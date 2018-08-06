Panels verbessern: Transparenz hinzufügen, Hintergrundfarbe ändern und von CAppDialog/CWndClient übernehmen

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Panels auf Basis der Klassen CAppDialog fehlen Methoden für den direkten Zugriff auf die Eigenschaften der Steuerelemente, aus denen das Panel besteht, wie die Hintergrundfarbe und die Rahmenfarbe. Daher sind alle erzeugten Panels grau.

Es ist nicht möglich, Designideen umzusetzen, ohne die Möglichkeit, die Farbe der Bedienelemente zu ändern. Dieses Problem könnte durch Vererben und Hinzufügen eigener Methoden gelöst werden. Aber diese Lösung würde viele Korrekturen im erstellten Code erfordern. Gibt es eine einfachere und schnellere Möglichkeit, auf die Eigenschaften "Hintergrundfarbe" und "Rahmenfarbe" der Bedienelemente zuzugreifen?

Transparenz eines Panels beim Ziehen

Ich werde zuerst zeigen, was für das Panel basierend auf der Klasse CAppDialog getan werden kann (dies ist ein Codebeispiel " Live panel.mq5").





Dieses Gif-Bild zeigt, dass beim Ziehen des Panels nur der äußere Rand übrig bleibt. Beim Verschieben des Paneels wird zusätzlich die Farbe des Außenrahmens in beliebiger Reihenfolge verändert. Wenn das Ziehen abgeschlossen ist, wird das Formular normal, mit dem Ausfüllen von Arbeitsbereichen.

Umsetzung

Alle Arbeiten sind mit der Klasse CDialog verbunden. Sie befindet sich im Verzeichnis [Datenordner]\MQL5\Include\Controls\Dialog.mqh.

Der folgende Code zeigt, aus welchen Objekten das Panel besteht (die Objekte sind in der Klasse CDialog im privaten Bereich deklariert) und wie sie visuell als grafische Elemente implementiert sind:

class CDialog : public CWndContainer { private : CPanel m_white_border; CPanel m_background; CEdit m_caption; CBmpButton m_button_close; CWndClient m_client_area; protected :

Um das Panel beim Ziehen transparent zu machen, müssen wir vier Punkte berücksichtigen.

1. Wir interessieren uns für die grafischen Elemente Border und Back (erstellt durch die Objektze m_white_border und m_background der Klasse CPanel) und das Element Client (erzeugt durch das Element m_client_area, Objekt der Klasse CWndClient). Die Funktionen CDialog::CreateWhiteBorder, CDialog::CreateBackground und CDialog::CreateClientArea zeigen, wie die Elemente erstellt werden und welche Farbe für sie eingestellt ist.

2. Während der Erstellung erhält das Panel einen eindeutigen Namen, d.h. ein digitales Präfix, das vor den Namen aller grafischen Objekte eingefügt wird (das Präfix 03082 ist in der folgenden Abbildung dargestellt):





3. Drei Ereignisbehandlungen zum Ziehen stellt CDialog bereit:

Handhabung des Ziehens

OnDialogDragStart Das virtuelle Ereignisbehandlung von DialogDragStart OnDialogDragProcess Das virtuelle Ereignisbehandlung von DialogDragProcess OnDialogDragEnd Das virtuelle Ereignisbehandlung von DialogDragEnd

4. Die Lösung des Artikels "Wie erstellt man ein grafisches Panel beliebiger Komplexität?" — eine Iteration über die Objekte des Panels (hier ist ExtDialog das Klassenobjekt des Panels):

int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd * obj =ExtDialog.Control(i);

Warum wird der Pointer auf das Objekt während der Iteration mit dem Typ CWnd deklariert?

Ganz einfach, CWnd ist die Basisklasse, aus der alle anderen Klassen abgeleitet werden:

Mit der Umsetzung fortfahren

Wir werden für die Arbeit mit Farben zwei Makros benötigen. Wir müssen auch drei Funktionen der Klasse CDialog für das Ziehen des Panels neu definieren:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "The panel transparency changes when dragging the panel" #include <Controls\Dialog.mqh> #define XRGB (r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB (clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) class CLivePanel : public CAppDialog { public : CLivePanel( void ); ~CLivePanel( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnDialogDragStart( void ); virtual bool OnDialogDragProcess( void ); virtual bool OnDialogDragEnd( void ); };

Wir übergehen den Standardteil der Paneloperationen (Erstellen, Löschen, Übergaben von Ereignissen) Schauen wir uns im Detail die Ereignisbehandlung des Ziehens an.

