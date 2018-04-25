Die Darstellung der Optimierung einer Handelsstrategie im MetaTrader 5

Inhalt

Einführung

Bei der Entwicklung von Handelsalgorithmen ist es sinnvoll, die Testergebnisse bei gleichzeitiger Optimierung der Parameter zu beobachten. Die einzelne Darstellung im Reiter Optimization Graph könnte jedoch nicht ausreichen, um die Effizienz einer Handelsstrategie zu beurteilen. Es wäre viel besser, die Saldenkurven mehrerer Tests gleichzeitig zu betrachten, um sie auch nach der Optimierung analysieren zu können. Wir haben eine solche Anwendung bereits im Artikel "Veranschaulichung einer Strategie im Prüfprogramm von MetaTrader 5" untersucht. Seitdem haben sich jedoch viele neue Möglichkeiten ergeben. Damit ist es nun möglich, eine ähnliche, aber wesentlich leistungsfähigere Anwendung zu erstellen.

Der Artikel implementiert eine MQL-Anwendung mit einem grafischen Interface zur erweiterten Darstellung der Optimierung. Das grafische Interface verwendet die letzte Version der Bibliothek EasyAndFast. Viele Benutzer der MQL-Community fragen sich, warum sie grafische Interfaces in MQL-Anwendungen benötigen. Dieser Artikel zeigt die Einsatzmöglichkeiten auf. Es kann auch für diejenigen nützlich sein, die die Bibliothek in ihrer Arbeit anwenden.

Entwickeln des grafischen Interfaces

Hier werde ich kurz die Entwicklung des grafischen Interfaces beschreiben. Wenn Sie bereits mit der Bibliothek EasyAndFast gearbeitet haben, werden Sie schnell verstehen, wie man sie benutzt und wie einfach es ist, das grafische Interface in Ihre MMS-Anwendung einzubinden.

Lassen Sie uns zunächst die allgemeine Struktur der entwickelten Anwendung beschreiben. Die Datei Programm.mqh soll die Klasse CProgramm enthalten. Diese Basisklasse sollte mit der grafischen Library Engine verbunden sein.

#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> class CProgram : public CWndEvents { };

Die Bibliothek EasyAndFast wird in einem einzigen Block (Library GUI) angezeigt, um das Bild nicht zu überladen. Sie können alles in vollem Umfang auf der Seite der Bibliothek sehen.

Abb. 1. Einbinden der Bibliothek für das GUI

Ähnliche Methoden sollten in der Klasse CProgram erstellt werden, um sich mit den Hauptfunktionen des MQL-Programms zu verbinden. Wir benötigen die Methoden der Art OnTesterXXX(), um mit Optimierungsrahmen zu arbeiten.

class CProgram : public CWndEvents { public : bool OnInitEvent( void ); void OnDeinitEvent( const int reason); void OnTickEvent( void ); void OnTradeEvent( void ); void OnTimerEvent( void ); double OnTesterEvent( void ); void OnTesterPassEvent( void ); void OnTesterInitEvent( void ); void OnTesterDeinitEvent( void ); };

In diesem Fall sollten die Methoden in folgender Weise in der Hauptdatei der Anwendung aufgerufen werden:

#include "Program.mqh" CProgram program; int OnInit ( void ) { if (! program.OnInitEvent() ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Failed to initialize!" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { program.OnDeinitEvent(reason); } void OnTick ( void ) { program.OnTickEvent(); } void OnTimer ( void ) { program.OnTimerEvent(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { program.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } double OnTester ( void ) { return (program.OnTesterEvent()); } void OnTesterInit ( void ) { program.OnTesterInitEvent(); } void OnTesterPass ( void ) { program.OnTesterPassEvent(); } void OnTesterDeinit ( void ) { program.OnTesterDeinitEvent(); }

Damit ist der Teil der Anwendung bereit für die Entwicklung des grafischen Interfaces. Die Hauptarbeit wird in der Klasse CProgram durchgeführt. Alle für die Arbeit notwendigen Dateien sind in Programm.mqh enthalten.



Definieren wir nun den Inhalt des grafischen Interfaces. Hier die Liste aller zu erstellenden Elemente.

Darstellung des Elements.

Feld zur Angabe der Anzahl der Salden, die in der Grafik angezeigt werden sollen.

Feld zur Einstellung der Geschwindigkeit der wiederholten Anzeige von Optimierungsergebnissen.

Taste zum Starten einer wiederholten Anzeige.

Tabelle der Ergebnisstatistik.

