Full Scalping Signal

FullScalping 是一个不重绘、不后绘的指标，专门设计用于在任何市场中生成持续不断的剥头皮入场。非常适合寻求持续行动的激进交易者！


加入频道以获取独家信息和更新：https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


您会注意到它在几乎每根K线上都会给出信号，要么确认趋势，要么发出关键回撤信号。就像有一个雷达在不断引导您。


它是如何工作的？非常简单：

  • 红色箭头 ➜ 进入卖出交易。
  • 蓝色箭头 ➜ 进入买入交易。

始终沿着总体趋势方向交易，激进地瞄准每笔交易15-20点，并在任何急剧的市场反转之前快速退出。


信号是持续的，因此您永远不会用完交易机会。目标是使用以下方法执行密集剥头皮

  • 高仓位
  • 低点差（显示在左下角）
  • 宽止损，放置在最后一次趋势变化附近

您可以观看实时交易视频以查看其实际效果，但它非常简单，安装后即可使用。


它会重绘或后绘吗？

对于箭头式指标，最重要的问题之一是它是否会重绘后绘。对于FullScalping，答案是明确的：


此指标不会重绘

这意味着信号在显示在图表上后不会消失或改变位置。每个箭头都基于完全关闭的K线，因此不会重新计算或删除。

  • 它不使用当前K线（i == 0）生成信号
  • 它只使用已关闭的数据（i ≥ 1）
  • 一旦绘制箭头，它将永久保留在那里

它也不会后绘

后绘是指指标通过显示从未实际实时出现的历史信号来"伪造过去"。

FullScalping一致地处理所有历史数据，不会添加虚假的过去信号

  • 过去的信号是真实的，在实际时刻给出
  • 不会追溯插入箭头
  • 您在历史中看到的内容反映了真实交易中实际会发生的情况


如何验证这一点？

  1. 使用MT4的可视化策略测试器
  2. 逐根K线移动并检查：
    • 箭头仅在K线收盘时出现
    • 它们永远不会消失或移动
    • 绘制新信号时不会出现旧信号


结论

技术要求 状态
它会重绘信号吗？
它会后绘吗？
它使用未来数据吗？
基于已关闭的K线？
适合真实剥头皮？ 绝对适合


FullScalping以透明度和精确性构建。您看到的就是您实际得到的——没有意外。

FullScalping可以在所有时间框架上使用，但如果您正在寻找快速、高频交易，特别推荐在M1、M5和M15上使用。

