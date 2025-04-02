XAU Gold Matrix M2

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  • Artur Danowski
    Artur Danowski

    Artur Danowski

    5 (1)
    I am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
    My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
    18 产品
  • 版本: 1.25
  • 更新: 26 七月 2026
  • 激活: 10


XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA

XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 交易者设计，适合希望在低时间周期交易中获得更好控制、更清晰结构和更流畅操作体验的用户。

该EA旨在帮助交易者更有条理地跟随黄金短线波动，并通过篮子管理、安全过滤和图表手动面板来提升交易管理效率。

交易者不需要一直手动盯盘和管理每一笔订单。EA可以作为自动化交易助手，帮助处理交易、篮子管理、保护功能以及图表上的手动控制。

这个EA能带来什么价值？

黄金市场波动快，节奏强，手动管理有时会非常困难。XAU Gold Matrix M2 的目标是让交易过程更加清晰、有序和可控。

它不是为了让用户研究复杂代码或隐藏逻辑，而是为了提供更实用、更舒适的交易体验。

主要优势

  • 主要针对 黄金 / XAUUSD

  • 适合低时间周期交易

  • 趋势跟随交易思路

  • 可控网格和篮子管理

  • 安全过滤，提高交易选择质量

  • 篮子止盈和止损保护

  • 保本和追踪保护

  • 回撤和净值保护

  • 点差和保证金保护

  • 可在图表上手动 BUY 和 SELL

  • Close BUY、Close SELL、Close ALL 按钮

  • 清晰实用的图表信息面板

  • 也可以在主要外汇货币对上测试

图表上的更好控制

EA内置手动交易面板，让交易操作更方便。交易者可以直接在图表上开仓、平仓、关闭篮子、查看账户状态并控制EA运行。

因此，该EA不仅适合自动交易，也可以作为半自动交易助手使用。

专注黄金，也可测试外汇

EA主要针对 XAUUSD黄金交易，尤其适合低时间周期的黄金短线交易。同时，也可以根据不同经纪商条件、点差和市场波动，在主要外汇货币对上进行测试和优化。

推荐起点：

  • 交易品种：XAUUSD

  • 时间周期：M2

  • 账户条件：低点差账户

  • 建议：实盘前先进行模拟测试，并使用 VPS 稳定运行

风险提示

该EA包含网格和篮子管理功能。这些工具可以提高交易灵活性，但如果使用过大手数或过于激进的设置，也可能增加风险。

任何EA都不能保证盈利。请先进行测试，合理控制风险，并谨慎交易。

简短描述

XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA 是一款专注黄金交易的 MT5 交易助手，适用于 XAUUSD 剥头皮交易、篮子控制和半自动交易。它结合趋势跟随逻辑、安全过滤、可控网格管理、回撤保护、保本、追踪保护和实用的手动交易面板。

版本更新 v1.23

v1.23 版本优化了EA菜单结构，并改进了网格手数管理的设置组织。参数分组更加清晰，使用更方便，也更容易理解和配置。

关键词

XAUUSD, Gold EA, 黄金EA, 黄金剥头皮, XAU Scalping, MT5 EA, Grid EA, Basket Trading, Forex EA, Trend Following EA, Drawdown Protection, Break Even, Trailing Stop, Manual Trading Panel

