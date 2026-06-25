Gold Matrix Arrow Pro

  • 指标
  • Artur Danowski
    Artur Danowski

    Artur Danowski

    5 (1)
    I am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
    My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
    18 产品
  • 版本: 1.25
  • 更新: 1 七月 2026
  • 激活: 5

Gold Matrix Arrow Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 信号指标，旨在帮助交易者更快速地判断市场方向，并做出更清晰的交易决策。

该指标将趋势方向、市场动能、强度确认以及多周期分析整合到一个简洁的可视化工具中。交易者无需手动查看多个不同的指标，就可以直接在图表上看到清晰的 BUY / SELL 箭头、动态趋势线和实用的 Matrix 面板。

Gold Matrix Arrow Pro 主要为 黄金 / XAUUSD 设计，但也适用于外汇货币对以及其他适合趋势交易分析的市场。

该工具的核心目标非常简单：
减少图表干扰，节省分析时间，并帮助交易者专注于市场方向更清晰的交易机会。

主要优势：

  • 图表上显示清晰的 BUY 和 SELL 箭头

  • 动态趋势线显示当前市场方向

  • 多周期 Matrix 面板显示 BUY / SELL / WAIT 状态

  • 实时显示当前市场方向

  • 入场状态面板帮助更快做出决策

  • 市场状态信息：WAIT、SETUP 或 TREND

  • 可选择不同显示模式：简洁、标准或完整面板

  • 面板位置和大小可调整，方便整理图表

  • 支持提醒、声音和推送通知

  • 灵活的信号灵敏度模式，适合不同交易风格

该指标特别适合希望保持图表简洁、提高市场阅读速度的交易者。Matrix 面板可以帮助用户快速查看当前图表与更高周期之间是否方向一致，而信号箭头则在市场条件确认后提供简单直观的入场提示。

Gold Matrix Arrow Pro 不会自动开仓交易。它是一款为手动交易者设计的决策辅助工具，帮助用户获得更好的视觉控制、更清晰的市场结构判断以及更快的信号识别。