OnDialogDragStart-Ereignisbehandlung: Der Anfang für das Ziehen eines Panels

We obtain the prefix, and then loop through all objects of the panel and search for "Border", "Back" or "Client" with the prefix:

bool CLivePanel::OnDialogDragStart( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground( clrNONE ); wndclient.ColorBorder( clrNONE ); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragStart()); }

Sobald ein Objekt gefunden wurde, wir dessen Hintergrundfarbe (die Methode ColorBackground) und die Rahmenfarbe (die Methode ColorBorder)gelöscht. Die Transparenz dieser Anzeige wird auch diese Art implementiert.

OnDialogDragProcess-Ereignisbehandlung: Fortsetzung für das Zeihen eines Panels

Wir suchen nur ein Objekt, z.B. "Back" und verändern dynamisch dessen Farbe (mittels zweier Macros: XRGB und GETRGB):

bool CLivePanel::OnDialogDragProcess( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; color clr=( color ) GETRGB ( XRGB ( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); panel.ColorBorder(clr); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragProcess()); }

OnDialogDragEnd-Ereignisbehandlung: Das Ende für das Ziehen eines Panels

Jetzt stellen wir die Farben für den Hintergrund und der Rahmen für die Objekte "Border", "Back" oder "Client"wider her.

bool CLivePanel::OnDialogDragEnd( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragEnd()); }

Hinzufügen einer Schaltfläche zum Panel, die beim Ziehen transparent wird



Dieses Beispiel ist in der Datei "Live panel and Button.mq5" verfügbar.

Um mit der Taste zu arbeiten, wir zuerst die Klasse der Taste in unseren Expert Advisor laden und Makros für die Position und Größe ergänzen:

#property description "The panel transparency changes when dragging the panel," #property description " but the color of the added button does not change" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB(clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) class CLivePanelAndButton : public CAppDialog

Damit wir auch mit den Tasten arbeiten können, müssen wir das Klassenobjekt CButton deklarieren.

class CLivePanelAndButton : public CAppDialog { private : CButton m_button1; public : CLivePanelAndButton( void );

und die Methode zum Erstellen der Taste

virtual bool OnDialogDragEnd( void ); protected : bool CreateButton1( void ); };

CreateButton1 code — nach dem Erstellen der Taste, darf nicht vergessen werden die Taste dem Panel hinzuzufügen:

bool CLivePanelAndButton::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Hier ist das Ergebnis, wenn die Taste dem Panel hinzugefügt wurde:





Wie Sie sehen können, wird das zu gezogene Panel transparent, während das hinzugefügte Steuerelement 'Button' undurchsichtig bleibt. Es gibt zwei Möglichkeiten: nur den Panelhintergrund beim Ziehen transparent zu machen oder sowohl das Panel als auch die Taste transparent zu machen. Betrachten wir die zweite Möglichkeit: den Button transparent machen, wenn das Panel gezogen wird.

Transparent machen beim Verschieben des Panels

Machen wir das mit dem Code der Datei "Live Panel und transparent Button.mq5".

Wenn ein einfaches oder kombiniertes Steuerelement zu einem Panel hinzugefügt wird, wird das Objekt, das das Steuerelement erzeugt, dem Objekt m_client_area hinzugefügt (nicht vergessen, das Objekt m_client_area wird in der CDialog-Klasse deklariert). Wenn das Ziehen des Panels erkannt wird, müssen wir also alle Objekte, die zu m_client_area hinzugefügt wurden, durchlaufen. Dies kann bequem durch die erste Ereignisbehandlung OnDialogDragStart (Anfang das Panel zu ziehen) erfolgen:

bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragStart( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground( clrNONE ); wndclient.ColorBorder( clrNONE ); int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for ( int j= 0 ;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if (client_name== "Button1" ) { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } } ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragStart()); }

Wenn das Ziehen zum ersten Mal erkannt wird, werden sowohl das Panel als auch die Taste transparent.