Tabelle zur Anzeige der externen Parameter des EA.

Diagramm der Saldenkurve.

Diagramm der Optimierungsergebnisse.

Statusleiste für die Anzeige zusätzlicher Informationen.

Fortschrittsanzeige, die einen Prozentsatz der angezeigten Ergebnisse vom Gesamtaufwand beim erneuten Blättern anzeigt.

Nachfolgend finden Sie Deklarationen der Instanzen der Klassen des Elements und deren Erstellungsmethoden (siehe den Code unten). Die Codes der Methoden werden in einer eigenen Datei - CreateFrameModeGUI.mqh abgelegt, die mit der Datei der Klasse CProgram verknüpft ist. Da der Code der entwickelten Anwendung wächst, wird die Methode der Verteilung nach einzelnen Dateien immer relevanter, was die Navigation im Projekt erleichtert.

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTextEdit m_curves_total; CTextEdit m_sleep_ms; CButton m_reply_frames; CTable m_table_stat; CTable m_table_param; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateFrameModeGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTableStat( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTableParam( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateCurvesTotal( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSleep( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateReplyFrames( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateFrameModeGUI.mqh"

Binden wir auch die benötigte Datei in CreateFrameModeGUI.mqh ein. Wir zeigen hier nur eine Hauptmethode zur Erstellung des grafischen Interfaces der Anwendung als Beispiel:

#include "Program.mqh" bool CProgram::CreateFrameModeGUI( void ) { if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) return ( false ); if (!CreateWindow( "Frame mode" )) return ( false ); if (!CreateStatusBar( 1 , 23 )) return ( false ); if (!CreateCurvesTotal( 7 , 25 , "Curves total:" )) return ( false ); if (!CreateSleep( 145 , 25 , "Sleep:" )) return ( false ); if (!CreateReplyFrames( 255 , 25 , "Replay frames" )) return ( false ); if (!CreateTableStat( 2 , 50 )) return ( false ); if (!CreateTableParam( 2 , 212 )) return ( false ); if (!CreateGraph1( 200 , 50 )) return ( false ); if (!CreateGraph2( 200 , 159 )) return ( false ); if (!CreateProgressBar( 2 , 3 , "Processing..." )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); } ...

Die Verbindung zwischen den Dateien, die zu einer Klasse gehören, wird durch den zweiseitigen, gelben Pfeil gezeigt:

Fig. 2. Aufteilen des Projektes in mehrere Dateien





Entwicklung der Klasse des Rahmens

Schreiben wir eine eigene Klasse CFrameGenerator für den Rahmen. Die Klasse soll in FrameGenerator.mqh enthalten sein, die in Program.mqh eingebunden werden soll. Als Beispiel werde ich zwei Möglichkeiten demonstrieren, diese Rahmen zur Darstellung in grafischen Interfaces zu erhalten.

Im ersten Fall werden Zeiger auf diese Objekte an Klassenmethoden übergeben, um Rahmen der Diagrammobjekte anzuzeigen.

Im zweiten Fall erhalten wir die Rahmendaten zum Ausfüllen der Tabellen aus anderen Kategorien mit speziellen Methoden.

Sie entscheiden, welche dieser Optionen als Hauptoption verbleiben werden soll.

Die Bibliothek EasyAndFast verwendet die Klasse CGraphic aus der Standardbibliothek zur Visualisierung der Daten. Fügen wir es der Datei FrameGenerator.mqh hinzu, um auf seine Methoden zuzugreifen.

#include <Graphics\Graphic.mqh> class CFrameGenerator { };

Die Programmstruktur schaut jetzt so aus:

Abb. 3. Die Verbindungen der Klassen des Projektes

Nun wollen wir sehen, wie CFrameGenerator Klasse organisiert ist. Benötigt werden auch Methoden zur Verarbeitung der Ereignisse des Strategie-Testers (siehe den Code dazu unten). Sie sind in ähnlichen Klassenmethoden des von uns entwickelten Programms aufzurufen — CProgram. Zeiger auf die graphischen Objekte, bei denen der aktuelle Optimierungsprozess angezeigt wird, werden an die Methode CFrameGenerator::OnTesterInitEvent() übergeben.

Die erste Grafik ( graph_balance ) zeigt die angegebene Anzahl der letzten Serien der Optimierungsergebnisse an.

