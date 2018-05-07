Geschwindigkeitsvergleich von sich selbst speichernden Indikatoren

Einführung

Angenommen, wir sind plötzlich des klassischen MQL5-Zugriffs auf die Indikatoren überdrüssig, und wir entschließen uns einfach, einmal alternative Zugriffe mit deren Geschwindigkeit auszuprobieren. Zum Beispiel können wir es mit dem Zugriff auf Indikatoren im MQL4-Stil mit und ohne Zwischenspeicher vergleichen. Ideen zum MQL4-Zugang stammen aus dem Artikel "LifeHack für Händler: Fast-Food aus Indikatoren" und wurden etwas verbessert.



Analyse der MQL5-Nummerierung der Handles der Indikatoren

Angenommen, das Terminal verfügt über eine fortlaufende Nummerierung der Handles der Indikatoren, die mit Null beginnt. Um diese Annahme zu überprüfen, erstellen wir einen einfachen Expert Advisor iMACD and IndicatorRelease.mq5 - er erzeugt mehrere Indikator-Handles, druckt sie sofort aus und greift regelmäßig in OnTick() darauf zu:

#property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.003" input int count= 6 ; int handles_array[]; int OnInit () { int array_resize= ArrayResize (handles_array,count); if (array_resize==- 1 ) { Print ( "ArrayResize error# " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } if (array_resize!=count) { Print ( "ArrayResize != \"Count MACD indicators\"" ); return ( INIT_FAILED ); } ArrayInitialize (handles_array, 0 ); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { handles_array[i]=CreateHandleMACD( 12 +i); if (handles_array[i]== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMACD indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } Print ( "ChartID: " , ChartID (), ": " , Symbol (), "," , StringSubstr ( EnumToString ( Period ()), 7 ), ", create handle iMACD (" ,handles_array[i], ")" ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { Print ( "ChartID: " , ChartID (), ": " , Symbol (), "," , StringSubstr ( EnumToString ( Period ()), 7 ), ", remove handle iMACD (" ,handles_array[i], "): " , IndicatorRelease (handles_array[i])); } } void OnTick () { string text= "" ; for ( int i= 0 ;i<count;i++) { double macd_main_1=iMACDGet(handles_array[i], MAIN_LINE , 1 ); if (i< 15 ) { text+= "

" + "ChartID: " + IntegerToString ( ChartID ())+ ": " + Symbol ()+ ", MACD#" + IntegerToString (i)+ " " + DoubleToString (macd_main_1, Digits ()+ 1 ); Comment (text); } else if (i== 15 ) { text+= "

" + "only the first 15 indicators are displayed ..." ; Comment (text); } } } double iMACDGet( const int handle_iMACD, const int buffer, const int index) { double MACD[ 1 ]; ResetLastError (); if ( CopyBuffer (handle_iMACD,buffer,index, 1 ,MACD)< 0 ) { PrintFormat ( "Failed to copy data from the iMACD indicator, error code %d" , GetLastError ()); return ( 0.0 ); } return (MACD[ 0 ]); } int CreateHandleMACD( const int fast_ema_period) { return ( iMACD ( Symbol (), Period (),fast_ema_period, 52 , 9 , PRICE_CLOSE )); }

Experiment 1

Quelldaten: Das Terminal hat offene AUDJPY M15, USDJPY M15 und EURUSD M15 Charts ohne Indikatoren und ohne EAs. Die Zahl der Parameter der MACD Indikatoren von iMACD und IndicatorRelease.mq5 ist 6.

Starten wir iMACD and IndicatorRelease.mq5 auf AUDJPY M15 (ChartID 131571247244850509) sofort nach Neustart des Terminals:

2018.02 . 16 09 : 36 : 30.240 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 16 09 : 36 : 30.240 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 11 ) 2018.02 . 16 09 : 36 : 30.240 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 12 ) 2018.02 . 16 09 : 36 : 30.240 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 13 ) 2018.02 . 16 09 : 36 : 30.240 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 14 ) 2018.02 . 16 09 : 36 : 30.240 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 15 )

Wie wir sehen können, beginnt die Nummerierung der bei 10 und nicht bei 0.

