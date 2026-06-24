Gold Pulse M2 EA

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  • Artur Danowski
    Artur Danowski

    Artur Danowski

    5 (1)
    I am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
    My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
    18 产品
  • 版本: 1.18
  • 更新: 2 七月 2026
  • 激活: 8

Gold Pulse M2 EA — 高级 XAUUSD 黄金剥头皮交易专家顾问

Gold Pulse M2 EA 是一款专为 MetaTrader 5 打造的高级自动交易系统,主要针对 黄金 / XAUUSD 的短线交易。

该 EA 专为希望使用结构化、可控且界面清晰的交易工具的交易者设计，重点关注黄金市场的快速波动。 它将专有市场分析、信号评分、风险控制和交易管理整合到一个专家顾问中。

Gold Pulse M2 EA 的核心设计重点是 XAUUSD 交易环境,在黄金交易中,速度、纪律、点差控制和风险管理都非常重要。

专为黄金 / XAUUSD 打造

黄金是金融市场中最活跃、波动性最高的交易品种之一。
它可能快速波动、剧烈反应,同时带来机会和风险。

Gold Pulse M2 EA 以 黄金交易 为主要开发方向。 该 EA 用于分析短期市场条件，并且只有在其内部交易模型确认有效交易机会时才会执行交易。

该系统也可以在其他交易品种上进行测试,但其主要理念、设计和默认交易方向都专注于 XAUUSD / 黄金

专有评分交易引擎

Gold Pulse M2 EA 并不是依靠单一简单信号进行交易。

该 EA 使用专有的多层评分模型，在开仓之前评估市场状态。 它会检查不同的市场条件，并比较买入和卖出压力，然后再做出交易决策。

这种方式有助于 EA 避免随机进场，并专注于内部市场评分确认方向更强、交易质量更高的交易机会。

具体的信号公式和内部计算结构属于专有逻辑，不会公开披露。

为短线黄金剥头皮交易设计

Gold Pulse M2 EA 专注于黄金的短期波动和可控的剥头皮交易环境。

系统会分析：

  • 市场方向

  • 趋势质量

  • 波动率条件

  • K线行为

  • 点差条件

  • 信号强度

  • 交易时机

  • 风险敞口

其目标是在开仓之前过滤掉弱势、不明确或不稳定的市场环境。

高级风险保护

1.16 版本包含扩展的保护逻辑，旨在提高自动交易过程中的安全性和可控性。

EA 包含以下保护工具:

