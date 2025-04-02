XAU Trend Guard EA
- 专家
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Artur DanowskiI am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
- 版本: 1.2
- 更新: 3 七月 2026
- 激活: 8
XAU Trend Guard EA — 黄金与外汇的安全趋势交易系统
XAU Trend Guard EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 设计，推荐使用周期为 H1。
该EA适合希望采用更安全、更受控交易方式的交易者。它不使用网格交易，也不使用马丁格尔策略。系统重点关注市场方向、受控进场、有限风险暴露和实际风险管理。
XAU Trend Guard EA 主要用于 XAUUSD，但也可以在主要外汇货币对上进行测试和使用，具体效果取决于经纪商条件、点差和市场波动。
核心理念
系统根据市场方向运行，并且只在内部交易条件一致时才执行交易。
完整的进场逻辑不会公开，这有助于保护策略核心，同时让用户使用起来更加简单。
主要优势
- 主要为 XAUUSD / 黄金 设计
- 推荐周期：H1
- 也可测试用于外汇货币对
- 无网格交易
- 无马丁格尔
- 更安全、受控的交易方式
- 内置趋势过滤
- 受控持仓管理
- 可限制 BUY 和 SELL 持仓数量
- 支持每个信号只开一单
- 支持每根K线只开一单
- 支持反向信号管理
- 支持虚拟止盈和止损
- 支持移动止损
- 点差过滤
- 交易时间过滤
- 回撤保护
- 图表信息面板
- 图表手动控制按钮
推荐使用方式
为了获得更安全、更稳定的交易体验，XAU Trend Guard EA 主要推荐用于 XAUUSD H1。
在真实账户使用前，建议先在策略测试器和模拟账户中进行测试。外汇货币对也可以测试，但每个品种都应单独优化。
风险提示
XAU Trend Guard EA 不使用激进的网格或马丁格尔逻辑，这有助于减少失控风险暴露。但是，所有交易都存在风险。请使用合理手数、正确风险设置，并在实盘交易前充分测试。