Die zweite Ereignisbehandlung OnDialogDragProcess muss nicht geändert werden (Fortsetzung des Panel-Ziehens). Die dritte Ereignisbehandlung OnDialogDragEnd (Ende des Panel-Ziehens) muss geändert werden, da wir die Farbe der Schaltfläche zurücksetzen müssen:

bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragEnd( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for ( int j= 0 ;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if (client_name== "Button1" ) { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground(CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG); ChartRedraw (); } } ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragEnd()); }

Jetzt ist das Ändern des Dialogfelds des Panels und der Farbe der Taste während des Ziehens des Panels vollständig in der Datei "Live panel and transparent Button.mq5" umgesetzt.









Hinzufügen von zwei Schaltflächen zum Panel: Einstellung der Hintergrundfarbe des Panels und der Farbe der Kopfzeilenbeschriftung



Dieses Beispiel ist in der Datei Code von "Live Panel und Button Clicks.mq5" verfügbar und wurde basierend auf dem vorher erwähnten Datei "Live Panel und transparent Button.mq5" erstellt. Allerdings müssen wir jetzt statt des Ereignisses des Ziehens des Panels den Klick auf die Taste "abfangen". Das Panel erhält zwei Tasten: eine Taste für die Änderung des Panelhintergrunds, die zweite für die Änderung der Textfarbe.

Um Ereignisse abzufangen, die mit den Steuerelementen auf dem Panel verbunden sind, müssen wir eine Ereignisbehandlung deklarieren und diese dann codieren:

class CLivePaneButtonClicks : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CLivePaneButtonClicks( void ); ~CLivePaneButtonClicks( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CLivePaneButtonClicks) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog)

Die Ereignisbehandlung geschieht durch die Methode OnEvent, die mit Makros aus dem Block Events und dem Block "Wie erstellt man ein grafisches Panel beliebiger Komplexität?" der Datei Defines.mqh erstellt wurde (Für Details siehe Artikel Wie erstellt man ein grafisches Panel beliebiger Komplexität ).

Die Ereignisbehandlung wird wie folgt interpretiert:

Das Ereignis OnEvent für die Klasse CLivePaneButtonClicks:

Wenn es einen Klick auf das Steuerelement m_button 1 gibt, rufen wir die Ereignisbehandlung durch OnClickButton 1 auf.

gibt, rufen wir die Ereignisbehandlung durch OnClickButton auf.

Wenn es einen Klick auf das Steuerelement m_button 2 gibt, rufen wir die Ereignisbehandlung OnClickButton 2 auf.

gibt, rufen wir die Ereignisbehandlung OnClickButton auf. Rückgabe des Ereignisses OnEvent für die übergeordnete Klasse CAppDialog

Die Ereignisbehandlung von OnClickButton1 und OnClickButton2

Beide Male enthält die Ereignisbehandlung Schleifen über alle Objekte, aus denen die Panels bestehen (sie sind im Abschnitt Umsetzung aufgelistet) - in unserem Fall Schleifen über alle Objekte des Panel-Objektes ExtDialog. Als Ergebnis wird die Methode CWndContainer::ControlsTotal() aufgerufen.

void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton1( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton2( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } }

Die Ereignisbehandlung durch OnClickButton1 sucht nach dem Objekt in der Client Area mit dem Namen präfix+"Client" (dies ist das Klassenobjekt CWndClient). OnClickButton2 sucht nach dem Objekt Header-Caption namens prefix+"Caption" (das Klassenobjekt CEdit). In beiden Fällen wird die Hintergrundfarbe für die gefundenen Objekte zufällig gewählt. Hier ist das Ergebnis:









Vererben von CAppDialog



Das Implementierungsschema unterscheidet sich von dem in den Standard-Bibliotheksbeispielen (\MQL5\Experts\Beispiele\Controls\ und \MQL5\Indicators\Beispiele\Panels\SimplePanel\). Der Unterschied ist folgender: Die von CAppDialog abgeleitete Klasse CMyAppDialog wird in der Datei MyAppDialog.mqh angelegt. In der Klasse sind nur drei Methoden zur Verwaltung der Formularfarbe und der Beschriftungsfarbe implementiert. Es gibt keine Methoden zum Erstellen von zusätzlichen Steuerelemente, der Ereignisbehandlung von OnEvent und der des Klicks auf Testen.