) zeigt die angegebene Anzahl der letzten Serien der Optimierungsergebnisse an. Die zweite Grafik (graph_result) zeigt die Gesamtergebnisse der Optimierung.

class CFrameGenerator { private : CGraphic *m_graph_balance; CGraphic *m_graph_results; public : void OnTesterEvent( const double on_tester_value); void OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_result); void OnTesterDeinitEvent( void ); bool OnTesterPassEvent( void ); }; void CFrameGenerator::OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results) { m_graph_balance =graph_balance; m_graph_results =graph_results; }

In beiden Diagrammen werden positive Ergebnisse in grün und negative rot angezeigt.

Von der Methode CFrameGenerator::OnTesterEvent() erhalten wir die Testergebnisse der Salden und der statistischen Werte. Diese Daten werden mit den Methoden CFrameGenerator::GetBalanceData() und CFrameGenerator::GetStatData() an einen Rahmen übergeben. Die Methode CFrameGenerator::GetBalanceData() übernimmt die gesamte Testhistorie und summiert alle in-/inout Transaktionen. Das erhaltene Ergebnis wird Schritt für Schritt im Array m_balance[] gespeichert. Dieses Array wiederum ist Mitglied der Klasse CFrameGenerator.

Das an einen Rahmen zu sendende dynamische Array wird der Methode CFrameGenerator::GetStatData() übergeben. Seine Größe soll der Größe des Arrays für die zuvor empfangene Ergebnissaldo entsprechen. Außerdem wird eine Reihe von Elementen, zu denen wir statistische Parameter erhalten, hinzugefügt.

#define STAT_TOTAL 7 class CFrameGenerator { private : double m_balance[]; private : int GetBalanceData( void ); void GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value); }; int CFrameGenerator::GetBalanceData( void ) { int data_count = 0 ; double balance_current = 0 ; :: HistorySelect ( 0 , LONG_MAX ); uint deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<deals_total; i++) { ulong ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (ticket< 1 ) continue ; long entry=:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); if (i== 0 || entry== DEAL_ENTRY_OUT || entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { double swap =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); double profit =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); double commision =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); balance_current+=(profit+swap+commision); data_count++; :: ArrayResize (m_balance,data_count, 100000 ); m_balance[data_count- 1 ]=balance_current; } } return (data_count); } void CFrameGenerator::GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value) { :: ArrayResize (dst_array,:: ArraySize (m_balance)+STAT_TOTAL); :: ArrayCopy (dst_array,m_balance,STAT_TOTAL, 0 ); dst_array[ 0 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); dst_array[ 1 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); dst_array[ 2 ] =:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); dst_array[ 3 ] =:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); dst_array[ 4 ] =:: TesterStatistics ( STAT_DEALS ); dst_array[ 5 ] =:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); dst_array[ 6 ] =on_tester_value; }

Die Methoden CFrameGenerator::GetBalanceData() und CFrameGenerator::GetStatData() werden von der letzten Methode der Ereignisbehandlung aufgerufen, von CFrameGenerator::OnTesterEvent(). Data erhalten. Im Rahmen an des Terminals senden.

void CFrameGenerator::OnTesterEvent( const double on_tester_value) { int data_count=GetBalanceData(); double stat_data[]; GetStatData(stat_data,on_tester_value); if (!:: FrameAdd (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), 1 ,data_count,stat_data)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame add error: " ,:: GetLastError ()); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame added, Ok" ); }

Betrachten wir nun die Methoden, die von der Ereignisbehandlung im Rahmen während der Optimierung verwendet werden sollen — CFrameGenerator::OnTesterPassEvent(). Wir benötigen die Variablen für die Arbeit mit dem Rahmen: Name, ID, Laufnummer, akzeptierter Wert und akzeptiertes Datenarray. Alle diese Daten werden mit der oben dargestellten Funktion FrameAdd() an den Rahmen gesendet.

class CFrameGenerator { private : string m_name; ulong m_pass; long m_id; double m_value; double m_data[]; };

Die Methode CFrameGenerator::SaveStatData() speichert das Array, das wir im Frame akzeptiert haben mit den statistischen Werten in einem eigenen Zeichen-Array. Dort sollen die Daten den Indikatornamen und dessen Wert enthalten. Das Symbol '=' wird als Trennzeichen verwendet.