  • 止损控制

  • 止盈控制

  • 保本功能

  • 可选移动止损

  • 点差保护

  • 交易时段过滤

  • 每日交易次数限制

  • 交易后的冷却时间

  • 每日亏损保护

  • 账户净值回撤保护

  • 保证金安全检查

  • 连续亏损暂停

  • 达到风险限制后的可选保护停止功能

这些功能旨在帮助交易者控制风险，并在不利市场环境中避免不必要的风险敞口。

可控网格模块

Gold Pulse M2 EA 包含一个可选的可控网格模块。

该功能并不是传统的激进马丁格尔系统。
网格模块受到安全规则、风险敞口限制、保证金检查和篮子交易保护逻辑的约束。

可控网格模块可以完全关闭。
用户应先在策略测试器和模拟账户中仔细测试该功能，然后再考虑用于真实账户。

该模块为高级用户提供更多灵活性，同时仍将风险控制作为优先事项。

手动交易面板

Gold Pulse M2 EA 在图表上提供了一个简洁的手动交易面板。

交易者可以通过该面板监控 EA 并管理交易,而无需在 MetaTrader 中打开多个窗口。

面板功能包括：

  • 手动买入

  • 手动卖出

  • 关闭买入持仓

  • 关闭卖出持仓

  • 关闭所有 EA 持仓

  • 手动手数控制

  • 信号状态显示

  • 买入 / 卖出评分显示

  • 点差信息

  • 每日交易计数器

该面板设计简洁、实用且易于使用，能够保持图表清晰。

清晰图表与实用控制

Gold Pulse M2 EA 不仅用于自动交易，也用于清晰的市场监控。

EA 以简单的方式显示最重要的信息，帮助交易者了解当前市场状态、有效信号方向、点差条件和每日交易活动。

图表面板可以让交易控制保持可见，同时不会让界面显得拥挤。

推荐使用环境

推荐环境：

  • 主要交易品种：XAUUSD / 黄金

  • 平台：MetaTrader 5

  • 交易风格：黄金剥头皮 / 短线交易

  • 账户类型：建议使用低点差账户

  • VPS:建议使用,以确保稳定执行

持续开发

Gold Pulse M2 EA 是一款正在持续开发的交易产品。

未来更新可能包括更多过滤器、更强的保护逻辑、更好的面板功能、优化后的执行行为，以及基于测试和市场条件的进一步改进。

购买或租用该 EA 的用户,将可通过 MQL5 Market 产品更新系统获得未来版本更新。


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交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
作者的更多信息
Golden Guard Indicator
Artur Danowski
指标
Golden Guard Indicator — MT5 专业趋势信号指标 Golden Guard Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 的现代化趋势跟踪指标，主要为 黄金 / XAUUSD 交易设计，同时也可以用于测试 外汇货币对、BTCUSD 以及其他波动性较强的 CFD 交易品种 。 该指标的设计目标是帮助交易者以更清晰、更简单、更直观的方式判断当前市场方向。Golden Guard 不会给K线重新着色，而是在图表上显示动态趋势线，并通过清晰的 BUY 和 SELL 箭头标记潜在信号区域。 这种显示方式可以让图表更加干净，帮助交易者专注于最重要的信息：当前市场方向、趋势延续以及潜在的反转区域。 Golden Guard 还内置了实用的多周期信号面板，交易者可以快速查看不同时间周期的市场方向，例如 M15、M30、H1 和 H4 。 主要特点 主要为 黄金 / XAUUSD 设计 也可以用于 外汇货币对、BTCUSD 和波动性较强的 CFD 品种 使用清晰的动态趋势线，不给K线着色 图表上显示清楚的 BUY 和 SELL 箭头 内置多周期方向面板 面板位置
FREE
Gold XauUsd Dark Levels
Artur Danowski
5 (1)
指标
Gold XAUUSD Dark Levels helps traders read key Gold market zones faster. It displays dynamic support and resistance levels, ATR reaction zones, BUY / SELL signal support and a clear mini panel with trend, nearest level, distance, support, resistance and signal status. Use it as a clean level indicator, a bounce signal-support tool or a breakout / trend-following assistant. Gold XAUUSD Dark Levels is a MetaTrader 5 support and resistance indicator designed mainly for Gold / XAUUSD traders. The
FREE
Smooth Channel Touch MT5
Artur Danowski
指标
Smooth Channel Touch MT5 is a clean and practical trading indicator designed to help traders read market reaction zones faster and with more confidence. The indicator displays a smooth price channel directly on the chart and highlights potential BUY and SELL reaction areas with clear arrows. Instead of overcrowding the chart with unnecessary information, Smooth Channel Touch focuses on simple visual guidance: where price is stretched, where the market may react, and where the trader should pay c
XAU Gold Matrix M2
Artur Danowski
专家
XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 交易者设计，适合希望在低时间周期交易中获得更好控制、更清晰结构和更流畅操作体验的用户。 该EA旨在帮助交易者更有条理地跟随黄金短线波动，并通过篮子管理、安全过滤和图表手动面板来提升交易管理效率。 交易者不需要一直手动盯盘和管理每一笔订单。EA可以作为自动化交易助手，帮助处理交易、篮子管理、保护功能以及图表上的手动控制。 这个EA能带来什么价值？ 黄金市场波动快，节奏强，手动管理有时会非常困难。XAU Gold Matrix M2 的目标是让交易过程更加清晰、有序和可控。 它不是为了让用户研究复杂代码或隐藏逻辑，而是为了提供更实用、更舒适的交易体验。 主要优势 主要针对 黄金 / XAUUSD 适合低时间周期交易 趋势跟随交易思路 可控网格和篮子管理 安全过滤，提高交易选择质量 篮子止盈和止损保护 保本和追踪保护 回撤和净值保护 点差和保证金保护 可在图表上手动
Gold Matrix Arrow Pro
Artur Danowski
指标
