt = best.init1, init_points = 10, 
                                  n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                  eps = 0.0, verbose = TRUE)
, envir = env) 
 Best Parameters Found: 
Round = 1	n1 = 4.0000	n2 = 1.0000	fact1 = 1.0000	fact2 = 4.0000	
                dr1 = 0.1870	dr2 = 0.0000	Lr.rbm = 0.9728	Value = 0.7608

Schauen wir auf die 10 besten Werten.

evalq({
    OPT_Res1.1 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
        dplyr::select(-Round) -> best.init1
    best.init1
 }, env)
  n1 n2 fact1 fact2        dr1          dr2    Lr.rbm    Value
1  4  1    1    4 0.18701522 2.220446e-16 0.9728164 0.7607811
2  3 24    1    4 0.12698982 1.024231e-01 0.5540933 0.7549180
3  5  5    1    3 0.07366640 2.630144e-01 0.2156837 0.7542661
4  1 18    1    4 0.41907554 4.641130e-02 0.6092082 0.7509800
5  1 23    1    4 0.25279461 1.365197e-01 0.2957633 0.7504026
6  4 25    4    1 0.09500347 3.083338e-01 0.2522729 0.7488496
7  17  3    3    3 0.36117416 3.162195e-01 0.4214501 0.7458489
8  13  4    3    3 0.22496776 1.481455e-01 0.4448280 0.7437376
9  21 24    1    3 0.36154287 1.335931e-01 0.6749752 0.7435897
10  5 11    3    3 0.29627244 3.425604e-01 0.1251956 0.7423566

Nicht nur das beste Ergebnis hat sich verbessert, sondern auch die Qualitätszusammensetzung der Top 10, die "Value"-Statistik ist gestiegen. Die Optimierung kann mehrmals wiederholt werden, indem verschiedene Ausgangspunkte ausgewählt werden (z.B. für die schlechtesten 10 Werte optimieren, usw.).

Für diese Trainingsvariante sind die folgenden Hyperparameter am besten geeignet:

> env$OPT_Res1.1$Best_Par %>% round(4)
    n1    n2  fact1  fact2    dr1    dr2 Lr.rbm 
4.0000 1.0000 1.0000 4.0000 0.1870 0.0000 0.9728

Interpretieren wir das. Die folgenden optimalen Parameter wurden ermittelt:

  • die Anzahl der Neuronen der ersten verdeckten Schicht - 2*n1 = 8
  • die Anzahl der Neuronen der zweiten verdeckten Schicht - 2*n2 = 2
  • Aktivierungsfunktion der ersten verdeckten Schicht Fact[fact1] ="tanhdUnit".
  • Aktivierungsfunktion der zweiten verdeckten Schicht Fact[fact2] = "sigmoidUnit".
  • Dropout-Level der ersten verdeckten Schicht dr1 = 0,187
  • Dropout-Level der zweiten verdeckten Schicht dr2 = 0.0
  • Trainingsstand von SRBM bei der Vorbildung Lr.rbm = 0,9729

Neben einem allgemein guten Ergebnis wurde eine interessante Struktur DNN (10-8-2-2-2) gebildet.

Trainingsvariante SRBM + BP

#---SRBM + BP---------------- 
 evalq(
    OPT_Res2 <- BayesianOptimization(fitnes2.DNN, bounds = bonds2,
                                      init_grid_dt = NULL, init_points = 10, 
                                      n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                      eps = 0.0, verbose = TRUE)
    , envir = env)

Schauen wir auf die 10 besten Ergebnisse.

> evalq({
+    OPT_Res2 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
+        dplyr::select(-Round) -> best.init2
+    best.init2
+ }, env)
  n1 n2 fact1 fact2        dr1        dr2    Lr.rbm  Lr.fine    Value
1  23 24    2    1 0.45133494 0.14589979 0.89897498 0.2325569 0.7612619
2  3 24    4    3 0.07673542 0.42267387 0.59938522 0.4376796 0.7551184
3  15 13    4    1 0.32812018 0.45708556 0.09472489 0.8220925 0.7516732
4  7 18    3    1 0.15980725 0.12045896 0.82638047 0.2752569 0.7473167
5  7 23    3    3 0.37716019 0.23287775 0.61652190 0.9749432 0.7440724
6  21 23    3    1 0.22184400 0.08634275 0.08049532 0.3349808 0.7440647
7  23  8    3    4 0.26182910 0.11339229 0.31787446 0.9639373 0.7429621
8  5  2    1    1 0.25633998 0.27587931 0.17733507 0.4987357 0.7429471
9  1 24    1    2 0.12937722 0.22952235 0.19549144 0.6538553 0.7426660
10 18  8    4    1 0.44986721 0.28928018 0.12523905 0.2441150 0.7384895

Das Ergebnis ist gut, eine weitere Optimierung ist nicht von Nöten.