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更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
作者的更多信息
Golden Guard Indicator
Artur Danowski
指标
Golden Guard Indicator — MT5 专业趋势信号指标 Golden Guard Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 的现代化趋势跟踪指标，主要为 黄金 / XAUUSD 交易设计，同时也可以用于测试 外汇货币对、BTCUSD 以及其他波动性较强的 CFD 交易品种 。 该指标的设计目标是帮助交易者以更清晰、更简单、更直观的方式判断当前市场方向。Golden Guard 不会给K线重新着色，而是在图表上显示动态趋势线，并通过清晰的 BUY 和 SELL 箭头标记潜在信号区域。 这种显示方式可以让图表更加干净，帮助交易者专注于最重要的信息：当前市场方向、趋势延续以及潜在的反转区域。 Golden Guard 还内置了实用的多周期信号面板，交易者可以快速查看不同时间周期的市场方向，例如 M15、M30、H1 和 H4 。 主要特点 主要为 黄金 / XAUUSD 设计 也可以用于 外汇货币对、BTCUSD 和波动性较强的 CFD 品种 使用清晰的动态趋势线，不给K线着色 图表上显示清楚的 BUY 和 SELL 箭头 内置多周期方向面板 面板位置
FREE
Gold XauUsd Dark Levels
Artur Danowski
5 (1)
指标
Gold XAUUSD Dark Levels helps traders read key Gold market zones faster. It displays dynamic support and resistance levels, ATR reaction zones, BUY / SELL signal support and a clear mini panel with trend, nearest level, distance, support, resistance and signal status. Use it as a clean level indicator, a bounce signal-support tool or a breakout / trend-following assistant. Gold XAUUSD Dark Levels is a MetaTrader 5 support and resistance indicator designed mainly for Gold / XAUUSD traders. The
FREE
Smooth Channel Touch MT5
Artur Danowski
指标
Smooth Channel Touch MT5 is a clean and practical trading indicator designed to help traders read market reaction zones faster and with more confidence. The indicator displays a smooth price channel directly on the chart and highlights potential BUY and SELL reaction areas with clear arrows. Instead of overcrowding the chart with unnecessary information, Smooth Channel Touch focuses on simple visual guidance: where price is stretched, where the market may react, and where the trader should pay c
Gold Pulse M2 EA
Artur Danowski
专家
Gold Pulse M2 EA — 高级 XAUUSD 黄金剥头皮交易专家顾问 Gold Pulse M2 EA 是一款专为 MetaTrader 5 打造的高级自动交易系统,主要针对 黄金 / XAUUSD 的短线交易。 该 EA 专为希望使用结构化、可控且界面清晰的交易工具的交易者设计，重点关注黄金市场的快速波动。 它将专有市场分析、信号评分、风险控制和交易管理整合到一个专家顾问中。 Gold Pulse M2 EA 的核心设计重点是 XAUUSD 交易环境 ,在黄金交易中,速度、纪律、点差控制和风险管理都非常重要。 专为黄金 / XAUUSD 打造 黄金是金融市场中最活跃、波动性最高的交易品种之一。 它可能快速波动、剧烈反应,同时带来机会和风险。 Gold Pulse M2 EA 以 黄金交易 为主要开发方向。 该 EA 用于分析短期市场条件，并且只有在其内部交易模型确认有效交易机会时才会执行交易。 该系统也可以在其他交易品种上进行测试,但其主要理念、设计和默认交易方向都专注于 XAUUSD / 黄金 。 专有评分交易引擎 Gold Pulse M2 EA 并不是依靠单一简
Gold Matrix Arrow Pro
Artur Danowski
指标
Gold Matrix Arrow Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 信号指标，旨在帮助交易者更快速地判断市场方向，并做出更清晰的交易决策。 该指标将趋势方向、市场动能、强度确认以及多周期分析整合到一个简洁的可视化工具中。交易者无需手动查看多个不同的指标，就可以直接在图表上看到清晰的 BUY / SELL 箭头、动态趋势线和实用的 Matrix 面板。 Gold Matrix Arrow Pro 主要为 黄金 / XAUUSD 设计，但也适用于外汇货币对以及其他适合趋势交易分析的市场。 该工具的核心目标非常简单： 减少图表干扰，节省分析时间，并帮助交易者专注于市场方向更清晰的交易机会。 主要优势： 图表上显示清晰的 BUY 和 SELL 箭头 动态趋势线显示当前市场方向 多周期 Matrix 面板显示 BUY / SELL / WAIT 状态 实时显示当前市场方向 入场状态面板帮助更快做出决策 市场状态信息：WAIT、SETUP 或 TREND 可选择不同显示模式：简洁、标准或完整面板 面板位置和大小可调整，方便整理图表 支持提醒、声音和推送通知 灵活的信号灵敏度模式，适
Gold Compass EA for XAUUSD
Artur Danowski
专家
