Golden Guard Indicator
- 指标
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Artur DanowskiI am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
- 版本: 1.31
Golden Guard Indicator — MT5 专业趋势信号指标
Golden Guard Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 的现代化趋势跟踪指标，主要为 黄金 / XAUUSD 交易设计，同时也可以用于测试 外汇货币对、BTCUSD 以及其他波动性较强的 CFD 交易品种。
该指标的设计目标是帮助交易者以更清晰、更简单、更直观的方式判断当前市场方向。Golden Guard 不会给K线重新着色，而是在图表上显示动态趋势线，并通过清晰的 BUY 和 SELL 箭头标记潜在信号区域。
这种显示方式可以让图表更加干净，帮助交易者专注于最重要的信息：当前市场方向、趋势延续以及潜在的反转区域。
Golden Guard 还内置了实用的多周期信号面板，交易者可以快速查看不同时间周期的市场方向，例如 M15、M30、H1 和 H4。
主要特点
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主要为 黄金 / XAUUSD 设计
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也可以用于 外汇货币对、BTCUSD 和波动性较强的 CFD 品种
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使用清晰的动态趋势线，不给K线着色
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图表上显示清楚的 BUY 和 SELL 箭头
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内置多周期方向面板
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面板位置和大小可以调整
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支持 BUY 和 SELL 新信号提醒
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支持弹窗提醒
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支持手机推送通知
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支持邮件通知
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支持声音提醒
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图表显示简洁清晰
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用户菜单简单，避免过度优化和错误设置
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适合剥头皮交易、日内交易和趋势跟踪分析
为什么选择 Golden Guard？
黄金是交易市场中非常活跃且波动较大的品种之一。快速的价格变化、强烈的市场反应和明显的趋势阶段，使 XAUUSD 对交易者非常有吸引力，但同时也需要更清晰的市场方向判断工具。
Golden Guard 的目的就是让市场方向更加容易识别。该指标通过简洁的图表结构，帮助交易者快速判断市场是处于上涨、下跌，还是等待进一步确认的状态。
动态趋势线显示当前市场倾向，BUY 和 SELL 箭头用于标记潜在信号区域。多周期面板可以提供额外的市场背景，让交易者同时参考多个时间周期的方向。
这有助于减少图表噪音，并辅助交易者做出更加有纪律的手动交易决策。
多周期方向面板
Golden Guard 内置 MTF 多周期面板，可以显示所选时间周期的当前市场方向。
该面板可以帮助交易者在做出交易决定之前，快速比较低周期和高周期的方向。
示例时间周期：
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M15
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M30
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H1
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H4
面板可以移动、调整大小，并放置在图表的不同角落，方便交易者根据自己的交易界面进行设置。
推荐交易品种
Golden Guard 主要适用于：
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XAUUSD / 黄金
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主要外汇货币对
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次要外汇货币对
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BTCUSD
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其他波动性较强的 CFD 交易品种
该指标特别适合具有活跃价格波动和清晰方向性走势的交易品种。
由于不同市场的波动性、点差和交易节奏不同，建议交易者在真实账户使用之前，先在自己选择的品种和时间周期上进行充分测试。
推荐时间周期
Golden Guard 可以根据交易者的风格，在不同时间周期上进行测试。
推荐时间周期：
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M15
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M30
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H1
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H4
较低时间周期通常会产生更多信号，并且需要更加注意点差控制。较高时间周期通常可以提供更清晰的市场方向和更少的信号。
使用方式
Golden Guard 可以作为：
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趋势方向指标
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交易信号确认工具
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黄金交易的视觉辅助工具
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外汇货币对和 BTCUSD 的市场方向面板
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手动交易策略的辅助工具
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避免逆大方向交易的过滤工具
建议将 Golden Guard 与合理的风险管理、支撑阻力分析、交易时段选择、点差控制以及交易者自己的确认策略结合使用。
重要说明
Golden Guard Indicator 是一款技术分析工具。它不能保证盈利，也不能替代交易知识、风险管理和市场经验。
在真实账户使用之前，建议先在模拟账户中测试该指标，并观察它在所选交易品种、时间周期和经纪商交易条件下的表现。
交易外汇、黄金、BTCUSD 和 CFD 产品存在风险。