Experiment 2

Quelldaten: iMACD and IndicatorRelease.mq5 wird auf AUDJPY M15 gestartet, Zahl der MACD-Indikatoren ist 6.

Start von iMACD and IndicatorRelease.mq5 auf USDJPY, M15 (ChartID 131571247244850510):

2018.02 . 16 09 : 37 : 32.118 iMACD and IndicatorRelease (USDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : USDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 16 09 : 37 : 32.118 iMACD and IndicatorRelease (USDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : USDJPY,M15, create handle iMACD ( 11 ) 2018.02 . 16 09 : 37 : 32.118 iMACD and IndicatorRelease (USDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : USDJPY,M15, create handle iMACD ( 12 ) 2018.02 . 16 09 : 37 : 32.118 iMACD and IndicatorRelease (USDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : USDJPY,M15, create handle iMACD ( 13 ) 2018.02 . 16 09 : 37 : 32.118 iMACD and IndicatorRelease (USDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : USDJPY,M15, create handle iMACD ( 14 ) 2018.02 . 16 09 : 37 : 32.118 iMACD and IndicatorRelease (USDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : USDJPY,M15, create handle iMACD ( 15 )

Wie wir sehen können, beginnt die Nummerierung auf dem Chart (USDJPY M15) der bei 10 und nicht bei 0.

Schlussfolgerung: Die Nummerierung der Handles der Indikatoren im Terminal (das bei den Benutzern läuft) ist NICHT fortlaufend und beginnt nicht bei Null.

Experiment 3

Zwei identische Charts AUDJPY, M15 (ChartID 131571247244850509) und AUDJPY, M15 (ChartID 131571247244850510). Auf jeden läuft iMACD and IndicatorRelease.mq5 mit der Zahl der MACD-Indikatoren gleich 6.

Die nicht fortlaufende Nummerierung der erzeugten Indikator-Handles bestätigt, dass MQL5 eine interne Liste führt (mit den Zählern für jedes einzelne Handle). Um dies sicherzustellen, lassen Sie uns die Periodenerweiterung auskommentieren :

int OnInit () { *** ArrayInitialize (handles_array, 0 ); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { handles_array[i]=CreateHandleMACD( 12 );

Daher versuchen wir, die Handles mehrerer MACD-Indikatoren mit genau den gleichen Einstellungen zu erstellen.

Entfernen wir die Charts der Experimente 1 und 2 verbleibenden und starten iMACD und IndicatorRelease.mq5 auf AUDJPY, M15 (ChartID 131571247244850509):

2018.02 . 18 07 : 53 : 13.600 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 13.600 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 13.600 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 13.600 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 13.600 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 13.600 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 )

Wie wir sehen können, wird das gleiche Handle als Antwort auf das Erstellen absolut identischer Indikatoren zurückgegeben.

Starten wir den EA iMACD und IndicatorRelease.mq5 (auch mit auskommentierter Periodenerweiterung) auf AUDJPY, M15 (ChartID 131571247244850510):

2018.02 . 18 07 : 53 : 20.218 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 20.218 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 20.218 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 20.218 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 20.218 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 ) 2018.02 . 18 07 : 53 : 20.218 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, create handle iMACD ( 10 )

Es wird das gleiche Handle wieder zurückgegeben. Sind die Handles "10" des ersten und zweiten Charts ein und dasselbe oder zwei verschiedene? Um dies zu überprüfen, entfernen wir den EA aus den Charts (wir erinnern uns, der EA übergibt das Array der Handles in OnDeinit() und entfernt jedes mit IndicatorRelease).

