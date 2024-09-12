Dynamic Forex28 Navigator

4.43

Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。

当前 49% 折扣。

Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一：
  • 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+
  • 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+
  • CS28 组合信号（奖励）。

有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

下一代强度指标提供什么？
  • 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。

主要特点：

专有货币强度公式。 

  • 所有时间范围内的平滑和准确的强度线。
  • 非常适合识别趋势和精确进入。

动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。 
  • 此指标独有的独特功能。
  • 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。
  • 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。

实时市场动量。 
  • 第 9 行显示市场是活跃还是被动。
  • 对于定时交易至关重要。

全面的警报和显示。 
  • 每种货币最强的买入和卖出动量。
  • ​​28 对的双重动量买入和卖出。
  • 超买/超卖警告外部范围和止损。
  • 反转和回调警报。
  • 特殊交叉级别模式通知。

优化性能。 
  • 减少数据调用以获得更快的经纪人反馈。
  • 自动支持图表以增强可靠性。

用户友好界面。 
  • 快速图表切换按钮。
  • 布局直观，信号和信息清晰。

适用对象：
  • 适合所有交易者——从初学者到专家。
  • 非常适合那些希望在交易策略中利用货币强势的人。

入门：
使用 Dynamic Forex28 Navigator 提升您的交易。获得在外汇市场保持领先所需的洞察力和工具。
用户手册：点击此处 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844

Dynamic Forex28 Navigator 新显示概览。

  1. 动量变化触发器 23。描述：表示当前动量值输入设置为 23，当满足指定条件时触发 买入和卖出动量箭头。
  2. 买入动量。描述：显示上涨势头最强的货币（例如，NZD 27 买入动量），以绿色显示其值。
  3. 卖出动量。描述：显示下跌势头最强的货币（例如，USD -29 卖出动量），以红色显示其值。
  4. 市场活动。描述：提供实时和整个市场状况，具有五种可能的状态，包括高波动时期的“市场波动！”等警告。
  5. 绝对货币动量。描述：突出显示买入和卖出动量最大的货币，无论是最强还是最弱，让交易者快速了解重大市场走势。
  6. 收盘价买入/卖出的双动量信号（带警报）。描述：列出符合指定条件的多个信号，表示双动量。每个信号包括货币对、操作（买入/卖出）和条件满足的确认（“交叉水平”和“外部范围”），其中货币已交叉或达到外部范围。单击信号可打开相应的图表。

在收盘时进行交易，永不重绘！

动态 Forex28 导航器的关键输入参数。


买入和卖出动量设置。

  • 买入卖出动量触发器在 Fib 斜率（18-26）上。设置买入和卖出动量市场斐波那契水平（23 斜率）以指示动量。
  • 绘制买入和卖出动量箭头（子窗口）。在图表子窗口中显示箭头以指示强势货币买入和卖出动量。

​​

双动量警报设置。

  • 为双动量绘制箭头（主窗口）。显示所有检测到的双动量信号的箭头（基础货币和报价货币的强动量）。
  • 在双动量上绘制 V 线。使用过滤器在已确认的双动量信号上绘制垂直线。
  • 警报双动量。


双动量过滤器设置。

  • 显示外部范围信息。在图表中显示外部范围信息以便更好地进行分析。
  • 外部范围最大水平 (100-161)。设置超卖/超买区域的外部范围最大水平。
  • 显示 CS 交叉水平信息。显示交叉水平以及外部范围信息。


CS 警报设置。

  • 警报外部范围触发 HIT。当货币强度达到外部范围市场斐波那契水平时发出警报。
  • 警报外部范围触发 HOOK。当货币强度从外部范围回落时发送回调/反转警报。


设置反转或退出。

  1. 警报外部水平 HIT。当达到外部范围斐波那契水平时发出警报。
  2. 警报外部水平 HOOK（反转）。警报反转 HOOK 以防潜在反转。
  3. HOOK 外部斐波那契触发水平 (161-262)。上述斐波那契水平。
  4. Hook 最小双动量 (20-48)。
  5. 绘制反转 HOOK 箭头（拇指）。
  6. 绘制外部斐波那契止损。指示图表上的外部市场斐波那契止损水平。
  7. 外部斐波那契止损值（100-261）。上述最小斐波那契值。