Die besten Hyperparameter dieser Variante:

> env$OPT_Res2$Best_Par %>% round(4)
    n1      n2  fact1  fact2    dr1    dr2  Lr.rbm Lr.fine 
23.0000 24.0000  2.0000  1.0000  0.4513  0.1459  0.8990  0.2326

Trainingsvariante SRBM + upperLayer + BP

#---SRBM + upperLayer + BP----
evalq(
    OPT_Res3 <- BayesianOptimization(fitnes3.DNN, bounds = bonds3,
                                      init_grid_dt = NULL, init_points = 10, 
                                      n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                      eps = 0.0, verbose = TRUE)
    , envir = env)

 Best Parameters Found: 
Round = 20	n1 = 24.0000	n2 = 5.0000	fact1 = 1.0000	fact2 = 2.0000	
                dr1 = 0.4060	dr2 = 0.2790	Lr.rbm = 0.9586	Lr.top = 0.8047	Lr.fine = 0.8687
        	Value = 0.7697

Schauen wir auf die 10 besten Ergebnisse.

evalq({
    OPT_Res3 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
        dplyr::select(-Round) -> best.init3
    best.init3
 }, env)
  n1 n2 fact1 fact2        dr1        dr2    Lr.rbm    Lr.top    Lr.fine    Value
1  24  5    1    2 0.40597650 0.27897269 0.9585567 0.8046758 0.86871454 0.7696970
2  24 13    1    1 0.02456308 0.08652276 0.9807432 0.8033236 0.87293155 0.7603146
3  7  8    3    3 0.24115850 0.42538540 0.5970306 0.2897183 0.64518524 0.7543239
4  9 15    3    3 0.14951302 0.04013773 0.3734516 0.2499858 0.14993060 0.7521897
5  4 20    3    3 0.45660260 0.12858958 0.8280872 0.1998107 0.08997839 0.7505357
6  21  6    3    1 0.38742051 0.12644262 0.5145560 0.3599426 0.24159111 0.7403176
7  22  3    1    1 0.13356602 0.12940396 0.1188595 0.8979277 0.84890568 0.7369316
8  7 18    3    4 0.44786101 0.33788727 0.4302948 0.2660965 0.75709349 0.7357294
9  25 13    2    1 0.02456308 0.08652276 0.9908265 0.8065841 0.87293155 0.7353894
10 24 17    1    1 0.23273972 0.01572794 0.9193522 0.6654211 0.26861297 0.7346243

Das Ergebnis ist gut, eine weitere Optimierung ist nicht von Nöten. 

Die besten Hyperparameter dieser Trainingsvariante:

> env$OPT_Res3$Best_Par %>% round(4)
    n1      n2  fact1  fact2    dr1    dr2  Lr.rbm  Lr.top Lr.fine 
24.0000  5.0000  1.0000  2.0000  0.4060  0.2790  0.9586  0.8047  0.8687

Variant of training SRBM + upperLayer + RP

#---SRBM + upperLayer + RP----
evalq(
    OPT_Res4 <- BayesianOptimization(fitnes4.DNN, bounds = bonds4,
                                      init_grid_dt = NULL, init_points = 10, 
                                      n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                      eps = 0.0, verbose = TRUE)
    , envir = env)

 Best Parameters Found: 
Round = 15	n1 = 23.0000	n2 = 7.0000	fact1 = 3.0000	fact2 = 1.0000	
                dr1 = 0.3482	dr2 = 0.4726	Lr.rbm = 0.0213	Lr.top = 0.5748	Value = 0.7625

Die besten 10 Varianten der Hyperparameter:

evalq({
    OPT_Res4 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
        dplyr::select(-Round) -> best.init4
    best.init4
 }, env) 
  n1 n2 fact1 fact2        dr1      dr2    Lr.rbm    Lr.top    Value
1  23  7    3    1 0.34823851 0.4726219 0.02129964 0.57482890 0.7625131
2  24 13    3    1 0.38677878 0.1006743 0.72237324 0.42955366 0.7560023
3  1  1    4    3 0.17036760 0.1465872 0.40598393 0.06420964 0.7554773
4  23  7    3    1 0.34471936 0.4726219 0.02129964 0.57405944 0.7536946
5  19 16    3    3 0.25563914 0.1349885 0.83913339 0.77474220 0.7516732
6  8 12    3    1 0.23000115 0.2758919 0.54359416 0.46533472 0.7475112
7  10  8    3    1 0.23661048 0.4030048 0.15234740 0.27667214 0.7458489
8  6 19    1    2 0.18992796 0.4779443 0.98278107 0.84591090 0.7391758
9  11 10    1    2 0.47157135 0.2730922 0.86300945 0.80325083 0.7369316
10 18 21    2    1 0.05182149 0.3503253 0.55296502 0.86458533 0.7359324

Das Ergebnis ist gut, eine weitere Optimierung ist nicht von Nöten. 