Die Klassenobjekte CButton (hinzugefügte Steuerelemente - zwei Tasten) werden in der Hauptdatei MyAppWindow.mq5 erstellt. Außerdem werden das Ereignis Klick auf Taste von der Ereignisbehandlung durch OnChartEvent der Datei MyAppWindow.mq5 überwacht. Dort werden auch die Methoden für den Farbwechsel aufgerufen.

MyAppDialog.mqh

Fügen wir unserer Klasse drei Methoden hinzu:

CMyAppDialog::ColorBackground - Einstellung der Hintergrundfarbe,

- Einstellung der Hintergrundfarbe, void CMyAppDialog::ColorCaption - Einstellung der Textfarbe,

- Einstellung der Textfarbe, color CMyAppDialog::ColorCaption - Rückgabe der Textfarbe.

Der Algorithmus für den Zugriff auf Objekteigenschaften ist ähnlich wie bei den vorherigen Codes: Wir durchlaufen alle Objekte, aus denen das Panel besteht, und vergleichen die Objektnamen. Wir brauchen noch eine weitere Methode, um die Hintergrundfarbe abzufragen. Dies kann jedoch nicht mit einfachen Lösungen realisiert werden.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "The CMyAppDialog class derived from CAppDialog" #property description "Added methods for setting the background and caption colors" #include <Controls\Dialog.mqh> class CMyAppDialog : public CAppDialog { public : void ColorBackground( const color clr); color ColorCaption( void ); void ColorCaption( const color clr); public : CMyAppDialog( void ){}; ~CMyAppDialog( void ){}; }; void CMyAppDialog::ColorBackground( const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } void CMyAppDialog::ColorCaption( const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } color CMyAppDialog::ColorCaption( void ) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); color clr= clrNONE ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; clr=edit.ColorBackground(clr); return clr; } } return clr; }





MyAppWindow.mq5

"MyAppWindow.mq5" ist die Hauptdatei. In dieser Datei werden die Makros XRGB und GETRGB deklariert. Es wird das Panel erstellt, die Tasten ergänzt und das Panel in OnInit() gestartet.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "The MyAppWindow application based on the CMyAppDialog class" #property description "Added buttons for setting the background and header colors" #include "MyAppDialog.mqh" #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB(clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) CMyAppDialog AppWindow; CButton m_button1; CButton m_button2; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "CMyAppDialog: change Back and Caption colors" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); if (!CreateBackButton()) return ( false ); if (!CreateCaptionButton()) return ( false ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (( StringFind (sparam, "Back" )!=- 1 ) && id==( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )) { Print ( __FUNCSIG__ , " sparam=" ,sparam); AppWindow.ColorBackground(GetRandomColor()); } if (( StringFind (sparam, "Caption" )!=- 1 ) && id==( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )) { Print ( __FUNCSIG__ , " sparam=" ,sparam); AppWindow.ColorCaption(GetRandomColor()); } AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } bool CreateBackButton( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Back" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Back" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CreateCaptionButton( void ) { int x1=INDENT_LEFT+ 2 *(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create( 0 , "Caption" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Caption" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); } //+------------------------------------------------------------------+ color GetRandomColor() { color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); return clr; }

Die Ereignisbehandlung durch OnChartEvent ist auch Teil der Hauptdatei. Es sendet unbedingt alle Ereignisse an das Panel, aber wenn das Ereignis eines Tastenklicks erkannt wird (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK), ruft es Methoden der Klassen des Panels (AppWindow.ColorBackground oder AppWindow.ColorCaption) auf.

So funktionieren eine Reihe von zwei Dateien: die Hauptdatei mq5 und die Include-Datei mqh, in der sich die Panel-Klasse befindet.





Vererbung von CWndClient

Betrachten wir die Vererbung von CWndClient in dieser Klasse: wir erstellen ein Objekt der Klasse CWndClient. Das Objekt wird Folgendes ausführen können: Erstellung des Objektes CMyWndClient, d.h. des Nutzerbereichs des Panels;

Erstellung des Objekts zum Hinzufügen von zwei Schaltflächen im Nutzerbereich;

Die Ereignisbehandlung von Klicks auf die hinzugefügten Tasten (Ändern der Hintergrundfarbe des Nutzerbereichs und der Farbe der Kopfzeile des Panels);