Gold Compass EA — 黄金 / XAUUSD 专用智能交易系统 Gold Compass EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，主要面向 黄金 XAUUSD 交易设计。该 EA 专注于市场方向识别、自动交易管理以及实用的风险控制功能，适合希望使用自动化系统并保留手动控制能力的交易者。 EA 使用内部趋势识别模型来判断潜在交易方向，并根据市场状态管理交易。核心策略逻辑已被简化和保护。 Gold Compass EA 内置图表交易面板，用户可以直接在图表上控制交易。可以开启或关闭自动交易，手动执行 BUY/SELL 交易，也可以一键关闭 BUY、关闭 SELL 或关闭全部订单。 主要功能 主要为 黄金 / XAUUSD 设计 适用于 MetaTrader 5 自动识别交易方向 内部保护型策略逻辑 图表交易面板 手动 BUY 和 SELL 按钮 Close BUY、Close SELL、Close ALL 按钮 可在面板中调整手数 BUY/SELL 方向控制 多订单篮子管理 支持真实和虚拟 TP/SL 支持追踪止损 反向信号平仓功能 点差过滤器 交易时间
Gold XAU Arrak EA
Artur Danowski
专家
GOLD XAU ARRAK EA GOLD XAU ARRAK EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易 Expert Advisor，主要设计用于黄金 / XAUUSD 交易。该 EA 使用内部过滤型市场方向引擎来识别当前市场方向，并根据当前方向管理交易仓位。 该系统适合希望进行自动化黄金交易的交易者，提供图表控制、仓位管理、网格管理、虚拟止盈/止损以及实用的风险控制功能。 GOLD XAU ARRAK EA 不是一个简单的信号型机器人。它将市场方向过滤、自动开仓、篮子仓位管理、手动交易按钮和风险控制工具结合在一个交易系统中。 Main Features / 主要功能 主要为黄金 / XAUUSD 设计 内部过滤型市场方向引擎 根据市场方向自动执行 BUY 和 SELL 交易 多种网格管理模式 基于 Equity 的 Risk Percent 手数计算 支持固定手数和资金管理 虚拟 Take Profit 和虚拟 Stop Loss 支持真实 TP / SL 篮子式仓位管理 可选择反向信号平仓 图表手动交易面板，包含 BUY、SELL、Close Buy、Close
XAU Trend Guard EA
Artur Danowski
专家
XAU Trend Guard EA — 黄金与外汇的安全趋势交易系统 XAU Trend Guard EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 设计，推荐使用周期为 H1 。 该EA适合希望采用更安全、更受控交易方式的交易者。它 不使用网格交易 ，也 不使用马丁格尔策略 。系统重点关注市场方向、受控进场、有限风险暴露和实际风险管理。 XAU Trend Guard EA 主要用于 XAUUSD，但也可以在主要外汇货币对上进行测试和使用，具体效果取决于经纪商条件、点差和市场波动。 核心理念 系统根据市场方向运行，并且只在内部交易条件一致时才执行交易。 完整的进场逻辑不会公开，这有助于保护策略核心，同时让用户使用起来更加简单。 主要优势 主要为 XAUUSD / 黄金 设计 推荐周期： H1 也可测试用于外汇货币对 无网格交易 无马丁格尔 更安全、受控的交易方式 内置趋势过滤 受控持仓管理 可限制 BUY 和 SELL 持仓数量 支持每个信号只开一单 支持每根K线只开一单 支持反向信号管理 支持虚拟止盈和止损 支持移动止损 点差过滤
Gold Crown Compass
Artur Danowski
指标
Gold Crown Compass  Gold Crown Compass 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业趋势信号指标，主要为 黄金 / XAUUSD 交易设计，同时也可用于外汇货币对和其他活跃交易品种。 该指标通过清晰的动态趋势线、BUY / SELL 箭头信号以及实用的多周期信号面板，帮助交易者更快判断市场方向。 Gold Crown Compass 适合希望简化图表分析的交易者。它不需要复杂的操作，可以直观显示当前趋势方向、趋势强度和市场状态，让交易决策更加清晰。 主要优势 主要适用于 黄金 / XAUUSD 也可用于外汇货币对和其他高波动品种 清晰的动态趋势线 BUY 和 SELL 箭头信号 多周期方向面板 当前趋势显示 趋势强度百分比 市场状态显示：趋势行情或震荡行情 Clean / Standard / Full 三种显示模式 面板位置和大小可调整 支持提醒、邮件和推送通知 图表简洁，不增加不必要的干扰 为什么选择 Gold Crown Compass？ 黄金市场波动快、机会多，但方向判断经常不清晰。很多交易者容易因为信号混乱、趋势不明确或入场犹豫而错过机
Quantum Xau Princes EA
Artur Danowski
专家
Quantum Xau Princes EA — Premium Multi-Market Trading Assistant for MT5 Quantum Xau Princes EA is a premium trading assistant designed for traders who want clean automation, strong market direction filtering, and simple control without spending hours adjusting complicated settings. This Expert Advisor is built mainly for Gold / XAUUSD , but it can also be used on Forex pairs and BTCUSD , making it a flexible solution for traders who want one professional system across different markets. The va
Gold Phantom Entry EA
Artur Danowski
专家
Gold Phantom Entry EA Flagship Premium Expert Advisor for Gold, Forex and BTCUSD Gold Phantom Entry EA is a high-end automated trading system designed for traders who want structured execution, advanced risk control and a professional Virtual-to-Real trading model. Created mainly for Gold / XAUUSD, the EA focuses on selective liquidity-rejection style entries, hidden trade management and strong protection layers. It is not built to open random trades. It is designed to wait, confirm and execu
Gold XauUsd Dark Levels EA
Artur Danowski
专家