class CFrameGenerator { private : string m_stat_data[]; private : void SaveStatData( void ); }; void CFrameGenerator::SaveStatData( void ) { double stat[]; :: ArrayCopy (stat,m_data, 0 , 0 ,STAT_TOTAL); :: ArrayResize (m_stat_data,STAT_TOTAL); m_stat_data[ 0 ] = "Net profit=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 0 ]); m_stat_data[ 1 ] = "Profit Factor=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 1 ]); m_stat_data[ 2 ] = "Factor Recovery=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 2 ]); m_stat_data[ 3 ] = "Trades=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 3 ]); m_stat_data[ 4 ] = "Deals=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 4 ]); m_stat_data[ 5 ] = "Equity DD=" +:: StringFormat ( "%.2f%%" ,stat[ 5 ]); m_stat_data[ 6 ] = "OnTester()=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 6 ]); }

Die statistischen Werte müssen in einem eigenen Array gespeichert werden, damit sie von der Klasse (CProgram) abgerufen werden können, um die Tabelle aufzufüllen. Um sie zu erhalten, wird die public Methode CFrameGenerator::CopyStatData() aufgerufen, die einen Array zum Kopieren übergibt.

class CFrameGenerator { public : int CopyStatData( string &dst_array[]) { return (:: ArrayCopy (dst_array,m_stat_data)); } };

Um die Graphen der Ergebnisse während der Optimierung zu aktualisieren, benötigen wir zusätzlichen Methoden, die für das Hinzufügen positiver und negativer Ergebnisse zu den Arrays verantwortlich sind. Beachten Sie, dass das Ergebnis entlang der X-Achse zum aktuellen Wert des Ramhemzählers hinzugefügt wird. Daher werden die gebildeten Lücken nicht als Null im Diagramm angezeigt.

#define RESERVE_FRAMES 1000000 class CFrameGenerator { private : ulong m_frames_counter; double m_loss_x[]; double m_loss_y[]; double m_profit_x[]; double m_profit_y[]; private : void AddLoss( const double loss); void AddProfit( const double profit); }; void CFrameGenerator::AddLoss( const double loss) { int size=:: ArraySize (m_loss_y); :: ArrayResize (m_loss_y,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); :: ArrayResize (m_loss_x,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); m_loss_y[size] =loss; m_loss_x[size] =( double )m_frames_counter; } void CFrameGenerator::AddProfit( const double profit) { int size=:: ArraySize (m_profit_y); :: ArrayResize (m_profit_y,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); :: ArrayResize (m_profit_x,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); m_profit_y[size] =profit; m_profit_x[size] =( double )m_frames_counter; }

Hier sind die wichtigsten Methoden zum Aktualisieren der Diagramme CFrameGenerator::UpdateResultsGraph() und CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph():

class CFrameGenerator { private : void UpdateResultsGraph( void ); void UpdateBalanceGraph( void ); };

In der Methode CFrameGenerator::UpdateResultsGraph() werden die Testergebnisse (Gewinn/Verlust) zu den Arrays hinzugefügt. Dann werden diese Daten auf dem entsprechenden Diagramm angezeigt. Die Titel der Reihe von Graphen zeigen die aktuelle Anzahl der Gewinner und Verlierer.

void CFrameGenerator::UpdateResultsGraph( void ) { if (m_data[ 0 ]< 0 ) AddLoss(m_data[ 0 ]); else AddProfit(m_data[ 0 ]); CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

Am Anfang der Methode CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph() werden die Daten der Salden des Arrays dem Rahmen übergebenen. Da mehrere Reihen im Diagramm dargestellt werden können, sollten wir die Aktualisierung der Reihen konsistent gestalten. Um dies zu erreichen, verwenden wir einen eigenen Zähler für de Reihen. Um die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Reihen von Salden im Diagramm zu konfigurieren, benötigen wir die public Methode CFrameGenerator::SetCurvesTotal(). Sobald der Zähler darin die festgelegte Grenze erreicht, beginnt die Zählung von Anfang. Der Zähler eines Rahmens dient als dessen Namen. Die Farbe der Reihe hängt auch vom Ergebnis ab: Grün steht für ein positives, Rot für ein negatives Ergebnis.

