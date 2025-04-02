



XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA

XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 交易者设计，适合希望在低时间周期交易中获得更好控制、更清晰结构和更流畅操作体验的用户。

该EA旨在帮助交易者更有条理地跟随黄金短线波动，并通过篮子管理、安全过滤和图表手动面板来提升交易管理效率。

交易者不需要一直手动盯盘和管理每一笔订单。EA可以作为自动化交易助手，帮助处理交易、篮子管理、保护功能以及图表上的手动控制。

这个EA能带来什么价值？

黄金市场波动快，节奏强，手动管理有时会非常困难。XAU Gold Matrix M2 的目标是让交易过程更加清晰、有序和可控。

它不是为了让用户研究复杂代码或隐藏逻辑，而是为了提供更实用、更舒适的交易体验。

主要优势

主要针对 黄金 / XAUUSD

适合低时间周期交易

趋势跟随交易思路

可控网格和篮子管理

安全过滤，提高交易选择质量

篮子止盈和止损保护

保本和追踪保护

回撤和净值保护

点差和保证金保护

可在图表上手动 BUY 和 SELL

Close BUY、Close SELL、Close ALL 按钮

清晰实用的图表信息面板

也可以在主要外汇货币对上测试

图表上的更好控制

EA内置手动交易面板，让交易操作更方便。交易者可以直接在图表上开仓、平仓、关闭篮子、查看账户状态并控制EA运行。

因此，该EA不仅适合自动交易，也可以作为半自动交易助手使用。

专注黄金，也可测试外汇

EA主要针对 XAUUSD黄金交易，尤其适合低时间周期的黄金短线交易。同时，也可以根据不同经纪商条件、点差和市场波动，在主要外汇货币对上进行测试和优化。

推荐起点：

交易品种： XAUUSD

时间周期： M2

账户条件：低点差账户

建议：实盘前先进行模拟测试，并使用 VPS 稳定运行

风险提示

该EA包含网格和篮子管理功能。这些工具可以提高交易灵活性，但如果使用过大手数或过于激进的设置，也可能增加风险。

任何EA都不能保证盈利。请先进行测试，合理控制风险，并谨慎交易。

简短描述

XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA 是一款专注黄金交易的 MT5 交易助手，适用于 XAUUSD 剥头皮交易、篮子控制和半自动交易。它结合趋势跟随逻辑、安全过滤、可控网格管理、回撤保护、保本、追踪保护和实用的手动交易面板。

版本更新 v1.23

v1.23 版本优化了EA菜单结构，并改进了网格手数管理的设置组织。参数分组更加清晰，使用更方便，也更容易理解和配置。

关键词

XAUUSD, Gold EA, 黄金EA, 黄金剥头皮, XAU Scalping, MT5 EA, Grid EA, Basket Trading, Forex EA, Trend Following EA, Drawdown Protection, Break Even, Trailing Stop, Manual Trading Panel