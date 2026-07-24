Zoryk Gold mt4

  • 指标
  • Reda El Koutbane
    Reda El Koutbane

    Reda El Koutbane

    5 (15)
    MQL5 developer specializing in Smart Money Concept and ICT-based Expert Advisors. I understand trading logic deeply — not just syntax. I build FSM-based EAs with proper multi-timeframe analysis, risk management, and state persistence. Trilingual: English, French
    4 产品
  • 版本: 1.0
  • 激活: 20 

折扣将在24小时后结束——下一价格为69美元

联系我获取推荐设置


首发名额有限

ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统

你一定经历过这种感觉。

你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。

问题并不总是方向错误。

真正的问题是不确定性。

你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。

黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。

ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。

什么是 ZORYK

ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。

它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。

每个确认信号都可以在图表上显示完整交易结构，包括入场位置、止损、第一止盈、主要止盈、延续目标、风险区域、利润区域、当前交易进度以及历史结果。

在作出决定之前，你就能看到完整计划。

你知道信号从哪里开始有效。

你知道交易逻辑在哪里失效。

你知道第一目标在哪里。

你知道主要目标在哪里。

当黄金在主要止盈之后继续运行时，你还可以通过延续区域跟踪剩余行情，而不是因为没有后续计划而错过更大的移动。

专门为黄金开发

很多指标试图同时适用于所有外汇货币对、指数、加密货币和不同周期。

ZORYK 的开发方式不同。

它专注于一个市场：XAUUSD。

黄金拥有自己独特的节奏、波动率、点差变化和反应速度。它可以在很短时间内移动数百点，也可以快速反转，并惩罚那些只早了几秒或晚了几秒的入场。

因此，ZORYK 的逻辑是围绕黄金本身的行为进行开发和调整，而不是把同一套通用逻辑强行应用到所有市场。

推荐使用：

平台：MetaTrader 4
品种：XAUUSD 或你的经纪商所提供的黄金品种
周期：M5

部分经纪商可能使用 GOLD、XAUUSDm、GOLDm 或其他带后缀的名称。不同经纪商的报价和K线可能存在细微差异，因此某些信号的准确出现时间也可能略有不同。

完整交易计划

当 ZORYK 确认一个有效信号后，图表会显示方向和完整交易结构。

入场位置告诉你信号从哪里开始有效。

止损位置表示原始交易逻辑失效的区域。

第一止盈适合希望更快保护利润或部分获利的交易者。

主要止盈显示你在输入参数中选择的核心目标。

延续区域则用于显示当主要目标完成后，强势行情可能继续扩展的位置。

你收到的不再只是一个箭头，而是一套完整的可视化交易框架。

ZORYK 不会自动打开或关闭真实交易。最终是否入场、仓位大小、账户风险以及交易管理，始终由你自己决定。

可调节止盈系统

不同交易者对出场方式有不同偏好。

有些交易者更喜欢较近的止盈，因为历史上达到目标的频率可能更高。

有些交易者喜欢接近 1R 的平衡风险回报结构。

还有一些交易者愿意接受较少的完整盈利交易，以争取捕捉更大的行情。

ZORYK 允许你直接在指标参数中调整主要目标结构。

你可以根据自己希望研究的管理方式，修改第一止盈、主要止盈和延续目标。

例如，0.60R 的较近目标可以更专注于较短的市场移动。

1R 的目标可以提供更平衡的风险回报关系。

更远的目标可能捕捉更多行情，但价格自然也需要移动更长距离。

不存在适合所有人的唯一设置。

ZORYK 的目的不是强迫所有用户使用同一种出场方式，而是让你能够比较不同方案，并选择最符合自己纪律和风险承受能力的方法。

动态历史统计

这是 ZORYK 最重要的功能之一。

当你修改相关止盈参数时，面板中的历史统计会自动重新计算。

你不需要猜测不同目标可能如何影响过去的信号。

ZORYK 会根据你选择的新配置重新评估历史结果，并直接在图表上显示更新后的数据。

统计面板可以显示：

历史胜率
净点数
Profit Factor
评估信号总数
BUY 信号表现
SELL 信号表现
当前止盈配置

你改变目标，数据也会随之变化。