Zusätzlich wird ein horizontales Blättern für den Nutzerbereich aktiviert (beachten Sie, dass die Klasse CWndClient ein kombiniertes Steuerelement "Nutzerbereich" ist und die Basisklasse zum Erstellen von Bereichen mit Blättern ist);

für den Nutzerbereich aktiviert (beachten Sie, dass die Klasse CWndClient ein kombiniertes Steuerelement "Nutzerbereich" ist und die ist); Entsprechend gibt es die Ereignisbehandlung für Klicks auf das horizontale Blättern (Verschieben der hinzugefügten Buttons im Nutzerbereich). Schauen wir uns die Dateien MyWndClient.mq5 und MyWndClient.mqh an. MeinWndClient.mq5 Der Unterschied zu den Beispielen aus der Standardbibliotheken (\MQL5\Experts\Beispiele\Controls\ und \MQL5\Indikatoren\Beispiele\Panels\SimplePanel\) ist, dass die include-Datei eine Klasse hat, die von CWndClient 10 - dem Nutzerbereich - abgeleitet ist. Der gesamte Erstellungszyklus des Dialogfensters sieht wie folgt aus.

Erstellung eines Panels (das Objekt AppWindow der Klasse CAppDialog ruft die Methode Create auf) . Erstellung unseres Nutzerbereichs (das Objekt ClientArea der Klasse CMyWndClient aus die Include-Datei MyWndClient.mqh ruft die Methode Create auf). . Hinzufügen des erstellten Nutzerbereichs zum Panel (tatsächlich über den Nutzerbereich des Panels angewendet). CAppDialog AppWindow; CMyWndClient ClientArea; int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED ); PrintFormat ( "Application Rect: Height=%d Width=%d" ,AppWindow.Rect().Height(),AppWindow.Rect().Width()); CRect inner_rect=ClientArea.GetClientRect( GetPointer (AppWindow)); PrintFormat ( "Client Area: Height=%d Width=%d" ,inner_rect.Height(),inner_rect.Width()); ClientArea.Create( 0 , "MyWndClient" , 0 , 0 , 0 ,inner_rect.Width(),inner_rect.Height()); AppWindow.Add(ClientArea); ClientArea.SetOwner( GetPointer (AppWindow)); ClientArea.HideInvisble(HideInvisble); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } Die ausführbare Datei hat zwei Eingabeparameter: Plattenbreite - Erstellen eines Panels mit normaler Breite oder eines breiten Panels;

- Erstellen eines Panels mit normaler Breite oder eines breiten Panels; Ausblenden des Unsichtbaren - Ein- oder Ausblenden von versteckten Steuerelementen. Nur der Parameter Panelbreite wird bei der Erstellung eines Panels berücksichtigt. So entsteht ein Panel mit der Breite normal width: int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED );

Und so wird ein breites Panel erstellt:

int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED );

Der Code für das Erstellen des Panels unterscheidet sich nur in der Breite (360 und 420). Die Breite wird bei der Erstellung von zwei Tasten nicht berücksichtigt. Vergleichen wir die letzten beiden Bilder. Wenden wir sie nun übereinander an:



Wie wir sehen können, befindet sich die Schaltfläche "Caption" nicht innerhalb der Grenzen des Panels mit der normalen Breite, d.h. sie passt nicht in den Nutzerbereich. Wenn die hinzugefügten Steuerelemente über die Grenzen hinausragen, werden sie für den Benutzer zwangsweise ausgeblendet (aber nicht gelöscht oder zerstört). Die Prozedur zur Bestimmung, ob ein Steuerelement ausgeblendet werden soll, beginnt beim Hinzufügen des Steuerelements zum Nutzerbereich, d.h. beim Aufruf von CWndContainer::Add. In unserem Beispiel wird die Methode 'Add' in AddButton2 aufgerufen: bool CMyWndClient::AddButton2( void ) { if (!Add(m_button2)) { Print ( "Add(m_button2) --> false" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CWndContainer::Add(CWnd &control) { return (Add((CWnd*) GetPointer (control))); } Dann werden de Reihe nach die wichtigsten Teile aufgerufen - hier muss das Ausblenden der Steuerelemente bestimmt werden bool CWndContainer::Add(CWnd *control) { if (control== NULL ) return ( false ); control.Shift(Left(),Top()); if (IS_VISIBLE && control.IsVisible()) { control.Visible(Contains(control)); } else control.Hide(); if (IS_ENABLED) control.Enable(); else control.Disable(); return (m_controls.Add(control)); } Die Sichtbarkeit des Objekts wird nur zum Zeitpunkt des Hinzufügens des Steuerelements in den Nutzerbereich gesetzt. Dies ist der Nachteil, der sich nach der Minimierung und Maximierung des Panels zeigen kann. Beispiel: Wir setzen einen "falschen" Wert für beide Eingabeparameter, minimieren dann das Panel und maximieren es wieder. Als Ergebnis wird die Beschriftung der Taste nach der Erstellung des Panels erstellt, aber sie wird optisch ausgeblendet (die Schaltfläche passt nicht in den Nutzerbereich, so dass sie vor diesem ausgeblendet wird). Aber nach dem Minimieren und Maximieren des Panels wird die Sichtbarkeit der hinzugefügten Steuerelemente nicht mehr überprüft, daher ist die Beschriftung der Schaltfläche sichtbar: Die Datei enthält die aus der Klasse CWndClient des Nutzerbereichs abgeleitete Klasse. Die benötigten Funktionen sind in dieser Datei enthalten: Erstellung unseres Nutzerbereiches,