Nehmen wir die besten Hyperparameter dieser Trainingsvariante:

> env$OPT_Res4$Best_Par %>% round(4)
    n1      n2  fact1  fact2    dr1    dr2  Lr.rbm  Lr.top 
23.0000  7.0000  3.0000  1.0000  0.3482  0.4726  0.0213  0.5748

Training und Test des DNN mit den optimalen Parametern

Betrachten wir die Metriken, die wir durch das Testen der Varianten erhalten haben.

Variante SRBM + RP

Um den DNN mit den optimalen Parametern zu testen, erstellen wir uns eine spezielle Funktion. Es wird hier gezeigt, nur für diese Trainingsvariante. Bei anderen Varianten ist es ähnlich.

#---SRBM + RP----------------
  test1.DNN <- function(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm)
  {
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #--
    pretrainSRBM(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm) -> Dnn
    fineTuneRP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn) -> Dnn.opt
    predict(Dnn.opt, newdata = X$test$x %>% tail(250) , type = "class") -> Ypred
    yTest <- X$test$y[ ,1] %>% tail(250)
    #numIncorrect <- sum(Ypred != yTest)
    #Score <- 1 - round(numIncorrect/nrow(xTest), 2)
    Score <- Evaluate(actual = yTest, predicted = Ypred)$Metrics[ ,2:5] %>%
      round(3)
    return(list(Score = Score, Pred = Ypred, Dnn = Dnn, Dnn.opt = Dnn.opt))
  }

Die Parameter der Funktion test1.DNN() sind die zuvor ermittelten optimalen Hyperparameter. Führen wir anschließend ein Pretraining mit der Funktion pretrainSRBM() durch, wir erhalten eine vortrainierte DNN, die später der Funktion der Feinabstimmung fineTuneRP() zugeführt wird, was zu einer trainierten Dnn.opt führt. Mit diesem Dnn.opt und den letzten 250 Werten des Datensatzes X$test erhalten wir die vorhergesagten Werte der Zielfunktion Ypred. Mit Hilfe der vorhergesagten Ypred und den tatsächlichen Werten der Zielfunktion yTest können wir mit der Funktion Evaluate() eine Reihe von Metriken berechnen. Hier stehen Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl von Metriken zur Verfügung. Als Ergebnis erzeugt die Funktion eine Liste der folgenden Objekte: Score — Testmetriken, Pred — vorhergesagte Werte der Zielfunktion, Dnn — vortrainierte DNN, Dnn.opt — voll trainierte DNN.

Testen und betrachten wir das Ergebnis mit Hyperparametern, die nach zusätzlicher Optimierung erhalten wurden:

evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res1.1$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7]
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #---train/test--------
    Res1 <- test1.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm)
 }, env)
env$Res1$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.74    0.718  0.724 0.721
1      0.74    0.759  0.754 0.757

Das Ergebnis ist schlechter nach der ersten Optimierung, eine Überanpassung ist evident. Tests mit der initialen Werten der Hyperparameter:

 evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res1$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7]
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #---train/test--------
    Res1 <- test1.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm)
 }, env)
env$Res1$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.756    0.757  0.698 0.726
1    0.756    0.755  0.806 0.780

Das Ergebnis ist gut. Zeichnen wir eine Grafik des Trainingsablaufes:

plot(env$Res1$Dnn.opt, type = "class")

SRBM + RP

Abb. 2. Trainingsablauf von DNN mit der Variante SRBM + RP

Wie aus der Abbildung ersichtlich, ist der Fehler auf dem Validierungssatz geringer als der Fehler auf dem Trainingssatz. Das bedeutet, dass das Modell nicht überdimensioniert ist und eine gute Verallgemeinerungsfähigkeit besitzt. Die rote senkrechte Linie zeigt die Ergebnisse des Modells an, das als das beste gilt und nach dem Training als Ergebnis zurückgegeben wird.

Für die anderen drei Trainingsvarianten werden nur die Ergebnisse von Berechnungen und Verlaufsgrafik ohne weitere Angaben zur Verfügung gestellt. Alles wird ähnlich berechnet.


Variante SRBM + BP

Tests:

 evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res2$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.fine
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7]; Lr.fine = best.par[8]
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #----train/test-------
    Res2 <- test2.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.fine)
 }, env)
 env$Res2$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.768    0.815  0.647 0.721
1    0.768    0.741  0.873 0.801

Man könnte sagen, das Ergebnis ist exzellent. Schauen wir uns den Trainingsablauf an:

 plot(env$Res2$Dnn.opt, type = "class")

SRBM + BP

Abb. 3. Trainingsablauf von DNN mit der Variante SRBM + BP

Variante SRBM + upperLayer + BP

Tests:

evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res3$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm , Lr.top, Lr.fine
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7] 
    Lr.top = best.par[8] 
    Lr.fine = best.par[9]
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #----train/test-------
    Res3 <- test3.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top, Lr.fine)
 }, env)
env$Res3$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.772    0.771  0.724 0.747
1    0.772    0.773  0.813 0.793

Exzellentes Ergebnis. zu bedenken ist, dass die Verwendung des Mittelwerts F1 als Optimierungskriterium zur gleichen Qualität für beide Klassen führt, trotz des Ungleichgewichts zwischen ihnen.

