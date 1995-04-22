Gold XAU Arrak EA
- 专家
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Artur DanowskiI am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
- 版本: 1.51
- 更新: 28 六月 2026
- 激活: 8
GOLD XAU ARRAK EA
GOLD XAU ARRAK EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易 Expert Advisor，主要设计用于黄金 / XAUUSD 交易。该 EA 使用内部过滤型市场方向引擎来识别当前市场方向，并根据当前方向管理交易仓位。
该系统适合希望进行自动化黄金交易的交易者，提供图表控制、仓位管理、网格管理、虚拟止盈/止损以及实用的风险控制功能。
GOLD XAU ARRAK EA 不是一个简单的信号型机器人。它将市场方向过滤、自动开仓、篮子仓位管理、手动交易按钮和风险控制工具结合在一个交易系统中。
Main Features / 主要功能
- 主要为黄金 / XAUUSD 设计
- 内部过滤型市场方向引擎
- 根据市场方向自动执行 BUY 和 SELL 交易
- 多种网格管理模式
- 基于 Equity 的 Risk Percent 手数计算
- 支持固定手数和资金管理
- 虚拟 Take Profit 和虚拟 Stop Loss
- 支持真实 TP / SL
- 篮子式仓位管理
- 可选择反向信号平仓
- 图表手动交易面板，包含 BUY、SELL、Close Buy、Close Sell 和 Close All 按钮
- 点差过滤
- 交易时间过滤
- 保证金保护
- 回撤减少算法
- 自定义图表和面板显示选项
Market Direction Logic / 市场方向逻辑
EA 使用内部过滤型方向引擎，基于趋势跟随逻辑。方向经过过滤，以减少错误趋势变化，并避免对每一个小幅市场波动做出过度反应。
当市场方向为上涨时，EA 可以打开并管理 BUY 仓位。
当市场方向为下跌时，EA 可以打开并管理 SELL 仓位。
内部方向逻辑已从输入菜单中隐藏，以保持 EA 简洁，并防止经验不足的用户破坏核心策略设置。
Grid Management / 网格管理
GOLD XAU ARRAK EA 包含多种网格管理模式：
- Fix
- Lots Sum
- All Lots Sum
- Martingale
用户可以启用或禁用网格交易，设置网格订单之间的最小距离，使用距离倍增，并限制每根 K 线最多开一个网格订单。
Money Management / 资金管理
EA 包含基于 Equity 的 Risk Percent 手数计算。该 Risk Percent 不是根据传统 Stop Loss 距离计算，而是作为一种基于账户 Equity 的自动手数管理方式。
用户也可以使用固定手数，并设置最大手数保护。
Panel / 面板
EA 包含实用的图表面板，可显示账户余额、净值、浮动盈亏、回撤百分比、点差以及当前起始手数。
面板还包含手动控制按钮：
- Trade Buy
- Stop wszystko
- Sprzedaż handlowa
- Kup
- Sprzedaj
- Buy z zamknięcia
- Zamknij wszystko
- Sprzedaż na koniec
推荐使用
推荐交易品种:XAUUSD / Złoto
可选交易品种:主要外汇货币对,例如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、EURJPY 和 GBPJPY。 实际表现可能会受到经纪商交易条件、点差、时间周期以及参数优化结果的影响。
Gold / XAUUSD 推荐时间周期:H1
可选时间周期:M30、M15 和 M5。
在真实账户使用本 EA 之前，建议先在模拟账户和策略测试器中，根据您所使用经纪商的真实交易条件进行充分测试。
Ważna informacja / 重要提示
GOLD XAU ARRAK EA 是一款自动交易工具。 外汇和黄金交易存在风险。 过去的表现并不能保证未来结果。 用户需要自行负责选择合适的设置、手数、风险水平和经纪商交易条件。