Erstellen und Hinzufügen von Steuerelementen,

Umgang mit dem Ereignis der Maximierung des Panels

Behandlung des Ereignisses eines Klicks auf die horizontale Bildlaufleiste

Behandlung von Ereignissen von Klicks auf Tasten - Ändern der Hintergrundfarbe des Nutzerbereichs und der Farbe der Panel-Beschriftung. Horizontales Blättern und versteckte Steuerelemente Da die Panelklasse von CWndClient abgeleitet ist und CWndClient das kombinierte Steuerelement "Nutzerbereich" ist und eine Basisklasse für Erstellung von Bereichen mit Scrollbars ist, müssen wir die horizontale Bildlaufleiste in unserem Nutzerbereich aktivieren: bool CMyWndClient::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CWndClient::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!HScrolled( true )) return ( false ); m_scroll_h.MaxPos( 5 ); m_scroll_h.CurrPos( 5 ); Print ( "CurrPos: " ,m_scroll_h.CurrPos()); if (!AddButton1()) Let's set gradations for the scroll to make it movable: maximum position value, and position the scroll in the rightmost position. The horizontal scroll is also used for detecting the panel maximizing event. For this purpose we need to "catch" the ON_SHOW event for the m_scroll_h object and call the OnShowScrollH handler: EVENT_MAP_BEGIN(CMyWndClient) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) ON_EVENT(ON_SHOW,m_scroll_h,OnShowScrollH) EVENT_MAP_END(CWndClient) EVENT_MAP_BEGIN ist eigentlich die Methode OnEvent, geschrieben mit Makros aus dem Block Events und dem Block des Makros der Ereignisbehandlung map aus der Datei Defines.mqh (Details im Artikel Wie erstellt man ein grafisches Panel beliebiger Komplexität?). In der Ereignisbehandlung durch OnShowScrollH müssen wir den Wert des internen m_hide_invisble flag überprüfen (der Flag-Wert ist gleich der Eingabevariablen "hide the invisible" der Datei MyWndClient.mq5, mittels der Methode CMyWndClient::HideInvisble). Wenn die Steuerelemente nicht ausgeblendet werden müssen, beenden wir die Prozedur: void CMyWndClient::OnShowScrollH( void ) { if (!m_hide_invisble) return ; int total=CWndClient::ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if ( StringFind (name, "Button" )!=- 1 ) { CButton *button=(CButton*)obj; button.Visible(Contains( GetPointer (button))); ChartRedraw (); } } } Wenn unsichtbare Elemente ausgeblendet werden sollen, dann iterieren wir über alle Objekte des Nutzerbereichs, um Objekte mit Namen zu finden, die Taste (Button) und Erzwungene Sichtbarkeit prüfen/setzen enthalten. Klicks auf die horizontale Bildlaufleiste Ermöglichen wir es, zwei Tasten des Client-Bereichs entlang der horizontalen Bildlaufleiste zu verschieben. Zu diesem Zweck überschreiben wir OnScrollLineRight und OnScrollLineLeft, die Ereignisbehandlung von Klicks auf die Tasten der horizontalen Bildlaufleiste. Wenn die rechte Taste der horizontale Bildlaufleiste angeklickt wird, verschieben wir die Taste (mit der Methode ShiftButton) um die der Schrittweite m_scroll_size. Wenn der linke Button angeklickt wird, verschieben wir die Taste um die Schrittweite von "-m_scroll_size", d.h. es ist eine negatives Verschieben: bool CMyWndClient::OnScrollLineRight( void ) { Print ( __FUNCTION__ ); ShiftButton( GetPointer (m_button1),m_scroll_size); ShiftButton( GetPointer (m_button2),m_scroll_size); return ( true ); } bool CMyWndClient::OnScrollLineLeft( void ) { Print ( __FUNCTION__ ); ShiftButton( GetPointer (m_button1),-m_scroll_size); ShiftButton( GetPointer (m_button2),-m_scroll_size); return ( true ); } In der Methode CMyWndClient::ShiftButton erhalten wir das Objekt mit den Koordinaten der Taste, setzen die Verschiebung für die Koordinaten, verschieben die Taste und setzen die Sichtbarkeit der Taste zwangsweise: In der Methode CMyWndClient::ShiftButton erhalten wir das Objekt mit den Koordinaten der Taste, setzen die Verschiebung für die Koordinaten, verschieben die Taste und setzen die Sichtbarkeit der Taste zwangsweise: bool CMyWndClient::ShiftButton(CButton *button, const int shift) { Print ( __FUNCTION__ ); CRect rect=button.Rect(); rect.Move(rect.left+shift,rect.top); button.Move(rect.left,rect.top); button.Visible(Contains( GetPointer (button))); return ( true ); } Und so schaut das dann aus (nicht vergessen, der Parameter "hide the invisible" muss auf 'true' gesetzt werden):







