Gold Compass EA for XAUUSD
- 专家
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Artur DanowskiI am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
- 版本: 1.51
- 更新: 29 六月 2026
- 激活: 10
Gold Compass EA — 黄金 / XAUUSD 专用智能交易系统
Gold Compass EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，主要面向 黄金 XAUUSD 交易设计。该 EA 专注于市场方向识别、自动交易管理以及实用的风险控制功能，适合希望使用自动化系统并保留手动控制能力的交易者。
EA 使用内部趋势识别模型来判断潜在交易方向，并根据市场状态管理交易。核心策略逻辑已被简化和保护。
Gold Compass EA 内置图表交易面板，用户可以直接在图表上控制交易。可以开启或关闭自动交易，手动执行 BUY/SELL 交易，也可以一键关闭 BUY、关闭 SELL 或关闭全部订单。
主要功能
- 主要为 黄金 / XAUUSD 设计
- 适用于 MetaTrader 5
- 自动识别交易方向
- 内部保护型策略逻辑
- 图表交易面板
- 手动 BUY 和 SELL 按钮
- Close BUY、Close SELL、Close ALL 按钮
- 可在面板中调整手数
- BUY/SELL 方向控制
- 多订单篮子管理
- 支持真实和虚拟 TP/SL
- 支持追踪止损
- 反向信号平仓功能
- 点差过滤器
- 交易时间过滤器
- 订单间隔控制
- Magic Number 支持
- 可选支持手动订单
- DD Reduction Algorithm 回撤控制算法
- 最大订单数量和最大手数保护
风险与回撤控制
Gold Compass EA 内置多种风险管理工具，包括每个方向的最大订单数量、最大手数限制、真实或虚拟止损、虚拟止盈、追踪保护、点差过滤、交易时间过滤以及 DD Reduction Algorithm。
DD Reduction Algorithm 的目的是在市场出现不利走势、订单篮子变大时，帮助交易者管理回撤风险。该功能不能消除风险，但可以为回撤控制提供额外辅助。
推荐使用方式
Gold Compass EA 主要针对 XAUUSD / 黄金 开发，但也可以在其他 Forex 和 CFD 品种上测试。
建议：
- 使用较低手数开始
- 使用保守参数
- 注意点差和经纪商交易条件
- 小资金账户避免高风险设置
- 建议使用 VPS 保持稳定运行