Da die Anzahl der Positionen sich in jedem Test unterscheiden, sollten wir die größte Zahl einer Testreihe als Maximum der X-Achse setzen, damit alle in die Darstellung passen.

class CFrameGenerator { private : uint m_curves_total; uint m_last_serie_index; double m_curve_max[]; public : void SetCurvesTotal( const uint total); }; void CFrameGenerator::SetCurvesTotal( const uint total) { m_curves_total=total; :: ArrayResize (m_curve_max,total); :: ArrayInitialize (m_curve_max, 0 ); } void CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph( void ) { double serie[]; :: ArrayCopy (serie,m_data, 0 ,STAT_TOTAL,:: ArraySize (m_data)-STAT_TOTAL); CCurve *curve=m_graph_balance.CurveGetByIndex( m_last_serie_index ); curve.Name(( string )m_frames_counter); curve.Color((m_data[ 0 ]>= 0 )? :: ColorToARGB ( clrLimeGreen ) : :: ColorToARGB ( clrRed )); curve.Update(serie); int serie_size=:: ArraySize (serie); m_curve_max[ m_last_serie_index ]=serie_size; double x_max= 0 ; for ( uint i= 0 ; i<m_curves_total; i++) x_max=:: fmax (x_max,m_curve_max[i]); CAxis *x_axis=m_graph_balance.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(x_max); x_axis.DefaultStep(( int )(x_max/ 8.0 )); m_graph_balance.CalculateMaxMinValues(); m_graph_balance.CurvePlotAll(); m_graph_balance.Update(); m_last_serie_index++; if (m_last_serie_index>=m_curves_total) m_last_serie_index= 0 ; }

Wir besprachen die notwendig Methoden für die Arbeit mit dem Rahmen. Betrachten wir nun die Ereignisbehandlung durch die Methode CFrameGenerator::OnTesterPassEvent() selbst. Sie gibt true zurück, während die Optimierung läuft und die Funktion FrameNext() liefert die Daten des Rahmens. Nach Abschluss der Optimierung gibt die Methode false zurück.

In der Liste der Parameter des EAs, die mit der Funktion FrameInputs() ermittelt werden können, werden zuerst die für die Optimierung eingestellten Parameter gefolgt von denen, die nicht an der Optimierung teilnehmen.

Wenn die Daten des Rahmens erhalten werden, erlaubt uns die Funktion FrameInputs() , die Parameter des EAs während der aktuellen Optimierung zu erhalten. Dann speichern wir die statistischen Ergebnisse, aktualisieren die Grafiken und erhöhen den Zähler des Rahmens. Danach gibt die Methode CFrameGenerator::OnTesterPassEvent() bis zum nächsten Aufruf true zurück.

class CFrameGenerator { private : string m_param_data[]; uint m_par_count; }; bool CFrameGenerator::OnTesterPassEvent( void ) { if ( :: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data) ) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); SaveStatData(); UpdateResultsGraph(); UpdateBalanceGraph(); m_frames_counter++; return ( true ); } return ( false ); }

Nach Abschluss der Optimierung wird das Ereignis TesterDeinit erzeugt und die Methode CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent() im Verarbeitungsmodus des Rahmens aufgerufen. Im Moment können nicht alle Rahmen während der Optimierung verarbeitet werden, daher ist die Ergebnisdarstellung unvollständig. Um das ganze Bild zu sehen, müssen Sie alle Rahmen mit der Methode CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames() durchlaufen und den Graphen direkt nach der Optimierung neu laden.



Dazu verschieben wir den Zeiger auf den Anfang der Liste der Rahmen und setzen dann die Ergebnis-Arrays und Zähler der Rahmen auf Null. Dann durchlaufen Sie die vollständige Liste der Rahmen, füllen wir die Arrays mit positiven und negativen Ergebnissen aus und aktualisieren schließlich die Grafik.

class CFrameGenerator { private : void ArraysFree( void ); void FinalRecalculateFrames( void ); }; void CFrameGenerator::ArraysFree( void ) { :: ArrayFree (m_loss_y); :: ArrayFree (m_loss_x); :: ArrayFree (m_profit_y); :: ArrayFree (m_profit_x); } void CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames( void ) { :: FrameFirst (); ArraysFree(); m_frames_counter= 0 ; while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { if (m_data[ 0 ]< 0 ) AddLoss(m_data[ 0 ]); else AddProfit(m_data[ 0 ]); m_frames_counter++; } CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

In diesem Fall schaut der der Code der Methode CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent()wie unten aufgeführt auf. Hier erinnern wir uns auch an die Anzahl der Rahmen und setzen den Zähler auf Null.

void CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent( void ) { FinalRecalculateFrames(); m_frames_total =m_frames_counter; m_frames_counter = 0 ; m_last_serie_index = 0 ; }

Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Verwendung der Klassenmethoden CFrameGenerator in der Anwendungsklasse.





