Pairs and TF Changer

  • 指标
  • Martin Alejandro Bamonte
    Martin Alejandro Bamonte

    Martin Alejandro Bamonte

    2.7 (54)
    拥有24年交易经验和14年编程经验，我的职业生涯是一段不断学习的旅程。从年轻时起，我就对如何理解市场这个不可预测的世界充满了好奇……直到我发现，借助技术可以将复杂性转化为精准且实用的工具。
    在职业生涯的每一步，我都在不断提升自己的技能，经历了挑战、失败和成功，这让我深刻理解到，交易不仅仅是数字，它更需要纪律、策略，以及对持续改进的执着追求。我的目标始终明确：为交易者打造能够在任何市场环境中都能自信操作的解决方案。
    28 产品 5 文章
  • 版本: 1.0

厌倦了在多个图表之间切换以监控不同的货币对和时间框架？Pairs and TF Changer 指标将彻底改变您的交易体验！

加载所有策略指标后，将 Pairs and TF Changer 添加到图表中。如有必要，您可以调整其位置、颜色或显示的列数！

主要特点：

无缝集成：

  • 轻松将此指标集成到您的交易策略中。
  • 只需点击一次，即可在单个图表上交易所有货币对和时间框架。
  • 无需切换或打开其他图表。

高度可定制：

  • 在图表上的任何位置调整其位置（上、下、左、右）。
  • 配置显示1行或10行按钮。
  • 自定义颜色以匹配您的交易主题。
  • 使按钮透明以保持图表清晰整洁。

通用兼容性：

  • 兼容所有类型的指标和策略。
  • 支持所有符号，包括外汇、金属、美股、指数、石油、期货和加密货币。

配置参数：

  • UniqueID: "Pairs and TF Changer" 指标的唯一标识符。
  • ToAddSymbols: "您可以添加任何无空格的符号，以分号 ';' 分隔" 允许您添加要监控的符号。
  • Symbols: "EURUSD;USDJPY;GBPUSD;USDCHF;AUDUSD;AUDCAD;AUDCHF;AUDNZD;AUDJPY;CADCHF;EURAUD;EURCAD;EURCHF;EURGBP;EURNZD;EURJPY;GBPJPY;XAUUSD" 默认符号列表，以分号分隔。
  • CheckThisCent: "如果您的货币对以 'c' 结尾，请写 AUDUSDc" 分账户的特殊处理。
  • CheckThisECN: "如果您的货币对以 'e' 结尾，请写 AUDUSDe" ECN账户的特殊处理。
  • CheckThisAny: "如果您的货币对以 'x' 结尾，请写 AUDUSDx" 其他账户类型的特殊处理。
  • ButtonsInARow: 1 水平行中的按钮数量。
  • Corner: 1 指标将放置在图表的角落。
  • XShift: 100 指标相对于选定角落的水平偏移。
  • YShift: 50 指标相对于选定角落的垂直偏移。
  • XSize: 66 按钮的宽度。
  • YSize: 21 按钮的高度。
  • FSize: 10 按钮文本的字体大小。
  • Bcolor: clrBlack 按钮颜色。
  • Dcolor: clrDimGray 按钮边框颜色。
  • Tncolor: clrWhite 正常状态的文字颜色。
  • Sncolor: clrRed 选定状态的文字颜色。
  • Transparent: True 使按钮透明的选项。

