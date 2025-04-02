XAU Gold Matrix M2
- 专家
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Artur DanowskiI am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
- 版本: 1.25
- 更新: 26 七月 2026
- 激活: 10
XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 交易者设计，适合希望在低时间周期交易中获得更好控制、更清晰结构和更流畅操作体验的用户。
该EA旨在帮助交易者更有条理地跟随黄金短线波动，并通过篮子管理、安全过滤和图表手动面板来提升交易管理效率。
交易者不需要一直手动盯盘和管理每一笔订单。EA可以作为自动化交易助手，帮助处理交易、篮子管理、保护功能以及图表上的手动控制。
这个EA能带来什么价值？
黄金市场波动快，节奏强，手动管理有时会非常困难。XAU Gold Matrix M2 的目标是让交易过程更加清晰、有序和可控。
它不是为了让用户研究复杂代码或隐藏逻辑，而是为了提供更实用、更舒适的交易体验。
主要优势
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主要针对 黄金 / XAUUSD
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适合低时间周期交易
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趋势跟随交易思路
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可控网格和篮子管理
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安全过滤，提高交易选择质量
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篮子止盈和止损保护
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保本和追踪保护
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回撤和净值保护
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点差和保证金保护
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可在图表上手动 BUY 和 SELL
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Close BUY、Close SELL、Close ALL 按钮
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清晰实用的图表信息面板
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也可以在主要外汇货币对上测试
图表上的更好控制
EA内置手动交易面板，让交易操作更方便。交易者可以直接在图表上开仓、平仓、关闭篮子、查看账户状态并控制EA运行。
因此，该EA不仅适合自动交易，也可以作为半自动交易助手使用。
专注黄金，也可测试外汇
EA主要针对 XAUUSD黄金交易，尤其适合低时间周期的黄金短线交易。同时，也可以根据不同经纪商条件、点差和市场波动，在主要外汇货币对上进行测试和优化。
推荐起点：
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交易品种：XAUUSD
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时间周期：M2
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账户条件：低点差账户
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建议：实盘前先进行模拟测试，并使用 VPS 稳定运行
风险提示
该EA包含网格和篮子管理功能。这些工具可以提高交易灵活性，但如果使用过大手数或过于激进的设置，也可能增加风险。
任何EA都不能保证盈利。请先进行测试，合理控制风险，并谨慎交易。
简短描述
XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA 是一款专注黄金交易的 MT5 交易助手，适用于 XAUUSD 剥头皮交易、篮子控制和半自动交易。它结合趋势跟随逻辑、安全过滤、可控网格管理、回撤保护、保本、追踪保护和实用的手动交易面板。
版本更新 v1.23
v1.23 版本优化了EA菜单结构，并改进了网格手数管理的设置组织。参数分组更加清晰，使用更方便，也更容易理解和配置。
关键词
XAUUSD, Gold EA, 黄金EA, 黄金剥头皮, XAU Scalping, MT5 EA, Grid EA, Basket Trading, Forex EA, Trend Following EA, Drawdown Protection, Break Even, Trailing Stop, Manual Trading Panel