2018.02 . 18 07 : 53 : 26.716 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): true 2018.02 . 18 07 : 53 : 26.716 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 26.716 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 26.716 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 26.716 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 26.716 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850509 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 36.116 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): true 2018.02 . 18 07 : 53 : 36.117 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 36.117 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 36.117 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 36.117 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false 2018.02 . 18 07 : 53 : 36.117 iMACD and IndicatorRelease (AUDJPY,M15) ChartID : 131571247244850510 : AUDJPY,M15, remove handle iMACD ( 10 ): false

Es ist das erwartete Ergebnis, wie es auch in der Dokumentation zu Durchführung der Programme steht:

Der EA wird in einem eigenen Thread ausgeführt, es gibt so viele Threads, wie es EAs gibt.

Das bedeutet, dass, wenn zwei EAs auf gleichen Charts (gleiches Symbol und Zeitrahmen) Indikatoren mit den gleichen Eingabeparametern verwenden, wird MQL5 sie als zwei verschiedene Handles in seiner internen Liste identifiziert.

Allgemeine Schlussfolgerung zur Entwicklung von Indikatoren in EAs Die Nummerierung der Handles der Indikatoren im Terminal (die eines Benutzers) ist NICHT fortlaufend und beginnt NICHT mit Null, während MQL5 in seiner internen Liste der Handles folgendes berücksichtigt: Technische Indikatorfunktionen (iMA, iAC, iMACD, iIchimoku, etc.);

Indikatoreingaben;

Das Symbol, für das der Indikator gestartet wurde;

Der Zeitrahmen, für das der Indikator gestartet wurde;

Die ChartID des Charts, auf dem der EA läuft.

Hat das Speichern der Handles einen Grund?

Die Ausgangsdaten (Zeitrahmen, Symbol, getestetes Zeitintervall und Tick-Generierungstyp) sind wie folgt:





Abb. 1. Einstellungen

Tests mit Zugriff auf Indikatoren im MQL4-Stil (mit und ohne Handle-Speicherung) werden mit Hilfe des EAs Cache-Test.mq5 durchgeführt, während Tests mit MQL5-Zugriff mit MQL5-Test.mq5 durchgeführt werden:

#property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.000" input bool UseOneIndicator= false ; int arr_handle_iMACD[]; int OnInit () { if (UseOneIndicator) ArrayResize (arr_handle_iMACD, 1 ); else ArrayResize (arr_handle_iMACD, 9 ); if (!CreateHandle(arr_handle_iMACD)) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { int arr_size= ArraySize (arr_handle_iMACD); for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) { double macd_main_30=iMACDGet(arr_handle_iMACD[i], MAIN_LINE , 0 ); } } bool CreateHandle( int &arr_handles[]) { int arr_size= ArraySize (arr_handles); for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) { int fast_ema_repiod= 30 + 10 *i; arr_handles[i]= iMACD ( NULL , 0 ,fast_ema_repiod, 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); if (arr_handles[i]== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMACD indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( false ); } } return ( true ); } double iMACDGet( const int handle_iMACD, const int buffer, const int index) { double MACD[ 1 ]; ResetLastError (); if ( CopyBuffer (handle_iMACD,buffer,index, 1 ,MACD)< 0 ) { PrintFormat ( "Failed to copy data from the iMACD indicator, error code %d" , GetLastError ()); return ( 0.0 ); } return (MACD[ 0 ]); }

MQL5 test.mq5 EA-Parameter:

Abb. 2. MQL5 test.mq5. Neun Indikatoren

Cache test.mq5 EA-Parameter:

Use Timer ("0" -> kein Timer) — Verwenden des Timers (0 — nicht verwendet).

("0" -> kein Timer) — Verwenden des Timers (0 — nicht verwendet). Use indicator ("false" -> 9 Indikatoren, "true" - 1 Indikator) — Anzahl der beobachteten Indikatoren (1 oder 9).





Abb. 3. Cache test.mq5. Kein Timer, neun Indikatoren

Die Datei IndicatorsMQL4.mq misst "MQL4Stil, ohne Speichern des Handles". Die Datei verwendet SimpleCallMQL4.mqh (siehe im Artikel "LifeHack für Händler: ForEach mit #define zubereiten" ).