较近的目标可能显示更高的历史胜率。

较远的目标可能降低完全达到目标的交易比例，但成功达到目标时的潜在回报也会更高。

这让你可以在决定使用哪一种设置之前，比较目标距离、胜率和潜在回报之间的关系。

这些统计用于分析和比较，并不保证未来结果。真实交易表现可能受到点差、佣金、滑点、入场延迟、经纪商报价和个人管理方式的影响。

Signal Intelligence 信号智能面板

ZORYK 不只是显示交易方向。

Signal Intelligence 面板可以提供当前市场和信号周围的额外背景信息。

根据当时的市场条件，它可以总结与趋势、动量、波动率、成交量、市场压力、当前点差以及历史 BUY 或 SELL 表现有关的信息。

你不需要同时加载多个指标，再尝试在脑中组合所有信息。

主要数据会集中显示在一个清晰的面板中。

它的目的不是代替交易者作出决定。

它的目的是减少混乱，让你更快理解信号出现时的市场环境。

Setup Quality Score 信号质量评分

并不是每个信号都会在完全相同的市场环境中出现。

Setup Quality Score 会总结信号生成时多个内部条件的对齐程度。

更高的评分表示当时有更多被评估的条件处于一致状态。

但高评分并不保证交易一定盈利，较低评分也不代表信号一定失败。

它是额外的参考信息。

你可以通过观察不同评分下的历史表现，决定是否将评分纳入自己的交易规则。

Current Trade Mission 当前交易任务

信号激活后，Current Trade Mission 面板会跟踪其进展。

你可以看到入场是否已经激活，第一目标是否已经到达，价格已经移动了多少 R，主要目标是否仍在等待，以及行情是否已经进入延续阶段。

所有重要步骤都会集中显示，因此跟踪当前交易会更加简单。

你不需要不断手动计算价格移动，也不需要反复在图表中寻找当前状态。

Current Trade Mission 不会控制真实仓位。

它不会自动移动止损、关闭交易或修改手数。

它只会可视化跟踪 ZORYK 的交易计划，而真实执行始终由你负责。

历史透明度

一个信号系统不应该只显示当前机会。

你也应该能够研究之前发生过什么。

ZORYK 会保留历史交易，让你查看盈利信号、亏损信号、BUY 信号、SELL 信号、较短行情和更大的延续行情。

你可以研究系统在不同市场环境中的表现，而不是只通过一张截图或一笔成功交易来判断它。

你还可以选择历史信号，查看与该入场相关的主要原因和条件。

这使你能够更深入地了解为什么信号会在某个时刻出现。

这个功能的核心是透明度。

成功和失败的历史案例都会保留在评估中。

MetaTrader 警报和手机通知

你不需要一直盯着每一根 M5 K线。

当新信号确认时，ZORYK 可以通过 MetaTrader 弹窗、声音警报和手机 Push 通知提醒你。

在 MetaTrader 4 中正确配置 MetaQuotes ID 后，信号可以直接发送到 MetaTrader 手机应用程序。

收到通知后，你可以打开图表，查看完整交易计划，然后作出自己的决定。

通知并不是自动入场命令。

交易前仍然需要检查点差、重要新闻、止损距离和账户风险。

每周报告

ZORYK 可以自动总结已完成交易周中的信号表现。

报告可以包括：

信号总数
盈利信号
亏损信号
历史胜率
净点数
本周整体结果

这可以帮助你评估整个交易周，而不是只记住最好或最差的一笔交易。

你也可以把每周报告与自己的交易日志进行比较，分析指标信号和真实执行之间的差异。

Focus Mode 专注模式

历史信息在分析时非常有用，但在跟踪当前交易时，你可能希望图表更加干净。

Focus Mode 可以减少不必要的视觉元素，把注意力集中在当前有效信号上。

你可以在研究历史时使用完整视图，在实际跟踪信号时切换到更简洁的专注模式。

这个功能只改变图表显示，不会改变信号逻辑。

信号频率

ZORYK 不承诺每天提供固定数量的交易。

信号数量取决于黄金市场中是否出现符合条件的机会。

有些交易日可能出现多个信号。

有些交易日可能只有一个信号，甚至没有有效信号。

系统的目标是等待自己的条件，而不是为了制造活跃感而不断显示箭头。

ZORYK 适合谁

ZORYK 适合那些厌倦在压力下作出每一个黄金交易决定的人。

适合那些看见 BUY 或 SELL 机会，却仍然不确定真正入场、止损和目标应该放在哪里的人。

适合那些经常过早平仓、等待太久，或者入场后因为原始计划不清晰而不断改变决定的人。

适合希望在一个地方获得信号、历史数据、动态统计、警报和交易计划指导的交易者。

如果你使用 MetaTrader 4 交易 XAUUSD，并希望使用一套完全专注于黄金的系统，ZORYK 就是为你开发的。

重要信息

ZORYK 是技术分析工具，不保证盈利。

历史统计不保证未来表现。

指标无法控制点差、佣金、滑点、经纪商执行或用户自己的交易决定。

黄金交易具有较高风险，可能造成部分或全部资金损失。

请先在模拟账户中测试指标，使用合理的风险管理，并只使用你能够承受损失的资金进行交易。

ZORYK

一个市场。
一套完整计划。
专为黄金打造。

评分 1
sweethomeboy2
594
sweethomeboy2 2026.08.12 20:44 
 

Excellent indicator, Excellent support, highly recommended.