此指标提供了一种简化且高效的管理交易方式，节省您的时间并提高您快速响应市场变化的能力。

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4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
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NextCandlePredictor No Repaint
Martin Alejandro Bamonte
指标
NextCandlePredictor 指标 NextCandlePredictor 是一种带有警报的信号指标，不会重绘，不会改变颜色，不会移动，不会消失且没有延迟。它将帮助您识别任何时间框架内的下一个或即将到来的蜡烛的方向。高度推荐用于纽约、伦敦或甚至两者重叠等高波动市场。 主要特征： 时间框架的多功能性： 提供在任何时间框架内快速准确的信号，从 M1 到 H1 及更长时间。 清晰的买入/卖出信号： 使用 ADX 的 DI+ 和 DI- 线生成清晰的买入和卖出信号，确保您做出最佳的交易决策。 直观的可视化： 信号直接显示在图表上，绿色（买入）和红色（卖出）箭头，允许快速和轻松的读取。 可自定义的设置： 根据您的偏好和交易策略调整分析的柱数和警报选项。请根据您希望使用的 TF 查看下面的建议表。 即时和蜡烛收盘时的可选警报： 默认情况下，警报会在满足 ADX 条件的同一蜡烛上发出，确保信号的及时性。您还可以选择在当前蜡烛收盘时接收警报以获得更多确认。 快速性能： 设计为高效运行，理想用于高频操作和快速决策。 不重绘： 一旦信号发出，它将固定在当前蜡烛上，不会移动、改变颜色或消失。 无延
Candle Probability Scalper
Martin Alejandro Bamonte
指标
Candle Probability Scalper 该指标使得剥头皮交易变得简单且100%直观。 Candle Probability Scalper 会让你一目了然地看到买方和卖方的力量百分比数据，以 实时 方式显示在当前K线中。 百分比数据会在每个跳动中更新，因此每秒钟你都可以知道大多数买卖双方的行为，没有任何延迟。这将极大地帮助你确定或确认买方和卖方的力量，以及价格可能的走向。 以下是如何使用的指南： 1. 查看M1时间框中的买方和卖方百分比，并用其他时间框(M5, M15)进行确认： 如果 M1中的买方百分比超过60% ，且M5和M15中的买方百分比与M1一致，也超过60%，这是一个 买入 的好信号。 如果 M1中的卖方百分比超过60% ，且M5和M15中的卖方百分比与M1一致，也超过60%，这是一个 卖出 的好信号。 这确保了动力不仅仅是短暂的，并有助于确认方向的稳定性。 就是这么简单！观察1分钟时间框中的市场主导方，并通过其他时间框来确认信号。 2. 何时退出交易： 保持交易短平快：一旦方向开始减弱或买卖双方的百分比显著下降，就退出市场。记住，这是一种剥头皮交易方式，
Trade Planner Pro
Martin Alejandro Bamonte
指标
Now free. Plan every trade before you click, see your real risk, reward and lot size right on the chart. Plan the trade. See the risk. Trade with confidence. Trade Planner Pro turns any chart into a visual trade-planning workspace. Drag three lines — Entry, Stop Loss and Take Profit — and instantly see your risk/reward ratio, the exact lot size for your chosen risk %, the real money you put on the line, the spread cost, and clear warnings before you commit. No more manual lot math, no more gu
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Automatic Fibonacci Pivots
Martin Alejandro Bamonte
指标
Now free. The key Fibonacci pivot levels, drawn for you automatically every day, on any timeframe. Automatic Fibonacci Pivots calculates the daily support and resistance from the Fibonacci sequence and plots them clean on your chart: the daily pivot, S1/S2/S3 below and R1/R2/R3 above. These are the price zones where the market tends to react, bounce or break, and now you see them without drawing a single line. What it does: - Daily Fibonacci pivot levels (pivot, S1/S2/S3, R1/R2/R3), updated