#include <SimpleCall\SimpleCallMQL4.mqh>

Um "MQL4 Style mit Speichern des Handles" zu messen, wird der Code für das Caching des Handles aus dem Post #113 zu IndicatorsMQL4.mqh hinzugefügt (nur bei MACD werden andere Funktionen gelöscht). Die Datei wird als IndikatorenMQL4Caching.mqh gespeichert — auch sie bindet SimpleCallCaching.mqh mit ein:

#include <SimpleCall\SimpleCallMQL4Caching.mqh>

Ergebnisse des Vergleichs der Zugriffsarten mit den neun Indikatoren (Einstellungen sind in Abb. 1 dargestellt):





Abb. 4. Zeitaufwand für den Zugriff auf neun Indikatoren

Beim Vergleich der Ergebnisse ist zu beachten, dass der Test EA die Aufgabe erheblich erschwert hat:

Daten werden gleichzeitig aus neun Indikatoren abgefragt;

Indikatoren werden BEI JEDEM Tick abgerufen;

M1 Zeitrahmen — 26 169 180 Ticks und 370 355 Bars wurden generiert.

Führen wir nun einen Test durch: Wir rufen nur einen Indikator auf (für beide EAs, MQL5-Test.mq5 und Cache Test.mq5, der Parameter Use indicator... ist "true", während für Cachetest.mq5, Use Timer "0" ist)





Abb. 5. Zeitaufwand für den Zugriff auf einen Indikator

Schlussfolgerung MQL4-Style mit Handle-Speicherung bietet einen Vorteil gegenüber MQL4-Style ohne Handle-Speicherung. Allerdings verliert der MQL4-Stil komplett gegenüber MQL5.

Keine Überprüfung der Gültigkeit der Handles

Nun sollten wir den großen Nachteil der Verwendung des Speicherns von Handles erwähnen: Es gibt keine Prüfung der Existenz des Handles im Cache des Benutzers. Mit anderen Worten, der Fall des gelöschten Handles eines Indikators wird in keiner Weise verarbeitet.

Betrachten wir folgende Situation: Wir arbeiten mit Indikatoren im MQL4-Stil und speichern die Handles. Nach dem ersten Zugriff vom EA:

double macd_main_30= iMACD ( NULL , 0 , 30 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 0 );

wird das Handle im User-Speicher gesichert (dies kann ein Array von Strukturen oder ein Array von Strings sein). Danach werden alle nachfolgenden Zugriffe aus dem EA

double macd_main_30= iMACD ( NULL , 0 , 30 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 0 );

nicht an den MQL5-Kern übergeben. Stattdessen werden die Indikatorwerte durch das Handle aus dem Speicher zurückgegeben. Löschen Sie nun das Handle in OnTimer() — angenommen, wir wissen, dass es gleich "10" ist. Als Test verwenden wir die Datei Cache-Test.mq5, die die Datei SimpleCallMQL4Caching.mqh einbindet:

#include <SimpleCall\SimpleCallMQL4Caching.mqh>

Stellen Sie sicher, dass Sie den Timer einstellen (hier ist der Timer auf sechs Sekunden eingestellt, wir erhalten Zugriff auf einen Indikator).





Abb. 6. Testeinstellungen für das Löschen der Handles

Nach dem ersten Aufruf von OnTimer()

OnTimer , IndicatorRelease ( 10 )= true iMACD : CopyBuffer error= 4807 iMACD : CopyBuffer error= 4807 iMACD : CopyBuffer error= 4807 iMACD : CopyBuffer error= 4807

erhalten wir den Fehler 4807:

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 4807 Fehlerhandle des Indikators

Dies bedeutet, dass das Handles der Indikatoren nicht überprüft werden.





Speichern der Handles der Indikatoren. Wie es funktioniert.