推荐产品
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
指标
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
专家
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
专家
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落 . 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ...............................................
Signal From Level
Yaroslav Varankin
指标
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
指标
“动态剥头皮震荡指标”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，高效交易！ ............................................................................................................ - 新一代震荡指标 - 参见图片了解如何使用。 - 动态剥头皮震荡指标具有自适应超卖/超买区域。 - 震荡指标是一款辅助工具，可从动态超卖/超买区域找到准确的入场点。 - 超卖值：低于绿线，超买值：高于橙线。 - 该指标也非常适合与价格行为模式结合使用。 - 它比标准震荡指标更精准。 - 提供 PC 和移动端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 本产品为原创，仅在 MQL5 网站上提供。
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Fisher Yur4ik Alert
Biswarup Banerjee
指标
Fisher Yur4ik MT4 是一种先进的交易指标，利用技术分析的力量为交易者提供对市场趋势的精准洞察。专为 MetaTrader 4 设计，这个指标非常适合希望提升决策过程和改善交易结果的交易者。 通过使用 Fisher Yur4ik MT4，交易者可以获得竞争优势，实时警报和清晰的视觉信号使他们能够抓住各种金融市场中的盈利交易机会。 MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，使 Expert Advisor 能够利用基于信号的交易策略。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出，确保您不会错过任何交易设置。 推送通知：实时推送通知发送到您的 MetaTrader 移动应用，便于随时监控市场情况。 电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，允许您在离开交易终端时进行远程监控。 图表上的仪表板：在图表上直接显示
Goal Time
Mourad Ezzaki
专家
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
指标
什么是 Bias Finder Bias Finder (with Export) 是一款高级指标，能够识别并分析市场中的统计性偏差，清晰地展示重复出现的趋势。该工具特别适合那些希望将量化分析融入交易策略的手动交易者和系统化交易者。 分析模式 该指标可根据不同的时间逻辑计算并显示价格偏差： Hourly Bias ：逐小时统计分析 Weekday Bias ：按星期几分布的表现 Day-of-Month Bias ：按每月日期的价格行为 Monthly Bias ：按月份的趋势分析 主要功能 清晰直观的表格显示 提供 总盈亏、次数和平均盈亏 的完整数据 自动用自定义颜色区分正值和负值 支持一键 CSV 数据导出 可自定义图表显示参数，适应各种风格 交易优势 快速发现重复的市场模式 支持基于 季节性与市场周期 的策略 适用于 手动分析 与 量化系统开发 可将导出数据用于 Excel 或其他外部分析工具 为什么选择它 Bias Finder 并不仅仅是一个技术指标，而是一个 市场统计分析工具 ，帮助您发现隐藏的低效和模式。非常适合希望获得 量化优势 并优化决策的交易者。 另推荐 : Can
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
专家
Matrix Arrow EA MT4 是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易 Matrix Arrow Indicator 的 MT4 信号。 Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用 Matrix Arrow EA MT4 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易 Matrix Arrow Indicator MT4 信号，或使用 100% 算法交易选项 100% 自动交易！ 注意力:   如果您想用您的
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Suwan Gold Obsidian Edition
Suwan Chanidnok
专家
首发限时优惠：$30 (限时特价！) 为庆祝我们的 EA 正式上架 MQL5，我们特别推出限时首发优惠价，仅需 $39 。 请注意，这是一项针对早期支持者的特别促销活动。价格将于 2026年7月31日 起调回原价 $69 。 千万不要错过以优惠价格获取我们专业级 EA 的绝佳机会！价格恢复后将不再有此优惠。 Suwan Gold Obsidian Edition XAUUSD Premier Automated Trading EA 一款专为长期投资而精心研发的专业级量化交易系统，旨在实现资产组合的可持续增长。本系统代码精雕细琢，纯净无瑕。采用独立（Standalone）运行模式，无需任何外部依赖文件，轻量高效，几乎不占用 VPS 资源且各图表独立运作，为您长期的稳健盈利保驾护航。 核心优势 资本友好型网格创新： 完美融合网格（Grid）、超短线（Scalp）与对冲（Hedge）策略。具备极低的回撤（Drawdown），依托 ThresholdOrders 与 Max Orders 函数精准把控价格区间并严格限制开仓手数，同时配备严密的单向/双向订单风控系统。 (在参数设置中，仅需
VandoraFX Gold
Sayan Vandenhout
专家
VANDORA FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
