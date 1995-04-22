Gold Compass EA for XAUUSD

Gold Compass EA — 黄金 / XAUUSD 专用智能交易系统

Gold Compass EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，主要面向 黄金 XAUUSD 交易设计。该 EA 专注于市场方向识别、自动交易管理以及实用的风险控制功能，适合希望使用自动化系统并保留手动控制能力的交易者。

EA 使用内部趋势识别模型来判断潜在交易方向，并根据市场状态管理交易。核心策略逻辑已被简化和保护。

Gold Compass EA 内置图表交易面板，用户可以直接在图表上控制交易。可以开启或关闭自动交易，手动执行 BUY/SELL 交易，也可以一键关闭 BUY、关闭 SELL 或关闭全部订单。

主要功能

主要为 黄金 / XAUUSD 设计

适用于 MetaTrader 5

自动识别交易方向

内部保护型策略逻辑

图表交易面板

手动 BUY 和 SELL 按钮

Close BUY、Close SELL、Close ALL 按钮

可在面板中调整手数

BUY/SELL 方向控制

多订单篮子管理

支持真实和虚拟 TP/SL

支持追踪止损

反向信号平仓功能

点差过滤器

交易时间过滤器

订单间隔控制

Magic Number 支持

可选支持手动订单

DD Reduction Algorithm 回撤控制算法

最大订单数量和最大手数保护

风险与回撤控制

Gold Compass EA 内置多种风险管理工具，包括每个方向的最大订单数量、最大手数限制、真实或虚拟止损、虚拟止盈、追踪保护、点差过滤、交易时间过滤以及 DD Reduction Algorithm。

DD Reduction Algorithm 的目的是在市场出现不利走势、订单篮子变大时，帮助交易者管理回撤风险。该功能不能消除风险，但可以为回撤控制提供额外辅助。

推荐使用方式

Gold Compass EA 主要针对 XAUUSD / 黄金 开发，但也可以在其他 Forex 和 CFD 品种上测试。

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