推荐使用方式：

建议将本指标与自己的风险管理、止损规则和交易计划结合使用。在实盘交易前，请先在您常用的交易品种和时间周期上进行测试。

本产品适合喜欢清晰可视化信号、多周期方向确认以及简单图表分析流程的交易者。

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5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
作者的更多信息
Golden Guard Indicator
Artur Danowski
指标
Golden Guard Indicator — MT5 专业趋势信号指标 Golden Guard Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 的现代化趋势跟踪指标，主要为 黄金 / XAUUSD 交易设计，同时也可以用于测试 外汇货币对、BTCUSD 以及其他波动性较强的 CFD 交易品种 。 该指标的设计目标是帮助交易者以更清晰、更简单、更直观的方式判断当前市场方向。Golden Guard 不会给K线重新着色，而是在图表上显示动态趋势线，并通过清晰的 BUY 和 SELL 箭头标记潜在信号区域。 这种显示方式可以让图表更加干净，帮助交易者专注于最重要的信息：当前市场方向、趋势延续以及潜在的反转区域。 Golden Guard 还内置了实用的多周期信号面板，交易者可以快速查看不同时间周期的市场方向，例如 M15、M30、H1 和 H4 。 主要特点 主要为 黄金 / XAUUSD 设计 也可以用于 外汇货币对、BTCUSD 和波动性较强的 CFD 品种 使用清晰的动态趋势线，不给K线着色 图表上显示清楚的 BUY 和 SELL 箭头 内置多周期方向面板 面板位置
FREE
Gold XauUsd Dark Levels
Artur Danowski
5 (1)
指标
Gold XAUUSD Dark Levels helps traders read key Gold market zones faster. It displays dynamic support and resistance levels, ATR reaction zones, BUY / SELL signal support and a clear mini panel with trend, nearest level, distance, support, resistance and signal status. Use it as a clean level indicator, a bounce signal-support tool or a breakout / trend-following assistant. Gold XAUUSD Dark Levels is a MetaTrader 5 support and resistance indicator designed mainly for Gold / XAUUSD traders. The
FREE
Smooth Channel Touch MT5
Artur Danowski
指标
Smooth Channel Touch MT5 is a clean and practical trading indicator designed to help traders read market reaction zones faster and with more confidence. The indicator displays a smooth price channel directly on the chart and highlights potential BUY and SELL reaction areas with clear arrows. Instead of overcrowding the chart with unnecessary information, Smooth Channel Touch focuses on simple visual guidance: where price is stretched, where the market may react, and where the trader should pay c
Gold Pulse M2 EA
Artur Danowski
专家
Gold Pulse M2 EA — 高级 XAUUSD 黄金剥头皮交易专家顾问 Gold Pulse M2 EA 是一款专为 MetaTrader 5 打造的高级自动交易系统,主要针对 黄金 / XAUUSD 的短线交易。 该 EA 专为希望使用结构化、可控且界面清晰的交易工具的交易者设计，重点关注黄金市场的快速波动。 它将专有市场分析、信号评分、风险控制和交易管理整合到一个专家顾问中。 Gold Pulse M2 EA 的核心设计重点是 XAUUSD 交易环境 ,在黄金交易中,速度、纪律、点差控制和风险管理都非常重要。 专为黄金 / XAUUSD 打造 黄金是金融市场中最活跃、波动性最高的交易品种之一。 它可能快速波动、剧烈反应,同时带来机会和风险。 Gold Pulse M2 EA 以 黄金交易 为主要开发方向。 该 EA 用于分析短期市场条件，并且只有在其内部交易模型确认有效交易机会时才会执行交易。 该系统也可以在其他交易品种上进行测试,但其主要理念、设计和默认交易方向都专注于 XAUUSD / 黄金 。 专有评分交易引擎 Gold Pulse M2 EA 并不是依靠单一简
XAU Gold Matrix M2
Artur Danowski
专家
XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 交易者设计，适合希望在低时间周期交易中获得更好控制、更清晰结构和更流畅操作体验的用户。 该EA旨在帮助交易者更有条理地跟随黄金短线波动，并通过篮子管理、安全过滤和图表手动面板来提升交易管理效率。 交易者不需要一直手动盯盘和管理每一笔订单。EA可以作为自动化交易助手，帮助处理交易、篮子管理、保护功能以及图表上的手动控制。 这个EA能带来什么价值？ 黄金市场波动快，节奏强，手动管理有时会非常困难。XAU Gold Matrix M2 的目标是让交易过程更加清晰、有序和可控。 它不是为了让用户研究复杂代码或隐藏逻辑，而是为了提供更实用、更舒适的交易体验。 主要优势 主要针对 黄金 / XAUUSD 适合低时间周期交易 趋势跟随交易思路 可控网格和篮子管理 安全过滤，提高交易选择质量 篮子止盈和止损保护 保本和追踪保护 回撤和净值保护 点差和保证金保护 可在图表上手动
Gold Compass EA for XAUUSD
Artur Danowski
专家