Arbeiten mit den optimierten Daten in der Anwendungsklasse

Das grafische Interface wird in der Initialisierungsmethode CProgram::OnTesterInitEvent() des Tests erstellt. Danach sollte das grafische Interface unzugänglich gemacht werden. Dazu benötigen wir die zusätzlichen Methoden CProgram::IsAvailableGUI() und CProgram::IsLockedGUI(), die in anderen Klassenmethoden aus CProgram verwendet werden.

Lassen Sie uns den Generator des Rahmens initialisieren: Übergeben wir die Zeiger auf die Diagramme, die zur Visualisierung der Optimierungsergebnisse verwendet werden sollen.

class CProgram : public CWndEvents { private : void IsAvailableGUI( const bool state); void IsLockedGUI( const bool state); } void CProgram::OnTesterInitEvent( void ) { if (!CreateFrameModeGUI()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Could not create the GUI!" ); return ; } IsLockedGUI( false ); m_frame_gen.OnTesterInitEvent(m_graph1.GetGraphicPointer(),m_graph2.GetGraphicPointer()); } void CProgram::IsAvailableGUI( const bool state) { m_window1.IsAvailable(state); m_sleep_ms.IsAvailable(state); m_curves_total.IsAvailable(state); m_reply_frames.IsAvailable(state); } void CProgram::IsLockedGUI( const bool state) { m_window1.IsAvailable(state); m_sleep_ms.IsLocked(!state); m_curves_total.IsLocked(!state); m_reply_frames.IsLocked(!state); }

Wir haben bereits erwähnt, dass die Daten in den Tabellen in der Anwendungsklasse mit den Methoden CProgram::UpdateStatTable() und CProgram::UpdateParamTable() aktualisiert werden sollen. Der Code für beide Tabellen ist identisch, so dass wir hier beispielsweise nur eine besprechen. Die Namen und die Werte der Parameter werden in der gleichen Zeile, getrennt durch ein '=' dargestellt. Deshalb durchlaufen wir sie in einer Schleife und teilen sie in ein separates Array, das in zwei Elemente unterteilt ist. Dann geben wir diese Werte in Tabellenzellen ein.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateStatTable( void ); void UpdateParamTable( void ); } void CProgram::UpdateStatTable( void ) { string stat_data[]; int total=m_frame_gen.CopyStatData(stat_data); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { string array[]; if (:: StringSplit (stat_data[i], '=' ,array)== 2 ) { if (m_frame_gen.CurrentFrame()> 1 ) m_table_stat.SetValue( 1 ,i,array[ 1 ], 0 , true ); else { m_table_stat.SetValue( 0 ,i,array[ 0 ], 0 , true ); m_table_stat.SetValue( 1 ,i,array[ 1 ], 0 , true ); } } } m_table_stat.Update(); }

Beide Methoden für die Aktualisierung der Tabellen werden in der Methode CProgram::OnTesterPassEvent() durch eine positive Antwort der Methode gleichen Namens CFrameGenerator::OnTesterPassEvent() aufgerufen:

void CProgram::OnTesterPassEvent( void ) { if (m_frame_gen.OnTesterPassEvent()) { UpdateStatTable(); UpdateParamTable(); } }

Nach dem Ende der Optimierung berechnet die Methode CProgram::CalculateProfitsAndLosses() den Prozentsatz jeweils der Gewinner und Verlierer und zeigt diese Daten in der Statusleiste an:

class CProgram : public CWndEvents { private : void CalculateProfitsAndLosses( void ); } void CProgram::CalculateProfitsAndLosses( void ) { if (m_frame_gen.FramesTotal()< 1 ) return ; int losses =m_frame_gen.LossesTotal(); int profits =m_frame_gen.ProfitsTotal(); string pl =:: DoubleToString ((( double )losses/( double )m_frame_gen.FramesTotal())* 100 , 2 ); string pp =:: DoubleToString ((( double )profits/( double )m_frame_gen.FramesTotal())* 100 , 2 );; m_status_bar.SetValue( 1 , "Profits: " +( string )profits+ " (" +pp+ "%)" + " / Losses: " +( string )losses+ " (" +pl+ "%)" ); m_status_bar.GetItemPointer( 1 ).Update( true ); }

Der Code der Methode zur Verarbeitung des Ereignisses TesterDeinit wird unten angezeigt. Die Initialisierung des Grafikkerns bedeutet, dass die Bewegung des Mauszeigers verfolgt und der Timer eingeschaltet werden soll. In der aktuellen Version MetaTrader 5 schaltet sich der Timer leider nicht ein, wenn die Optimierung abgeschlossen ist. Hoffen wir, dass sich diese Gelegenheit in Zukunft bietet.