Grafik des Trainingsablaufes:

 plot(env$Res3$Dnn.opt, type = "class")

SRBM + upperLayer + BP

Abb. 4. Trainingsablauf von DNN mittels der Variante SRBM + upperLayer + BP

Variante SRBM + upperLayer + RP

Tests:

evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res4$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7] 
    Lr.top = best.par[8] 
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #----train/test-------
    Res4 <- test4.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top)
 }, env)
env$Res4$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.768    0.802  0.664 0.726
1    0.768    0.747  0.858 0.799

Ein sehr gutes Ergebnis. Schauen wir uns die Grafik des Trainingsablaufes an:

plot(env$Res4$Dnn.opt, type = "class")

SRBM + upperLayer + RP

Abb. 5. Trainingsablauf von DNN mittels der Variante SRBM + upperLayer + RP

Analyse der Ergebnisse des DNN-Tests mit den optimalen Parametern

Die Ergebnisse des Trainings und Testens der DNN-Modelle, die von verschiedenen Varianten mit optimierten Hyperparametern trainiert wurden, liefern gute Ergebnisse mit einer Genauigkeit von 75 (+/-5)%. Der Klassifizierungsfehler von 25% ist stabil, hängt nicht von der Trainingsmethode ab und deutet darauf hin, dass die Struktur der Daten in einem Viertel der Fälle nicht mit der Struktur der Zielfunktion übereinstimmt. Das gleiche Ergebnis wurde bei der Untersuchung des Vorhandenseins von verrauschten Stichproben im Quelldatensatz beobachtet. Dort lag ihre Zahl ebenfalls bei etwa 25% und war nicht von den Methoden der Transformation der Prädiktoren abhängig. Das ist normal. Frage: Wie kann man die Vorhersage verbessern, ohne in die Falle der Überanpassung zu geraten? Es gibt mehrere Möglichkeiten:

  • Mit einem Ensemble von neuronalen Netzen, bestehend aus den besten Modellen, die von 4 Varianten trainiert wurden;
  • Verwendung von Ensembles neuronaler Netze, die aus 10 besten Modellen bestehen, die während der Optimierung durch jede Trainingsvariante erhalten werden;
  • Benennen der verrauschten Daten in den Trainingsdaten mit einer zusätzlichen Klasse "0" und diese Zielfunktion (mit drei Klassen с("-1", "0", "1")) verwenden, um das DNN-Modell zu trainieren;
  • Benennen der falsch klassifizierten Stichproben mit der zusätzlichen Klasse "0" und diese Zielfunktion (mit drei Klassen с("-1", "0", "1")) verwenden, um das DNN-Modell zu trainieren.

Das Erstellen, Trainieren und Verwenden der Ensembles werden im nächsten Artikel dieser Reihe ausführlich behandelt. 

Das Experiment mit der Umbenennung des verrauschten Datensatzes verdient eine eigene Studie und geht über den Rahmen dieses Artikels hinaus. Die Idee ist einfach. Mit der Funktion ORBoostFilter::NoiseFiltersR, die im vorherigen Teil beschrieben wurde, werden die verrauschten Daten in den Trainings- und Validierungssätzen gleichzeitig ermittelt. In der Zielfunktion werden die Werte der diesen Stichproben entsprechenden Klassen ("-1"/"1") durch die Klasse "0" ersetzt. Das heißt, die Zielfunktion hat drei Klassen. Auf diese Weise versuchen wir, dem Modell beizubringen, verrauschte Stichproben nicht zu klassifizieren, das sie in der Regel den Klassifizierungsfehler verursachen. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass der entgangene Gewinn kein Verlust ist.

Weiterführende Tests der Modelle mit optimalen Parametern

Überprüfen wir, wie lange die optimalen Parameter von DNN Ergebnisse mit akzeptabler Qualität für die Tests von "zukünftigen" Kursen liefern. Der Test wird in der nach den vorangegangenen Optimierungen und Tests verbleibenden Umgebung wie folgt durchgeführt.

