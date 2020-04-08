Full Scalping Signal

FullScalping 是一个不重绘、不后绘的指标，专门设计用于在任何市场中生成持续不断的剥头皮入场。非常适合寻求持续行动的激进交易者！





您会注意到它在几乎每根K线上都会给出信号，要么确认趋势，要么发出关键回撤信号。就像有一个雷达在不断引导您。





它是如何工作的？非常简单：

红色箭头 ➜ 进入 卖出 交易。

交易。 蓝色箭头 ➜ 进入买入交易。

始终沿着总体趋势方向交易，激进地瞄准每笔交易15-20点，并在任何急剧的市场反转之前快速退出。





信号是持续的，因此您永远不会用完交易机会。目标是使用以下方法执行密集剥头皮：

高仓位

低点差（显示在左下角）

宽止损，放置在最后一次趋势变化附近

您可以观看实时交易视频以查看其实际效果，但它非常简单，安装后即可使用。

它会重绘或后绘吗？

对于箭头式指标，最重要的问题之一是它是否会重绘或后绘。对于FullScalping，答案是明确的：





此指标 不会重绘

这意味着信号在显示在图表上后不会消失或改变位置。每个箭头都基于完全关闭的K线，因此不会重新计算或删除。

它不使用当前K线（i == 0）生成信号

它只使用已关闭的数据（i ≥ 1）

一旦绘制箭头，它将永久保留在那里

它也 不会后绘

后绘是指指标通过显示从未实际实时出现的历史信号来"伪造过去"。

FullScalping一致地处理所有历史数据，不会添加虚假的过去信号。

过去的信号是真实的，在实际时刻给出

不会追溯插入箭头

您在历史中看到的内容反映了真实交易中实际会发生的情况





如何验证这一点？

使用MT4的可视化策略测试器 逐根K线移动并检查： 箭头 仅在K线收盘时 出现

出现 它们永远不会消失 或移动

或移动 绘制新信号时不会出现旧信号





结论





技术要求 状态 它会重绘信号吗？ 否 它会后绘吗？ 否 它使用未来数据吗？ 否 基于已关闭的K线？ 是 适合真实剥头皮？ 绝对适合





FullScalping以透明度和精确性构建。您看到的就是您实际得到的——没有意外。

FullScalping可以在所有时间框架上使用，但如果您正在寻找快速、高频交易，特别推荐在M1、M5和M15上使用。