void CProgram::OnTesterDeinitEvent( void ) { m_frame_gen.OnTesterDeinitEvent(); IsLockedGUI( true ); CalculateProfitsAndLosses(); CWndEvents::InitializeCore(); }

Jetzt können wir auch mit den Daten des Rahmens arbeiten, nachdem die Optimierung abgeschlossen ist. Der EA wird in das Terminaldiagramm eingefügt, und die Frames können zur Analyse der Ergebnisse aufgerufen werden. Das grafische Interface macht alles intuitiv. In der Ereignisbehandlungsmethode CProgram::OnEvent() verfolgen wir:

Änderungen im Eingabefeld zur Einstellung der Anzahl der angezeigten Salden im Diagramm;

Starten der Anzeige der Optimierungsergebnisse.

Die Methode CProgram::UpdateBalanceGraph() wird zur Aktualisierung des Graphen nach Änderung der Anzahl der Reihen verwendet. Hier stellen wir die Anzahl der Reihen für die Arbeit im Generator des Rahmens ein und reservieren diese Anzahl auf der Grafik.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateBalanceGraph( void ); }; void CProgram::UpdateBalanceGraph( void ) { int curves_total=( int )m_curves_total.GetValue(); m_frame_gen.SetCurvesTotal(curves_total); CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int total=graph.CurvesTotal(); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) graph.CurveRemoveByIndex(i); double data[]; for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) graph.CurveAdd(data,CURVE_LINES, "" ); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }

Von der Ereignisbehandlung wird die Methode CProgram::UpdateBalanceGraph() aufgerufen, wenn im Eingabefeld die Taste (ON_CLICK_BUTTON) umgeschaltet wird und wenn ein Wert über die Tastatur in das Feld eingegeben wird (ON_END_EDIT):

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_curves_total.Id()) { UpdateBalanceGraph(); return ; } return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (lparam==m_curves_total.Id()) { UpdateBalanceGraph(); return ; } return ; } }

Um die Ergebnisse nach der Optimierung in der Klasse CFrameGenerator anzuzeigen, ist die public Methode CFrameGenerator::ReplayFrames() implementiert. Hier definieren wir ganz am Anfang durch den Zähler der Rahmen: Wenn der Prozess gerade erst begonnen hat, werden die Arrays auf Null gesetzt, und der Zeiger auf die Rahmen wird an den Anfang der Liste verschoben. Danach werden die Rahmen durchlaufen und die gleichen Aktionen wie in der zuvor beschriebenen Methode CFrameGenerator::OnTesterPassEvent() ausgeführt. Wenn ein Rahmen empfangen wird, gibt die Methode true zurück. Nach Abschluss werden die Zähler der Rahmen und der Reihen auf Null gesetzt und die Methode gibt false zurück.

class CFrameGenerator { public : bool ReplayFrames( void ); }; bool CFrameGenerator::ReplayFrames( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { ArraysFree(); :: FrameFirst (); } if (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); SaveStatData(); UpdateResultsGraph(); UpdateBalanceGraph(); m_frames_counter++; return ( true ); } m_frames_counter = 0 ; m_last_serie_index = 0 ; return ( false ); }

Die Methode CFrameGenerator::ReplayFrames() wird in der Klasse CProgram von der Methode ViewOptimizationResults() aufgerufen. Bevor die Rahmen gestartet werden, wird das grafische Interface unerreichbar. Die Geschwindigkeit des Blätterns kann durch die Pauseneinstellung von Sleep mittels des Eingabefeldes bestimmt werden. Zugleich zeigt die Statusleiste den Fortschrittsbalken, der die Zeit bis zum Ende darstellt.

class CFrameGenerator { private : void ViewOptimizationResults( void ); }; void CProgram::ViewOptimizationResults( void ) { IsAvailableGUI( false ); int pause=( int )m_sleep_ms.GetValue(); while (m_frame_gen.ReplayFrames() && !:: IsStopped ()) { UpdateStatTable(); UpdateParamTable(); m_progress_bar.Show(); m_progress_bar.LabelText( "Replay frames: " + string (m_frame_gen.CurrentFrame())+ "/" + string (m_frame_gen.FramesTotal())); m_progress_bar.Update(( int )m_frame_gen.CurrentFrame(),( int )m_frame_gen.FramesTotal()); :: Sleep (pause); } CalculateProfitsAndLosses(); m_progress_bar.Hide(); IsAvailableGUI( true ); m_reply_frames.MouseFocus( false ); m_reply_frames.Update( true ); }

Die Methode CProgram::ViewOptimizationResults() wird durch einen Druck auf die Taste Replay frames auf der Anwendung des grafischen Interfaces aufgerufen. ON_CLICK_BUTTON event is generated.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_reply_frames.Id()) { ViewOptimizationResults(); return ; } ... return ; } }

Jetzt ist es an der Zeit, die Ergebnisse anzusehen und zu definieren, was ein Benutzer während der Optimierung bei der Arbeit mit den Rahmen tatsächlich auf dem Diagramm sieht.





