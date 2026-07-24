Zoryk Gold mt4

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首发名额有限





ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统





你一定经历过这种感觉。





你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。





问题并不总是方向错误。





真正的问题是不确定性。





你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。





黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。





ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。





什么是 ZORYK





ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。





它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。





每个确认信号都可以在图表上显示完整交易结构，包括入场位置、止损、第一止盈、主要止盈、延续目标、风险区域、利润区域、当前交易进度以及历史结果。





在作出决定之前，你就能看到完整计划。





你知道信号从哪里开始有效。





你知道交易逻辑在哪里失效。





你知道第一目标在哪里。





你知道主要目标在哪里。





当黄金在主要止盈之后继续运行时，你还可以通过延续区域跟踪剩余行情，而不是因为没有后续计划而错过更大的移动。





专门为黄金开发





很多指标试图同时适用于所有外汇货币对、指数、加密货币和不同周期。





ZORYK 的开发方式不同。





它专注于一个市场：XAUUSD。





黄金拥有自己独特的节奏、波动率、点差变化和反应速度。它可以在很短时间内移动数百点，也可以快速反转，并惩罚那些只早了几秒或晚了几秒的入场。





因此，ZORYK 的逻辑是围绕黄金本身的行为进行开发和调整，而不是把同一套通用逻辑强行应用到所有市场。





推荐使用：





平台：MetaTrader 4

品种：XAUUSD 或你的经纪商所提供的黄金品种

周期：M5





部分经纪商可能使用 GOLD、XAUUSDm、GOLDm 或其他带后缀的名称。不同经纪商的报价和K线可能存在细微差异，因此某些信号的准确出现时间也可能略有不同。





完整交易计划





当 ZORYK 确认一个有效信号后，图表会显示方向和完整交易结构。





入场位置告诉你信号从哪里开始有效。





止损位置表示原始交易逻辑失效的区域。





第一止盈适合希望更快保护利润或部分获利的交易者。





主要止盈显示你在输入参数中选择的核心目标。





延续区域则用于显示当主要目标完成后，强势行情可能继续扩展的位置。





你收到的不再只是一个箭头，而是一套完整的可视化交易框架。





ZORYK 不会自动打开或关闭真实交易。最终是否入场、仓位大小、账户风险以及交易管理，始终由你自己决定。





可调节止盈系统





不同交易者对出场方式有不同偏好。





有些交易者更喜欢较近的止盈，因为历史上达到目标的频率可能更高。





有些交易者喜欢接近 1R 的平衡风险回报结构。





还有一些交易者愿意接受较少的完整盈利交易，以争取捕捉更大的行情。





ZORYK 允许你直接在指标参数中调整主要目标结构。





你可以根据自己希望研究的管理方式，修改第一止盈、主要止盈和延续目标。





例如，0.60R 的较近目标可以更专注于较短的市场移动。





1R 的目标可以提供更平衡的风险回报关系。





更远的目标可能捕捉更多行情，但价格自然也需要移动更长距离。





不存在适合所有人的唯一设置。





ZORYK 的目的不是强迫所有用户使用同一种出场方式，而是让你能够比较不同方案，并选择最符合自己纪律和风险承受能力的方法。





动态历史统计





这是 ZORYK 最重要的功能之一。





当你修改相关止盈参数时，面板中的历史统计会自动重新计算。





你不需要猜测不同目标可能如何影响过去的信号。





ZORYK 会根据你选择的新配置重新评估历史结果，并直接在图表上显示更新后的数据。





统计面板可以显示：





历史胜率

净点数

Profit Factor

评估信号总数

BUY 信号表现

SELL 信号表现

当前止盈配置





你改变目标，数据也会随之变化。





较近的目标可能显示更高的历史胜率。





较远的目标可能降低完全达到目标的交易比例，但成功达到目标时的潜在回报也会更高。





这让你可以在决定使用哪一种设置之前，比较目标距离、胜率和潜在回报之间的关系。





这些统计用于分析和比较，并不保证未来结果。真实交易表现可能受到点差、佣金、滑点、入场延迟、经纪商报价和个人管理方式的影响。





