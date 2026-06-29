Gold Crown Compass
- 指标
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Artur DanowskiI am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
- 版本: 1.23
- 更新: 1 七月 2026
- 激活: 5
Gold Crown Compass 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业趋势信号指标，主要为 黄金 / XAUUSD 交易设计，同时也可用于外汇货币对和其他活跃交易品种。
该指标通过清晰的动态趋势线、BUY / SELL 箭头信号以及实用的多周期信号面板，帮助交易者更快判断市场方向。
Gold Crown Compass 适合希望简化图表分析的交易者。它不需要复杂的操作，可以直观显示当前趋势方向、趋势强度和市场状态，让交易决策更加清晰。
主要优势
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主要适用于 黄金 / XAUUSD
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也可用于外汇货币对和其他高波动品种
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清晰的动态趋势线
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BUY 和 SELL 箭头信号
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多周期方向面板
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当前趋势显示
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趋势强度百分比
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市场状态显示：趋势行情或震荡行情
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Clean / Standard / Full 三种显示模式
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面板位置和大小可调整
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支持提醒、邮件和推送通知
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图表简洁，不增加不必要的干扰
为什么选择 Gold Crown Compass？
黄金市场波动快、机会多，但方向判断经常不清晰。很多交易者容易因为信号混乱、趋势不明确或入场犹豫而错过机会。
Gold Crown Compass 的目标是让市场方向更直观。它通过趋势线、箭头信号和多周期面板，帮助交易者快速判断当前市场是偏向 BUY、偏向 SELL，还是处于震荡状态。
该指标不会让图表变得复杂，而是帮助交易者专注于最重要的信息：
当前市场方向是什么？趋势是否足够清晰？是否需要等待更好的机会？
适合用途
Gold Crown Compass 可用于：
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趋势确认
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入场信号辅助
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多周期方向判断
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黄金 / XAUUSD 分析
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外汇货币对分析
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手动交易决策
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更清晰的图表阅读
该指标适合剥头皮交易、日内交易以及趋势交易者使用，尤其适合希望快速判断市场方向的交易者。
重要说明
Gold Crown Compass 是指标，不是自动交易机器人。它不会自动开仓或平仓，所有交易决策仍由交易者自行负责。