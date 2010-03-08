Pairs and TF Changer
- 指标
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Martin Alejandro Bamonte
- 版本: 1.0
厌倦了在多个图表之间切换以监控不同的货币对和时间框架？Pairs and TF Changer 指标将彻底改变您的交易体验！
加载所有策略指标后，将 Pairs and TF Changer 添加到图表中。如有必要，您可以调整其位置、颜色或显示的列数！
主要特点：
无缝集成：
- 轻松将此指标集成到您的交易策略中。
- 只需点击一次，即可在单个图表上交易所有货币对和时间框架。
- 无需切换或打开其他图表。
高度可定制：
- 在图表上的任何位置调整其位置（上、下、左、右）。
- 配置显示1行或10行按钮。
- 自定义颜色以匹配您的交易主题。
- 使按钮透明以保持图表清晰整洁。
通用兼容性：
- 兼容所有类型的指标和策略。
- 支持所有符号，包括外汇、金属、美股、指数、石油、期货和加密货币。
配置参数：
- UniqueID: "Pairs and TF Changer" 指标的唯一标识符。
- ToAddSymbols: "您可以添加任何无空格的符号，以分号 ';' 分隔" 允许您添加要监控的符号。
- Symbols: "EURUSD;USDJPY;GBPUSD;USDCHF;AUDUSD;AUDCAD;AUDCHF;AUDNZD;AUDJPY;CADCHF;EURAUD;EURCAD;EURCHF;EURGBP;EURNZD;EURJPY;GBPJPY;XAUUSD" 默认符号列表，以分号分隔。
- CheckThisCent: "如果您的货币对以 'c' 结尾，请写 AUDUSDc" 分账户的特殊处理。
- CheckThisECN: "如果您的货币对以 'e' 结尾，请写 AUDUSDe" ECN账户的特殊处理。
- CheckThisAny: "如果您的货币对以 'x' 结尾，请写 AUDUSDx" 其他账户类型的特殊处理。
- ButtonsInARow: 1 水平行中的按钮数量。
- Corner: 1 指标将放置在图表的角落。
- XShift: 100 指标相对于选定角落的水平偏移。
- YShift: 50 指标相对于选定角落的垂直偏移。
- XSize: 66 按钮的宽度。
- YSize: 21 按钮的高度。
- FSize: 10 按钮文本的字体大小。
- Bcolor: clrBlack 按钮颜色。
- Dcolor: clrDimGray 按钮边框颜色。
- Tncolor: clrWhite 正常状态的文字颜色。
- Sncolor: clrRed 选定状态的文字颜色。
- Transparent: True 使按钮透明的选项。
此指标提供了一种简化且高效的管理交易方式，节省您的时间并提高您快速响应市场变化的能力。