Verwenden wir ein bewegliches Fenster von 1350 Bars, Train = 1000, Test = 350 (für die Validierung — die ersten 250 Proben, für die Prüfung — die letzten 100 Proben) mit Schrittweite 100, um die Daten nach den ersten (4000 + 100) Bars, die für das Vortraining verwendet werden, durchzugehen. Machen wir 10 Schritte "vorwärts". Bei jedem Schritt werden zwei Modelle trainiert und getestet:

  • Erstens — mit dem vortrainierten DNN, d.h. es wird bei jedem Schritt eine Feinabstimmung auf einen neuen Bereich durchgeführt;
  • Zweitens — ein zusätzliches Training der DNN.opt, die nach der Optimierung in der Feinabstimmung erhalten wurde, auf einem neuen Bereich.
Legen wir zunächst die Testdaten für den Test an: 
#---prepare----
evalq({
  step <- 1:10
  dt <- PrepareData(Data, Open, High, Low, Close, Volume) 
  DTforv <- foreach(i = step, .packages = "dplyr" ) %do% {
        SplitData(dt, 4000, 1000, 350, 10, start = i*100) %>%
        CappingData(., impute = T, fill = T, dither = F, pre.outl = pre.outl)%>%
        NormData(., preproc = preproc) -> DTn 
                foreach(i = 1:4) %do% {
                DTn[[i]] %>% dplyr::select(-c(v.rstl, v.pcci))
                                } -> DTn
                list(pretrain = DTn[[1]], 
                          train = DTn[[2]],
                          val =  DTn[[3]], 
                          test =  DTn[[4]]) -> DTn
                list(
                        pretrain = list(
                          x = DTn$pretrain %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
                          y = DTn$pretrain$Class %>% as.data.frame()
                        ),
                        train = list(
                          x = DTn$train %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
                          y = DTn$train$Class %>% as.data.frame()
                        ),
                        test = list(
                          x = DTn$val %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
                          y = DTn$val$Class %>% as.data.frame()
                        ),
                        test1 = list(
                          x = DTn$test %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(), 
                          y = DTn$test$Class %>% as.vector()
                        )
                  )
                }
}, env)

Führen wir den ersten Teil des Vorwärtstests mit den vortrainierten DNN und den optimalen Hyperparametern aus der Trainingsvariante SRBM + upperLayer + BP durch.

#----#---SRBM + upperLayer + BP----
evalq({
    #--BestParams--------------------------
          best.par <- OPT_Res3$Best_Par %>% unname 
          # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm , Lr.top, Lr.fine
          n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
          fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
          dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
          Lr.rbm = best.par[7] 
          Lr.top = best.par[8] 
          Lr.fine = best.par[9]
          Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
  foreach(i = step, .packages = "darch" ) %do% {
          DTforv[[i]] -> X
          if(i==1) Res3$Dnn -> Dnn
          #----train/test-------
          fineTuneBP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn, Lr.fine) -> Dnn.opt
      predict(Dnn.opt, newdata = X$test$x %>% tail(100) , type = "class") -> Ypred
      yTest <- X$test$y[ ,1] %>% tail(100)
      #numIncorrect <- sum(Ypred != yTest)
      #Score <- 1 - round(numIncorrect/nrow(xTest), 2)
      Evaluate(actual = yTest, predicted = Ypred)$Metrics[ ,2:5] %>%
      round(3)
  } -> Score3_dnn
 }, env)

Die zweite Stufe des Vorwärtstests verwendet Dnn.opt, das durch die Optimierung erhalten wurde:

evalq({ 
  foreach(i = step, .packages = "darch" ) %do% {
          DTforv[[i]] -> X
          if(i==1) {Res3$Dnn.opt -> Dnn} 
          #----train/test-------
          fineTuneBP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn, Lr.fine) -> Dnn.opt
      predict(Dnn.opt, newdata = X$test$x %>% tail(100) , type = "class") -> Ypred
      yTest <- X$test$y[ ,1] %>% tail(100)
      #numIncorrect <- sum(Ypred != yTest)
      #Score <- 1 - round(numIncorrect/nrow(xTest), 2)
      Evaluate(actual = yTest, predicted = Ypred)$Metrics[ ,2:5] %>%
      round(3)
  } -> Score3_dnnOpt
}, env)

Zum Vergleich der Testergebnisse tragen wir sie in eine Tabelle ein:

env$Score3_dnn
env$Score3_dnnOpt
iter Score3_dnn Score3_dnnOpt

 Accuracy Precision Recall F1  Accuracy Precision Recall F1
1 -1  0.76  0.737 0.667 0.7