CS CROSS 警报设置。

  • 激活货币交叉水平功能。启用货币交叉水平标志以获取关键市场信号。
  • 交叉斐波那契斜率（20-46）。最小双重动量。
  • 警报货币交叉水平。启用后，针对货币交叉水平事件发出警报。


常规警报设置。

  • 启用弹出警报。打开关键市场事件的弹出警报。
  • 发送电子邮件警报。发送货币强度信号的电子邮件警报。
  • 发送推送通知。向您的手机发送推送通知以进行警报。


其他设置。

  • 在新窗口中打开快速图表。允许通过单击两个货币名称或警报按钮快速切换图表，在单独的窗口中打开新货币对。
  • 打开支持图表。打开支持图表以保持经纪商信息更新和可靠。
  • 从警报中排除货币对。使用逗号分隔列表指定要从警报中排除的货币对。
  • 使用专家 (EA) 的 PIN。向专家顾问发送 PIN 以增强性能。


提示：

  1. 使用我的模板。给我发消息索要入门包！
  2. 如果您不想中断指标，请使用“在新窗口中打开图表”。
  3. 保持在更高时间范围内的趋势（动量）。
  4. 寻找货币双重动量作为交易设置。
  5. 特别：要更新 MT4 图表历史记录，将打开 7 个支持图表（请参阅手册）！此功能可以停用。
  6. 查看我的个人资料上的新闻和博客，了解交易系统和交易示例。


如果您有任何问题，我会随时帮助您。


祝你未来有很多绿色点。

此致，Bernhard


（注：本页面已自动翻译。如需查看英文原文，请访问：https://www.mql5.com/en/market/product/122172


hirojeon
30
hirojeon 2025.11.05 05:54 
 

I found too difficult to use it properly.

Bernhard Schweigert
85768
来自开发人员的回复 Bernhard Schweigert 2025.11.05 09:49
Let me help you. Beginners usually start with the Advanced Currency Strength28 Indicator, it’s more basic. It seems you didn’t request the starter email pack yet — I don’t automatically know who buys on MQL5. I’ll send you a private message.
m7m7 mo
83
m7m7 mo 2025.08.06 16:42 
 

The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.

Koji
393
Koji 2025.03.21 02:01 
 

Outstanding Product – Reliable and Effective!

Oitan
176
Oitan 2024.12.16 15:01 
 

Excellent !!

Gusse8460
101
Gusse8460 2024.12.16 07:05 
 

"Hallo, ich habe mich für den Dynamic Forex28 Navigator entschieden, da ich während meines Studiums die jahrelange Entwicklung und ständige Optimierung von Bernhards Indikatoren mitverfolgen konnte. Die vielen positiven Rückmeldungen und das Fehlen einer vergleichbaren Alternative zu diesem Konzept und Preis am Markt haben mich letztendlich zum Kauf überzeugt." Gerne gebe ich Ihnen später meine Erfahrungen weiter.

Tony Born
371
Tony Born 2024.10.26 04:12 
 

I’m thoroughly impressed by Bernhard and his indicators; it’s evident that he has dedicated a significant amount of time and expertise to their creation. His trading approach is refreshingly simple yet remarkably effective. Benhards indicators offer that vital advantage that every trader aims for! This review is more than warranted. He has been exceptionally supportive, and always quick to respond and assist, especially post-purchase. Highly recommended.

bollie15
34
bollie15 2024.10.04 13:09 
 

I like this seller his indicators and I instantly see the thousands of hours of experience he has and has put into creating these indicators. I must also add to the fact that this strategy he uses in trading is super simple, something I never tought of, but once you apply it in practice with this indicator it just works. It provides an edge and that is what we need as traders, EDGE! So this review is well deserved. He helped me out a lot with anything I needed and still does, even after the sale is done. I will never trade another strategy!

Bernhard Schweigert
85768
来自开发人员的回复 Bernhard Schweigert 2024.10.04 13:52
Thank you so much for the excellent review, my friend! 🌟
Your kind words mean a lot, and I truly appreciate you taking the time to share your experience. If you ever need anything or have any questions, don't hesitate to reach out. Wishing you continued success and many green pips ahead! 💹😊