Das allgemeine Prinzip des Speicherns der Indikator-Handles ist wie folgt: Einen eigenen Speicher für die Handles erstellen;

Beim Anfordern von Daten aus dem Indikator prüfen, ob das Handle bereits mit den gewünschten Einstellungen (Symbol, Zeitrahmen, Mittelungszeitraum, etc.) angelegt wurde:

Wenn er bereits im eigenen Speicher vorhanden ist, geben Sie Daten des Indikators zurück;



Wenn noch kein solches Handle existiert, wird es angelegt, im Speicher gesichert und dann die Daten des Indikators zurückgegeben.



Option 1: Array von Strukturen Die Implementierung erfolgt in IndikatorenMQL4Caching.mqh (eingebunden von Cache-Test.mq5 unter Verwendung von SimpleCallMQL4Caching.mqh). Cache-Test.mq5 bindet SimpleCallMQL4Caching.mqhein: #include <SimpleCall\SimpleCallMQL4Caching.mqh> Betrachten wir den größeren Teil des Codes, der in die Datei und die Funktion des MACD eingefügt wurde: template < typename T> struct SHandle { private : int Handle; T Inputs; public : SHandle() : Handle( INVALID_HANDLE ) { } bool operator ==( const T &Inputs2) const { return ( this .Inputs == Inputs2); } void operator =( const T &Inputs2) { this .Inputs=Inputs2; } int GetHandle() { return (( this .Handle != INVALID_HANDLE ) ? this .Handle : ( this .Handle = this .Inputs.GetHandle())); } }; template < typename T> int GetHandle(SHandle<T>&Handles[], const T &Inputs) { const int Size= ArraySize (Handles); for ( int i= 0 ; i<Size; i++) if (Handles[i]==Inputs) return (Handles[i].GetHandle()); ArrayResize (Handles,Size+ 1 ); Handles[Size]=Inputs; return (Handles[Size].GetHandle()); } struct SMacd { string symbol; ENUM_TIMEFRAMES period; int fast_ema_period; int slow_ema_period; int signal_period; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price; SMacd( void ) { } SMacd( const string &isymbol, const ENUM_TIMEFRAMES &iperiod, const int &ifast_ema_period, const int &islow_ema_period, const int &isignal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE &iapplied_price) : symbol((isymbol== NULL )||(isymbol == "" ) ? Symbol () : isymbol), period(iperiod == PERIOD_CURRENT ? Period () : iperiod), fast_ema_period(ifast_ema_period), slow_ema_period(islow_ema_period), signal_period(isignal_period), applied_price(iapplied_price) { } int GetHandle( void ) const { return ( iMACD ( this .symbol, this .period, this .fast_ema_period, this .slow_ema_period, this .signal_period, this .applied_price)); } bool operator ==( const SMacd &Inputs) const { return (( this .symbol == Inputs.symbol) && ( this .period == Inputs.period) && ( this .fast_ema_period == Inputs.fast_ema_period) && ( this .slow_ema_period == Inputs.slow_ema_period) && ( this .signal_period == Inputs.signal_period) && ( this .applied_price == Inputs.applied_price)); } }; int iMACD2( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int signal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price) { static SHandle<SMacd>Handles[]; const SMacd Inputs(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price); return (GetHandle(Handles, Inputs)); } double iMACD ( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period, int signal_period, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, int buffer, int shift ) { double result=NaN; int handle=iMACD2(symbol,timeframe,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price); if (handle== INVALID_HANDLE ) Und so funktioniert das. Zuerst, gibt es die Datenanfrage des MACD: double macd_main_30=iMACD(NULL,0,30,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); Danach gelangen wir über die Funktion von iMACD zu iMACD2: int iMACD2( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int signal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price) { static SHandle<SMacd>Handles[]; const SMacd Inputs(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price); return (GetHandle(Handles, Inputs)); } Der static Array Handles[] vom Typ SMacd wird hier deklariert (er wird beim ersten Aufruf erzeugt und bei nachfolgenden Aufrufen nicht noch einmal erstellt). Auch das Objekt Inputs vom Typ SMacd wird angelegt und mit Parametern initialisiert.