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Real Spread Monitor Pro
Martin Alejandro Bamonte
指标
Now free. Know your real spread, and know exactly what it costs you on every trade. Know your real spread. Know what it costs you. Real Spread Monitor puts the one number most traders ignore right on your chart: the real bid/ask spread, live, and exactly what it costs you per trade. Scalpers and intraday traders lose money to the spread every single day. This tool shows you when the spread is normal, when it is too wide to trade, and how it behaves hour by hour — so you trade with your eyes o
FREE
ForexInspector Broker X Ray
Martin Alejandro Bamonte
实用工具
Forex Inspector Broker X-Ray See exactly what your broker charges, and how it compares, in one clean panel on your chart. ForexInspector Broker X-Ray reads your live account conditions and shows them in a professional tabbed panel: real spread, true cost per lot (spread plus commission), swaps in money, leverage, margin, execution type, stop-out, ping and a 0 to 10 broker score. It also shows how your broker ranks against the community on forexinspector.com. 100% FREE  •  It never trades  •  It
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MultiSymbol and TF Chart Integrated
Martin Alejandro Bamonte
指标
"MultiSymbol & TF Chart Integrated" 指标旨在快速提供全面的市场视图，允许您在单个图表上监控多达60个货币对（多模式）或在所有时间框架中查看您交易的货币对（简单模式）。 主要优点: 全面监控: 允许在单个图表上一目了然地实时监控所有所需的货币对。 节省时间: 避免了在图表之间切换的需要，实时查看每个货币对的行为。 趋势分析: 非常适合趋势交易者，允许您查看更高的时间框架以在做出决策前确认趋势。 极端定制化: 根据您的具体需求调整指标的每个方面。 极端定制化: 高度可配置的指标参数: 符号和时间框架: 允许配置多达60个不同的符号。 每个符号可以有自己的时间框架（例如，M1，M5，M15，M30，H1，H4，D1，W1，MN1）。 显示模式: 简单模式: 配置具有特定时间框架的单个图表。 多模式: 配置具有不同符号和时间框架的多个图表。 颜色配置: 可定制的看涨和看跌蜡烛颜色。 蜡烛灯芯的颜色。 价格刻度的颜色。 缩放和定位: 基于价格范围和ATR的图表自动缩放。 使用像素参数定位图表。 图表布局的行数和列数。 列与列之间的间距和行与行之间的间距。 图
FREE
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
专家
AURUM APEX: The 2026 Gold Standard in Automated Trading 专为 XAUUSD 打造的高频（HFT）智能交易系统（EA） ，现已支持 MT4 和 MT5 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/179737 以下是每个账户的 investor（只读）登录信息： MetaTrader 4 • 账户： 12754297 • Investor 密码： BinaryforexeaAurum-MT4 MetaTrader 5 • 账户： 52904796 • Investor 密码： BinaryforexeaAurum-MT5 无论您从较小的资金还是较大的资金起步，Aurum Apex 都能自动适应：当您追求速度时，它会激进地复利增长；当您想要稳健时，它会以极小的回撤平稳前行。油门始终掌握在您手中。 要求 账户类型： 仅限 RAW 或 ECN。不支持 micro、mini、cent 或 standard 账户！！ 账户类型 -  MT5： 必须为 HEDGING（对冲）模式。