1 0.76  0.774 0.828 0.8

 -1  0.77  0.732 0.714 0.723

1 0.77  0.797 0.810 0.803
2 -1  0.79 0.88 0.746 0.807

1 0.79 0.70 0.854 0.769

 -1  0.78  0.836  0.78 0.807

1 0.78  0.711  0.78 0.744
3 -1  0.69  0.807 0.697 0.748

1 0.69  0.535 0.676 0.597

 -1  0.67  0.824 0.636 0.718

1 0.67  0.510 0.735 0.602
4 -1  0.71  0.738 0.633 0.681

1 0.71  0.690 0.784 0.734

 -1  0.68  0.681 0.653 0.667

1 0.68  0.679 0.706 0.692
5 -1  0.56  0.595 0.481 0.532

1 0.56  0.534 0.646 0.585

 -1  0.55  0.578 0.500 0.536

1 0.55  0.527 0.604 0.563
6 -1  0.61  0.515 0.829 0.636

1 0.61  0.794 0.458 0.581

 -1  0.66  0.564 0.756 0.646

1 0.66  0.778 0.593 0.673
7 -1  0.67 0.55 0.595 0.571

1 0.67 0.75 0.714 0.732

 -1  0.73  0.679 0.514 0.585

1 0.73  0.750 0.857 0.800
8 -1  0.65  0.889 0.623 0.733

1 0.65  0.370 0.739 0.493

 -1  0.68  0.869 0.688 0.768

1 0.68  0.385 0.652 0.484
 9  -1  0.55  0.818 0.562 0.667

1 0.55  0.222 0.500 0.308

  -1  0.54  0.815  0.55 0.657

1 0.54  0.217  0.50 0.303
10 -1  0.71  0.786 0.797 0.791

1 0.71  0.533 0.516 0.525

 -1  0.71  0.786 0.797 0.791

1 0.71  0.533 0.516 0.525

Die Tabelle zeigt, dass die ersten beiden Schritte zu guten Ergebnissen führen. Die Qualität ist in den ersten beiden Schritten beider Varianten eigentlich gleich, und dann fällt sie ab. Daher kann davon ausgegangen werden, dass DNN nach der Optimierung und Prüfung die Qualität der Klassifizierung auf dem Niveau der Testdaten auf mindestens 200-250 folgenden Bars beibehält.

Es gibt viele weitere Kombinationen für das zusätzliche Training von Modellen für die Vorwärtstests, die in dem vorhergehenden Artikel und zahlreichen, einstellbaren Hyperparametern erwähnt wurden.

Schlussfolgerung

  • Das Paket darch v.0.12 bietet Zugriff auf eine riesige Liste von DNN-Hyperparametern und bietet großartige Möglichkeiten für die Tiefen- und Feinabstimmung.
  • Die Verwendung des Bayes'schen Ansatzes zur Optimierung der DNN-Hyperparameter bietet eine große Auswahl an Modellen mit guter Qualität, die zur Erstellung von Ensembles verwendet werden können.
  • Die Optimierung der Hyperparametern von DNN mit der Bayes'schen Methode verbessert die Qualität der Klassifizierung um 7-10%.
  • Um das beste Ergebnis zu erzielen, ist es notwendig, mehrere Optimierungen (10 - 20) durchzuführen, gefolgt von der Auswahl des besten Ergebnisses.
  • Der Optimierungsprozess kann Schritt für Schritt fortgesetzt werden, wobei die in den Vorläufen gewonnenen Parameter als Ausgangswerte herangezogen werden.
  • Die Verwendung von Hyperparametern, die bei der Optimierung im DNN gewonnen werden, stellt sicher, dass die Qualität der Klassifizierung eines Vorwärtstests auf der Testebene im Abschnitt mit der Länge gleich dem Datensatz des Tests beibehalten wird.

Zur weiteren Verbesserung ist es sinnvoll, die Liste der optimierten Parameter um die Trainingsfunktion rpropagation in 4 Varianten, die Normalisierung der Neuronengewichte in den verdeckten Schichten normalizeWeights(TRUE, FALSE) und die obere Grenze dieser Normalisierung normalizeWeightsBound zu ergänzen. Wir könnten auch mit anderen Parametern experimentieren, bei der Annahme, dass das die Klassifikationsqualität des Modells beeinflussen könnte. Einer der Hauptvorteile des Paketes darch ist der Zugriff auf alle Parameter des neuronalen Netzes. Es ist möglich, experimentell zu bestimmen, wie sich jeder Parameter auf die Klassifizierungsqualität auswirkt.

Trotz erheblicher Zeitkosten ist der Einsatz der Bayes'schen Optimierung ratsam.

Die Verwendung eines Ensembles neuronaler Netze scheint eine weitere Möglichkeit zu sein, die Qualität der Klassifizierung zu verbessern. Diese Möglichkeit der Verstärkung in verschiedenen Varianten wird im nächsten Teil des Artikels diskutiert.

Anwendung

GitHub/PartV contains:

1. FUN_Optim.R — Funktionen, die für die Durchführung aller in diesem Artikel beschriebenen Berechnungen benötigt werden.

