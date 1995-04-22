GOLD XAU ARRAK EA

GOLD XAU ARRAK EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易 Expert Advisor，主要设计用于黄金 / XAUUSD 交易。该 EA 使用内部过滤型市场方向引擎来识别当前市场方向，并根据当前方向管理交易仓位。

该系统适合希望进行自动化黄金交易的交易者，提供图表控制、仓位管理、网格管理、虚拟止盈/止损以及实用的风险控制功能。

GOLD XAU ARRAK EA 不是一个简单的信号型机器人。它将市场方向过滤、自动开仓、篮子仓位管理、手动交易按钮和风险控制工具结合在一个交易系统中。

Main Features / 主要功能

主要为黄金 / XAUUSD 设计

内部过滤型市场方向引擎

根据市场方向自动执行 BUY 和 SELL 交易

多种网格管理模式

基于 Equity 的 Risk Percent 手数计算

支持固定手数和资金管理

虚拟 Take Profit 和虚拟 Stop Loss

支持真实 TP / SL

篮子式仓位管理

可选择反向信号平仓

图表手动交易面板，包含 BUY、SELL、Close Buy、Close Sell 和 Close All 按钮

点差过滤

交易时间过滤

保证金保护

回撤减少算法

自定义图表和面板显示选项

Market Direction Logic / 市场方向逻辑

EA 使用内部过滤型方向引擎，基于趋势跟随逻辑。方向经过过滤，以减少错误趋势变化，并避免对每一个小幅市场波动做出过度反应。

当市场方向为上涨时，EA 可以打开并管理 BUY 仓位。

当市场方向为下跌时，EA 可以打开并管理 SELL 仓位。

内部方向逻辑已从输入菜单中隐藏，以保持 EA 简洁，并防止经验不足的用户破坏核心策略设置。

Grid Management / 网格管理

GOLD XAU ARRAK EA 包含多种网格管理模式：

Fix

Lots Sum

All Lots Sum

Martingale

用户可以启用或禁用网格交易，设置网格订单之间的最小距离，使用距离倍增，并限制每根 K 线最多开一个网格订单。

Money Management / 资金管理

EA 包含基于 Equity 的 Risk Percent 手数计算。该 Risk Percent 不是根据传统 Stop Loss 距离计算，而是作为一种基于账户 Equity 的自动手数管理方式。

用户也可以使用固定手数，并设置最大手数保护。

Panel / 面板

EA 包含实用的图表面板，可显示账户余额、净值、浮动盈亏、回撤百分比、点差以及当前起始手数。

面板还包含手动控制按钮：

Trade Buy

Stop wszystko

Sprzedaż handlowa

Kup

Sprzedaj

Buy z zamknięcia

Zamknij wszystko

Sprzedaż na koniec





推荐使用

推荐交易品种:XAUUSD / Złoto

可选交易品种:主要外汇货币对,例如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、EURJPY 和 GBPJPY。 实际表现可能会受到经纪商交易条件、点差、时间周期以及参数优化结果的影响。

Gold / XAUUSD 推荐时间周期:H1

可选时间周期:M30、M15 和 M5。

在真实账户使用本 EA 之前，建议先在模拟账户和策略测试器中，根据您所使用经纪商的真实交易条件进行充分测试。





Ważna informacja / 重要提示

GOLD XAU ARRAK EA 是一款自动交易工具。 外汇和黄金交易存在风险。 过去的表现并不能保证未来结果。 用户需要自行负责选择合适的设置、手数、风险水平和经纪商交易条件。