Scalping Signal NO Repaint NO Lag
Martin Alejandro Bamonte
3 (2)
指标
"Scalping Signal No Repaint No Lag" 是市场上唯一一个在拖动到任何图表上时，无需加载任何模板或其他指标就能自动加载所有必要指标的指标。它会自动配置图表，使其看起来与提供的图像完全相同。此指标保证没有重绘或延迟的信号，因此非常适合在所有货币对和时间框架（TF）上进行剥头皮交易策略。 功能 自动加载指标 ：当您将指标拖动到任何图表上时，所有附加的必要指标都会自动加载，并且图表会根据预设的偏好进行配置。不过，如果您愿意，可以从设置中更改参数。 图表可视化 ：调整图表属性以增强可视化效果，包括使用日本蜡烛和特定颜色的多头和空头蜡烛。可以根据需要修改背景和蜡烛的颜色。 信号生成 ：使用两个移动平均线之间的差异以及RSI与其EMA的交叉来生成买入和卖出信号，并在图表上用箭头表示。 趋势可视化 ：根据快速和慢速移动平均线的比较显示当前市场趋势（多头、空头或中性）。 点差可视化 ：在图表上显示当前货币对的点差，以便您选择点差较低的货币对。开仓前请务必检查。 用于信号的指标 简单移动平均线（SMA） ：用于计算快速和慢速移动平均线之间的差异。这些移动平均线不会重绘，因为
Clear Breakout
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
指标
"Breakout Buy-Sell" 指标旨在根据不同市场交易时段（东京、伦敦和纽约）的价格突破，识别并突出潜在的买卖机会。该指标帮助交易者清晰地可视化买卖区域，以及止盈（TP）和止损（SL）水平。 使用策略 该指标可以按以下方式使用： 初始设置 ：选择交易时段并调整 GMT 偏移。 市场可视化 ：观察每个交易时段开始时绘制的突破箱。这些箱子表示该期间的最高点和最低点。 买卖信号 ：价格突破箱子的最高点被认为是买入信号。价格突破最低点被认为是卖出信号。 风险管理 ：使用 TP1、TP2、TP3 和 SL 水平来管理头寸。TP 水平设计用于不同的利润目标，而 SL 确保对不利走势的保护。 应用策略 为了最大限度地利用此指标，建议采用以下策略： 伦敦时段 ：选择伦敦时段，并根据您的经纪商位置调整 GMT 偏移。 目标设置 ：根据当前市场波动性定义 TP 和 SL，或允许每个货币对的特定建议。 主动监控 ：观察突破箱，等待市场条件下的买入或卖出信号。 警报管理 ：设置警报，当价格达到关键水平时通知您，这样就不需要不断监控图表。 外部参数说明 Margin ：在突破水平上添加的点数空间，以建
GbpUsd Pip Hunter EA
Martin Alejandro Bamonte
专家
GBPUSD Pip Hunter EA 主要功能： 为GBPUSD在M15时间框架优化： 专为GBPUSD货币对在15分钟图表上设计和测试。 最低推荐账户余额： 要求最低账户余额为1000美元，以确保低回撤。 适合的点差： 最好使用低点差或ECN账户，以最大化盈利。 风险管理： 包括通过将指数手数功能设置为1.0来禁用该功能的选项，根据您的交易需求进行调整。 可定制参数： 提供一系列可调整参数，允许用户根据自己的交易风格和风险承受能力定制EA。 GBPUSD Pip Hunter EA参数解释 MM（资金管理开关） 描述： 一个用于启用或禁用资金管理功能的开关。 选项： 否： 禁用资金管理。 是： 启用资金管理。 MMType 描述： 指定使用的资金管理类型。 选项： 否： 禁用资金管理。 是： 启用资金管理。 UseAdd 描述： 用于启用或禁用额外交易仓位的布尔参数。 选项： 是： 允许多个交易仓位。 否： 只允许一个交易仓位。 LotExponent 描述： 用于计算手数的指数值。 示例： 1.5 备注： 将其设置为1.0表示禁用指数手数功能，所有交易使用相同的手数。 Slip
Multi Timeframe Moving Averages
Martin Alejandro Bamonte
指标
MTFMA（多时间框架移动平均线）指标在不同的时间框架上使用多条移动平均线（MA）提供买卖信号（不会重绘），显示在主图表的独立窗口中。它既多功能又易于解读，适用于小时间框架的剥头皮交易和大时间框架的长期交易。 为什么是多时间框架？ 术语多时间框架指的是指标使用和组合多个时间框架数据的能力。MTFMA基于四条可配置的移动平均线（MAs）计算并显示信号。每条MA可以调整不同的周期、计算方法和价格类型，使交易者能够在一个图表上看到短期和长期趋势的组合。 关键点： 多功能性：适用于任何时间框架，从几分钟到几个月，适用于剥头皮交易和长期交易。 不重绘：一旦生成信号（向上或向下箭头），它不会改变颜色，允许交易者依靠生成的信号做出交易决策。 易于解读：买卖信号在下方指标中清晰显示为绿色和红色箭头，消除了复杂分析的需要。 可配置性：用户可以调整移动平均线的参数以适应他们的具体交易策略。 增强策略： 为了实现安全的入场，建议等待所有四条EMA变为相同颜色。最佳入场是在所有四条EMA变色的第一根或第二根蜡烛上进行。 只有在与区间突破相一致时，您可以在4根甚至5根蜡烛后打开您的头寸。我想强调，只有在出现明确
GO Trend MultiTimeFrame
Martin Alejandro Bamonte
指标