Danach werden die Links verwendet, um den Array Handles[] und das Objekt Inputs mit der Funktion GetHandle zu verbinden (nicht mit SHandle::GetHandle und SMacd::GetHandle)::

template < typename T> int GetHandle(SHandle<T>&Handles[], const T &Inputs) { const int Size= ArraySize (Handles); for ( int i= 0 ; i<Size; i++) if (Handles[i]==Inputs) return (Handles[i].GetHandle()); ArrayResize (Handles,Size+ 1 ); Handles[Size]=Inputs; return (Handles[Size].GetHandle()); } In dieser Funktion geben wir das gefundene Handle des Indikators im Array zurück oder, falls das Handle nicht gefunden wird, erhalten wir es von SHandle::GetHandle. Aber da dies der erste Zugriff ist und es noch kein solches Handle gibt, int GetHandle() { return (( this .Handle != INVALID_HANDLE ) ? this .Handle : ( this .Handle = this .Inputs.GetHandle() )); } wird es in SMacd::GetHandle erstellt: int GetHandle( void ) const { return ( iMACD ( this .symbol, this .period, this .fast_ema_period, this .slow_ema_period, this .signal_period, this .applied_price)); }

Option 2: Array von Zeichenketten Die Implementierung erfolgt in der Datei IndicatorsMQL4String.mqh (verbunden mit Cache test.mq5 über SimpleCallString.mqh). Im EA Cache-Test.mq5, wird SimpleCallString.mqh eingebunden: #include <SimpleCall\SimpleCallString.mqh> Das Arbeiten mit Zeichenketten ist sehr zeitintensiv. Das werden wir später sehen. Die Idee, Parameter als Zeichenkette zu speichern, sieht also wie folgt aus: string Hashes[]; static int Handles[]; string hash=((symbol== NULL ) || (symbol== "" ) ? Symbol () : symbol)+ ( string )(timeframe== PERIOD_CURRENT ? Period () : timeframe)+ ( string )(fast_ema_period)+ ( string )(slow_ema_period)+ ( string )(signal_period)+ ( string )(applied_price); Wir werden auf iMACD aus dem EA mit den oben angegebenen Parametern zugreifen, in Abb. 1. NN Code Zeit 1 0:01:40.953 2 static string Hashes[]; static int Handles[]; string hash=((symbol== NULL ) || (symbol== "" ) ? Symbol () : symbol)+ ( string )(timeframe== PERIOD_CURRENT ? Period () : timeframe)+ ( string )(fast_ema_period)+ ( string )(slow_ema_period)+ ( string )(signal_period)+ ( string )(applied_price); 0:05:20.953 3 static string Hashes[]; static int Handles[]; string hash= "" ; StringConcatenate (hash, ((symbol== NULL ) || (symbol== "" ) ? Symbol () : symbol), (timeframe== PERIOD_CURRENT ? Period () : timeframe), fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, applied_price); 0:04:12.672 Test 1 is a benchmark test with MQL4-style access to indicators without working with strings. In test 2, we already work with strings and the string is formed using "+". In test 3, the string is formed using StringConcatenate. Nach den Zeitmessungen ist es klar, dass, obwohl StringConcatenate 21% Zeitgewinn im Vergleich zu Test 2 ergibt, die Gesamtleistung immer noch 2,5 mal geringer ist als im Test 1. Daher kann die Idee, die Handles der Indikatoren als Zeichenketten zu speichern, verworfen werden.





Option 3 — Klasse mit dem Caching der Handles (die Klasse iIndikatoren.mqh ist mit dem EA Cache-Test.mq5 verbunden mittels SimpleCallMQL4CachingCiIndicators.mqh).

