Show secured

🔒 Secured Profits – 即时查看您真正锁定的收益

您知道每笔交易中实际保护了多少利润吗？

Secured Profits 是一款智能且强大的 MT4 指标，可实时显示您通过止损实际锁定的 利润金额，基于您当前的未平仓交易。

与其他工具不同，Secured Profits 不仅仅汇总“可见”的浮动利润或止损保护的利润。它更进一步，通过 比较所有未平仓头寸 来计算真正锁定的利润。例如，如果一笔交易锁定了 $10 的利润，但其他交易的止损风险为 -$5，那么只有 $5 是真正被保护的，这就是您在屏幕上看到的金额。

🧠 主要特点：

💰 显示您真正锁定的利润 ，考虑所有未平仓交易当前的止损值

📉 排除虚假的安全感 ，仅显示在考虑仍有风险的头寸后真正被保护的部分

📍 在图表上显示清晰且可自定义的标签 ，默认位于左下角，用户可自行调整位置和样式

🔍 灵活的过滤选项 ，提供三种操作模式： 所有交易 （默认），包括所有符号和魔术编号 仅当前符号 ，仅限于当前图表符号的交易 特定魔术编号 ，按一个或多个用户定义的魔术编号过滤交易

⚡ 即插即用，只需附加指标即可立即开始工作

🔁 兼容所有交易工具和时间框架

🧩 适用于手动交易者和具有动态止损逻辑的 EA 策略

🔍 工作原理：

根据所选的过滤模式（全部、符号、魔术编号）评估每笔未平仓交易

仅当止损处于盈利状态时，计算通过止损 锁定的利润

减去尚未受保护交易的止损风险

在实时更新的标签中显示最终的 净锁定利润

标签默认出现在 左下角，但您可以自由将其移动到图表上的任何位置

🎯 适用人群：

使用 移动止损 、 保本策略 或 多订单系统 的交易者

管理多个符号或策略的 EA 用户

希望获得准确、真实锁定利润可见性，而非误导性浮动利润的任何人

消除交易管理中的猜测，

查看真正被保护的利润，做出更明智的退出决策。

➡️ 立即将 Secured Profits 添加到您的交易工具包中！



关键词： secured profits, 止损, 跟踪止损, 盈利保护, 自动交易, 风险管理, MT4指标, 智能交易, 锁定利润, 外汇交易工具