GoTrend 多时间框架指标 "GoTrend Multi-Timeframe" 指标是交易员寻求快速高效地评估不同时间框架内货币对整体和具体趋势的必备工具。 此指标允许交易员一目了然地获得市场方向的清晰全面视图，优化决策过程并提高其交易策略的有效性。 主要特点: 多时间框架分析: 此指标提供六个不同时间框架的详尽分析：M5, M15, M30, H1, H4 和 D1，使交易员能够了解每个时间段的趋势。 集成技术指标: 此指标使用五个可靠的技术指标：RSI, SAR, MA, MACD 和 ADX，以确定每个时间框架的趋势方向。 清晰直观的可视化: 信号显示在主图表的选定角落，使用直观的符号和颜色。这使得交易员能够一目了然地评估市场情况。 组合信号: 除了每个指标的单个信号外，"GoTrend Multi-Timeframe" 还提供一个组合信号，总结该货币对的整体市场趋势。 交易优势: 快速清晰的趋势概览: 使用此指标，交易员可以快速清晰地看到多个时间框架内的趋势方向，这对于做出知情且及时的决策至关重要。 优化进出场点: 不同时间框架内的买卖信号帮助交易员优化进出场点，增加交易成
Gold Vertex EA
Martin Alejandro Bamonte
专家
Gold Vertex EA is a reliable and stable option for those looking to automate their trading in the gold market. With a robust system based on one of the most effective indicators and a solid trend-following strategy, Gold Vertex EA is a powerful tool for traders who want precise, worry-free trading. Requirements Platform : MetaTrader 4 Supported Instruments : Specifically developed and configured for Gold (XAUUSD) Recommended Account Type : ECN or low spread Minimum Deposit Recommended : $100 Tim
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
专家
Inferno Signals EA 旨在利用市场的重大波动，运行在稳健的 M30 时间框架上。 它非常适合那些希望以较少的初始资金开始的用户，最低只需每对 100 美元，具有自动资金管理功能，包括动态手数调整和安全措施，如止损（SL）。 凭借低回撤和专注于捕捉最佳机会的策略，Inferno Signals EA 旨在在确保投资安全的前提下最大化收益。该 EA 避免过度交易，仅在特定区域开仓，能够检测到强劲趋势的延续和可能的反转点。当价格处于最佳区域时，Inferno Signals EA 将采取行动并持续进行交易，而当没有明确的机会时，它将暂停操作。 EA 操作： EA 使用挂单方式，如 Buy Stop 和 Sell Stop，这些挂单将相应地变成买单或卖单，并始终通过止损 (SL) 进行保护。 默认设置适用于大多数环境。然而，根据账户类型（推荐使用 ECN 或 Zero Spread 账户），可能需要调整“Distance”参数（默认设置为 21）。根据经纪商和滑点情况，可能需要将其增加到 51。例如，这一调整需要每位交易者根据他们的账户特性和交易的货币对进行测试。 EA 包含最
MarketPrice Indicator
Martin Alejandro Bamonte
指标
The MarketPrice Indicator is designed to provide a quick, one-glance visualization of the trend direction for a currency pair across all time frames (Time Frames), streamlining decision-making. MarketPrice Indicator is based on daily levels and trading signals derived from moving average crossovers and market strength according to various technical indicators. It comes fully configured, though you can, of course, modify any parameters as desired. Indicator Logic The indicator uses a combination
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
指标
命中率顶部底部信号 命中率顶部底部信号 命中率顶部底部信号 提供了一种完全创新的方法。 它非常适合那些希望预先评估信号在特定 TP-SL 下的表现以及在哪些货币对/时间框架（TF）中效果最佳的人。 命中率顶部底部信号 策略是 任何交易员和任何交易类型 的重要工具，因为它不仅发出 精确且不重绘的信号 ，明确指示何时交易以及交易方向，而且还 详细记录每个货币对和时间框架的命中率 ，并预设止盈（TP）和止损（SL）。 这使得能够提前知道信号的有效性比率 ，对于良好的风险管理和精确的交易至关重要。 该策略的独特之处在于它专注于在波动的反转点进行检测，而不是在整个行情中，这使得信号的发出频率比传统的顶部底部信号更高，专注于 市场每一个重要波动的关键时刻。 这种以百分比显示 信号历史效果与SL/TP比率结合的能力 使得这项策略成为安全交易的最佳选择，让交易员能够基于数据做出决策。 依靠一个不仅清晰直接而且历史记录良好的信号，我们正在使用市场上最好的策略之一。 如何使用该系统进行交易？ 打开多个货币对并在每个货币对上加载指标。现在，分析每个货币对，以确定哪些货币对和时间框架（TF）信号效果