Im EA Cache-Test.mq5 binden wir SimpleCallMQL4CachingCiIndicators.mqh ein:

#include <SimpleCall\SimpleCallMQL4CachingCiIndicators.mqh>

Für jeden Indikator wird ein statisches Objekt der Klasse CHandle erzeugt (innerhalb der entsprechenden MQL4-Style-Funktion). Es dient als Objektspeicher der Klasse CiIndicators — eine Klasse, die die Indikatorparameter und -einstellungen enthält.





Abb. 7. Struktur

Die Klasse CiIndicators basiert auf fünf 'private' Variablen:

class CiIndicators { private : string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_period; ENUM_INDICATOR m_indicator_type; int m_parameters_cnt; MqlParam m_parameters_array[]; public :

Das korrespondiert vollständig mit den Variablen der Funktion IndicatorCreate. Das geschieht nicht ohne Grund, erhalten wir doch das Handle des Indikators über IndicatorCreate.

Die Klasse CHandle wird unter Verwendung von zwei Arrays erstellt:

class CHandle { private : int m_handle[]; CiIndicators m_indicators[]; public :

Der Array m_handle beinhaltet die erstellten Handles, während der Array m_indicators die Klassen von CiIndicators speichert.

Der Code, um mit den Klassen CiIndicators und CHandle zu arbeiten schaut mit dem MACD als Beispiel wie folgt aus:

double iMACD ( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period, int signal_period, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, int buffer, int shift ) { static CHandle Handles_MACD; MqlParam pars[ 4 ]; pars[ 0 ].type= TYPE_INT ; pars[ 0 ].integer_value=fast_ema_period; pars[ 1 ].type= TYPE_INT ; pars[ 1 ].integer_value=slow_ema_period; pars[ 2 ].type= TYPE_INT ; pars[ 2 ].integer_value=signal_period; pars[ 3 ].type= TYPE_INT ; pars[ 3 ].integer_value=applied_price; CiIndicators MACD_Indicator; MACD_Indicator.Init( Symbol (), Period (), IND_MACD , 4 ); int handle=Handles_MACD.GetHandle(MACD_Indicator, Symbol (), Period (), IND_MACD , 4 ,pars); double result=NaN; if (handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( __FUNCTION__ , ": INVALID_HANDLE error=" , GetLastError ()); return (result); } double val[ 1 ]; int copied= CopyBuffer (handle,buffer,shift, 1 ,val); if (copied> 0 ) result=val[ 0 ]; else Print ( __FUNCTION__ , ": CopyBuffer error=" , GetLastError ()); return (result); }

Deklarieren von Handles_MACD einer Klasse von CHandle — der Speicher der generierten Handles und der Parameter des MACD.

— der Speicher der generierten Handles und der Parameter des MACD. Anlegen und Initialisierung des Objektes MACD_Indicator einer Klasse von CiIndicators .

einer Klasse von . Das Handle der Indikators wird in der Funktion Handles_MACD::GetHandle erzeugt (oder übergeben, falls es bereits für solche Parameter angelegt wurde).

Die Betriebszeit der Klasse von CiIndikatoren.mqh mit MQL4-Zugriff und den Handles dauerte 2 Minuten und 30 Sekunden.

Endgültige Grafik der Zugriffsgeschwindigkeit auf die neun Indikatoren

Der MQL4-Stil mit und ohne Caching wird mit Cache-Test.mq5 geprüft, während die Standard-MQL5-Tests mit MQL5 test.mq5 durchgeführt werden.







Schlussfolgerung

Wir haben einige interessante Experimente durchgeführt, die gegen das Paradigma des korrekten MQL5-Zugriffs auf Indikatoren verstoßen. Als Ergebnis haben wir mehr über den internen Mechanismus der Verarbeitung der Handles innerhalb des MQL5-Kerns gelernt:

Über die Nummerierung der Handles;

Über das Speichern und das Management der Handles.

Die Ergebnisse der Tests verschiedener Methoden zum Zugriff auf die Indikatoren zeigten, dass der Stil der MQL5-Zugriffe viel schneller ist als jeder andere MQL4-Stil (sowohl mit als auch ohne Handle-Speicher).