Neue Projekte. Wie können sie beim Studium der Panels helfen?

Programmieren muss man lernen. Wenn es um die Erstellung eines Panels geht, kann diese Lernen viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmen. Dies liegt vor allem daran, dass es keine visuelle Darstellung der Klassenstruktur gibt. Es kann schwierig sein zu verstehen, welche Standard-Bibliotheksklassen für die Erstellung von Panels verwendet werden.

Glücklicherweise wurde vor Kurzen im MetaEditor Neue Projekte implementiert.



Ein Projekt ist eine separate Datei mit der Erweiterung MQPROJ, die Programmeinstellungen, Kompilierungsparameter und Informationen über alle im Projekt verwendeten Dateien speichert. Unter einem eigenen Reiter des Navigators wird diese Form von Projektarbeit angeboten. Alle Dateien, wie Include-, Ressourcen-, Header- und andere Dateien sind in Kategorien in diesem Reiter angeordnet.



Beachten Sie die Beschreibung des entsprechenden Reiters: "Alle Dateien, wie Include-, Ressourcen-, Header- und andere Dateien sind in Kategorien in diesem Reiter angeordnet."! Das ist genau das, was wir brauchen!

Versuchen wir, ein Projekt mit der letzten Datei "Live panel and button Clicks.mq5" zu erstellen. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf das Panel "Live-Panel und die Schaltfläche Clicks.mq5" und die Wahl von "New Project from Source":





Als Ergebnis wir ein neues Projekt erstellt und der Reiter des Projekts öffnet sich im Navigator. Der Reiter zeigt alle verwendeten Dateien:





sowie Wnd.mqh (enthält die Klasse CWnd), Dialog.mqh (enthält die Klassen CDialog und CAppDialog) und Button.mhq (enthält CButton). Von diesem Reiter aus können man bequem in die gewünschte Klasse wechseln. Dies ist viel bequemer als die Navigation durch die Reiter des MetaEditors. Zum Beispiel habe ich eine Auswahl von verschiedenen Dateien. Es ist schwierig, zu einer gewünschten Datei zu gelangen, z.B. Dialog.mqh, wenn man im Reiter sucht:





Schlussfolgerung

Der Artikel zeigt eine eher ungewöhnliche Möglichkeit, auf die Eigenschaften "Hintergrundfarbe", "Rahmenfarbe" und "Kopffarbe" der Elemente des Panels zuzugreifen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Punkt ist, dass alle Elemente des Panels von der übergeordneten KLasse CWnd abgeleitet sind, so dass das Objekt, das die Klasse des erstellten Panels ist, der Container für alle Steuerelemente ist. So können Sie jetzt alle Steuerelemente durchlaufen und die gewünschten Eigenschaften abrufen/einstellen.