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
指标
FlashPoints Breakout
Martin Alejandro Bamonte
指标
在每天的市场开始时， Flashpoints Breakout 将使用前一天的数据（最高价、最低价和收盘价）来审查枢轴、支撑和阻力位，以计算两个突破水平（看涨和看跌）。 这样一来，您可以在早上第一时间获得新的入场水平以及止盈 (TP) 和止损 (SL) 值，从而在无需额外计算的情况下下达买入止损或卖出止损挂单。 通过 Flashpoints Breakout ，您每天可以根据预期的突破水平下达 1 或 2 笔买入止损单和 1 或 2 笔卖出止损单，以确保不遗漏任何机会。 查看顶部的数据面板并下达订单 —— 1 或 2 笔买单和 1 或 2 笔卖单。在面板中，您会找到精确的入场值、SL 和 TP，以及图表上对应这些值的线条（参见图像）。 1. 买入操作 (BUY): 入场 1 "BUY" ==> 在买入区域: 订单 1: 买入止损在买入区域。 止损 (SL): 卖出区域。 止盈 (TP): 突破高点。 入场 2 "BUY" ==> 在突破高点: 订单 2: 买入止损在突破高点。 SL: 买入区域。 TP: 目标。 2. 卖出操作 (SELL): 入场 1 "SELL" ==> 在卖出
Buy Sell Magic Signal
Martin Alejandro Bamonte
指标
BUYSELLMAGIC is a non-repainting signal-type trading indicator designed to precisely detect entry points in the market.  Features Reliable and permanent signals : BUYSELLMAGIC signals are final once the candle closes, ensuring they will not be modified or removed from the chart. This gives you the confidence of working with an indicator that keeps its signals stable and trustworthy. Comprehensive alerts : In addition to signals on the chart, you’ll receive notifications via email, pop-up alerts
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
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指标
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Trade Insights Display
Martin Alejandro Bamonte
指标
Trade Insights Display is the ideal companion for traders who want to operate with clarity and precision. This indicator provides real-time access to critical account data, such as: Balance Equity Margin Spread Swap Remaining time for the current candle . These data points are essential, regardless of the strategy or other indicators you use. Having this indicator always visible allows you to quickly assess your account status, the swap for each pair (helping you avoid high-cost trades), and the
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
专家
EUROGEDDON EA – 无与伦比的稳定性与风险控制 EUROGEDDON EA 是一款 自适应智能 全自动交易机器人，专为小账户稳健增长而设计，确保始终保持对账户资金的全面控制。 使用 每 $200 对应 0.01 手 的低风险策略，它在运行过程中实现了极低的回撤，同时展现出卓越的性能 —— 值得你亲自验证。 下载演示版本并亲自体验。 不要只看回测结果，试试我们频道中提供的演示账户，看看它在真实市场中的表现。 即使在重大经济新闻期间也能稳定运行 EA 的逻辑不会受到高影响力的基本面事件影响。它可以在高波动期间持续运行而不被打乱。 自适应智能 （这正是它能在新闻期间稳定运行的关键） 虽然 EA 预设了入场间距和止盈点位，但它并不总是严格遵守这些参数。 在常规市场环境下它会执行设定值，但一旦检测到由新闻或其他因素引发的 高波动情况 ，它就会 实时调整策略 。 它可以在已有交易的情况下，动态修改入场间距和止盈点，从而降低风险，保护账户资金，避免过度暴露。 无需再担心新闻时段！ EUROGEDDON 会自动检测市场波动并进行调整， 你无需手动干预 。