Ergebnisanzeige

Für Tests verwenden wir den Handelsalgorithmus aus der Standardauslieferung — Moving Average. Wir werden ihn ("as is") ohne Ergänzungen und Korrekturen verwenden. Alle Dateien der entwickelten Anwendung sollen sich im gleichen Ordner befinden. Die Strategie-Datei wird in die Datei Programm.mqh aufgenommen.

FormatString.mqh ist hier als Zusatz mit Funktionen zur Zeilenformatierung enthalten. Sie sind noch nicht Teil einer Klasse, also lassen Sie uns den Pfeil mit schwarzer Farbe markieren. Die resultierende Anwendungsstruktur sieht wie folgt aus:



Abb. 4. Einbinden der Klasse der Handelsstrategie und der Datei mit weiteren Funktionen

Versuchen wir jetzt die Parameter zu optimieren und schauen wir uns an, wie alles auf dem Terminal aussieht. Testeinstellungen: EURUSD H1, Zeitspanne 2017.01.01 – 2018.01.01.

Abb. 5. Darstellung der Ergebnisse des "Moving Average EA" aus der Standardauslieferung

Wie wir sehen können, erwies es sich als sehr informativ. Fast alle Ergebnisse für diesen Handelsalgorithmus sind negativ (95,23%). Wenn wir die Zeitspanne erhöhen, wird es noch schlimmer. Bei der Entwicklung eines Handelssystems sollten wir jedoch darauf achten, dass die meisten Ergebnisse positiv sind. Ansonsten führt der Algorithmus zu Verlusten und sollte nicht verwendet werden. Es ist notwendig, die Parameter auf mehr Daten zu optimieren und sicherzustellen, dass es so viele Positionen wie möglich gibt.

Versuchen wir einen anderen Handelsalgorithmus aus der Standardauslieferung zu testen - MACD Sample.mq5. Er ist bereits als Klasse implementiert. Nach kleinen Verbesserungen können wir ihn einfach in unsere Anwendung einbinden, so wie die vorherige. Wir sollten es mit dem gleichen Symbol und Zeitrahmen testen. Obwohl wir die Zeitspanne für weitere Positionen in den Tests erhöhen sollten (2010.01.01 - 2018.01.01). Unten ist das Optimierungsergebnis eines Trading EA:

Abb. 6. Darstellung der Optimierungsergebnisse des Beispiel-MACD

Hier sehen wir ein ganz anderes Ergebnis: 90,89% sind positiv.



Die Optimierung der Parameter kann je nach Datenmenge sehr lange dauern. Man muss nicht während des gesamten Prozesses vor Ihrem PC sitzen. Nach der Optimierung können Sie die Darstellung der Ergebnisse im beschleunigten Modus wiederholen, einfach indem Sie auf Replay frames drücken. Beginnen wir mit der Wiedergabe der Rahmen mit der Darstellungsgrenze von 25 Reihen. Hier ist, wie es aussieht:





Abb. 7. Ergebnisse des Beispiels EAs MACD nach der Optimierung





Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben wir die moderne Version des Programms zum Empfangen und Analysieren von Optimierungsergebnisse vorgestellt. Die Daten werden in einem grafischen Interface dargestellt, die auf Basis der Bibliothek EasyAndFast entwickelt wurde.

Ein Nachteil dieser Lösung ist, dass es nach Abschluss der Optimierung im Verarbeitungsmodus der Rahmen nicht möglich ist, den Timer zu starten. Dies hat einige Einschränkungen bei der Arbeit mit dem gleichen grafischen Interface zur Folge. Das zweite Problem ist, dass die Deinitialisierung der Funktion OnDeinit() beim Entfernen des EA aus dem Diagramm nicht gestartet wird. Dies beeinträchtigt die korrekte Ereignisbehandlung. Möglicherweise werden diese Probleme in einem der zukünftigen Versionen des MetaTrader 5 gelöst.