Gold Compass EA — 黄金 / XAUUSD 专用智能交易系统 Gold Compass EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，主要面向 黄金 XAUUSD 交易设计。该 EA 专注于市场方向识别、自动交易管理以及实用的风险控制功能，适合希望使用自动化系统并保留手动控制能力的交易者。 EA 使用内部趋势识别模型来判断潜在交易方向，并根据市场状态管理交易。核心策略逻辑已被简化和保护。 Gold Compass EA 内置图表交易面板，用户可以直接在图表上控制交易。可以开启或关闭自动交易，手动执行 BUY/SELL 交易，也可以一键关闭 BUY、关闭 SELL 或关闭全部订单。 主要功能 主要为 黄金 / XAUUSD 设计 适用于 MetaTrader 5 自动识别交易方向 内部保护型策略逻辑 图表交易面板 手动 BUY 和 SELL 按钮 Close BUY、Close SELL、Close ALL 按钮 可在面板中调整手数 BUY/SELL 方向控制 多订单篮子管理 支持真实和虚拟 TP/SL 支持追踪止损 反向信号平仓功能 点差过滤器 交易时间
Gold XAU Arrak EA
Artur Danowski
专家
GOLD XAU ARRAK EA GOLD XAU ARRAK EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易 Expert Advisor，主要设计用于黄金 / XAUUSD 交易。该 EA 使用内部过滤型市场方向引擎来识别当前市场方向，并根据当前方向管理交易仓位。 该系统适合希望进行自动化黄金交易的交易者，提供图表控制、仓位管理、网格管理、虚拟止盈/止损以及实用的风险控制功能。 GOLD XAU ARRAK EA 不是一个简单的信号型机器人。它将市场方向过滤、自动开仓、篮子仓位管理、手动交易按钮和风险控制工具结合在一个交易系统中。 Main Features / 主要功能 主要为黄金 / XAUUSD 设计 内部过滤型市场方向引擎 根据市场方向自动执行 BUY 和 SELL 交易 多种网格管理模式 基于 Equity 的 Risk Percent 手数计算 支持固定手数和资金管理 虚拟 Take Profit 和虚拟 Stop Loss 支持真实 TP / SL 篮子式仓位管理 可选择反向信号平仓 图表手动交易面板，包含 BUY、SELL、Close Buy、Close
XAU Trend Guard EA
Artur Danowski
专家
XAU Trend Guard EA — 黄金与外汇的安全趋势交易系统 XAU Trend Guard EA 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易系统，主要为 黄金 / XAUUSD 设计，推荐使用周期为 H1 。 该EA适合希望采用更安全、更受控交易方式的交易者。它 不使用网格交易 ，也 不使用马丁格尔策略 。系统重点关注市场方向、受控进场、有限风险暴露和实际风险管理。 XAU Trend Guard EA 主要用于 XAUUSD，但也可以在主要外汇货币对上进行测试和使用，具体效果取决于经纪商条件、点差和市场波动。 核心理念 系统根据市场方向运行，并且只在内部交易条件一致时才执行交易。 完整的进场逻辑不会公开，这有助于保护策略核心，同时让用户使用起来更加简单。 主要优势 主要为 XAUUSD / 黄金 设计 推荐周期： H1 也可测试用于外汇货币对 无网格交易 无马丁格尔 更安全、受控的交易方式 内置趋势过滤 受控持仓管理 可限制 BUY 和 SELL 持仓数量 支持每个信号只开一单 支持每根K线只开一单 支持反向信号管理 支持虚拟止盈和止损 支持移动止损 点差过滤
Gold Crown Compass
Artur Danowski
指标
Gold Crown Compass  Gold Crown Compass 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业趋势信号指标，主要为 黄金 / XAUUSD 交易设计，同时也可用于外汇货币对和其他活跃交易品种。 该指标通过清晰的动态趋势线、BUY / SELL 箭头信号以及实用的多周期信号面板，帮助交易者更快判断市场方向。 Gold Crown Compass 适合希望简化图表分析的交易者。它不需要复杂的操作，可以直观显示当前趋势方向、趋势强度和市场状态，让交易决策更加清晰。 主要优势 主要适用于 黄金 / XAUUSD 也可用于外汇货币对和其他高波动品种 清晰的动态趋势线 BUY 和 SELL 箭头信号 多周期方向面板 当前趋势显示 趋势强度百分比 市场状态显示：趋势行情或震荡行情 Clean / Standard / Full 三种显示模式 面板位置和大小可调整 支持提醒、邮件和推送通知 图表简洁，不增加不必要的干扰 为什么选择 Gold Crown Compass？ 黄金市场波动快、机会多，但方向判断经常不清晰。很多交易者容易因为信号混乱、趋势不明确或入场犹豫而错过机
Quantum Xau Princes EA
Artur Danowski
专家
Quantum Xau Princes EA — Premium Multi-Market Trading Assistant for MT5 Quantum Xau Princes EA is a premium trading assistant designed for traders who want clean automation, strong market direction filtering, and simple control without spending hours adjusting complicated settings. This Expert Advisor is built mainly for Gold / XAUUSD , but it can also be used on Forex pairs and BTCUSD , making it a flexible solution for traders who want one professional system across different markets. The va
Gold Phantom Entry EA
Artur Danowski
专家
Gold Phantom Entry EA Flagship Premium Expert Advisor for Gold, Forex and BTCUSD Gold Phantom Entry EA is a high-end automated trading system designed for traders who want structured execution, advanced risk control and a professional Virtual-to-Real trading model. Created mainly for Gold / XAUUSD, the EA focuses on selective liquidity-rejection style entries, hidden trade management and strong protection layers. It is not built to open random trades. It is designed to wait, confirm and execu
Gold XauUsd Dark Levels EA
Artur Danowski
专家