Signal Intelligence 信号智能面板





ZORYK 不只是显示交易方向。





Signal Intelligence 面板可以提供当前市场和信号周围的额外背景信息。





根据当时的市场条件，它可以总结与趋势、动量、波动率、成交量、市场压力、当前点差以及历史 BUY 或 SELL 表现有关的信息。





你不需要同时加载多个指标，再尝试在脑中组合所有信息。





主要数据会集中显示在一个清晰的面板中。





它的目的不是代替交易者作出决定。





它的目的是减少混乱，让你更快理解信号出现时的市场环境。





Setup Quality Score 信号质量评分





并不是每个信号都会在完全相同的市场环境中出现。





Setup Quality Score 会总结信号生成时多个内部条件的对齐程度。





更高的评分表示当时有更多被评估的条件处于一致状态。





但高评分并不保证交易一定盈利，较低评分也不代表信号一定失败。





它是额外的参考信息。





你可以通过观察不同评分下的历史表现，决定是否将评分纳入自己的交易规则。





Current Trade Mission 当前交易任务





信号激活后，Current Trade Mission 面板会跟踪其进展。





你可以看到入场是否已经激活，第一目标是否已经到达，价格已经移动了多少 R，主要目标是否仍在等待，以及行情是否已经进入延续阶段。





所有重要步骤都会集中显示，因此跟踪当前交易会更加简单。





你不需要不断手动计算价格移动，也不需要反复在图表中寻找当前状态。





Current Trade Mission 不会控制真实仓位。





它不会自动移动止损、关闭交易或修改手数。





它只会可视化跟踪 ZORYK 的交易计划，而真实执行始终由你负责。





历史透明度





一个信号系统不应该只显示当前机会。





你也应该能够研究之前发生过什么。





ZORYK 会保留历史交易，让你查看盈利信号、亏损信号、BUY 信号、SELL 信号、较短行情和更大的延续行情。





你可以研究系统在不同市场环境中的表现，而不是只通过一张截图或一笔成功交易来判断它。





你还可以选择历史信号，查看与该入场相关的主要原因和条件。





这使你能够更深入地了解为什么信号会在某个时刻出现。





这个功能的核心是透明度。





成功和失败的历史案例都会保留在评估中。





MetaTrader 警报和手机通知





你不需要一直盯着每一根 M5 K线。





当新信号确认时，ZORYK 可以通过 MetaTrader 弹窗、声音警报和手机 Push 通知提醒你。





在 MetaTrader 4 中正确配置 MetaQuotes ID 后，信号可以直接发送到 MetaTrader 手机应用程序。





收到通知后，你可以打开图表，查看完整交易计划，然后作出自己的决定。





通知并不是自动入场命令。





交易前仍然需要检查点差、重要新闻、止损距离和账户风险。





每周报告





ZORYK 可以自动总结已完成交易周中的信号表现。





报告可以包括：





信号总数

盈利信号

亏损信号

历史胜率

净点数

本周整体结果





这可以帮助你评估整个交易周，而不是只记住最好或最差的一笔交易。





你也可以把每周报告与自己的交易日志进行比较，分析指标信号和真实执行之间的差异。





Focus Mode 专注模式





历史信息在分析时非常有用，但在跟踪当前交易时，你可能希望图表更加干净。





Focus Mode 可以减少不必要的视觉元素，把注意力集中在当前有效信号上。





你可以在研究历史时使用完整视图，在实际跟踪信号时切换到更简洁的专注模式。





这个功能只改变图表显示，不会改变信号逻辑。





信号频率





ZORYK 不承诺每天提供固定数量的交易。





信号数量取决于黄金市场中是否出现符合条件的机会。





有些交易日可能出现多个信号。





有些交易日可能只有一个信号，甚至没有有效信号。





系统的目标是等待自己的条件，而不是为了制造活跃感而不断显示箭头。





ZORYK 适合谁





ZORYK 适合那些厌倦在压力下作出每一个黄金交易决定的人。





适合那些看见 BUY 或 SELL 机会，却仍然不确定真正入场、止损和目标应该放在哪里的人。





适合那些经常过早平仓、等待太久，或者入场后因为原始计划不清晰而不断改变决定的人。





适合希望在一个地方获得信号、历史数据、动态统计、警报和交易计划指导的交易者。





如果你使用 MetaTrader 4 交易 XAUUSD，并希望使用一套完全专注于黄金的系统，ZORYK 就是为你开发的。





重要信息





ZORYK 是技术分析工具，不保证盈利。





历史统计不保证未来表现。





指标无法控制点差、佣金、滑点、经纪商执行或用户自己的交易决定。





黄金交易具有较高风险，可能造成部分或全部资金损失。





请先在模拟账户中测试指标，使用合理的风险管理，并只使用你能够承受损失的资金进行交易。





ZORYK





一个市场。

一套完整计划。

专为黄金打造。