指标
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Dynamic Trading Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
指标
“动态交易震荡指标”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，效率极高！ .......................................................................................................... - 新一代震荡指标 - 参见图片了解如何使用。 - 动态交易震荡指标具有自适应超卖/超买区域。 - 震荡指标是一款辅助工具，可帮助您从动态超卖/超买区域找到准确的入场点。 - 超卖值：低于蓝线，超买值：高于红线。 - 该指标也非常适合与价格行为模式结合使用。 - 它比标准震荡指标更精准。 - 提供 PC 和移动端提醒。 ..................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 本产品为原创产品，仅在 MQL5 网站上提供。
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
指标
KT Renko Patterns 会逐砖扫描整个 Renko 图表，寻找那些在各种金融市场中被交易者频繁使用的著名图表形态。 与基于时间的图表相比，Renko 图由于其简洁清晰的特性，更容易识别图表形态，尤其适合基于形态的交易策略。 KT Renko Patterns 包含多种常见的 Renko 图形模式，其中许多都在 Prashant Shah 所著的《用 Renko 图表实现盈利交易》一书中有详细说明。 基于 KT Renko Patterns 指标开发的 100% 自动交易EA已发布，点击这里了解 - KT Renko Patterns EA 。 特点 可交易多达八种清晰明确的 Renko 图形模式，无任何模糊。 每种模式都配有止损位和斐波那契目标位，确保交易策略客观明确。 KT Renko Patterns 实时监测每种模式的准确率，并将关键统计信息显示在图表上。 当 Renko 砖块发生反转时会自动标记并提醒，有助于在行情突变时提前计划退出。 已识别的图形不会重绘或重新绘制，信号稳定可靠。 包含的图形模式 W-M 形态 强势旗形 AB=CD 形态 三顶/三底 双顶
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
指标
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex MT4 指标“ RSI SPEED ”——卓越的预测工具，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。RSI SPEED 是 RSI 本身的一阶导数。 - RSI SPEED 非常适合顺着主趋势方向进行剥头皮交易。 - 建议结合合适的趋势指标使用，例如 HTF MA（如图所示）。 - RSI SPEED 指标显示 RSI 本身方向变化的速度——它非常敏感。 - 建议将 RSI SPEED 指标用于动量交易策略：如果 RSI SPEED 指标的值小于 0：价格动量下降；如果 RSI SPEED 指标的值大于 0：价格动量上升。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
Fiery Pinnacle FX
Sayan Vandenhout
专家
Fiery Pinnacle USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
指标
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Price Magnets
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Voluris Volume profile engine
Reda El Koutbane
5 (7)
指标
如需最精准的黄金信号设置，请立即联系我，我会发送推荐参数。 VOLURIS — Volume Profile 引擎 你已经知道怎么交易。你只是看不到你本来应该看到的东西。 这种感觉你以前一定经历过。 你进场。价格立刻反向走。你被止损扫掉。然后——就在下一刻——价格反转，并且准确地走向你原本判断的方向。你是对的。只是进早了。或者进晚了。或者两者都有。 你回头看图表，现在你看明白了。你的入场点上方正好有一个 Naked POC。上一交易时段的价值区域正好在价格停住的位置。VWAP 正在充当阻力，而你的图表上甚至没有它。市场背景已经把一切都告诉你了。你只是没有一个工具去读懂它。 这不是交易问题。这是信息问题。 VOLURIS 就是为了解决这个问题而存在。 什么是 VOLURIS VOLURIS 不只是一个指标。它是一个为 MetaTrader 5 打造的完整 Volume Profile 决策工作区，从零开始设计，目的是让自主交易者在图表上、实时地、集中看到专业成交量交易者用来解读市场的关键信息。 不再需要运行五个不同的指标，然后在脑子里拼凑市场画面。不再需要猜价格是在价值
FREE
Voluris volume engine MT4
Reda El Koutbane
5 (2)
指标
few free copies left VOLURIS — Volume Profile 引擎 你已经知道怎么交易。你只是看不到你本来应该看到的东西。 这种感觉你以前一定经历过。 你进场。价格立刻反向走。你被止损扫掉。然后——就在下一刻——价格反转，并且准确地走向你原本判断的方向。你是对的。只是进早了。或者进晚了。或者两者都有。 你回头看图表，现在你看明白了。你的入场点上方正好有一个 Naked POC。上一交易时段的价值区域正好在价格停住的位置。VWAP 正在充当阻力，而你的图表上甚至没有它。市场背景已经把一切都告诉你了。你只是没有一个工具去读懂它。 这不是交易问题。这是信息问题。 VOLURIS 就是为了解决这个问题而存在。 什么是 VOLURIS VOLURIS 不只是一个指标。它是一个为 MetaTrader 5 打造的完整 Volume Profile 决策工作区，从零开始设计，目的是让自主交易者在图表上、实时地、集中看到专业成交量交易者用来解读市场的关键信息。 不再需要运行五个不同的指标，然后在脑子里拼凑市场画面。不再需要猜价格是在价值区域内部还是外部
FREE
筛选:
sweethomeboy2
594
sweethomeboy2 2026.08.12 20:44 
 

Excellent indicator, Excellent support, highly recommended.

回复评论