2. RUN_Optim.R — die in diesem Artikel durchgeführten Berechnungen.

3. SessionInfo. txt — Pakete, die von der Berechnungen verwendet werden.




 OPT_Res <- BayesianOptimization(fitnes, bounds = bonds,
                                  init_grid_dt = NULL, init_points = 20, 
                                  n_iter = 20, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                  eps = 0.0, verbose = TRUE,
                                  maxit = 100, control = c(100, 50, 8))
elapsed = 14.42 Round = 1       numFeature = 9.0000     r = 7.0000      nh = 36.0000    fact = 9.0000   Value = 0.7530 
elapsed = 42.94 Round = 2       numFeature = 4.0000     r = 8.0000      nh = 46.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7450 
elapsed = 9.50  Round = 3       numFeature = 11.0000    r = 5.0000      nh = 19.0000    fact = 5.0000   Value = 0.7580 
elapsed = 14.17 Round = 4       numFeature = 10.0000    r = 4.0000      nh = 35.0000    fact = 4.0000   Value = 0.7480 
elapsed = 12.36 Round = 5       numFeature = 8.0000     r = 4.0000      nh = 23.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7450 
elapsed = 25.61 Round = 6       numFeature = 12.0000    r = 8.0000      nh = 44.0000    fact = 7.0000   Value = 0.7490 
elapsed = 8.03  Round = 7       numFeature = 12.0000    r = 9.0000      nh = 9.0000     fact = 2.0000   Value = 0.7470 
elapsed = 14.24 Round = 8       numFeature = 8.0000     r = 4.0000      nh = 45.0000    fact = 2.0000   Value = 0.7620 
elapsed = 9.05  Round = 9       numFeature = 7.0000     r = 8.0000      nh = 20.0000    fact = 10.0000  Value = 0.7390 
elapsed = 17.53 Round = 10      numFeature = 12.0000    r = 9.0000      nh = 20.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7410 
elapsed = 4.77  Round = 11      numFeature = 9.0000     r = 2.0000      nh = 7.0000     fact = 2.0000   Value = 0.7570 
elapsed = 8.87  Round = 12      numFeature = 6.0000     r = 1.0000      nh = 40.0000    fact = 8.0000   Value = 0.7730 
elapsed = 14.16 Round = 13      numFeature = 8.0000     r = 6.0000      nh = 41.0000    fact = 10.0000  Value = 0.7390 
elapsed = 21.61 Round = 14      numFeature = 9.0000     r = 6.0000      nh = 47.0000    fact = 7.0000   Value = 0.7620 
elapsed = 5.14  Round = 15      numFeature = 13.0000    r = 3.0000      nh = 3.0000     fact = 5.0000   Value = 0.7260 
elapsed = 5.66  Round = 16      numFeature = 6.0000     r = 9.0000      nh = 1.0000     fact = 9.0000   Value = 0.7090 
elapsed = 7.26  Round = 17      numFeature = 9.0000     r = 2.0000      nh = 25.0000    fact = 1.0000   Value = 0.7550 
elapsed = 32.09 Round = 18      numFeature = 11.0000    r = 7.0000      nh = 38.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7600 
elapsed = 17.18 Round = 19      numFeature = 5.0000     r = 3.0000      nh = 46.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7500 
elapsed = 11.08 Round = 20      numFeature = 6.0000     r = 4.0000      nh = 20.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7590 
elapsed = 4.47  Round = 21      numFeature = 6.0000     r = 2.0000      nh = 4.0000     fact = 2.0000   Value = 0.7390 
elapsed = 5.27  Round = 22      numFeature = 6.0000     r = 2.0000      nh = 21.0000    fact = 10.0000  Value = 0.7520 
elapsed = 7.96  Round = 23      numFeature = 7.0000     r = 1.0000      nh = 41.0000    fact = 7.0000   Value = 0.7730 
elapsed = 12.31 Round = 24      numFeature = 7.0000     r = 3.0000      nh = 41.0000    fact = 3.0000   Value = 0.7730 
elapsed = 7.64  Round = 25      numFeature = 8.0000     r = 4.0000      nh = 16.0000    fact = 7.0000   Value = 0.7420 
elapsed = 6.24  Round = 26      numFeature = 13.0000    r = 5.0000      nh = 6.0000     fact = 1.0000   Value = 0.7600 
elapsed = 8.41  Round = 27      numFeature = 11.0000    r = 8.0000      nh = 8.0000     fact = 7.0000   Value = 0.7420 
elapsed = 8.48  Round = 28      numFeature = 6.0000     r = 7.0000      nh = 15.0000    fact = 2.0000   Value = 0.7580 
elapsed = 10.11 Round = 29      numFeature = 12.0000    r = 6.0000      nh = 17.0000    fact = 4.0000   Value = 0.7310 
elapsed = 6.03  Round = 30      numFeature = 8.0000     r = 3.0000      nh = 12.0000    fact = 1.0000   Value = 0.7540 
elapsed = 8.58  Round = 31      numFeature = 13.0000    r = 5.0000      nh = 18.0000    fact = 2.0000   Value = 0.7300 
elapsed = 6.78  Round = 32      numFeature = 13.0000    r = 2.0000      nh = 15.0000    fact = 8.0000   Value = 0.7320 
elapsed = 9.54  Round = 33      numFeature = 10.0000    r = 3.0000      nh = 37.0000    fact = 9.0000   Value = 0.7420 
elapsed = 8.19  Round = 34      numFeature = 6.0000     r = 1.0000      nh = 42.0000    fact = 3.0000   Value = 0.7630 
elapsed = 12.34 Round = 35      numFeature = 7.0000     r = 2.0000      nh = 43.0000    fact = 8.0000   Value = 0.7570 
elapsed = 20.47 Round = 36      numFeature = 7.0000     r = 8.0000      nh = 39.0000    fact = 2.0000   Value = 0.7670 
elapsed = 11.51 Round = 37      numFeature = 5.0000     r = 9.0000      nh = 18.0000    fact = 3.0000   Value = 0.7540 
elapsed = 32.71 Round = 38      numFeature = 7.0000     r = 7.0000      nh = 40.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7540 
elapsed = 28.33 Round = 39      numFeature = 7.0000     r = 9.0000      nh = 38.0000    fact = 5.0000   Value = 0.7550 
elapsed = 22.87 Round = 40      numFeature = 12.0000    r = 6.0000      nh = 48.0000    fact = 3.0000   Value = 0.7580 