Gold Matrix Arrow Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 信号指标，旨在帮助交易者更快速地判断市场方向，并做出更清晰的交易决策。 该指标将趋势方向、市场动能、强度确认以及多周期分析整合到一个简洁的可视化工具中。交易者无需手动查看多个不同的指标，就可以直接在图表上看到清晰的 BUY / SELL 箭头、动态趋势线和实用的 Matrix 面板。 Gold Matrix Arrow Pro 主要为 黄金 / XAUUSD 设计，但也适用于外汇货币对以及其他适合趋势交易分析的市场。 该工具的核心目标非常简单： 减少图表干扰，节省分析时间，并帮助交易者专注于市场方向更清晰的交易机会。 主要优势： 图表上显示清晰的 BUY 和 SELL 箭头 动态趋势线显示当前市场方向 多周期 Matrix 面板显示 BUY / SELL / WAIT 状态 实时显示当前市场方向 入场状态面板帮助更快做出决策 市场状态信息：WAIT、SETUP 或 TREND 可选择不同显示模式：简洁、标准或完整面板 面板位置和大小可调整，方便整理图表 支持提醒、声音和推送通知 灵活的信号灵敏度模式，适
Gold Compass EA for XAUUSD
Artur Danowski
专家
Gold Compass EA — 黄金 / XAUUSD 专用智能交易系统 Gold Compass EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，主要面向 黄金 XAUUSD 交易设计。该 EA 专注于市场方向识别、自动交易管理以及实用的风险控制功能，适合希望使用自动化系统并保留手动控制能力的交易者。 EA 使用内部趋势识别模型来判断潜在交易方向，并根据市场状态管理交易。核心策略逻辑已被简化和保护。 Gold Compass EA 内置图表交易面板，用户可以直接在图表上控制交易。可以开启或关闭自动交易，手动执行 BUY/SELL 交易，也可以一键关闭 BUY、关闭 SELL 或关闭全部订单。 主要功能 主要为 黄金 / XAUUSD 设计 适用于 MetaTrader 5 自动识别交易方向 内部保护型策略逻辑 图表交易面板 手动 BUY 和 SELL 按钮 Close BUY、Close SELL、Close ALL 按钮 可在面板中调整手数 BUY/SELL 方向控制 多订单篮子管理 支持真实和虚拟 TP/SL 支持追踪止损 反向信号平仓功能 点差过滤器 交易时间
Gold XAU Arrak EA
Artur Danowski
专家
GOLD XAU ARRAK EA GOLD XAU ARRAK EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易 Expert Advisor，主要设计用于黄金 / XAUUSD 交易。该 EA 使用内部过滤型市场方向引擎来识别当前市场方向，并根据当前方向管理交易仓位。 该系统适合希望进行自动化黄金交易的交易者，提供图表控制、仓位管理、网格管理、虚拟止盈/止损以及实用的风险控制功能。 GOLD XAU ARRAK EA 不是一个简单的信号型机器人。它将市场方向过滤、自动开仓、篮子仓位管理、手动交易按钮和风险控制工具结合在一个交易系统中。 Main Features / 主要功能 主要为黄金 / XAUUSD 设计 内部过滤型市场方向引擎 根据市场方向自动执行 BUY 和 SELL 交易 多种网格管理模式 基于 Equity 的 Risk Percent 手数计算 支持固定手数和资金管理 虚拟 Take Profit 和虚拟 Stop Loss 支持真实 TP / SL 篮子式仓位管理 可选择反向信号平仓 图表手动交易面板，包含 BUY、SELL、Close Buy、Close
XAU Trend Guard EA
Artur Danowski
专家
XAU Trend Guard EA — 黄金与外汇的安全趋势交易系统 XAU Trend Guard EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 设计，推荐使用周期为 H1 。 该EA适合希望采用更安全、更受控交易方式的交易者。它 不使用网格交易 ，也 不使用马丁格尔策略 。系统重点关注市场方向、受控进场、有限风险暴露和实际风险管理。 XAU Trend Guard EA 主要用于 XAUUSD，但也可以在主要外汇货币对上进行测试和使用，具体效果取决于经纪商条件、点差和市场波动。 核心理念 系统根据市场方向运行，并且只在内部交易条件一致时才执行交易。 完整的进场逻辑不会公开，这有助于保护策略核心，同时让用户使用起来更加简单。 主要优势 主要为 XAUUSD / 黄金 设计 推荐周期： H1 也可测试用于外汇货币对 无网格交易 无马丁格尔 更安全、受控的交易方式 内置趋势过滤 受控持仓管理 可限制 BUY 和 SELL 持仓数量 支持每个信号只开一单 支持每根K线只开一单 支持反向信号管理 支持虚拟止盈和止损 支持移动止损 点差过滤
Gold Crown Compass
Artur Danowski
指标
Gold Crown Compass  Gold Crown Compass 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业趋势信号指标，主要为 黄金 / XAUUSD 交易设计，同时也可用于外汇货币对和其他活跃交易品种。 该指标通过清晰的动态趋势线、BUY / SELL 箭头信号以及实用的多周期信号面板，帮助交易者更快判断市场方向。 Gold Crown Compass 适合希望简化图表分析的交易者。它不需要复杂的操作，可以直观显示当前趋势方向、趋势强度和市场状态，让交易决策更加清晰。 主要优势 主要适用于 黄金 / XAUUSD 也可用于外汇货币对和其他高波动品种 清晰的动态趋势线 BUY 和 SELL 箭头信号 多周期方向面板 当前趋势显示 趋势强度百分比 市场状态显示：趋势行情或震荡行情 Clean / Standard / Full 三种显示模式 面板位置和大小可调整 支持提醒、邮件和推送通知 图表简洁，不增加不必要的干扰 为什么选择 Gold Crown Compass？ 黄金市场波动快、机会多，但方向判断经常不清晰。很多交易者容易因为信号混乱、趋势不明确或入场犹豫而错过机
Quantum Xau Princes EA
Artur Danowski
专家
Quantum Xau Princes EA — Premium Multi-Market Trading Assistant for MT5 Quantum Xau Princes EA is a premium trading assistant designed for traders who want clean automation, strong market direction filtering, and simple control without spending hours adjusting complicated settings. This Expert Advisor is built mainly for Gold / XAUUSD , but it can also be used on Forex pairs and BTCUSD , making it a flexible solution for traders who want one professional system across different markets. The va
Gold Phantom Entry EA
Artur Danowski
专家
Gold Phantom Entry EA Flagship Premium Expert Advisor for Gold, Forex and BTCUSD Gold Phantom Entry EA is a high-end automated trading system designed for traders who want structured execution, advanced risk control and a professional Virtual-to-Real trading model. Created mainly for Gold / XAUUSD, the EA focuses on selective liquidity-rejection style entries, hidden trade management and strong protection layers. It is not built to open random trades. It is designed to wait, confirm and execu