ZeroLag TrendCandle Signal
Martin Alejandro Bamonte
指标
ZeroLag TrendCandle — 实时蜡烛图着色与信号系统（无重绘） ZeroLag TrendCandle 是一款 实时趋势检测工具 ，基于先进的 Williams 百分比范围指标（WPR）进行 无重绘的蜡烛图着色 。它通过动态颜色系统高亮显示趋势变化、动量转换和潜在反转， 帮助交易者通过清晰直观的图表立即识别当前市场方向，如图所示。只需一眼，即可清楚识别主导动量及其强度。 核心功能： 无重绘 无重绘， 无后绘 ， 信号不消失 ， 实时交易中无虚假警报 — 请参阅下方技术说明。    图表上显示的内容不会改变。 实时信号检测（零延迟） 信号在当前蜡烛图收盘后立即生成——无延迟，无重新计算。确保您始终响应经过确认的市场变化，而不是滞后的信号。 支持所有交易品种与周期 完全兼容以下资产类型： 外汇货币对（主要、副对、冷门对） 商品（黄金、白银、原油） 指数（如 S&P500、纳斯达克、DAX、富时等） 加密货币（如比特币、以太坊，取决于您的经纪商） 期货与差价合约（CFD） 股票（如您的经纪商支持） 所有时间周期（从 M1 至 MN） 蜡烛颜色逻辑说明
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
指标
Candle Fusion Pro — 蜡烛图形态识别 + 趋势过滤器 + 动量过滤器（无重绘） 检测强大的蜡烛图形态，并通过实时趋势与动量分析确认其强度。 Candle Fusion Pro 是一款为依赖 价格行为精度 、趋势结构和 多重确认 的交易者而打造的终极可视化工具。 核心功能 基于形态的入场 ：检测超过 10 种高级日式蜡烛图形态 ，包括： 流星形态（级别 2、3、4） 看涨/看跌吞没 晨星 / 晚星 十字星与十字星形态 锤子线（级别 2、3、4） 刺透线和乌云盖顶 无重绘、无延迟 ：箭头和形态标签仅在蜡烛收盘时绘制， 不会随行情变化而改变 。 实时确认 ： 趋势过滤器 （根据时间周期自动调整） RSI 强度标签 ：颜色显示（绿色 <30，橙色，中性，红色 >70） ADX 动量过滤器 ：显示趋势延续或震荡状态（阈值为 25）： 强趋势 = 趋势延续 ， 弱趋势 = 横盘震荡 可视化优势 ： 箭头偏移和文字大小根据时间周期自动调整 整洁界面，趋势方向、RSI、ADX 一目了然 可选图表配色增强视觉聚焦 智能提醒 ： 可按图形单独启用或关闭提醒 支持总开关控制所有提醒
ClearView Trend Finder
Martin Alejandro Bamonte
指标
ClearView Trend Finder — 你看得有多清晰？ 你是否觉得图表太混乱？太多指标、信号冲突和复杂的线条，反而让分析更加困难？ ClearView Trend Finder 完全消除了这些视觉干扰，让你专注于真正重要的部分： 清晰的趋势 。 该系统将图表转化为干净、精准的视图，绝不重绘或修改。 每根K线都经过过滤，仅显示市场的主导方向。这不是普通的蜡烛图，而是专为消除噪音、突出真实趋势而设计的。在图表右上角，标签会清楚地显示当前主趋势是上涨（ UPTREND ）还是下跌（ DOWNTREND ），无需猜测或解释。 如你所见，一切都非常直观： 无需费力，无需猜测，无需困惑 。在后台，指标执行复杂计算，让你以清晰、直接的方式进行交易。 非常适合初学者，在图表上加载后，呈现效果与示例图一致。对于重视简洁操作的交易者来说，也是理想的工具：无多余元素，无复杂系统，关键信息始终可见。 如何使用？ ClearView Trend Finder 适用于初学者和资深交易者，可根据交易风格灵活应用。 针对初学者或波段交易者： 推荐的做法是 跟随图表右上角显示的趋势方向进行交易 。这样
Aurum Apex Mt5 EA
Martin Alejandro Bamonte
专家
AURUM APEX: The 2026 Gold Standard in Automated Trading 专为 XAUUSD 打造的高频（HFT）智能交易系统（EA） ，现已支持 MT4 和 MT5 MT4 版本：   https://www.mql5.com/en/market/product/118221 以下是每个账户的 investor（只读）登录信息： MetaTrader 4 • 账户： 12754297 • Investor 密码： BinaryforexeaAurum-MT4 MetaTrader 5 • 账户： 52904796 • Investor 密码： BinaryforexeaAurum-MT5 无论您从较小的资金还是较大的资金起步，Aurum Apex 都能自动适应：当您追求速度时，它会激进地复利增长；当您想要稳健时，它会以极小的回撤平稳前行。油门始终掌握在您手中。 要求 账户类型： 仅限 RAW 或 ECN。不支持 micro、mini、cent 或 standard 账户！！ 账户类型 -  MT5： 必须为 HEDGING（对冲）模式
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