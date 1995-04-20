Show secured

🔒 Secured Profits – 即时查看您真正锁定的收益

您知道每笔交易中实际保护了多少利润吗？
Secured Profits 是一款智能且强大的 MT4 指标，可实时显示您通过止损实际锁定的 利润金额，基于您当前的未平仓交易。

与其他工具不同，Secured Profits 不仅仅汇总“可见”的浮动利润或止损保护的利润。它更进一步，通过 比较所有未平仓头寸 来计算真正锁定的利润。例如，如果一笔交易锁定了 $10 的利润，但其他交易的止损风险为 -$5，那么只有 $5 是真正被保护的，这就是您在屏幕上看到的金额。

🧠 主要特点：

  • 💰 显示您真正锁定的利润，考虑所有未平仓交易当前的止损值

  • 📉 排除虚假的安全感，仅显示在考虑仍有风险的头寸后真正被保护的部分

  • 📍 在图表上显示清晰且可自定义的标签，默认位于左下角，用户可自行调整位置和样式

  • 🔍 灵活的过滤选项，提供三种操作模式：

    • 所有交易（默认），包括所有符号和魔术编号

    • 仅当前符号，仅限于当前图表符号的交易

    • 特定魔术编号，按一个或多个用户定义的魔术编号过滤交易

  • ⚡ 即插即用，只需附加指标即可立即开始工作

  • 🔁 兼容所有交易工具和时间框架

  • 🧩 适用于手动交易者和具有动态止损逻辑的 EA 策略

🔍 工作原理：

  • 根据所选的过滤模式（全部、符号、魔术编号）评估每笔未平仓交易

  • 仅当止损处于盈利状态时，计算通过止损 锁定的利润

  • 减去尚未受保护交易的止损风险

  • 在实时更新的标签中显示最终的 净锁定利润

  • 标签默认出现在 左下角，但您可以自由将其移动到图表上的任何位置

🎯 适用人群：

  • 使用 移动止损保本策略多订单系统 的交易者

  • 管理多个符号或策略的 EA 用户

  • 希望获得准确、真实锁定利润可见性，而非误导性浮动利润的任何人

消除交易管理中的猜测，
查看真正被保护的利润，做出更明智的退出决策。

➡️ 立即将 Secured Profits 添加到您的交易工具包中！


关键词： secured profits, 止损, 跟踪止损, 盈利保护, 自动交易, 风险管理, MT4指标, 智能交易, 锁定利润, 外汇交易工具

作者的更多信息
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
实用工具
OpenCharts for OpenOrders – 智能图表管理助手 只需将此智能脚本拖放到 任意图表 ，它就会自动为您的每个 持仓品种 打开一个新的图表窗口。 ️ 主要功能 ： 为每个持仓的交易品种自动打开一个图表 如果已有图表已打开，则不会重复打开 即使有多个订单，也只为该品种打开 一个 图表 可在执行前选择时间周期 简洁高效，适合管理多订单的交易者 本脚本为 完全免费 ，无任何费用或限制。 关键词：图表管理，自动打开图表，MQL4脚本，持仓图表，MT4工具，免费脚本，智能交易终端，MT4自动化，多订单管理，图表自动化，外汇交易，交易效率，一键操作，交易助手，自动化交易，脚本定制，交易平台集成，实时监控，多窗口管理，交易工具，智能助手，节省时间，高效交易，无需手动，自动化脚本，交易管理，外汇工具，智能图表，自动化管理，交易优化，MT4插件，交易执行，智能系统，多任务处理，交易便捷性，界面友好，快速执行，自定义设置，交易警报，技术指标集成，风险管理工具，交易分析，自动交易系统，图表布局，交易策略，实时数据，多账户管理，交易面板，智能交易，交易机器人，脚本安装，图表工
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
专家
Money Trailing – 基于真实货币的智能利润保护！ 厌倦了基于点数的移动止损？ 使用 Money Trailing ，你可以根据账户中的 真实货币金额 来保护利润，更真实、更智能。 如何运作： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何订单达到**$20的浮动利润 时，EA 将自动将止损上移，锁定 $10利润**。 价格继续上涨时，EA 会持续锁定更多利润 – 完全自动！ 主要功能： 根据 货币金额 追踪利润，而非点数 可按 符号 和/或 魔术编号 过滤 当锁定利润时，发出 声音提示 图表标签 显示锁定利润，样式可自定义 ️ 即插即用 – 直接启用 自动保护利润，减少情绪交易 适用于手动交易或EA策略 消除情绪干扰，让利润自由增长并自动锁定！ 立即试用 Money Trailing ，开启更聪明的交易方式！
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
专家
Set TP and SL in Pips Points or Currency – 全自动TP/SL管理器，适用于MT4 这个简单而强大的EA会在交易开启后自动为你设置止盈止损（TP/SL），可选择使用三种单位： 点（Pips） 、 点数（Points） 或 货币金额 。 ️ 主要特点： • 自动在开仓后立即设置TP和SL • 支持Pips、Points或货币金额灵活设置 • 智能逻辑 – 如果当前价格已超出TP/SL，则自动平仓 • ️ 可选择应用于所有订单、当前品种或特定Magic Number • 兼容所有交易品种、时间周期及经纪商 • 即装即用 – 只需初始设置 • ️ 界面清晰，用户友好 非常适合需要快速、可靠设置保护水平的交易者，无论是手动还是自动交易。 ️ 欢迎提供建议和反馈！ 关键词: take profit, stop loss, 设置TP SL MT4, pips止损, 金额止盈, MT4 EA, 自动止盈止损, 外汇EA, 风险管理工具, MetaTrader 4 工具