Gold XAUUSD Dark Levels EA Gold XAUUSD Dark Levels EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed mainly for Gold / XAUUSD traders who want automatic trading around important market zones. Gold / XAUUSD is the main recommended market. The EA can also be tested on major Forex pairs and BTCUSD, but settings such as spread filter, grid distance, lot size and risk controls should be adjusted to the symbol’s volatility and broker conditions. The EA focuses on market reaction areas, trade management
MT5 Manual Trading Panel Pro
Artur Danowski
实用工具
Professional MT5 manual trading panel with BUY/SELL controls, Close tools, Break Even, trailing stop, basket management, risk-based lot calculation and live multi-currency account preview. MT5 Manual Trading Panel Pro is a professional manual trading panel for MetaTrader 5. It is designed for traders who want faster trade execution, cleaner position control and easier risk management directly from the chart. This is not an automatic signal robot. The panel does not try to predict the market. I
Quantum Gold Algos 5K
Artur Danowski
专家
Quantum Gold Algos 5K is a premium AI-style AutoPilot Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for Gold / XAUUSD traders who want automated execution, clean risk control and professional position management. The EA is built around a locked AutoPilot engine. The internal logic is hidden to keep the setup simple for users and to protect the strategy concept. Instead of exposing many technical parameters, the system uses profile-based control, allowing the trader to choose the preferred t
BTC Speed Alpha
Artur Danowski
指标
If you like BTC Speed Alpha Indicator, you can also check BTC Speed Alpha EA on my MQL5 profile. The EA version is designed for automated BTCUSD trading with risk control, Break Even, trailing stop, position assist and dashboard panel. BTC Speed Alpha is a free MetaTrader 5 indicator designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want a clean visual tool for reading market direction, impulse movement and potential BUY / SELL opportunities directly on the chart. The indicator combines an adaptive t
BTC Speed Alpha EA
Artur Danowski
专家
Free companion indicator available: BTC Speed Alpha Indicator can be downloaded for free from my MQL5 profile and used together with this EA for additional visual BTC market context. BTC Speed Alpha EA is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want automated BTC trading with clean risk control, structured trade management and a modern chart dashboard. The EA is built around a locked Alpha Engine. The internal signal logic is hidden to keep the setu
Quantum AI Gate Engine MT5
Artur Danowski
专家
Quantum AI Gate Engine MT5 is a premium Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for traders who want automated execution, intelligent trade filtering and professional risk control in one clean trading system. The EA is built around a locked Quantum Gate Engine. The internal decision logic is hidden to keep the setup simple for users and to protect the strategy concept. Instead of exposing many technical parameters, the system uses a clean control menu, signal scoring and risk-based execution
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