 Best Parameters Found: 
Round = 12      numFeature = 6.0000     r = 1.0000      nh = 40.0000    fact = 8.0000   Value = 0.7730                                  maxit = 100, control = c(100, 50, 8))

Bester 10

OPT_Res %$% History %>% dp$arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
    dp$select(-Round) -> best.init
  best.init
   numFeature r nh fact Value
1           6 1 40    8 0.773
2           7 1 41    7 0.773
3           7 3 41    3 0.773
4           7 8 39    2 0.767
5           6 1 42    3 0.763
6           8 4 45    2 0.762
7           9 6 47    7 0.762
8          11 7 38    6 0.760
9          13 5  6    1 0.760
10          6 4 20    6 0.759

Wert - durchschnittlicher F1. Keine schlechte Leistung.

Um die Berechnungen zu beschleunigen, müssen wir einige Funktionen des Pakets umschreiben. Als erstes ersetzen wir alle ncol(), nrow(), von denen es eine Menge gibt, durch dim()[1], dim()[2]. Diese werden zigmal schneller ausgeführt. Und wahrscheinlich, da es nur Matrix-Operationen sind, verwenden Sie GPU (gpuR-Paket). Ich werde es nicht selbst machen können, kann ich es dem Entwickler vorschlagen?

Viel Glück!

Aleksei Kuznetsov
Aleksei Kuznetsov | 5 Juni 2018 in 12:11
Vladimir Perervenko:

Ich habe es mit der Optimierung des neuronalen Netzes aus dem PartVI-Papier überprüft. Weder maxit noch control haben eine sichtbare Ausführungszeit. Den größten Einfluss hat die Anzahl der Neuronen in der versteckten Schicht. Ich habe es so gelassen

Am besten 10

Wert - durchschnittlicher F1. Keine schlechte Leistung.

Um die Berechnungen zu beschleunigen, müssen wir einige Funktionen des Pakets umschreiben. Als erstes müssen alle ncol(), nrow() Funktionen durch dim()[1], dim()[2] ersetzt werden. Sie werden zigmal schneller ausgeführt. Und wahrscheinlich, da es nur Matrix-Operationen gibt, verwenden Sie GPU (gpuR-Paket). Ich werde es nicht selbst tun können, kann ich es dem Entwickler vorschlagen?

Viel Glück!

Optimieren Sie einfach ein paar Parameter, ich habe 20 Stück optimiert, und wenn die bekannten Punkte zu 20-40 Stück werden, dann dauert die Berechnung von GPfit nur ein paar Minuten, unter solchen Bedingungen werden Sie eine Beschleunigung sehen.

Und die Anzahl der Neuronen beeinflusst nur die Berechnungszeit des NS selbst.

Vladimir Perervenko
Vladimir Perervenko | 5 Juni 2018 in 12:16
elibrarius:

Optimieren Sie nur wenige Parameter, ich habe 20 Stück optimiert, und wenn aus bekannten Punkten 20-40 Stück werden, dann dauert die Berechnung von GPfit nur zehn Minuten, unter solchen Bedingungen werden Sie die Beschleunigung sehen.

Und die Anzahl der Neuronen beeinflusst nur die Berechnungszeit des NS selbst.

Ich denke, ja.

-whkh18-
-whkh18- | 6 Sept. 2018 in 02:09
Wie genau verwende ich es, wie organisiere ich mein Handelssystem in ein neuronales Netzwerk oder einen komplexeren EA für den automatisierten Handel?
[Gelöscht] | 24 Sept. 2019 in 08:11
MetaQuotes Software Corp.:

Neuer Artikel Tiefe Neuronale Netze (Teil V). Bayesianische Optimierung von DNN-Hyperparametern ist veröffentlicht worden:

Autor: Vladimir Perervenko

Hallo Vladimir,
Ich arbeite an den Derivaten des MACD für android mobile und brauche Hilfe, um einen genauen Algorithmus auf die Eigenschaften Parameter fill-in Form zu schreiben . würden Sie in der Lage sein, wie die Level-Einstellungen positioniert werden können und wenn ich die Kommunikation fortsetzen kann .
Danke ,
Paul