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
专家
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 自动为任意订单设置精确的止盈止损价格 ️ 兼容所有交易对和EA，可按品种或魔术编号筛选 此EA允许你使用确切价格值（例如 EURUSD 的 1.12345 ）来定义并设置止盈 (TP) 和止损 (SL)。不使用点数或点差，直接精确控制所有订单的出场位置，可按图表或魔术编号过滤。 主要功能： 按精确价格即时修改TP和SL 适用于所有订单、当前品种或特定魔术编号 ️ 使用0移除TP或SL 一旦附加图表即可自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速管理TP/SL的手动交易者 需要自定义退出逻辑的EA用户 管理多订单的交易者 有问题或建议？ 欢迎留言反馈。 你的建议会推动插件的持续改进！ Keywords: 精确设置止盈止损, MT4止盈止损管理, 自动设置TP SL, 修改订单MT4, EA管理工具, 设置TP SL价格, MT4订单管理EA, 智能交易管理器
Draw Lines
Antonio Franco
指标
轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标,
Clock Trades
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT4 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT4, MetaTrader 4, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
专家
Money Trailing – 基于真实货币的智能利润保护！ 厌倦了基于点数的移动止损？ 使用 Money Trailing ，你可以根据账户中的 真实货币金额 来保护利润，更真实、更智能。 如何运作： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何订单达到**$20的浮动利润 时，EA 将自动将止损上移，锁定 $10利润**。 价格继续上涨时，EA 会持续锁定更多利润 – 完全自动！ 主要功能： 根据 货币金额 追踪利润，而非点数 可按 符号 和/或 魔术编号 过滤 当锁定利润时，发出 声音提示 图表标签 显示锁定利润，样式可自定义 ️ 即插即用 – 直接启用 自动保护利润，减少情绪交易 适用于手动交易或EA策略 消除情绪干扰，让利润自由增长并自动锁定！ 立即试用 Money Trailing ，开启更聪明的交易方式！
Draw Lines MT5
Antonio Franco
指标
轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标
Clock Trades MT5
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT5 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT5, MetaTrader 5, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
专家
以点数、价格点或货币设置TP和SL – 完全自动的MT5止盈止损管理器 这款简单而强大的EA会自动为您的持仓设置止盈和止损水平，可选择三种单位之一：点数（Pips）、价格点（Points）或精确的货币金额。 ️ 主要功能： • 在开仓后立即自动设置TP和SL • 可选择点数、价格点或货币金额，灵活性最高 • 智能逻辑：若TP或SL已被突破，交易会立即关闭 • ️ 可应用于所有订单、仅当前图表或通过Magic Number过滤 • 兼容所有品种、周期和经纪商 • 即插即用，无需额外配置 • ️ 界面简洁、用户友好 此EA非常适合想要快速、可靠地自动设置保护水平的交易者。无论您是短线、波段还是自动交易，它都能确保交易遵循风险管理规则。 ️ 欢迎提出建议和反馈！ Keywords: 止盈, 止损, 设置TP SL MT5, 点数止损, 货币止盈, 自动EA, MT5订单管理, 自动止损, 自动止盈, 外汇风险管理EA, 基于点数交易, 金额止损, 智能退出, MetaTrader 5 工具, Magic Number EA
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置TP和SL – MT5自动订单修改器 自动为任意交易设置精确的TP和SL价格 ️ 适用于所有货币对和EA，可按符号或魔术号筛选 此EA允许您通过直接价格值（例如EURUSD的1.12345）来设置和应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数或Pips。为所有订单或按图表/魔术号筛选实现干净、精准的交易管理。 主要功能: 通过精确价格即时修改TP和SL 应用于所有订单、当前图表或特定魔术号 ️ 输入0以移除TP或SL 连接到任意图表后自动运行 兼容所有交易品种 适用于: 想快速控制TP/SL的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 管理多订单或复杂头寸的交易者 有问题或建议吗？ 请留言提出您的问题或功能想法。 您的反馈将帮助我们改进未来版本。 Keywords: 按价格设置TP SL, MT5 TP SL管理, 自动SL TP MT5, 修改SL TP MT5, 交易管理EA, 专家顾问SL TP, 设置止盈价格, 设置止损价格, 应用TP SL MT5, MT5工具EA, SL TP覆盖,