Gold XAUUSD Dark Levels EA Gold XAUUSD Dark Levels EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed mainly for Gold / XAUUSD traders who want automatic trading around important market zones. Gold / XAUUSD is the main recommended market. The EA can also be tested on major Forex pairs and BTCUSD, but settings such as spread filter, grid distance, lot size and risk controls should be adjusted to the symbol’s volatility and broker conditions. The EA focuses on market reaction areas, trade management
MT5 Manual Trading Panel Pro
Artur Danowski
实用工具
Professional MT5 manual trading panel with BUY/SELL controls, Close tools, Break Even, trailing stop, basket management, risk-based lot calculation and live multi-currency account preview. MT5 Manual Trading Panel Pro is a professional manual trading panel for MetaTrader 5. It is designed for traders who want faster trade execution, cleaner position control and easier risk management directly from the chart. This is not an automatic signal robot. The panel does not try to predict the market. I
Quantum Gold Algos 5K
Artur Danowski
专家
Quantum Gold Algos 5K is a premium AI-style AutoPilot Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for Gold / XAUUSD traders who want automated execution, clean risk control and professional position management. The EA is built around a locked AutoPilot engine. The internal logic is hidden to keep the setup simple for users and to protect the strategy concept. Instead of exposing many technical parameters, the system uses profile-based control, allowing the trader to choose the preferred t
BTC Speed Alpha
Artur Danowski
指标
If you like BTC Speed Alpha Indicator, you can also check BTC Speed Alpha EA on my MQL5 profile. The EA version is designed for automated BTCUSD trading with risk control, Break Even, trailing stop, position assist and dashboard panel. BTC Speed Alpha is a free MetaTrader 5 indicator designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want a clean visual tool for reading market direction, impulse movement and potential BUY / SELL opportunities directly on the chart. The indicator combines an adaptive t
BTC Speed Alpha EA
Artur Danowski
专家
Free companion indicator available: BTC Speed Alpha Indicator can be downloaded for free from my MQL5 profile and used together with this EA for additional visual BTC market context. BTC Speed Alpha EA is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want automated BTC trading with clean risk control, structured trade management and a modern chart dashboard. The EA is built around a locked Alpha Engine. The internal signal logic is hidden to keep the setu
Quantum AI Gate Engine MT5
Artur Danowski
专家
Quantum AI Gate Engine MT5 is a premium Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for traders who want automated execution, intelligent trade filtering and professional risk control in one clean trading system. The EA is built around a locked Quantum Gate Engine. The internal decision logic is hidden to keep the setup simple for users and to protect the strategy concept. Instead of exposing many technical parameters, the system uses a clean control menu, signal scoring and risk-based execution
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