Gold XauUsd Dark Levels EA
Artur Danowski
专家
Gold XAUUSD Dark Levels EA Gold XAUUSD Dark Levels EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed mainly for Gold / XAUUSD traders who want automatic trading around important market zones. Gold / XAUUSD is the main recommended market. The EA can also be tested on major Forex pairs and BTCUSD, but settings such as spread filter, grid distance, lot size and risk controls should be adjusted to the symbol’s volatility and broker conditions. The EA focuses on market reaction areas, trade management
MT5 Manual Trading Panel Pro
Artur Danowski
实用工具
Professional MT5 manual trading panel with BUY/SELL controls, Close tools, Break Even, trailing stop, basket management, risk-based lot calculation and live multi-currency account preview. MT5 Manual Trading Panel Pro is a professional manual trading panel for MetaTrader 5. It is designed for traders who want faster trade execution, cleaner position control and easier risk management directly from the chart. This is not an automatic signal robot. The panel does not try to predict the market. I
Quantum Gold Algos 5K
Artur Danowski
专家
Quantum Gold Algos 5K is a premium AI-style AutoPilot Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for Gold / XAUUSD traders who want automated execution, clean risk control and professional position management. The EA is built around a locked AutoPilot engine. The internal logic is hidden to keep the setup simple for users and to protect the strategy concept. Instead of exposing many technical parameters, the system uses profile-based control, allowing the trader to choose the preferred t
BTC Speed Alpha
Artur Danowski
指标
If you like BTC Speed Alpha Indicator, you can also check BTC Speed Alpha EA on my MQL5 profile. The EA version is designed for automated BTCUSD trading with risk control, Break Even, trailing stop, position assist and dashboard panel. BTC Speed Alpha is a free MetaTrader 5 indicator designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want a clean visual tool for reading market direction, impulse movement and potential BUY / SELL opportunities directly on the chart. The indicator combines an adaptive t
BTC Speed Alpha EA
Artur Danowski
专家
Free companion indicator available: BTC Speed Alpha Indicator can be downloaded for free from my MQL5 profile and used together with this EA for additional visual BTC market context. BTC Speed Alpha EA is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want automated BTC trading with clean risk control, structured trade management and a modern chart dashboard. The EA is built around a locked Alpha Engine. The internal signal logic is hidden to keep the setu
Quantum AI Gate Engine MT5
Artur Danowski
专家
Quantum AI Gate Engine MT5 is a premium Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for traders who want automated execution, intelligent trade filtering and professional risk control in one clean trading system. The EA is built around a locked Quantum Gate Engine. The internal decision logic is hidden to keep the setup simple for users and to protect the strategy concept. Instead of exposing many technical parameters, the system uses a clean control menu, signal scoring and risk-based execution
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